Сон в планетарии, The Doors в джазовой версии и фитнес-бикини – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в предстоящие выходные можно посмотреть лучшие фильмы Бергмана, услышать хиты The Doors, посмотреть на самых мускулистых мужчин и женщин планеты, поспать в планетарии и сходить на хорошие концерты. Все лучшие события выходных в обзоре «Нового Дня» – «Weekend в Екатеринбурге».

Умное кино: ретроспектива Бергмана в «Колизее»

На этой неделе в честь 100-летия шведского режиссера Ингмара Бергмана в Екатеринбурге показывают ретроспективу лучших его фильмов. Показы идут в кинотеатре «Колизей» ежедневно в 19:30.

Ингмар Бергман – шведский режиссер театра и кино, писатель, сценарист-постановщик и драматург. За 89 лет своей жизни создал более 60 кинокартин, 170 театральных постановок и является автором более 100 публикаций. В ближайшие три дня в «Колизее» можно увидеть:

19 октября – «Персона» (1966), 20 октября – «Сарабанда» (2003), 21 октября – «Фанни и Александр» (1982).

Закончатся показы фильмов 23 октября.

Место проведения: кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: 200 рублей – сеанс.

Концерт The Doors In Jazz

В эту пятницу, 19 октября, в 19 часов на сцене ЦК «Урал» будут звучать хиты культовой американской группы The Doors в исполнении Denis Galushko Band. Хиты будут в меру приправлены джазовыми изысками при нетронутом рок-фундаменте, – обещают музыканты.

Рассказывать, кто такие The Doors не имеет смысла. Это одна из самых великих групп в истории рок-музыки, более 100 миллионов копий альбомов группы было продано по всему миру. А известный в Екатеринбурге джаз-бэнд Denis Galushko Band исполнит хиты: Light My Fire, Riders On The Storm, The End, People Are Strange и другие.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 600 рублей.

Поспать под музыку приглашает планетарий

В планетарии кинотеатра «Салют» 19 октября в 19:30 пройдет необычный концерт «Спящий режим». На нем будет презентован дебютный альбом Даниила Краева «Sleeping Mode» – аудиальный проводник в мир сновидений. Пришедшие в гости на протяжении часа будут путешествовать по снам в сопровождении невероятных космических ландшафтов – музыка будет исполняться под проекцией космоса на всю сферу купола планетария.

Место проведения: планетарий (ул. Толмачева, 12)

Вход: 200 рублей.

Фестиваль для всей семьи – Night Bazar

20 октября в 10 часов в ТЦ Sila Voli начнется фестиваль Night Bazar – мероприятие о здоровой, осознанной, яркой, творческой, музыкальной жизни. На этот раз базар будет посвящен семье, поэтому и все мастер-классы, ярмарки и прочие активности будут рассчитаны на людей разных возрастов.

На базаре будут: hand-made ярмарка, живая музыка и здоровая еда, коллекции путешественников, привезенные из диковинных стран, и изделия уральских мастеров. По традиции проекта Night Bazar будет много этнической и органической тематики. Можно будет послушать инструменты разных народов мира, украсить себя в технике мехенди, попробовать разные продукты здорового питания.

Место проведения: ТЦ Sila Voli (ул. Толмачева, 22)

Вход: свободный.

Современная хореография – от молодых танцоров

Посмотреть на разные стили и направления современных танцев можно на фестивале-конкурсе, который пройдет среди молодежных коллективов с 19 по 21 октября во дворце народного творчества. Откроет фестиваль легендарный «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова 19 октября, 20-го будет идти конкурсная программа, а 21 октября – гала-концерт с участием лучших танцоров.

Отсутствие правил и обязательных движений, где настроение и сюжетная линия передаются не только посредством танцевальных па, но и с помощью актерского мастерства, где каждый танцор индивидуален и обладает особыми чертами, где зритель всякий раз получает новый визуальный опыт – все это о современной хореографии. И в этом можно будет убедиться в ближайшие выходные.

Место проведения: областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12)

Вход: свободный.

Впервые в Екатеринбурге – танцевальный спектакль Oyster

20 октября в 18:00 в Театре оперы и балета впервые покажут спектакль «Устрица» от тель-авивской Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company. Как заверяют организаторы, «Устрица» подобна представлению фантастического передвижного цирка, где акробаты и клоуны действуют под музыку из оперы «Паяцы», танго Пьяццоллы, джаз и горловое пение. Израильские хореографы Инбаль Пинто и Авшалом Поллак создали этот спектакль, вспоминая свое детство – время, когда мир был полон чудес. Зрители сравнивают «Устрицу» с фильмами Тима Бёртона и с ожившим после полуночи магазином игрушек. Еще один сюжет спектакля – рефлексия по поводу балетного искусства.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

Tequilajazzz – 25 лет

Свое 25-летие в Екатеринбурге в воскресенье отметит группа Tequilajazzz, которая считается самой влиятельной представительницей российского экспериментального и альтернативного рока. Их звучание всегда современно: с фирменными легкими аранжировками, нервной пикировкой баса и ударных, пронзительной, неподдельной искренностью лирики и кочевой романтикой стихов.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: от 800 рублей.

Танцы на пилонах, петлях и в гамаках – на кубке «Шаг вперед»

20 и 21октября в ДК «Эльмаш» пройдут соревнования, где все танцоры и спортсмены поднимутся в воздух – соревнования по воздушно-спортивному эквилибру. Открытый кубок «Шаг вперед» должен выявить сильнейших спортсменов Урала в разных зрительных дисциплинах: танцы на пилоне, петлях, в гамаках и так далее. Выступать будут и дети, и взрослые. Прийти посмотреть может любой желающий.

Место проведения: ДК «Эльмаш» (ул. Старых Большевиков, 22)

Вход: от 0 рублей.

Балет и опера в кино

В эти выходные в рамках фестиваля «Урал Опера Балет Фест» знаменитые спектакли можно посмотреть на большом экране с качественным звуком. В Ельцин-центре в субботу и воскресенье покажут оперу «Снегурочка» и балет «Герой нашего времени». «Снегурочка», которую покажут 20 октября в 14 часов, – это первая постановка оперы Римского-Корсакова в Париже и один из лучших спектаклей Дмитрия Чернякова, самого известного российского оперного режиссера. Черняков чутко услышал и претворил на сцене столкновение бытового и фантастического – драму сказочного существа, пожелавшего стать человеком, и божественную «силу судьбы», которой обитатели сказочного царства Берендеев не властны противостоять.

А балет «Герой нашего времени», который покажут 20 октября в 19 часов, – редкий для сегодняшней сцены пример нового большого балета (музыку по заказу Большого театра России написал Илья Демуцкий), но также образец «режиссерского балета», плод совместной работы хореографа и драматического режиссера. В данном случае – Юрия Посохова, одного из самых известных мировых академических хореографов, и Кирилла Серебренникова. Канву спектакля составили три новеллы из романа Лермонтова – «Бэла», «Тамань», «Княжна Мери»; в каждой из трех частей балета – свой Печорин: это удачный случай увидеть в одном спектакле всех балетных звезд Большого.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на балет – свободный, на оперу – 600 рублей.

Силачи и силачки – на турнире по бодибилдингу

20 октября в Екатеринбурге начнется турнир по бодибилдингу и фитнесу «Гран-при России 2018». В Кубке примут участие сильнейшие атлеты России, Испании, Италии, Германии, Чехии, Египта, Ирана и множества других стран. Призовой фонд турнира составит 16 000 евро, а для награждения победителей в столицу Урала впервые прилетит президент международной Федерации бодибилдинга и фитнеса IFBB Рафаэль Сантоха.

20 октября состоятся выступления во всех категориях среди любителей. А на следующий день, в воскресенье, 21 октября на сцену выйдут профессиональные атлеты в мужском бодибилдинге и фитнес-бикини, после чего будет разыгран Кубок в самой красивой номинации нашего спорта фитнес-модель, где спортсменки будут дефилировать в купальниках и в вечерних платьях.

Зрители смогу увидеть силовое шоу, масштабные соревнования по пауэрлифтингу, жиму лежа, гиревому спорту и армрестлингу.

Место проведения: МВЦ «Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: 800 рублей.

