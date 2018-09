Тайна 90-х, еврейские традиции и Тарковский – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В предстоящие выходные Екатеринбург погрузится в прошлое и ностальгию. В городе поставят сразу шесть мини-спектаклей, которые раскроют тайны 90-х, на большой экран вернут Тарковского, а на вечеринке воскресят олигархов и братков. Куда еще сходить в городе в непогоду – в обзоре «Нового Дня» «10 событий уикенда в Екатеринбурге».

«Другой оркестр» представит программу избранного

28 сентября в 19 часов в ЦК «Урал» «Другой оркестр» устроит концерт «Избранное нами» – своеобразный best of за долгие девять лет существования оркестра. Слушателей ждет экскурс по многочисленным программам «Другого оркестра»: drum and bass, rock, trip-hop. Прозвучат песни Muse, Radiohead, Massive Attack, Goldie, Jamiroquai, Pendulum в оригинальных аранжировках. Можно будет услышать и композиции с авторского альбома оркестра, который должен выйти в начале декабря. Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Вход: 700-1000 рублей.

Другой оркестр

Екатеринбург увидит новое документальное кино на фестивале Beat Weekend

В эти выходные у любителей культурно отдохнуть будет последняя возможность увидеть фильмы фестиваля Beat Film Festival – в Ельцин-центре до 30 сентября продолжается Beat Weekend. В рамках проекта можно будет увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые им интересны и близки. В программу этого года вошли шесть главных хитов московского Beat Film Festival 2018: фильмы о британской бунтарке M.I.A. и Depeche Mode, поэзии хип-хопа с Nas, Run The Jewels и Pusha T, нью-йоркских скейтерах и инстаграм-блогерах. В рамках офф-программы состоятся два важных разговора. 29 сентября в 17:30 – паблик-ток «Социальные животные»: беседа с популярными уральскими блогерами о том, как соцсети меняют их жизнь. А 30 сентября в 17:00 – круглый стол с художниками, музейными кураторами и организаторами стрит-арт-событий. Полная программа фестиваля – на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей – один показ.

Еврейская музыка, еврейское кино и традиции – на фестивале еврейской культуры

В Екатеринбурге 28-30 сентября проходит Фестиваль современной Еврейской культуры. Жители города и области смогут за три дня познакомиться с современным взглядом на еврейскую культуру, с тем, чем живет сегодня еврейский мир; расширить представления о традициях, которые сохранили свой исконный смысл, но при этом приобрели современное звучание. Фестиваль рассчитан не столько на еврейскую диаспору, сколько на всех остальных, кому интересна эта культура. Событие пройдет на крупных арт-площадках Екатеринбурга – в Ельцин-центре, Театре эстрады, джаз-клубе EverJazz, Театре юного зрителя, фотогалерее «Март». Пройдут несколько концертов еврейской музыки, показов еврейского кино, лекций о еврейских традициях. В воскресенье состоится семейный фестиваль, цель которого – рассказать всем пришедшим о том, как живут сейчас еврейские семьи, какие праздники и как отмечают, какие обряды чтят. В центре «Март» откроется выставка, посвященная судьбе еврейского народа в ХХ веке. Ведь трагедия начала прошлого века – одно из самых важных событий мировой истории, которому посвящено множество книг, фильмов, музеев. Вся программа фестиваля есть на официальном сайте. Завершится фестиваль гала-концертом группы Billy's Band 30 сентября в 19 часов в клубе EverJazz. Опусы Билли Новика в сопровождении контрабаса – лучшая музыка для такого случая.

Место проведения: площадки города.

Вход: от 0 рублей, в зависимости от мероприятия.

Тайны 90-х раскроют в театральном эксперименте

В эти выходные в Екатеринбурге работает лаборатория современной драматургии: шесть молодых режиссеров поставят шесть эскизов по пьесам шести драматургов – все это «Уральский подпол. Тайны девяностых». Театральным языком участники лаборатории расскажут о самом непростом и о самом интересном времени в новейшей истории России – 90-х. Увидеть результат – спектакли-эскизы – можно будет 29 и 30 сентября в 15 часов (по три эскиза в день). «Эта лаборатория призвана не столько рассказать о том, что пережила наша страна в то время, сколько помочь разобраться нам самим в нас сегодняшних. Кто мы? Откуда? Куда мы идем? Мы, молодые люди Урала 10-х годов, ищем ответы на эти вопросы в нашем детстве и в юности наших родителей, в той атмосфере, которую мы несем из 90-х в сегодняшний день», – рассказали организаторы лаборатории. Ранее «Новый День» писал о подобной лаборатории, которая проходила в Екатеринбурге. Тогда темой были 80-е и авангард. Эскизы молодых авторов вызвали бурную реакцию у зрителей.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 200 рублей – абонемент на один день.

Вечеринка «Лихие 90е. Зона отчуждения»

Не сговариваясь, тему 90-х в эти выходные поддержит и Музей советского быта «Сделано в СССР». В 14 часов 29 и 30 сентября там пройдут вечеринки про лихие 90-е. Организаторы обещают, что можно будет стать олигархом, встретиться с братками, побывать в видеосалоне и на дискотеке 90-х. Будут работать фотозоны и интерактивные площадки.

Место проведения: Музей советского быта «Сделано в СССР» (ул. Чебышева, 4).

Вход: 400 рублей.

Двор ГЦСИ прощается с летом

29 сентября можно будет последний раз в этом сезоне посетить уютный дворик ГЦСИ, который завершает работу до следующего лета. Кроме того, закрывается выставка «Всё не то, чем кажется» и – last but not least – тепло на Урале. С 12 до 23 часов пришедшим предлагают смотреть и искать спасение в мульт- и документальных фильмах, посвящённых этнографическому осмыслению мира. Пройдут турниры игры в пексесо и шахматы. Последние экскурсии по выставке проведут эксперты.

Место проведения: Двор ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а).

Вход: на выставку – 150 руб., льготный – 100 руб., во двор – свободный.

Тарковский возвращается на большой экран

Правда, всего на один день. 29 сентября в 19 часов в кинотеатре «Салют» покажут «Ностальгию» Андрея Тарковского. Показ организует проект «КультКино», который возвращает на большой экран мировые шедевры кинематографа, фестивальные хиты и просто любимые фильмы. Каждый показ сопровождается небольшой лекцией про историю создания фильма и его роль в кинематографе. Фильм «Ностальгия» рассказывает о русском писателе Андрее Горчакове, который приезжает в Италию, чтобы собрать информацию о годах жизни композитора Павла Сосновского для написания его биографии. Там он встречает девушку по имени Эуджения, которая помогает ему с переводами с итальянского языка. В ходе изучения материала Андрей начинает осознавать, как тесно его судьба переплетена с музыкантом – они оба чувствуют себя чужаками в этой стране, но не могут вернуться на родину. Его одолевает беспросветная тоска, с которой он ничего не может поделать.

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12).

Вход: 300 рублей.

Фестиваль светской культуры «Досуг аристократа»

На день окунуться в позапрошлый век можно будет 29 сентября в ЦКиИ «Верх-Исетский», где с 11 до 21 часа будет проходить фестиваль светской культуры. Как общались и развлекались люди пару столетий назад? Что им заменяло интернет? На один день участники фестиваля погрузятся в старинную атмосферу и в режиме квеста смогут посетить уроки танцев XIX века, изучить этикет, поиграть в преферанс, познакомиться с историей моды и узнать хитрости общения между мужчиной и женщиной. Программа фестиваля условно поделена на дневную и вечернюю. Днем пройдут мастер-классы по танцам (вальс, контрданс, марш и т. д.), будут работать женский и мужской клубы с играми. Для желающих проведут уроки фехтования. Организована ярмарка редких винтажных товаров. А вечерняя программа начнется в 17 часов. Кульминацией ее станет большой городской бал. «На рубеже эпох».

Место проведения: ЦКиИ «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1).

Вход: 600 рублей – вечерняя программа, 800 рублей – весь день.

Мюзикл «Маугли и Лия. История любви»

В детской филармонии в эти выходные можно посмотреть мюзикл «Маугли и Лия» – его покажут 30 сентября в 11:30. С первых минут зрители попадают в невероятно красочный мир Индии и джунглей, наполненный запахом жасмина, моря, яркими красками природы, танцами и, конечно, завораживающей индийской музыкой. Маугли, Балу, Багира, Шер-Хан, волки – все киплинговские герои поют о боли и радости, о дружбе и предательстве. У каждого из них есть своя правда, за которую они будут бороться до победного конца.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36).

Вход: от 150 рублей.

340 лет Вивальди и открытие Международного фестиваля камерной музыки

30 сентября в 18:00 можно вновь услышать хорошую музыку в стенах музея: в Музее изобразительных искусств открывается фестиваль камерной музыки. Оркестр В-А-С-Н и хор «Доместик» представят программу, посвященную 340-летию Антонио Вивальди. А во втором отделении прозвучат наиболее популярные духовные произведения композитора – Gloria и Magnificat. Сам фестиваль продлится до 14 октября.

Место проведения: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5).

Вход: 500 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

«Надо чуть-чуть подождать»: екатеринбуржцы удивлены работой горячей линии по отоплению. / Министр иностранных дел Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025» в штаб-квартире ООН. / Прокурор потребовал для «тагильской борзоты» четыре года колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»