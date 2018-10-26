Квест в музее, Хэллоуин на колесах и однодневная выставка – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге скромно отметят Хэллоуин, устроив велопрогулку в костюмах и квест в историческом музее, покажут два премьерных спектакля, отгуляют фестиваль мастеров и устроят выставку 33 пород кошек. Все интересное – в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Однодневная выставка видео-арта

Сегодня, 26 октября, с 18 до 21 часа в галерее Ельцин-центра пройдет однодневная выставка видео-арта Bring Your Own Beamer Vol.3. Как уточняют организаторы, идея подобных событий принадлежит берлинскому художнику Рафаэлю Розендаалю и существует с 2010 года. В Екатеринбурге такая выставка пройдет в третий раз. Философия проекта сформулирована в его названии, которое переводится как «принеси свой проектор». Это выставка с открытым участием, но предварительным отбором – Арт-галерея на один вечер примет у себя художников, работающих со световыми инсталляциями, медиаискусством и видео, вместе с их проекторами.

В итоге зрители увидят более 20 работ художников, работающих с медиа-артом, видео, светом и интерактивными инсталляциями, а также услышат live-сеты музыкантов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Премьера спектакля «Железнова Васса Мать»

26 и 27 октября в Театре драмы состоится премьера трагикомедии «Железнова Васса Мать» по пьесе Максима Горького. Это первая, написанная в 1910 году, редакция пьесы, которая почти не ставилась в театрах. В театре уверяют, что постановка сможет переубедить ненавистников спектаклей по классике. В спектакле, поставленном известным режиссером Уланбеком Баялиевым, герои показаны не схематически – они думающие, чувствующие – живые. Как говорит режиссер, в тексте нашлось много юмора, много любви и возможность похулиганить.

«Получается как-то и трагично, и смешно», – говорит режиссер, намекая на то, что зрителей ждут сюрпризы.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 200 рублей.

Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»

В Екатеринбурге до 28 октября проходит фестиваль мастеров «Иван-да-Марья», который направлен на возрождение традиционного народного искусства. На фестивале будет работать ярмарка с различными украшениями, ручной вышивкой, тканями и одеждой, сделанной руками – в единственном экземпляре. Техникам изготовления этих вещей можно будет научиться там же – с утра до вечера каждый день на фестивале проходят мастер-классы для детей и взрослых: роспись пряников, гончарное искусство, изготовление кукол и оберегов и так далее.

Полная программа фестиваля есть на сайте.

Место проведения: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4А)

Вход: свободный.

Вечеринка для тех, кому за 30

27 октября всех тех, кому за 30, ждут на тематический день в Музее советского быта «Сделано в СССР». В 16 часов здесь начнется вечеринка в духе тех, что раньше устраивали в домах культуры для тех, «кому за…». Там собирались одинокие мужчины и женщины, чтобы встретить свою вторую половинку или просто весело провести время и потанцевать. Организаторы обещают, что танцы будут под музыку с виниловых пластинок. Прозвучат хиты 70-80-х годов. Конечно, все это – в соответствующих интерьерах прошлого столетия.

Место проведения: Музей советского быта «Сделано в СССР» (ул. Чебышева, 4)

Вход: 400 рублей.

Музейный квест «Выхода нет!»

В честь предстоящего Хэллоуина в субботу, 27 октября, в Музее истории Екатеринбурга пройдет тематический квест. Он будет «закручен» вокруг истории и исторического здания, в котором располагается музей.

«Начало XX века. В доме по Вознесенскому проспекту, 26 снова творится неладное. Убит владелец библиотеки, один из хранителей древнего фолианта, содержащего оккультные знания. Жители доходного дома в ужасе, ведь все улики указывают на то, что совсем скоро случится еще одно преступление... Хозяйка дома просит вашей помощи в расследовании таинственного происшествия. А, может быть, под подозрение попадете вы сами?» .

Чтобы поучаствовать в квесте и попасть в святая святых музея, нужно заранее записаться по телефону 371-22-43.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта 26)

Вход: 1200 рублей – на двоих, 1600 рублей – на компанию из 3-4 человек.

VeloWeen

Еще один вариант провести выходные перед Хэллоуином – отправиться на велопрогулку в костюмах. VELOWEEN 2018 пройдет 28 октября ночью – с 20 часов от улицы Добролюбова, 16 стартует колонна переодетых ведьмами, вампирами и прочей нечистью спортсменов. Маршрут построен по центру города: ул. Радищева – ул. Хохрякова – Проспект Ленина – памятник Татищеву и де Геннину (остановка 1) – Проспект Ленина – ул. Восточная – ул. Куйбышева – Дендропарк (финиш). Велосипедисты по пути будут пугать и развлекать обычных прохожих. А на финише обладателей самых оригинальных костюмов ждут призы.

Место проведения: старт – от Добролюбова, 16

Вход: свободный.

В честь дня автомобилиста – зрелищные автогонки

27 октября в 14 часов в Березовском отметят День автомобилиста. На трассе пройдут соревнования по автокроссу, которые обещают стать легендарными по своей зрелищности. Будет рекордное количество участников и зрителей, полностью обозреваемая трасса, зашкаливающие эмоции. Организаторы обещают, что заезды будут один мощнее другого, а для зрителей будет работать ведущий, который не даст скучать. Также будет работать «полевая» кухня – с блюдами разных кухонь мира.

Место проведения: город Берёзовский (ул. Транспортников, 1/2 )

Вход: свободный.

33 породы – выставка кошек

27 и 28 октября в ТРЦ «Гринвич» пройдет выставка породистых кошек. На этот раз будет представлено 33 породы – некоторые вы наверняка увидите впервые в жизни. Конечно, будут и ставшие уже популярными мейнкуны, сфинксы, бенгалы, но будет и непривычная пока экзотика. Среди выставочных кошек пройдут соревнования. Всего будет 15 рингов.

Место проведения: ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46)

Вход: свободный.

Тоторо, унесенный призраками и другие – концерт «Аниме с оркестром»

27 октября в 11 часов в Доме музыки можно послушать хиты из известных японских мультиков – аниме. Камерный оркестр В-А-С-Н приглашает на концерт в японском стиле – с хокку, фрагментами любимых мультфильмов на экране и завораживающей музыкой знаменитого японского композитора Джо Хисаиши. В исполнении оркестра прозвучат пьесы и отрывки из саундтреков к фильмам Такеши Китано, аниме «Ведьмина доставка», «Мой сосед Тоторо», «Унесенный призраками» и к другим.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 350 рублей.

Спектакль «​Визит»​

Премьера в эти выходные состоится на театральной платформе Ельцин-центра – здесь покажут моноспектакль актрисы Екатерины Соколовой «Визит» по пьесе Ирины Васьковской. Показ пройдет 28 октября в 19 часов.

По словам критиков, это – пьеса-плач и пьеса-поэма. Драматург, а вслед за ней и актриса исследуют тему сексуальности, анализируя внутренние мотивы людей. В сложном тексте сплетаются психоанализ, русский мат, незнакомая речь. Спектакль будет интересен всем, кто не боится нового.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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