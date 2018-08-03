Пикник в стиле XIX века, нетипичное открытие театра и много музыки – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге изголодавшиеся за лето театралы смогут посетить сразу несколько театров: ЦСД отмечает новоселье на «Рыбзаводе», на сцене Драмы гостит Хабаровск, а Коляда по традиции первым открывает сезон. У меломанов будет огромный выбор оупенэйров на любой вкус: любителей авторской песни и костров ждет «Знаменка», тусовщиков – «Механика» с семью танцполами, поклонников джаза – поездка в Камышлов. Также в выходные будет, где поесть и где побегать. Все самые интересные события – в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Нетипичное открытие ЦСД с нетипичной поэзией и концертом

В этом сезоне экспериментальный Центр современной драматургии, который в последний год находился под одной крышей с «Коляда-театром», будет располагаться в новом месте – в лофт-пространстве бывшего «Рыбзавода» на улице Малышева, 145а, лит. «ф».

В честь переезда актеры устроят двухдневную вечеринку «Нетипичное открытие театра». Она стартует 3 августа в 20:00. В первый день состоится концерт нескольких групп и музыкантов: придут группа «Дзинь», Михаил Лузин, Tim Marley, Patrick Cash, INABLVCKDOG, ALEX LYNCH, Авангард Леонтьев.

4 августа в 20:00 зрителей ждет уже полюбившаяся многим «Нетипичная вечеринка с поэзией». Актеры ЦСД прочитают стихи современных поэтов и покажут, что такое «рок-н-ролл» в 21 веке. Как обычно будет на что посмотреть, чему удивиться, из-за чего погрустить, над чем посмеяться.

Место проведения: новая площадка Центра современной драматургии (ул. Малышева, 145а лит. Ф)

Вход: свободный.

Открытие сезона и гастроли в театрах Екатеринбурга

ЦСД – не единственный театр, который начнет работать в эти дни. Традиционно сезон откроет в августе «Коляда-театр». 3 августа здесь покажут два камерных спектакля – «Научи меня любить» в одном зале и «Большую советскую энциклопедию» – в другом.

А на площадке Драмы идут гастроли Театра драмы из Хабаровска – одного из крупнейших на Дальнем Востоке. Так, 3 августа в 18:30 можно посмотреть спектакль «Аппликации» – по сути, поэтический текст для театра в прозе. Кажется, что о любви, а на самом деле, о вариативности. О том, как тасуются воспоминания и мечты о воспоминаниях, прожитые и непрожитые и прожитые не тобой жизни; такие и другие замыслы. О востоке и западе и о том, как Эдип шел из Коринфа в Фивы». 4 августа уральским зрителям покажут «Виндзорских насмешниц», а 5 августа – комедию «Леди на день».

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97), Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 350 рублей.

Опера, балет и концерт – на Венском фестивале музыкальных фильмов

Также в Екатеринбурге продолжается Венский фестиваль музыкальных фильмов, во время которого у зрителей есть возможность совершенно бесплатно увидеть лучшие оперные и балетные спектакли со всего мира, а также концерты звезд эстрады в HD записи на большом экране.

В пятницу в 19 часов на площади у УрФУ покажут Гала-концерт оперных звезд в Баден-Бадене: Аня Хартерос, Екатерина Губанова, Йонас Кауфманн и Брин Терфель, четыре звезды оперного мира, не имеющие себе равных, показали наивысший уровень исполнения классической музыки. 4 августа, в субботу, в 19:00 можно увидеть концерт «Алисия Кис plays Baloise Session»: великолепный голос, запоминающийся репертуар, яркая и неординарная внешность – вот, что отличает Алисию от других представительниц мировой сцены.

А 5 августа можно приходить с детьми. В 19 часов начнется показ балета «Щелкунчик». На экране – постановка Мариинского театра выполнена в полном соответствии с классической мизансценой Мариуса Петипа, которая была впервые исполнена в постановке Льва Иванова в 1892 году.

Место проведения: площадь у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

40 лет фестивалю песни «Знаменка»

3-5 августа на берегу реки Пышма пройдет фестиваль песни «Знаменка», который проводится тут с 1978 года. В программе фестиваля – по традиции: встречи старых друзей, выступления лауреатов, дипломантов и ветеранов студенческого отрядного движения. Пройдут мастер-классы, матчи по футболу и волейболу, различные соревнования, конкурсы граффити. Ожидаются концерты рок-групп COLDMARY, Savara LaplaSa, МАШКОВ & гр.GORодские BROдяги, «Дерево», концерт лауреатов прошлых лет, костры и фейерверки. Полная программа есть на сайте фестиваля и в группах встречи «ВКонтакте».

Место проведения: берег реки Пышма

Вход: свободный.

Фестиваль электронной музыки на Урале «Механика»

В это же время всех любителей электронной музыки можно будет найти в Заречном, в клубе «Ривьера», где 4 и 5 августа будет проходить фестиваль «Механика» – крупнейший Open-Air электронной музыки на Урале. Первый open-air фестиваль «Механика» прошел в мае 2007 года на территории «Ривьеры», в тихом городе Заречный в Свердловской области. На протяжении 11 лет, два раза в год проходит открытие и закрытие летнего сезона на Урале, собирая тысячи фанатов электронной музыки.

Гостей ждут: 12 часов электронной музыки, 70 диджеев, 7 танцполов, 10 000 пришедших, а также фирменное лазерное шоу и спец эффекты..

Место проведения: Клуб Riviera (Заречный, Клары Цеткин, 10)

Вход: от 1500 рублей.

Для поклонников джаза – UralTerraJaz

Ну а тем, кому больше по душе джазовые вариации, стоит ехать в Камышлов. Там в субботу, 4 августа, в честь 350-летия города пройдет сразу три фестиваля: шестой Международный джазовый фестиваль «UralTerraJazz», «Kamyshlov-art-Sand 2018», «Земляничный джем». Главным, конечно, станет очередной UralTerraJaz – на Центральном стадионе города. В 13 часов начнет звучать музыка-посвящение Синатре, в 14 часов на сцену поднимутся The Travelling Orchestra feat. Sergey Pron (Россия), в 15 часов – хор «Млада» (Россия), в 16:00 – Tim Kliphuis (Нидерланды) и трио Даниила Крамера.

Далее в программе: 17.00 – Debora Chesti (Италия) 18.00 – Chad Lefkowitz-Brown Quintet (США /Россия) 19.00 – Hot Havana Orchestra (КубаРоссия) 20.00 – Eria Lyytinen (Финляндия).

Малая сцена будет работать в художественной школе на улице Карла Маркса, 24. Там в 14 часов начнется free jam session с участием Даниила Крамера, а в 16 часов – творческая встреча с Сергеем Пронем «Мысли о джазе».

Место проведения: Камышлов

Вход: свободный.

Все от стейка до капкейка – на фестивале еды

В Екатеринбурге в парке им. Павлика Морозова в субботу, 4 августа, вновь пройдет фестиваль еды – на этот раз «Гастроном», слоганом которого уже не первый год является «Все от стейка до капкейка». По традиции под открытым небом разобьют шатры десятки кафе и ресторанов города, приглашенные шеф-повара будут проводить мастер-классы и готовить изысканные блюда – как на суд профессионалов, так и для публики. Приходить можно семьями, брать с собой детей, для которых будет работать отдельная зона.

Место проведения: парк им. Павлика Морозова

Вход: 200 рублей.

Гонки по трамплинам – на «Уральском Грунте»

А в Березовском в эту субботу вновь ждут любителей автогонок и самих гонщиков – на трассе АСК пройдут соревнования «Уральский Грунт-2018». По ходовой грунтовой кольцевой трассе с трамплином будут гонять машины разных классов. Пройдут зрелищные заезды, ралли-спринт. У гостей будет возможность сесть в кабину к одному из пилотов и принять участие в заезде в качестве пассажира.

Также будет работать полевая кухня, кофейня, зона развлечений.

Место проведения: трасса АСК Березовский (г. Березовский, ул. Транспортников 1к2)

Вход: свободный.

Легкоатлетический марафон «Европа – Азия»

Бегунов ждут 5 августа с 8 часов утра на площади 1905 года: здесь стартует легкоатлетический марафон «Европа – Азия», который стал уже летней традицией в Екатеринбурге. Забег пройдет уже в четвертый раз. Ожидается, что участие в нем примут около 7 тысяч человек. Самые смелые побегут до границы Европы и Азии и смогут пересечь границу двух частей света.

Маршрут будет идентичен прошлогодним: бегунам предложат четыре дистанции на выбор – 3, 10, 21 и 42 километра.

Место проведения: старт – от площади 1905 года

Открытый городской пикник в стиле XIX века

Литературный квартал в воскресенье перенесется в прошлое. 5 августа в 15 часов здесь пройдет открытый пикник в стиле XIX века. Участники клуба исторических танцев «Pas de сote» проведут мастер-классы и любой желающий сможет за несколько минут освоить базовые движения и научиться танцевать любимые танцы аристократов XIX века. Кроме того, публика узнает правила этикета и сможет познакомиться друг с другом – всё как было 150 лет назад.

Приходить лучше в стилизованных нарядах.

Место проведения: Литературный квартал

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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