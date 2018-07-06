Знаковый матч России, лекция про восстание машин и оркестры в парке – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В предстоящие выходные Екатеринбург готовится смотреть самый ожидаемый футбольный матч за последние годы, гулять на Дне семьи под оркестры в парке, водить хороводы на Плотинке и мериться силой и умением фотографировать на разных состязаниях. Самые интересные события «Weekend'а в Екатеринбурге» – в обзоре «Нового Дня».

Фестиваль «Эстрада» откроется выступлением группы Serebro и тайного артиста

Сегодня, 6 июля, в 20 часов в клубе Center – а точнее возле него – откроется музыкальный летний фестиваль «Эстрада». Это будет серия летних концертов популярных артистов, представляющих разные музыкальные направления. Фестиваль будет проходить в вечернее время, на специально оборудованной концертной площадке на стилобате Ельцин Центра с видом на исторический центр города и набережную.

Первой выступит группа Serebro – исполнители хитов «Мама Люба», «Между нами Любовь», «Перепутала», «Сломана», «Дыши», «Давай держаться за руки». Помимо хэдлайнера в этот вечер на сцене выступит так же артист, чье имя пока держится в секрете.

Место проведения: клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 750 рублей.

Хороводы и гулянья на ярмарке «Иван-да-Марья»

Сегодня в Уральском центре развития дизайна на Плотинке открывается фестиваль мастеров «Иван-да-Марья». Это мультикультурный и широкоформатный праздник для всех, кто интересуется культурой России и Урала. Основная программа пройдет на улице, возле входа в центр дизайна. Там можно будет увидеть старинные русские обряды, хороводы, гуляния и театрализованные представления, а также реконструкцию традиционных уральских подворий, воссоздающих быт наших предков.

Место проведения: Площадка у Центра развития дизайна (ул. Горького, 4а)

Вход: свободный.

Лекция про роботов и DIY-дроны

6 июля в 19 часов в Ельцин-центре пройдет Лекция Олега Евсегнеева – кандидата физико-математических наук, доцента кафедры технической физики УрФУ, основателя хакспейса MakeITLab (места, где собираются люди со схожими интересами, чаще всего в области науки, технологий, цифрового или электронного искусства).

Роботы и искусственный интеллект занимают умы научных фантастов с начала прошлого столетия. Разработки в этом направлении давно перестали быть фантастикой. Основатель первого в России хакспейса, Олег Евсегнеев расскажет об актуальном положении дел в локальном роботостроении, представит последние модели роботизированных летающих аппаратов и поднимет некоторые из них в воздух. Все это пройдет под диджей-сет от Михаила Петрика, кандидата физико-математических, сотрудника Института физики металлов.

Место проведения: лестница у песочницы Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация.

Премьера фильма министра культуры Южной Кореи

Пылающий

6 и 7 июля в 19 часов в Ельцин-центре можно будет побывать на спецпоказах фильма «Пылающий» – картины главного корейского режиссера и бывшего министра культуры Южной Кореи Ли Чан-Дона. Картина получила приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ на прошедшем Каннском фестивале, где была претендентом на Золотую Пальмовую ветвь. Кроме того, фильм установил рекорд рейтинга критиков журнала Screen, получив 3,8 баллов из 4 возможных – это рекордные цифры за всю историю этого топа.

Литературная основа сценария «Пылающего» – маленький рассказ культового в России японского писателя Харуки Мураками «Сжечь сарай». Молодой человек Чон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.

Фильм будет показываться на корейском языке с русскими субтитрами.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

Смотрим футбол вместе со всеми

7 июля Екатеринбург вместе со всей страной будет смотреть матч Россия-Хорватия. Свои трансляции организуют почти все бары и пабы в центре города и не только. Но самой массовой площадкой, конечно, станет фан-зона. Несмотря на то, что игра начнется в 23:00, ожидается небывалый наплыв болельщиков.

Перед матчем в фан-зоне будет развлекательная программа: музыкальный коллектив Uncle Dance, шоу-балет «Анимэкс», танцующий оркестр UralBand. Поскольку трансляция будет поздней, после матча никаких мероприятий не запланировано. Фан-зона закроется в 01:00.

Место проведения: фан-зона в ЦПКиО, пабы, бары Екатеринбурга Вход: свободный.

Фестиваль «Стань человеком»

Зарядиться спортивным настроением и подкачаться можно будет 7 июля с утра на площадке спорткомплекса «Уктус», где пройдет фестиваль «Стань человеком». все пришедшие на мероприятие смогут посетить мастер-классы от профессиональных инструкторов по различным направлениям фитнеса, йога-марафон от адептов йоги, а также первыми ознакомиться с новыми программами Les Mills. Для команд, которые готовятся выйти на старт в соревновательной части фестиваля, с утра будет организована разминка под зажигательную музыку. Вход на фестиваль бесплатный. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте екб.станьчеловеком.рф.

Место проведения: СК « Уктус» (ул. Зимняя, 27)

Вход: свободный.

Экскурсия «Из слободы в Cити»

7 июля в 14 часов можно по-другому взглянуть на центр Екатеринбурга, пройдя вместе с гидом по пешеходному маршруту «Из слободы в Cити». Улица Бориса Ельцина – часть квартала Екатеринбург-Сити, где расположены Ельцин Центр и самый высокий небоскрёб Екатеринбурга – башня «Исеть». История этой улицы и всего квартала уходит корнями в ХVIII век, когда здесь – за пределами городской крепости – начала формироваться так называемая Ссыльная слобода. Квартал разночинцев и мастеровых, купцов и золотопромышленников в ХХ веке стал прибежищем как для старых большевиков и новой советской элиты, вселившихся в авангардные постройки, так и для простых людей, плотно заселивших превращённые в коммуналки деревянные особняки XIX века. А начавшее формироваться здесь в 1970-е годы место власти спустя 40 лет приняло соседство с постмодернистскими зданиями делового Сити.

Место проведения: сбор группы в фойе музея Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

XXII Екатеринбургский фотокросс «Вся жизнь – игра»

7 и 8 июля с 10:00 до 23:59 центр фотографии «Март» будет проводить фотокросс, в котором могут принять участие команды от 1 до 4 человек. Каждая команда получает кросс-лист с четырьмя темами фотокросса. Темы одинаковые для всех, но известны они станут только после старта. Участники могут фотографировать любые объекты, использовать любые изображения и способы обработки, если это не запрещено законодательством Российской Федерации. А результаты работы целого дня оценят профессиональные фотографы и художники.

Заранее регистрироваться не надо. На старте команда заполняет регистрационный лист, где указываются название команды и имена участников. Регистрационный взнос – 250 руб. с команды.

Место проведения: центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: 250 рублей – с команды.

Оперный закроет сезон балетным гала

7 и 8 июля Оперный театр в 18 часов ждет поклонников балета на традиционные гала-концерты, которыми и закроется театральный сезон. Тема на этот раз – виртуозный классический танец, на который зрителю предлагается взглянуть с разных, подчас неожиданных ракурсов.

Гала-программа повторится оба вечера. Ее откроет второй акт балета «Лебединое озеро».

Программа второго и третьего отделений составлена по заявкам артистов и хореографов труппы. Зрителей ожидает сразу восемь премьер: неоклассические миниатюры для Fashion gala создали Антон Пимонов и Игорь Булыцын (премьера их балетов под общим названием MADE IN URAL с большим успехом прошла в уходящем сезоне), Константин Хлебников, а также солисты театра Илья Бородулин и Екатерина Кузнецова, которые дебютируют в качестве постановщиков.

Основную часть дивертисмента составят фрагменты классических балетов: дуэты из «Дон Кихота» и «Корсара», вариации из «Эсмеральды» и «Кармен-сюиты», па-де-де из «Талисмана» и «Пламени Парижа» – состязание артистов в мастерстве и виртуозности, по эмоциональному подъему не уступающее баталиям футбольного чемпионата.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

Симфонические оркестры в парке – в честь Дня семьи

8 июля с 11:00 в Харитоновском парке пройдет празднование Дня семьи, любви и верности. Главным событием станет выступление лучших оркестров Екатеринбурга и России. В мероприятии примут участие Екатеринбургский камерный оркестр «B-A-C-H» и проект «Другой оркестр». Но самым главным подарком горожанам станет выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» – предварительно ожидается, что музыканты поднимутся на сцену около 15 часов.

Жители и гости Екатеринбурга смогут стать участниками семейных мастер-классов, посетить фотозоны и интерактивные площадки с участием аниматоров, которые поднимут настроение и детям, и взрослым, для всех гостей будет работать зона фудкорта и маркет.

Место проведения: Харитоновский парк

Вход: свободный.

Лекция про японские сады

8 июля в 13 часов в Екатеринбургском музее изобразительных искусств можно узнать много нового про японские сады. Лекцию прочитает Анна Валентиновна Гусева – доцент, PhD (Токийский университет), Академический руководитель магистерской программы «История художественной культуры и рынок искусства» Школы исторических наук.

Если искусство японского средневекового сада камней получило всемирную известность, то искусство мастеров садового искусства Японии эпохи Мэйдзи (1868-1912), Тайсё (1912-26) и Сёва (1926-89) куда менее известно, хотя оно даёт нам совершенно уникальные примеры творческих решений в поисках нового языка современного японского сада. В конце XІX века, когда искусство японского сада казалось бы представляет уже выверенный веками набор совершенных методов по трансформации любого пространства в идеальное произведение искусства, японские мастера начинают искать новые средства выразительности для выражения духа времени. И им это удаётся. Мастера работающие в новой открытой миру Японии, в первую очередь такие как Уэдзи (Огава Дзихэй) и Сигэмори Мирэй исследуют возможности, которые даёт синтез элементов западноевропейского и традиционного японского сада.

Место проведения: ЕМИИ (ул. Воеводина, 5)

Вход: 100-250 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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