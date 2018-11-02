Хэллоуин от кукол, Народное единство с казаками и акустика от «Курары» – Weekend (ФОТО)

В Екатеринбурге в предстоящие выходные продолжат отмечать Хэллоуин, который перейдет плавно в День народного единства с казаками и рукопашным боем. В новом экспериментальном театре покажут спектакль про лысую певицу, а на экспериментальной площадке «Курара» «даст» акустику. Кроме того, в городе пройдет пивной фестиваль, откроется выставка «по талонам». Другие события –в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

В честь Дня народного единства – казаки и рукопашные бои

Праздник, в честь которого вся страна будет отдыхать три дня вместо привычных двух, в Екатеринбурге официально решили отметить фестивалем спортивных и боевых искусств народов России. Он проходит в ДИВСе и УрФУ с 1 по 4 ноября. В рамках фестиваля запланированы выставка боевой техники и вооружения, граффити-фест, казачьи молодецкие состязания, танцевальный флеш-моб.

Непосредственно в День народного единства, 4 ноября у ДИВСа с 12:00 будут играть лучшие DJ города, состоится граффити фест, будет работать пункт отбора на военную службу по контракту и полевая кухня. Кроме этого, пройдут казачьи молодецкие состязания, будет презентован клуб исторического фехтования и реконструкции, состоится танцевальный флэш-моб. А внутри Дворца можно будет сдать нормативы ГТО, поучаствовать в первенстве по виртуальным единоборствам UFC (PlayStation4.), по уличным танцам и танцам народов мира DanceBattle; первенстве на самый сильный удар KIKTEST.

Место проведения: ДИВС (ул. Еремина, 10), УрФУ (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Выставка «Страна отдельных недостатков»

В Ельцин-центре накануне Дня народного единства открылась выставка о позднесоветской системе нормированного распределения по карточкам-талонам. Ведь в СССР недостаточно было иметь деньги, чтобы что-то купить. Иногда надо было ехать из Харькова в Белгород, или из Тольятти в Ульяновск, чтобы приобрести яйца или масло. Иногда можно было подать фиктивное заявление в ЗАГС, чтобы получить возможность купить сапоги. Сахар или колбасу могли продавать при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении и особого документы – карточки. В 1970-1980-е годы такие карточки в СССР назывались талонами.

Что такое нормированное распределение, какие типы карточек использовались в позднесоветское время, что люди с ними делали, что и как покупали на талоны, – об этом выставка. Художница Софья Шелепова создала для выставки графические истории.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Вход: свободный.

«Колизей» и Куклы отметят Хэллоуин

Многие заведения Екатеринбурга отмечали Хэллоуин в прошлые выходные. Но и в предстоящий уикенд можно найти вечеринки, экскурсии на свой вкус. Например, 2 ноября в 23:00 совместный Хэллоуин устроят «Колизей» и театр кукол. Реальность и сон, кошмар и видимая норма, люди, куклы и маски – всё смешается на одну единственную ночь. Под руководством кукольников вы отведаете угощения на адской кухне, станете желанными гостями во дворце царя Ирода, попадете в ловушку старинного механического театра, сыграете в азартную игру с самой Смертью.

Все это в театральном здании дореволюционной постройки, по которому явно еще бродят бородатые Призраки. Круговое движение по всей территории сквозь загадочные лакуны наполненные душами музыкантов и диджеев, мимо танцполов и чиллаутов в главный колонный зал где глубоко заполночь труппа театра даст Большое Представление в честь праздника нечисти, сотканное из всей потустронщины, что хранится в гримерках.

Место проведения: «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: 500 рублей.

Нина Усатова в Екатеринбурге

В эти выходные в Екатеринбург с гастролями приезжает актриса Нина Усатова – артистка снимается в кино с 1981 года, на ее счету более 100 ролей, множество кинопремий. В Екатеринбурге спектакль с ее участием «Супница, или кипящие страсти» можно будет посмотреть во Дворце молодежи 3 ноября. Это комедия про пожилую и очень богатую тетушку, которую играет Усатова, – владелицу семейных виноградников, которую все вокруг пытаются обмануть, чтобы завладеть ее состоянием.

А накануне спектакля, 2 ноября в 19 часов, в Ельцин-центре пройдет творческий вечер актрисы, на котором можно будет задать ей свои вопросы, послушать рассказы из жизни.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1), Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на спектакль – от 800 рублей, на творческий вечер – от 400 рублей.

Открытие нового театра «Место»

В Екатеринбурге в ноябре начал работать еще один театр, который можно назвать экспериментальным, – «Место». Как объясняют создатели, театр объединяет музыкантов, танцовщиков, актеров, перформеров, художников для создания независимых театральных проектов. Он станет местом, «открытым для междисциплинарных практик и экспериментов с новыми формами театрального языка».

Премьера открытия уже состоялась, а 3 ноября можно будет увидеть спектакль «Лысая певица» – первую постановку пьесы в Екатеринбурге. В 1981 году молодые выпускники философского факультета УрГУ Татьяна Круглова и Сергей Вершинин перевели пьесу на русский язык. Этот самиздат был первым переводом «Лысой певицы» и опередил официальный перевод почти на 10 лет. Рукопись пролежала 37 лет невостребованной, а сейчас обрела новую жизнь. Что будет в спектакле, создатели не рассказывают, но обещают, что это будет интересно.

Для справки: над театром «Место» работают многие создатели перфомансов Уральской биеннале, актеры екатеринбургских театров, музыканты.

Место проведения: театр «Место» (ул. Пушкина, 12)

Вход: уточнять в театре.

Концерт группы «Би-2»

Как всегда отличный звук и душевное шоу обещают устроить в Екатеринбурге Шура и Лева из группы «Би-2». Выступление с симфоническим оркестром состоится в ДИВСе 2 ноября в 20 часов. Специально для предстоящего концерта «Би-2» готовят новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из нового альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и конечно – все главные хиты «Би-2».

Место проведения: ДИВС (ул. Еремина, 10)

Вход: от 1500 рублей.

Пивной фестиваль «Рыба Дичь»

3 ноября с 12:00 до 22:00 в «Екатеринбург-Экспо» пройдет уральский Октоберфест – фестиваль «Рыба Дичь». За билет гости получат возможность пить пиво весь день, попробовать ассортимент разных пивоварен России и зарубежья, продегустировать десятки сортов пива. За сытное меню отвечают лучшие рестораны города, а шеф-повара лично проведут серию мастер-классов для гостей фестиваля. Также посреди выставочного зала будет установлена сцена, на которой выступят диджеи и музыканты города.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (Бульвар Экспо, 2)

Вход: от 590 рублей.

Библиотеки и музеи ждут на Ночь искусств

4 ноября Екатеринбург и область присоединятся к всероссийской акции Ночь искусств. Всего в регионе будет открыто рекордное количество площадок – 254. Акция будет проходить под традиционным девизом «Искусство объединяет». Мероприятие объединяет совершенно разные площадки: театры, музеи, галереи, дворцы культуры, библиотеки и т.д. Такое разнообразие мест объясняется в первую очередь тем, что Ночь искусств завершает череду «культурных ночей» в России, и в каком-то смысле подводит итог таким успешным фестивалям как Ночь в музее, Ночь музыки, Библионочь.

В Екатеринбурге можно будет побродить по театральным закулисьям, заглянуть в книгохранилища, поучаствовать в квестах и мастер-классах. Полный список площадок и программы есть на сайте акции.

Место проведения: на сайте акции

Вход: от 0 рублей.

Пешеходный спектакль-экскурсия «Тайная жизнь старых домов»

Музей истории Екатеринбурга 4 ноября в проведет спектакль-экскурсию. Старт от памятника Татищеву и де Генину в 19:00, 20:00, 21:00 часов. По сути это будет пешеходная прогулка с рассказчиком, которая проведет зрителя по маршруту из четырех старинных зданий Екатеринбурга. Вас ждёт необычная экскурсия с погружением в прошлое, светозвуковая история Водонапорной башни, дома генерал-майора Качки, дома Метенкова и дома Маклецкого.

И о чём молчат старые дома? Помнят ли они своих прежних хозяев? Помнят ли то, что происходило с ними на протяжении веков? В этот вечер дома заговорят, о том, что было или могло быть. Откроют окна-глаза и расскажут, как могут, о своём удивительном прошлом.

Место проведения: старт – от Водонапорной башни.

Вход: 100 рублей.

Акустический концерт «Курары»

В Центре современной драматургии 4 ноября состоится «внеплановый» акустический концерт «Курары». Как признался солист группы Олег Ягодин, сначала музыканты не любили акустику и первые опыты показывали, что акустика мало кому интересна. Но после того, как в акустической версии прозвучали самые «громкие» и мощные хиты группы, такие концерты стали интересными экспериментами. На некоторые ездят даже фанаты из других городов. Акустика от «Курары» звучит очень редко и очередной такой камерный концерт состоится на площадке ЦСД.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а)

Вход: от 800 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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