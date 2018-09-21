Психоанализ картин, «Аутсайдеры» и путешествие на Компрессорный – Weekend в Екатеринбурге

В эти выходные можно организовать себе необычный отдых в Екатеринбурге. Сходить на спектакль про поэтов-аутсайдеров, заглянуть на гик-фестиваль и узнать что такое уральский косплей, отправиться в путешествие в Компрессорный поселок (или на Компрессорный), или, вообще, махнуть в Полевской. Другие варианты отдыха – в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Поэтический вечер «Аутсайдеры»

Камерный театр приглашает желающих сегодня, 21 сентября, в 19 часов окунуться в атмосферу литературного андеграунда 80-х годов. Поэтический вечер «Аутсайдеры» – это осмысление того времени, когда стали появляться новые направления, течения, когда хаос и страх врывался в жизнь, которая готовила, возможно, главные испытания.

Если поэзия Серебряного века прошла через жернова Русской Революции, то на поэзии Андеграунда 80-х закончилась Советская власть. 80-е – это поэты «вне» официальной литературы, это самиздат и подвальные мастерские, это рок-группы в подвалах. Многих поэтов, писателей и музыкантов того времени никто не знает до сих пор. А они продолжают жить рядом с нами. И именно они были составляющей эпохи, а сегодня помогут найти ответы на вопросы о прошлом.

В Камерном театре прозвучат стихи Виталия Кальпиди, Алексея Парщикова, Александра Еременко, Евгения Касимова, Ивана Жданова, Юрия Казарина, Майи Никулиной и Бориса Рыжего.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Вход: 400 рублей.

Концерт «Музыка в буфете»

Лето закончилась, а хорошая летняя традиция устраивать квартирники в буфете Ельцин-центра «перекочевала» в осенний сезон и, возможно, станет постоянной. На этой неделе 21 сентября в 20:00 на романтическом вечере со свечами и вином выступят три музыкальных коллектива: ANYTHING HELPS, «Котэндбург», Cantadora.

ANYTHING HELPS – сольный проект Василия Фадина, талантливого вокалиста и гитариста, выпускника Musicians Institute (Hollywood, California) и основателя собственной школы вокала FA1. Группа «Котэндбург», пишущая песни для тех, кто не боится думать и мечтать. Для тех, кто любит уют и искренность. Для тех, кто умеет в нашем сложном мире оставаться ребёнком, для тех, кто хочет научиться летать, но еще не знает как.

И, наконец, Cantadora – девичья фолк-рок группа из Екатеринбурга, несущая в своем творчестве мощный сплав рвущих душу народных мелодий и роковой энергии.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Скрипка и синтезатор – в планетарии

Еще более необычным может показаться концерт в Екатеринбургском планетарии, где прозвучат композиции электронной и классической музыки в исполнении двух инструментов – скрипки и синтезатора. Их совместное звучание заставит вас забыть о повседневных делах, расслабиться и просто насладиться моментом.

Местом для концерта планетарий выбран не случайно. Под куполом, на звездном небе будет твориться волшебство – вы увидите «оживший» космос, тайны вселенной, другие галактики. Визуальный ряд в сочетании с музыкой перенесут в другие измерения.

За синтезатор и электронную музыку отвечает Glowing Palace – исполнитель сентиментальной кроссжанровой музыки. За скрипку и классическую музыку Анастасия Соина – профессиональная скрипачка, которая записывает каверы и выкладывает их на своем youtube-канале с 70-тью тысячами подписчиков.

Место проведения: Планетарий (ул. Толмачева, 12)

Вход: 500 рублей.

Что такое бессознательное великих картин – расскажут в Ельцин-центре

В образовательном центре Ельцин-центра 22 сентября в 16 часов начнется необычная лекция «Тайные смыслы великих картин». Известные картины проанализирует психоаналитик.

Психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, член Международной психоаналитической ассоциации, доктор психологических наук Андрей Россохин расскажет, как по картине понять, что же таит ее бессознательное.

«Каждая картина имеет свое собственное бессознательное. Как войти с ним в резонанс, открыть его для себя? Как раскрыть занавес и увидеть живой спектакль, разыгрывающийся на тайной живописной сцене? Как заставить проявиться невидимое и пережить действительно новое, а не внешне-шаблонное? В рамках лекции каждый участник не только получит ответы на эти вопросы», – говорится в анонсе лекции.

Психоаналитик разберет смыслы великих картин: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли, «Геката» Уильяма Блейка, «Офелия» Джона Эверетта Миллеса, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти, «Менины» Диего Веласкеса, «Стоящая на фоне тряпок» Люсьена Фрейда, «Голконда» Рене Магритта, «Три возраста» Тициана, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация на сайте Ельцин-центра.

Спектакль «А.Ч.Т.М.Б. (А что, так можно было?)»

Необычный перфоманс можно будет увидеть 22 сентября в 19:00 в новом здании Центра современной драматургии на Малышева, 145А. «А.Ч.Т.М.Б?» – это перформанс-аллюзия на перформансы, сделанные в 90-е годы в России. Автор идеи и хореограф – Илья Манылов из Minoga DC. Илья ставит задачу: подтолкнуть зрителя к нешаблонному мышлению, чувственному восприятию, к отказу от привычки раскладывать увиденное по полочкам. Переосмысливая перформативный опыт в российском искусстве 90-х, художник демонстрирует отношение, часто ироничное, к эпохе постмодерна.

Ставя себя в рамки работы на пределе возможностей, хореограф пытается расширить границы своих художественных возможностей. Рассказывает старую историю новым языком, где танец – лишь одно из средств выразительности.

Место проведения: ЦСД (ул. Малышева, 145а)

Вход: 550 рублей.

Классическая гитара, рок и фламенко – от дуэта Seis Cuerdas

22 сентября в 19 часов на сцене EverJazz прозвучит современная гитарная музыка в исполнении дуэта Seis Cuerdas (США-Аргентина). В 2000 году два талантливых уроженца Буэнос-Айреса, по совместительству являющихся еще и родными братьями, решили объединить усилия и появился гитарный дуэт Seis Cuerdas, что в переводе с испанского означает «Шесть струн». Дуэт без стеснения смешал в своем творчестве классическую гитару с рок-музыкой и фламенко, создав действительно новое и интересное звучание. В свой первый приезд в EverJazz дуэт братьев представит публике лучшее, что есть у них в арсенале – чувственность и технику, свежесть и мощь звука.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 800-1200 рублей.

Мюзикл «Белоснежка и семь богатырей»

В Театре эстрады в эти выходные, 22 и 23 сентября, в 14:00 состоится премьера мюзикла «Белоснежка и семь богатырей». Это история о дружбе, смелости и бесконечной любви, которая непременно победит зло. Как рассказали в театре, «Белоснежка» – это мультижанровое шоу на льду. Профессиональные фигуристы и артисты разных жанров проживут каждое мгновение сказочной истории на настоящей ледовой сцене, удивят зрителей умопомрачительными трюками и спецэффектами – все в лучших традициях волшебных историй.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 400 рублей.

Закрытие летнего сезона в ЦПКиО

Центральный парк в эту субботу закрывает летний сезон. 22 сентября с 13 до 18 часов семьи с детьми ждут на празднике, посвященном проводам лета. Обещают развлекательную программу, выступление артистов, фаер-шоу, песни и танцы.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Гик-фестиваль для косплееров

22 и 23 сентября в ЦК «Урал» пройдет очередной фестиваль «U:CON 2018» – Futurism. Здесь на два дня соберутся все гики Урала и не только. Приедут авторы комиксов и графических романов, молодые кинематографисты, разработчики видеоигр, косплееры, а также представители других творческих направлений.

На этом фестивале будет организована аллея авторов, на которой любой создатель сможет представить свои творения миру и получить живую реакцию гостей конвента. Участником аллеи может быть создатель уникального, но при этом зрительского контента, от разработчика видео игры до поэта.

Как обычно в программе – косплей, творческие встречи с авторами, презентация комиксов и игр и многое другое. Будут работать видеоигровая зона, стенды, кинозал.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500 рублей – на один день, 800 рублей – на два дня.

Путешествия в Полевской и Компрессорный

Уральский филиал ГЦСИ продолжает серию необычных экскурсий. В эту субботу можно отправиться сразу в два необычных для прогулок места: поближе – на Компрессорный, подальше – в Полевской.

Авторская экскурсия «Компрессорный посёлок: путешествие в другой город» начнется в 12:30. Появившийся в 1930-е годы Компрессорный посёлок удивляет всем: историей предприятий, удаленностью от центра города, собственными традициями и, как ни странно, архитектурными планировками. Здесь улицы названы в честь советских республик, а над районом возвышается башня, ожидающая своих «хранителей». Гид – Юлия Черных, выпускница Школы авторских маршрутов в 2018 г., жительница Компрессорного поселка. Сбор участников с 12:00, старт в 12:30 от входа в КСК «Олимп» (ул.Латвийская,19).

Вторая экскурсия – в Полевской. Участники посетят Исторический музей города, заберутся на гору Думная, посетят плотину XVIII в. и Петропавловский храм, музейный комплекс «Северская домна». Приехавших ожидает живой рассказ экскурсовода, богатство экспозиций музеев, возможность сделать красивые фотографии.

Место проведения: билеты продаются в ГЦСИ, там же можно узнать подробнее об экскурсиях и местах сбора (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: экскурсия на Компрессорный – 250 рублей, в Полевской – 1000 рублей (включен обед и проезд).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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