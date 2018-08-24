Уличное кино, парад с младенцами и явки подпольщиков – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Последние выходные лета надо провести ярко и весело. В эти субботу и воскресенье много уличных мероприятий – экскурсии, шествия, фестивали. В главном парке города ожидается парад колясок, в Историческом сквере можно посмотреть кино. А еще – потанцевать, узнать больше о парашютах, послушать джаз и многое другое.

Премьера от Blues Doctors

Фото с сайта EverJazz

Сегодня в клубе в EverJazz выступит одна из лучших блюзовых групп – Blues Doctors. Вдохновленные творчеством B.B.King, Freddie King, Luther Allison, Albert Collins, Johnny Winter, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, «доктора» исполняют современный гитарный блюз и рок. Предстоящий концерт станет особенным, ведь на нем музыканты презентуют новый сингл Drive You Home.

24 августа, клуб EverJazz (Тургенева, 22), начало в 22:00.

Вход: 300-600 руб.

На улицу – в кино

В субботу и воскресенье в Историческом сквере будет проходить Фестиваль уличного кино. Гости мероприятия смогут не только посмотреть фильмы под открытым небом, но и послушать концерт, на котором выступят местные группы города. На главной площадке города – Плотинке – будет установлен большой экран для трансляции современного независимого уличного кино.

Каждый сможет отдать голос за понравившийся фильм фонариком на телефоне, и путем такого нестандартного зрительского голосования организаторы в октябре выберут победителя фестиваля.

25-26 августа, Исторический сквер. Начало в 12:00.

Вход: бесплатно.

Соревнуются мамы и папы – карнавальное шествие с колясками

Завтра в ЦПКиО уже в десятый раз пройдет парад колясок. Его участники представят на суд зрителей и жюри транспортные средства для самых маленьких – детские коляски. Одержит победу создатель самого оригинального оформления. В предыдущие годы на параде можно было увидеть коляски в виде космического корабля, куска сыра, миньона, трактора и экскаватора.

25 августа. ЦПКиО, начало в 12:00.

Вход – бесплатно.

Зона англоговорения: "Куча речи. Fest»

В субботу Литературный квартал станет иноязычной территорией. На фестивале англоговорения запланированы мастер-классы, поэтический клуб, зона искусства. Здесь будет и бэби-клуб, и активности для взрослых – от самых передовых преподавателей и школ нашего города. Не заговорить по-английски не получится, уверяют организаторы.

С 20:00 фестиваль завершится двухчасовым концертом живой музыки In English!

25 августа, Литературный квартал, ул. Пролетарская, 18. С 14:00 до 22:00.

Вход: 200 рублей, дошкольники – бесплатно.

Парашют – изобретатели и испытатели

В субботу с 14 часов в музее ВДВ «Крылатая гвардия» можно будет узнать много нового о парашютах. На мастер-классе «Парашютоведение» участники смогут создать свою «ленту времени» развития парашюта, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая современностью. Участники узнают об идеях Леонардо да Винчи, Ленормана, Гарнарена и многих других изобретателей, познакомятся с историями испытаний различных парашютов.

25 августа, Музей ВДВ «Крылатая гвардия», ул. Крылова, 2а. Запись по телефону: +7 (343) 232-52-70.

Стоимость – 50 руб.

Танцуют все: открытое занятие по социальному танцу

В Ельцин-центре в субботу пройдет открытый урок танцев. Те, кто давно хотел, но отчего-то стеснялся танцевать – могут прийти, чтобы попробовать понять свое тело. «Как я двигаюсь? Как это влияет на окружающих? Чем обусловлены мои движения? Как я соотношу себя с пространством? Все эти вопросы зададим себе во время групповых и индивидуальных упражнений», – обещают организаторы. В финале должен получиться групповой танцевальный джем.

Прийти на мастер-класс может человек с любым уровнем подготовки, важно быть в удобной для танцев одежде и обуви. Занятие будет вести Дарья Байдина – танцовщица, педагог дисциплин современного танца, руководитель независимой танцевальной компании «Театр 27/1» (Екатеринбург).

25 августа, Ельцин-центр, аудитория 101, 1 этаж. С 12:00 до 14:00.

Вход – свободный, по регистрации.

Талантливая шутка Катаева о любви и радости жизни

В Камерном театре в субботу можно посмотреть спектакль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Она была написана им в 1927 году и уже через год состоялась премьера комедии в Московском художественном театре. Станиславский назвал «Квадратуру круга» «умной, талантливой шуткой Катаева». Спектакль был показан на сцене МХАТа более 600 раз, его успех превзошел самые смелые ожидания. Комедия с успехом шла не только в Советском Союзе, но и не сходила с театральных сцен Франции, Греции, Америки, Бразилии. А в 1935 году состоялась премьера «Квадратуры круга» на Бродвее.

Герои комедии – молодые люди. Они верят в светлое будущее, полны ожиданий и устремлений к великим целям. Они молоды, искренни, только немного запутались в своих чувствах.

25 августа, Камерный театр, ул. Пролетарская, 18. Начало в 17:30.

Вход: 600-650 руб.

Последние выходные лета – семейный праздник в «Радуга-парке»

В субботу в Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» пройдет большой семейный праздник Fix Price Festival. Последние выходные лета надо отметить по-особенному, считают организаторы и зовут провести выходные весело и энергично.

В программе – конкурсы, мастер-классы, бесплатные аттракционы. А еще – дневной фейерверк и подарки.

25 августа, ТРЦ «Радуга-парк», ул. Репина, 94.

Вход – свободный.

Явки, пароли и конспирация – экскурсия по подпольному Екатеринбургу

В воскресенье любители городских экскурсий могут изучить подпольную жизнь нашего города. В 13 часов от Музея истории Екатеринбурга стартует экскурсия, наполненная тайнами, шифрами, паролями. С конца XIX века в нашем городе стали появляться подпольные организации, которые жили своей насыщенной, но незаметной для посторонних глаз жизнью. Важной чертой существования тайных объединений был особый режим конспирации. В городе располагались подпольные явки, квартиры и типографии. В советское время большое количество зданий было отмечено мемориальными досками с информацией об этих событиях. Но сейчас эта история скрыта от нас. Организаторы обещают двухчасовую прогулку по подпольным адресам революционного Екатеринбурга.

26 августа, Музей истории Екатеринбурга, (ул. Карла Либкнехта, 26).

Начало 13:00.

Вход: 150 рублей, предварительная регистрация.

Екатеринбург, Служба информации

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