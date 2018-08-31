1 сентября вне школы, антиэкскурсия по Уралмашу и перевоспитание быдлогопников – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Лето закончилось, встречаем осень. 1 сентября в этом году случилось в субботу, а потому вместо учебы – для школьников приготовлены развлечения и забавы. Впрочем, есть и серьезные, с научным подходом. Для взрослых – тоже много веселого. Например, автобусное путешествие по Уралмашу или треш-комедия о том, как превратить Мишу Упыря в Галатею Собакину при помощи насильного оглушения культурой.

Как встретить День знаний – подборка

Мероприятия для школьников, посвященные 1 сентября , пройдут в субботу в театрах, в парках и скверах.

В Литературном квартале школьников ждут с 12 часов. В рамках городского дня знаний запланированы: экскурсии, концерт по сказам П.П. Бажова на Летней эстраде, театрализованное представление «Черная армия» для 1-2-х классов, веселые приключения букв, грамматические сценки, сказочные кроссворды, хитрые шарады и многое другое.

Театрализованный День Знаний пройдет в Учебном театре ( ул. Карла Либкнехта, 38), где анонсирована интерактивная программа. «тайны закулисья, уроки актерского мастерства, секреты сцены», – завлекают организаторы. Программа рассчитана на учеников младших классов.

Сеансы пройдут 1 и 3 сентября в 11 и в 13 часов.

Билеты – 150 руб.

В Детской филармонии 1 сентября пройдет концерт «Игра не в «классики». В основе сюжета спор современных школьников о том, что «круче»: классика или современность. Любители хитов Тимати выступают против шедевров Баха и Вивальди. Сложная задача стоит перед Музыкантом, как доказать, что классика – это классно, что академическая музыка остается современной, а эстрадные композиции могут стать классикой.

Начало в 16:00, Детская филармония, ул. 8 марта, 36.

Билеты – от 300 руб.

День знаний на открытом воздухе можно встретить в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. С 12 до 18 часов 1 сентября там можно будет пройти детский квест «Познавайка», изучить лайфхаки для школьников, сделать тематическое фото на память.

В Ельцин-центре – все серьезно. Школьников зовут в наукоград на Битву. В форме увлекательного квеста познакомятся с «кварталами» нашего научного города и его жителями, а также станут участниками нелёгкой схватки между Порядком и Хаосом.

Ельцин-центр, Образовательный центр, 3 этаж

Начало в 12:00-13:30, 15:00-16:30

Билеты продаются только для организованных групп, по предварительной записи по телефонам: +7 (343) 312-43-43 (доп. 1113), +7 (909) 005-53-35.

Остров во времени. Спектакль «Шпаликов»

В Ельцин-центре сегодня – спектакль-посвящение. О выдающемся человеке и его эпохе. Шестидесятые годы, их начало, представляют собой особое время, какой-то остров во времени: это еще недалеко от войны и постоянная радость от того, что можно чувствовать себя свободным. Большая московская компания людей, живущих в искусстве. И самым ярким лучом в их жизни тогда, конечно, был Шпаликов.

«Парада и дифирамбов не будет, будет попытка за отрезок времени в один час сорок минут услышать голос памяти о нём», – говорит о спектакле режиссер Ринат Ташимов.

Ельцин-центр, Театральная платформа «В Центре», аудитория 510

Стоимость: 300 рублей

Возраст: 18+

Международный конкурс пианистов

Для тех, кто соскучился по прекрасному. В филармонии сегодня пройдет открытие международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко.

В торжественной церемонии примут участие выпускники École Normale de Musique de Paris «Alfred Cortot», лауреаты международных конкурсов Мария Жанте и Жульян Тревельян. С Уральским филармоническим оркестром под управлением Алексея Доркина выступит победитель пятого конкурса Николай Медведев.

В основной и юношеской номинациях примут участие свыше сорока пианистов из России, Англии, Франции, Швейцарии, Польши, Китая и Казахстана.

Главным призом для молодых пианистов станут ангажементы в зале имени Корто в Париже и в Бетховенском зале Большого театра России.

Свердловская филармония. Начало в 18:30.

В Екатеринбурге начинается хоккейный сезон

В воскресенье, 2 сентября, ХК «Автомобилист» сыграет первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Соперником уральцев станет рижское «Динамо». Болельщиков ждет обновленная арена КРК «Уралец» с дополнительным освещением – как обещают в клубе, это сделает игры еще более зрелищными. Кроме того, екатеринбуржцы смогут увидеть в деле звездных легионеров Найджела Доуса, Дэна Секстона и Стефана Да Косту, присоединившихся к «Автомобилисту» этим летом. Стоит отметить, что в новом сезоне КХЛ поменяется система подсчета результатов матчей – теперь команды за победу будут получать только два очка (раньше – три), поражение в овертайме или в серии буллитов принесет одно очко. Новшества должны повысить конкуренцию в лиге и сделать регулярный хоккейный чемпионат еще интереснее.

Место: КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

Вход: 300-1250 рублей

Антиэкскурсия по Уралмашу

Музей истории Екатеринбурга в эти выходные зовет горожан познакомиться с Уралмашем. Проект носит название «Автобус 33» и аттестован как антиэкскурсия . Ее участники будут путешествовать на автобусе, слушать и обсуждать удивительные истории об обитателях района. В центре внимания пассажиров оказываются не привычные объекты культурного наследия и объективный рассказ о них, а частные истории уралмашевцев, связанные с памятниками архитектуры, улицами, дворами, знаковыми местами и точками, имеющими значение только для рассказчиков.

Точка сбора: автобусная остановка «Метро Уралмаш» в сторону площади Первой Пятилетки, напротив здания ул. Кузнецова, 2.

Начало 11:00. Билеты 350 руб.

Театры: комедии всех мастей

В театрах Екатеринбурга в эти выходные парад комедий.

В Свердловском театре драмы – нетленка. 1 сентября можно посмотреть комедию-водевиль «Ханума». Это яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Зрителей ждут зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы, «живой» вокал, шутки и смех.

Театр Драмы, Октябрьская площадь,2

Начало 1 сентября, в 18:00.

Билеты от 200 руб.

В «Волхонке» – в воскресенье дают «Ужин дураков". «Скромного служащего налогового департамента Франсуа Пиньона однажды приглашают на ужин в компанию уважаемых людей в качестве дурака – шута горохового. Из-за болезни хозяина вечеринки, Пьера, ужин не состоялся, а Пиньон оказался втянут в цепочку очень смешных событий, после которых на ум приходит резонный вопрос – так кто же на самом деле оказался дураком?", – говорится в анонсе спектакля.

«Волхонка», ул. Малышева, 21/1.

Начало 2 сентября, в 18:00.

Билеты от 200 руб.

В Центре современной драматургии – треш-комедия «Галатея Собакина» – спектакль про то, как перевоспитать «быдлогопников» и «прорастить человека в скоте». Здесь садисты пытают парней с «раёна» стихами Бродского и «Зеркалом» Тарковского, а синдром «Миши Упыря» означает не только духовную, но и телесную трансформацию.

В спектакле задействуют и зрителей, но бояться этого не надо, говорят в театре.

Подробнее о спектакле можно прочитать в материале «Нового Дня».

Центр современной драматургии, ул. Малышева, 145а, лит. Ф, Лофт-пространство «Рыбзавод»

Начало 2 сентября, в 19:00.

Фото – группа ЦСД «Вконтакте»

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