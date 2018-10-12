Джаз и танцы на вокзале и «воскресшие» звезды СССР – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В предстоящий уикенд в Екатеринбурге будет уникальная возможность увидеть спектакль в стенах вокзала и послушать джаз с зале ожидания, переместиться на танцплощадку 50-х с оркестром или вспомнить лучшие шлягеры СССР вместе с солистами и экс-солистами разных ВИА. Эти и другие «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге» – в обзоре «Нового Дня».

Концерт группы «Ленинград»

Фото: www.instagram.com/shnurovs/

12 октября в 20:00 в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» пройдет концерт группировки «Ленинград». Выступление в Екатеринбурге бывает – как день рождения или новый год – только раз в году, но заряжает на год вперед. В 2018-м Шнуров представляет новую программу «20 18+» с новым глобальным размахом.

Фанаты услышат все хиты, новые композиции, а также увидят фирменное шоу от легендарного «Ленинграда».

Место проведения: МВЦ «Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: от 1500 рублей.

Мировая премьера балета «Приказ короля»

12, 13 и 14 октября в Оперном театре состоится мировая премьера балета «Приказ короля». Это фантазия по мотивам либретто забытых классических балетов Мариуса Петипа. Сам Петипа ставил балет с таким названием – «Приказ короля» – в 1886 году. В данном случае «приказ короля» – двойная метафора. По сюжету, король повелевает снарядить экспедицию на край света, – но также имеется в виду воля короля Людовика XIV, благодаря которому классический балет оформился как самостоятельный вид искусства: французский монарх лично выступал в придворных балетах и так превратил искусство танца в государственное дело. Поздние балеты-феерии Петипа, в свою очередь, напрямую наследовали придворным зрелищам Короля-Солнце.

«Спектакль Урал Опера Балета – поклон королю Людовику и Мариусу Петипа, двум главным фигурам в истории классического танца», – пояснили в театре.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Танцы с оркестром в духе 50-х

Вспомнить прошлое, а может быть впервые погрузиться в атмосферу 50-60-х годов ХХ века, можно будет в субботу в Уральском центре народного искусства. В 15 часов здесь начнутся танцы с оркестром. Когда-то каждые выходные подобные танцы устраивались летом в парках. Под звуки оркестра можно было станцевать вальс или фокстрот, народные, а может и бальные танцы. Сегодня традиция эта канула в лету, но воскресить ее хотя бы на один день решили в бывшем ДК Лаврова.

Место проведения: Уральский центр народного искусства (проспект Космонавтов, 23)

Вход: 250 рублей.

Вспомнить дефолт 98-го

13 октября с 18:00 до 19:30 в музее Ельцин-центра состоится спецпрограмма «Мои 90е: я и дефолт». Каждый желающий может прийти и рассказать где он был и что делал в 1998 году, когда грянул кризис и дефолт. Национальная валюта обесценилась, цены стремительно выросли. Желающие могут рассказать личные истории о жизни в 1998 году до и после дефолта, о том, как он повлиял на вашу жизнь, как воспринимался тогда и теперь. Эти рассказы пополнят аудиовизуальный архив музея. Встреча клуба «Мои 90-е» пройдет в троллейбусе (в экспозиции музея).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: для слушателей – по билету в музей, для выступающих – бесплатно (требуется регистрация).

День Испании со звездами фламенко

13 октября в клубе EverJazz будут отмечать День Испании. С 15 часов на площадке будет выступать виртуоз испанской гитары Тоно Алькальде. А фламенко под гитарные переборы исполнят лучшие танцоры – Себастьян Санчес и Елена Таскаева.

Тоно Алькальде – виртуозный гитарист, вокалист, композитор и перкуссионист, левша-самоучка, изобретший свою манеру игры. А признанная звезда фламенко Себастьян Санчес живет этим танцем уже 17 лет.

Пришедшие на День Испании смогут послушать зажигательную музыку, посмотреть на великолепных танцоров, а также станцевать.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 500-1200 рублей.

Ретро-марафон от звезд советской эстрады

12 октября в 19 часов в ДК Железнодорожников выступят звезды советской эстрады. Солисты легендарных ВИА «Песняры» и «Поющие сердца», «Веселые ребята», «Аракс» и «Ялла» устроят ретро-марафон на одной сцене. В течение 2-х часов, нон-стопом прозвучат самые любимые и легендарные хиты ВИА времен СССР: «Вологда», «Беловежская пуща», «Наши любимые», «Кто тебе сказал», «Клён», «Листья закружат», «Птица счастья», «Ни минуты покоя», «Облака в реке», «Мечты сбываются» и многие другие шлягеры, которые, в «живом» исполнении «классического» состава ВИА, не оставят равнодушными и создадут тёплую душевную атмосферу эпохи СССР.

Место проведения: ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102)

Вход: 900-1600 рублей.

Спектакли, джаз и танцы – на вокзале

Необычно и с большим размахом 14 октября Свердловская железная дорога отметит свое 140-летие. С 12 до 17 часов на вокзале будут идти спектакли, выступления музыкантов. Все это – проект «Магистраль. Вокзал. Искусство».

С 12 до 14 часов будет работать историческая фотозона, с 14 часов начнется спектакль «Безымянная звезда» народного театра драмы им. Гецова, с 15 часов – час джаза в исполнении джаз-трио Александра Богомолова. С 16 часов начнется спектакль «После вовлеченности. Диптих. Часть I» от обладателей премии «Золотая маска» – самобытного авангардного театра «Провинциальные танцы». В 16:30 – любимая музыка в качественном исполнении группы «We Are Police».

Также 14 октября на 2 этаже вокзала откроется выставка известного художника Александра Кабина (Ярославль), приуроченная к юбилею СвЖД и посвящённая железным дорогам России. Она проработает до 30 октября.

Место проведения: железнодорожный вокзал (ул. Вокзальная, 22)

Вход: свободный.

Закрытие фестиваля камерной музыки КАМЕР-Fest

14 октября в 18:00 в Музее истории Екатеринбурга звезда европейской оперной сцены Евгения Душина выступит на закрытии Шестого международного фестиваля камерной музыки в Екатеринбурге. В сопровождении камерного оркестра В-А-С-Н солистка исполнит арии из популярных опер и произведения Моцарта, Перголези, Масканьи, Россини, Гуно, Легара и других композиторов. Дирижер Николай Усенко.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26)

Вход: 500 рублей.

Современная музыка для детей – в финале конкурса «Петя и волк»

С детьми можно отправиться 13 октября в филармонию. Там в 17 часов состоится концерт подведение итогов конкурса «Петя и волк». Это открытый конкурс на создание симфонической музыки для детей. И в первом отделении прозвучат произведения финалистов и победителей этого года – то есть лучшая современная симфоническая музыка для детей. Победителей выберут жюри и зрители.

А во втором отделении прозвучит симфоническая сказка Прокофьева «Петя и волк», которая и дала название конкурсу.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: 150-400 рублей.

Благотворительный фестиваль «Броуновские движения»

В Центре современной драматургии, который в этом сезоне работает на новой площадке «Рыбзавода», состоится благотворительный фестиваль в поддержку самого ЦСД – «Броуновские движения». На фестивале выступят многие местные музыкальные группы («Кисель с топинамбуром», «Метеоритмы», «Чистая река», «665», «Дзинь», Jack-Jack Jack Jack, CANTADORA, Magical Marginals и другие).

Также будет фанк-сэт от Антона Чуракова, джаз-сэт от Вадима Чикурова, сэт от Любы Прити. Перфоманс «Вдохновение» исполнят Алена Гладкова, Оля Татаурова. Танцевальный перфоманс исполнит Вадим Муфтахов и Majestic Dance Company. Пройдет читка пьесы от ЦСД.

Место проведения: ЦСД (ул. Малышева, 145а)

Вход: 300 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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