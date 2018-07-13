Прощание с фан-зоной, приветствие Царским дням и городской пикник – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург в предстоящие дни попрощается с последним атрибутом ЧМ – фан-зоной в ЦПКиО: там пройдут трансляции финальных игр мундиаля, после чего фестиваль болельщиков будет завершен. Параллельно в городе начинается другое масштабное мероприятие – Царские дни: в этот уикенд пройдут концерты православной и классической музыки, показы фильмов и фестиваль колокольного звона. Для тех, кто предпочитает светский вариант отдыха, – общегородской пикник у одного из ТРЦ, где можно будет отведать блюда разных кухонь мира и послушать местные группы. 10 самых интересных событий выходных – в обзоре РИА «Новый День» «Weekend в Екатеринбурге».

Спектакли с Еленой Яковлевой и Инной Чуриковой

В эту пятницу, 13-го, театралов Екатеринбурга порадуют сразу два гастрольных спектакля с настоящими звездами в главных ролях. В 19:00 Театре юного зрителя покажут спектакль «Вражда» с Еленой Яковлевой и Татьяной Лютаевой в главных ролях. Это спектакль о жизни двух великих актрис золотого века Голливуда, у которых было всё. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, самозабвенно, страстно, вторая – театр, считая, что только на сцене можно жить по-настоящему. Всё будто в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги, церемонии, скандалы, первые полосы газет и журналов, молодость, красота. Но они объединились и решили снять свой последний, свой лучший фильм.

А во Дворце молодежи в это же время начнется спектакль «Ложь во спасение» с Инной Чуриковой. В основу спектакля Глеба Панфилова «Ложь во спасение» положена пьеса «Деревья умирают стоя» испанского драматурга Алехандро Касоны. Режиссер изрядно поработал над сценической редакцией этого литературного произведения, в результате чего комедия превратилась в мелодраму, язык немного осовременился, а действие разворачивается в наши дни.

Место проведения: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48). Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1200 рублей.

Акустический концерт в буфете

Ельцин-центр продолжает серию камерных концертов этого лета «Музыка в буфете». Буфет у центрального входа в очередной раз превратится в уютное кафе с вином и свечами, а для гостей прозвучит специальная программа от екатеринбургских музыкантов. Выступят: Миша Кисловский (играет почти исключительно зарубежную музыку, начиная от Arctic Monkeys с их всем известным и любимым индии, и заканчивая I Fight Dragons и Owen); Glowing Palace (сольный музыкальный проект композитора Данила Бердникова); Spasibo cosmos (synthpop, coldwave и tweepop).

Начнутся три капустника в одном в 21:00.

Место проведения: буфет Ельцин-центра

Вход: свободный, нужна регистрация.

Старт Царских дней в Екатеринбурге

13 июля официально в Екатеринбурге начинаются Царские дни, которые продлятся до 21 июля. Фестиваль православной культуры включает в себя богослужения, крестные ходы, выставки, концерты и другие торжественные мероприятия. Основные пройдут на следующей неделе, но и в выходные будет из чего выбрать.

Итак, 14 июля пройдет фестиваль «Дорога к Храму» и парад духовых оркестров «Праздник духовой музыки»: музыканты пройдут по ул. Царской и устроят концерт на площади перед Храмом-на-Крови. В Доме писателя в 15:30 можно посмотреть спектакль Театра Чехова «История любви Царя Николая II и Александры Федоровны…». В конференц-зале Храма-на-Крови покажут фильм «Кому угрожает семья?» и так далее.

15 июля откроется концертом казачьего ансамбля «Багренье» (в конференц-зале храма), затем там же Петр Валентинович Мультатули (кандидат исторических наук, член Союза писателей России) прочитает лекцию «Император Николай II: трагедия непонятого Императора». А ближе к вечеру пройдет концерт «Царский путь». Также на разных площадках будут идти фильмы и концерты.

Место проведения: площадки Екатеринбурга и области

Вход: на большинство мероприятий – свободный.

Городской пикник «Лето. Есть!»

Для тех, кому интереснее светские мероприятия и концерты, 14 июля с 12:00 до 22:00 возле ТРЦ «Радуга Парк» пройдет общегородской пикник «Лето. Есть!». На площадке за один день гости смогут попробовать оригинальную кухню со всего мира, оценить творения талантливых шеф-поваров ведущих заведений Екатеринбурга – как хорошо известных, так и недавно появившихся. Чтобы гулять на пикнике было не скучно, на сцене будут выступать популярные местные группы: «Сандали», EK-PLAYAZ, SomeSleep и многие другие.

Место проведения: ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94)

Вход: свободный.

Лекция «За кулисами Сталинских премий»

Несмотря на лето, Ельцин-центр продолжает собирать гостей на разнообразные лекции. В эту субботу, 14 июля в 16 часов можно услышать рассказ музыковеда и профессора истории музыки Кембриджского Университета, члена Британской Академии Марины Фроловой-Уокер про присуждение Сталинских премий (1941-52). В ту эпоху это было одним из главных событий года в литературно-артистических кругах: еще за несколько месяцев до публикации списка лауреатов начинали ходить всевозможные слухи. Что было важнее: эстетика или политика? Какова была советская иерархия искусств? Был ли шанс стать лауреатом у Пастернака? В каких случаях премию могли забрать обратно? Какую музыку слушал Сталин? На эти и другие вопросы, касающиеся отношений художника с властью, дают ответы материалы из московских архивов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, образовательный центр, ауд. 4)

Вход: свободный, по регистрации.

Концерт-посвящение пианисту Биллу Эвансу

В клубе EverJazz 14 июля в 19 часов можно послушать «Джаз, проверенный временем…» – а именно концерт-посвящение Биллу Эвансу. Новую программу исполнят пианист Денис Галушко, контрабасист Святослав Коротовских и барабанщик Кирилл Кирпичев.

Билл Эванс – один из наиболее значимых джазовых пианистов XX века. Его утончённые аккордовые построения настолько изощренны и индивидуальны, что их заимствование доступно лишь немногим пианистам. Очень популярный даже среди не джазовой аудитории своими тонкими интерпретациями баллад, Эванс в минуты вдохновения мог импровизировать и свинговать, как никто другой. Концерт будет настоящим возвращением к истокам джаза.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей.

Концерт Fresh Stand–Up

Для тех, кто любит юмор на злобу дня, 15 июля в 17:30 в пабе Ben Hall состоится концерт Fresh Stand-Up, главной звездой которого станет полуфиналист проекта «Открытый Микрофон» на ТНТ Гоша. Нетривиальная комедия, полная метких наблюдений и глубоких мыслей, способная приковать внимание с первых минут и не отпускать до последних, своя атмосфера выступлений и особенный шарм – это все Гоша, и он впервые приезжает выступать в Екатеринбург. Помимо него на сцену выйдут Витя, Серега, Лев и Леня из Fresh Stand-Up.

Место проведения: Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Вход: 200 рублей.

«Светская» часть Царских дней – экскурсия «Тайна дома Ипатьева»

13-15 июля Ельцин-центр проводит Дни Романовых, в том числе устроят экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева». 100 лет прошло после расстрела царской семьи в доме инженера Ипатьева. Более 40 лет назад не стало и самого дома. Наконец, 20 лет минуло с момента захоронения останков царской семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. А число книг, фильмов, публикаций о событиях страшной июльской ночи 1918 года только растет. Но «белых пятен» в этой истории всё ещё слишком много. Можем ли восстановить цепь событий, точно определить роли всех участников, размотать клубок домыслов и гипотез?

Вы пройдете по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых, узнаете о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела, вернетесь в 1918 год, чтобы окунуться в трагические события, основываясь на фактах и свидетельствах, исторических документах, которыми поделились архивы и свидетели исторических событий.

Место проведения: старт – от музейных касс

Вход: 300 рублей.

Финал ЧМ и закрытие фестиваля болельщиков в Екатеринбурге

14 и 15 июля фан-зона в парке Маяковского, которая в последний месяц была местом притяжения десятков тысяч болельщиков со всего мира, проработает последние дни. 14 июля здесь на большом экране можно будет посмотреть матч за третье место (Бельгия-Англия), он начнется в 19:00. До и после игры гостям фан-зоны обещают много юмора – пройдут выступления КВН-щиков и стэндаперов.

А 15 июля, конечно, болельщиков ждут на финальный матч (Франция – Хорватия). Заключительная игра мундиаля начнется в 20:00. Фан-зона будет работать с 17 часов, до матча пройдет развлекательная программа и официальная церемония закрытия фестиваля болельщиков. После матча в 21:45 ожидается выступление группы IOWA. Закончит работу фан-зона в 23:00.

Место проведения: фан-зона (ЦПКиО им. Маяковского)

Вход: свободный.

Фотовыставка «Наша жизнь с точки зрения деревьев»

С 11 июля по 10 августа в Дендропарке на улице 8 Марта работает выставка фотографий «Наша жизнь с точки зрения деревьев». Это коллекция художественных работ от 15 фотографов из Екатеринбурга и Свердловской области, объединенных одним чувством – тягой к просторам, далям, морским пучинам, лесным чащам. К чистым землям, где наша природа едина с природой окружающей. Работы разных жанров, от воздушной fine-art до суровой трэвел-фотографии наталкивают на размышления о том, живем ли мы в естественной для нас среде, как это влияет на наше миропонимание, и побуждают к погружению в созерцательное присутствие за пределами городского пейзажа. Место проведения: Дендропарк (ул. 8 Марта, 37)

Вход: свободный.

(Фото – из сообщества дендропарка «ВКонтакте»).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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