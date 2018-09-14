Ночные бегуны в парке, японцы в городе и Бэнкси – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге отмечают 80-летие легендарного Б.У.Кашкина, смотрят фильм про не менее легендарного Бэнкси, бегут по ночному парку и разучивают приемы каллиграфии. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня» «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Современная графика и живопись от авторов – на Евразийском фестивале

В эти выходные в Екатеринбурге проходит Евразийский фестиваль современного искусства, который будет интересен любителям живописи, графики и скульптуры. На фестивале, который открылся вчера в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», представлены произведения искусства, созданные известными художниками – нашими современниками, работающими в традиционных стилях и направлениях. Причем свои работы авторы представляют лично. 13 сентября главной темой форума было Искусство в целом, 14 сентября – День архитектуры и дизайна, 15 сентября объявлен Днем молодежи, а 16 сентября – Днем семьи. Соответственно, ехать на фестиваль можно и с детьми.

Как рассказали организаторы, в фестивале участвуют известные художники и арт-галереи из разных уголков России и ближнего зарубежья. Пройдут открытые лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: 250 рублей. Для льготников – 100 рублей.

Премьера оперы «Турандот»

14, 15 и 16 сентября Оперный театр откроет новый сезон премьерой оперы Пуччини «Турандот». Это третья постановка знаменитой оперы Пуччини в екатеринбургском театре. Как известно, Пуччини не дописал свою последнюю оперу, остановив ее на сцене смерти Лиу. В качестве финала театр выбрал традиционную версию Франко Альфано – по мнению дирижера –постановщика Оливера Дохнаньи, она больше всего соответствует пуччиниевскому драматизму.

В стремлении актуализировать сюжет режиссер не стал пересаживать героев на мотоциклы или отправлять на Луну – а предпочел остаться в атмосфере волшебной сказки и мистических превращений. На сцене все выглядит так, как если бы вы, оказавшись в детстве, перенеслись на ковре-самолете на Древний Восток. Вдохновленный китайскими и монгольскими мотивами, художник создал на сцене гигантскую мобильную двухъярусную конструкцию, которая по ходу спектакля превращается то в бамбуковые заросли, то в крепостную стену старого города, то в интерьеры императорского дворца, и дополнил картину костюмами в стиле фэнтези с ориентальными деталями. Для того чтобы исполнить главные партии в премьере в Екатеринбург съехались оперные певцы со всего мира.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Фильм про легендарного Бэнкси

Бэнкси

14 сентября в 19 часов в Ельцин-центре можно будет посмотреть документальный фильм «Кто украл Бэнкси?». Режиссер Марко Просерпио отразил историю расследования, случившегося еще в 2007 году. Содержания фильма пересказывать нет смысла. Отметим лишь, что Игги Поп, рок-идол, привлеченный драйвом проекта, читает закадровый текст и уже в самом начале четко формулирует, в чем смысл фильма про Бэнкси и тех, кто его «украл»: «Это рассказ о таксисте, об осле, о вифлеемском торговце и о величайшем художнике стрит-арта своего времени. Это рассказ о том, что создавать искусство – незаконно, но воровать, продавать и собирать его – законно. Это также рассказ об искусстве, конфликте, политике и прервавшейся дружбе».

Добавим только, что это захватывающий рассказ, сложенный из реальных голосов и жизни замечательных людей.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

Каллиграфия, еда и кино – месяц Японии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и еще четырех городах России проходит сейчас месяц Японии, в рамках которого запланированы спортивные, культурные, научные и образовательные события. В эти выходные можно поближе познакомиться с кулинарной и культурной составляющей загадочной страны Восходящего Солнца.

14 сентября в 17 часов в Доме кино пройдет мастер-класс по каллиграфии, а с 18 часов стартует фестиваль японского кино.

15 сентября в 12 часов на балконе второго этажа Ельцин-центра состоится мастер-класс известного шеф-повара Кишимото Хидеки. Это уникальный шанс узнать, как создаются блюда японской национальной кухни. Вы сможете не просто увидеть процесс приготовления, но также попробовать настоящие японские роллы. И открыть для себя, в чем же их отличие от привычных нам роллов из ресторанов.

15 сентября в 14 часов в Доме кино можно будет научиться делать оригами, а с 15 часов вновь окунуться в японский кинематограф. 16 сентября здесь же будут угощать японским чаем. Полная программа мероприятий есть на сайте культурного центра «Япония».

Место проведения: Дом кино, Ельцин-центр

Вход: свободный, на кулинарный мастер-класс нужна регистрация.

Фестиваль увлечений «Пора!»

В субботу, 15 сентября, можно найти себе или своему ребенку новое хобби, придя в парк им. Павлика Морозова на фестиваль увлечений «Пора!». Здесь будут работать научная зона, танцевальные мастер-классы, открытые уроки по единоборствам, интеллектуальные игры. Также вы найдете бьюти-зону, классы по йоге, пройдут соревнования по армреслингу.

Организаторы постарались собрать на фестивале как можно больше интересных и необычных увлечений спортивной, творческой и развивающей направленности, а также подготовили много сюрпризов.

Место проведения: парк им. Павлика Морозова

Вход: свободный.

«Ночной забег» в ЦПКиО

Пробежать ночью по парку на время можно 15 сентября. «Ночной забег» пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз и называться он будет «Laser Nightrun». В этом году организаторы предложили две дистанции 3 км и 10 км. Трассу подсветят цветными огнями, по «обочинам» будут стоять волонтеры со светящимися указателями. Сами бегуны будут с фонариками.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: регистрационный взнос для участия – 1000 рублей.

Sandarina возвращается в школу

15 и 16 сентября в универмаге «Большой» пройдет традиционный осенний маркет, который в этот раз посвящен школе, – «Sandarina. Back to school».

«Собираемся в нашем замке на Малышева 71, распределяемся по факультетам с дизайнерами, обедаем и ужинаем за единым столом в Большом зале, ходим на мастер-классы и лекции, а также выбираем подарки себе любимой – не говори, что в сентябре у тебя нет желания купить красивую тетрадку, цветные гелевые ручки и юбку для прогуливания уроков», – приглашают организаторы.

По традиции в маркете принимают участие десятки модных дизайнеров, стилистов, визажистов. Можно будет сделать много модных фото для соцсетей.

Место проведения: универмаг BOLSHOY (ул. Малышева, 71)

Вход: 150 рублей.

Шоу гигантских тигров

15, 16 сентября в Екатеринбургском цирке представят новую программу – Шоу гигантских тигров. Зрителей встретят маленькие японские шпицы, перуанские попугаи и прочие звери. Также будет эквилибристика, канатоходцы, клоуны. Но самое главное ожидает вас во втором отделении – на манеже одновременно будут выступать 12 гигантских тигров. Животные продемонстрируют всю свою мощь.

Место проведения: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43)

Вход: от 600 рублей.

Мастер-класс по социальному танцу

Если вы давно хотели попробовать себя в танце, но стеснялись идти на профессиональные занятия, то 16 сентября с 11 до 13 часов в Ельцин-центре ждут именно вас. Здесь пройдет открытое занятие по социальному танцу. Это отличный повод попробовать понять свое тело. Как я двигаюсь? Как это влияет на окружающих? Чем обусловлены мои движения? Как я соотношу себя с пространством?

Занятие ведет Дарья Байдина – танцовщик, педагог дисциплин современного танца, руководитель независимой танцевальной компании «ТЕАТР 27/1» (Екатеринбург). Выпускница философского факультета УрФУ (кафедра эстетитки). Для пришедших – уровень подготовки любой. Обязательно наличие удобной формы, приспособленной для движения и танцев.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Выставка в честь 80-летия Б.У.Кашкина

16 сентября 2018 года поэту, фотографу, художнику и музыканту Евгению Малахину, хорошо известному как Б.У.Кашкин, исполнилось бы 80 лет. По этому случаю Музей наивного искусства готовит специальную выставку из собственных фондов, пополнившихся значительным количеством произведений Малахина за последние годы. Название выставки – «Вне времени Но кстати».

Выставка будет представлена из собраний Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Собрание насчитывает около 130 предметов, отражающих разные периоды творчества Евгения Малахина – это уникальные фотокниги 1970-х, деревянные рельефы из серии «Иконопластика», знаменитые «морально-бытовые досочки», бумажные и деревянные книги художника. Эти и другие экспонаты будут представлены на юбилейной выставке. Экспозиция будет дополнена редкими архивными фотографиями Николая Боченина, запечатлевшего Евгения Малахина в разные периоды жизни.

Место проведения: Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18)

Вход: 150 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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