«Безумные дни», немое кино, таперы и пленэр – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Предстоящие выходные пройдут под девизом «Безумных дней» в Екатеринбурге: в городе в четвертый раз проходит масштабный музыкальный фестиваль, где можно услышать все – от классики до цыганских мотивов. Любознательные могут заглянуть на фестиваль таперов и услышать как музыканты озвучивают кино, кстати, там же впервые покажут кусочек нового фильма Алексея Федорченко. Кроме того, в этот уикенд можно почувствовать себя художником и сходить на городской пленэр, или поучаствовать в создании городских спектаклей в pop-up театре, или посетить фото-музыклаьный фестиваль. Все самые интересные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Десятки концертов за три дня – «Безумные дни» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в этот уикенд проходит фестиваль «Безумные дни», который к четвертому году существования собрал немало поклонников. Музыка отовсюду будет звучать с 7 по 9 сентября.

«Безумные дни» – это российская версия фестиваля La Folle Journee, придуманного Рене Мартеном более 20 лет назад. Родина фестиваля – французский город Нант. Это фестиваль, объединяющий сотни исполнителей и десятки тысяч слушателей: концерты длительностью до часа, доступные цены на билеты, концертные залы в самом центре Екатеринбурга и фестивальное действо под открытым небом.

«Безумные дни» – это возможность за три дня посетить десятки концертов, познакомиться с музыкой разных жанров, эпох и стилей, услышать любимые произведения и открыть для себя что-то новое.

Будет классика, цыганские мотивы, джаз, блюз и многое другое. Полная программа фестиваля есть на официальном сайте филармонии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 200 рублей.

Вечеринка бывших в «Доме печати»

Для тех, кто недавно расстался или развелся, в эту пятницу организовали отдельную вечеринку – «Вечеринку бывших». Она пройдет в 23 часа в «Доме печати». Это очередной повод встретиться с теми, кого вы просматриваете с фейкового аккаунта в инстаграме. В этот вечер можно нарядиться во все самое лучшее. Это ночь, которая уже не раз помогала вам расставить точки над всеми «i», пройдет под звуки узнаваемых или давно забытых хитов, начиная с 70-х и заканчивая нулевыми. Никаких фотоотчетов. Вход совершеннолетним.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 300 рублей.

Немое кино и таперы – на фестивале в Екатеринбурге

7-8 сентября в клубе EverJazz пройдет фестиваль таперов. Для всех гостей – это возможность окунуться в мир редкого, наивного и в то же время очень изобретательного кино, во времена, когда кинематограф существовал без компьютерных эффектов. Во времена, когда успех фильма зависел от музыкантов – таперов. Профессия исчезла к началу 30-х г.г. прошлого века, и сегодня встретить тапера почти невозможно. Современный тапер – это музыкант-виртуоз, обладающий богатой интонационной и ассоциативной памятью, мгновенной реакцией, способностью неожиданно совместить зримое с нетривиальными музыкальными темами.

7 сентября в клубе EverJazz в рамках фестиваля состоится конкурс таперов. Пройдет премьера части нового фильма Алексея Федорченко «Последняя милая Болгария» (по мотивам повести М. Зощенко «Перед восходом солнца»). А три команды профессиональных джазменов в ансамбле и сольно предложат свои версии озвучания фильма. Жюри во главе с Алексеем Федорченко определит лучшего тапера. Кроме того, 7 сентября историк кино, куратор Госфильмофонда РФ и вице-президент FIAF – Международной ассоциации киноархивов и синематек Петр Багров (Москва) расскажет вместе с резидентом EverJazz Антоном Зубаревым о тайнах немого кино.

На второй день фестиваля, 8 сентября, впервые на площадке клуба «прозвучат» фильмы «Наследный принц республики» и «Люди в воскресенье». За роялем – московский пианист Филипп Чельцов (пианист, органист, руководитель Центра импровизационной музыки «Тапёрский клуб» в «Аптекарском огороде»).

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей.

Pop-up театр и театрализованная прогулка по городу

8 и 9 сентября (в 12:00, 15:00 и 18:00) Екатеринбург превратится в декорации к pop-up спектаклю. Pop-up театр выходит за пределы привычного понимания театра. Он не привязан к конкретному месту и может возникать в разных местах и исчезать в разных точках пространства.

Свой театр уральский ГЦСИ с режиссером Семеном Александровским организует в 10 точках в центре города. В каждой точке будет свой спектакль. В том числе задействованы Дендропарк, набережная Исети, городок Чекистов и другие важные для города места. Для екатеринбуржцев этот театр создают 27 участников лаборатории, которая всю неделю работает в ГЦСИ УРАЛ. Вместе с ними вы вспомните, что такое «плита» и сквер художников, узнаете о пропавших реках города и станете свидетелями жизни старых дворов на улице Пушкина.

Каждый зритель получит устройство-проводник и карту, чтобы отправиться в путешествие по знакомым местам с незнакомыми историями о них, где реальное соединяется с фантазией автора. А маршрут и продолжительность прогулки вы определяете сами.

Место проведения: старт от ГЦСИ (Добролюбова, 19а)

Вход: 150 рублей.

Общегородская творческая лаборатория в парке – Большой пленэр

8 сентября с 12:00 до 18:00 в Харитоновском парке будет проходить мероприятие, получившее название «Большой городской пленэр». Это творческая мастерская под открытым небом, объединяющая профессиональных художников, искусствоведов, учеников и студентов художественных учебных заведений, а также горожан, любящих рисовать.

Прийти и попробовать себя в живописи может каждый. Не обязательно для этого обладать профессиональными навыками или рисовать с детства. Познакомиться с разными художественными техниками и поработать в них можно будет во время мастер-классов, которые проведут профессиональные художники и педагоги. Также можно будет узнать многое об истории искусства, научиться понимать живопись, различать стили.

Также на пленэре будет звучать живая музыка в исполнении молодых екатеринбургских музыкантов, организована зона фуд-корта, а ярким началом мероприятия станет танцевальный флешмоб, который начнется ровно в полдень.

Расписание всех мастер-классов есть на сайте городского пленэра.

Место проведения: Харитоновский парк

Вход: свободный.

Фитнес-фестиваль «Круче всех!»

Парк им. Маяковского в одни из последних теплых выходных проводит в Екатеринбурге оупен-эйр для поклонников здорового образа жизни. Фестиваль «Круче всех!» будет посвящен спорту и правильному питанию. В программе – зарядка с элементами zumba, спортивные танцы, развлекательная программа, йога, спортивные соревнования. Также в парке установят гигантский батут. Фестиваль будет проходить с 13 до 17 часов.

А 9 сентября в парке состоится турнир для поклонников шахмат.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Премьера фильма Серебренникова «После лета»

После лета

В эти выходные в Ельцин-центре можно посмотреть новый фильм Кирилла Серебренникова «После Лета». Показы пройдут 8 сентября в 19 часов и 9 сентября в 16 часов. Документальный фильм «После Лета» рассказывает о том, что стало с главными героями нашумевшего фильма «Лето» и их друзьями, молодыми людьми, вдохновившими не одно поколение свободных музыкантов, легендами, основателями целого движения в рок-музыке. «После Лета» рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Особое значение фильму придает то, что рассказчиками являются реальные люди, а именно: Наталья Россовская (Науменко), Николай Михайлов, Артемий Троицкий, Андрей Тропилло, Игорь Петровский, Сева Новгородцев. Особую атмосферу создают музыкальные произведения «Зоопарка», «Кино», Дэвида Боуи и других музыкантов, о которых и пойдёт речь в фильме.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей.

Фото-музыкальный фестиваль Art and Music

8 и 9 сентября с утра до вечера в центре фотографии «Март» будет проходить необычный фестиваль. Художники в присутствии зрителей создадут работы по мотивам классических фотографий. Обычные гости могут стать участниками процесса. Для этого будут организованы интерактивы.

Также на фестивале будут работать боди-арт мастера, дизайнеры. Пройдут мастер-классы, дегустации. Будут выступать местные музыкальные группы. Полная программа есть в группе организаторов «ВКонтакте».

Место проведения: центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: 500 рублей.

Забег на небоскреб

Забег на небоскреб

8 сентября в Екатеринбурге пройдет ставший уже традиционным забег на небоскреб. Спортсмены и любители преодолеют по лестничным пролетам 52 этажа, 186 метров в высоту, 1137 ступеней. Финиш состоится на обзорной площадке, с которой открывается вид на город. Кто пробежит дистанцию быстрее всех (конечно, участники стартуют не одновременно), получит внушительный денежный приз.

Место проведения: БЦ «Высоцкий» (ул. Малышева, 51)

Вход: участие – 700 рублей.

День свободы –​ день танца

9 сентября в Ельцин-центре будут отмечать День свободы и день танца. С 15 до 19 часов в Атриуме соберутся лучшие танцевальные школы и танцевальные коллективы Екатеринбурга, которые представят разные виды танцев, а также капоэйру и театральное искусство.

С 15:00 до 17:30 каждый коллектив сможет танцевать в Атриуме, вовлекая зрителей в свой танец. С 17:30 до 19:00 состоится джем под общий DJ сет, когда границы сотрутся и пространство станет общим.

Свободное творчество свободных людей – этот девиз объединит представителей всех танцевальных стилей, капоэйры, цирка и театра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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