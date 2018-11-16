Интеллектуальный уикенд: книжный фестиваль, беседы о театре и фон Триер (ФОТО)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге будет, где размять мозги. В городе проходит книжный фестиваль, темой которого стали женщины-писатели, а главный гость – автор романа «Зулейха открывает глаза». Также в выходные пройдут беседы о театре, спецпоказ фильма фон Триера и откроется выставка известного современного художника. Подробнее – в обзоре «Нового Дня» «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Звездный пианист в Екатеринбурге

16 ноября в 19 часов в Свердловской филармонии состоится концерт известного пианиста Бориса Березовского, который выступит в сопровождении Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса. В программе – Рахманинов, Римский-Корсаков, Стравинский и другие.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2900 рублей.

Спецпоказ фон Триера

В пятницу, 16 ноября, в преддверии выхода нового фильма Ларса фон Триера в Екатеринбурге решили на большом экране показать один из самых известных киношедевров режиссера – «Меланхолию». Красивая и утопичная лента повествует о приближающемся конце света. Таинственная планета с красивым именем «Меланхолия» должна поглотить Землю, стерев ее с лица Вселенной. Трагический конец неизбежен. Выжить не удастся никому. Но как человечество примет весть о своем скором исчезновении?

Место проведения: кинотеатр «Салют»

Вход: 300 рублей.

Восточные танцы в шоу «Время богов»

17 ноября в 18:00 в Центре культуры «Урал» запланировано шоу «Время богов», которое станет своеобразным гала-концертом международного фестиваля трайбл культуры. Вдохновившись идеей книги Нила Геймана «Американские Боги», авторы шоу взяли тему существования Новых и Старых Богов, их взаимодействия и противостояния, влияния на развитие нашей цивилизации. Зрителей ждут театрализованные номера с разными образами и необычной музыкой от любителей восточных танцев со всей России, из Словении, Гонконга и Украины.

Поклонники трайбла покажут, как сочетаются танцы и музыка народов Центрального Востока, Северной Африки, Испании и Индии, пропущенные через призму новых молодежных танцевальных направлений.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 500 рублей.

Экскурсия в XIX век

17 ноября в 14 часов в Доме актера пройдет театрализованная экскурсия, рассчитанная на все возрасты. Гостей ожидает путешествие по интерьерам старинного особняка с мастер-классами по светскому этикету XIX века, танцами и угощением. Приходить можно с друзьями, детьми, родителями – каждый найдет развлечение по душе.

Место проведения: Дом актера (ул. 8 Марта, 8)

Вход: от 350 рублей.

Перформанс «Камон, Лотреамон!»

В новом екатеринбургском театре «Место» 17 ноября покажут перфоманс «Камон, Лотреамон!». Спектакль исследует знаковый для истории искусства текст Лотреамона «Песни Мальдорора», написанный еще в 19 веке, но оказавший влияние на авангардные течения начала 20 века и ставший предтечей сюрреализма. Этот мрачный циничный текст богат множеством ярких гротескных образов и персонажей, – говорят в театре. Художник Владимир Селезнев, один из авторов перформанса, создал многоканальную видеоинсталляцию, которая проецируется на все стены камерного зала, создавая эффект нахождения внутри пространства сюрреалистического комикса. К перформансу создан специальный саундтрек.

Место проведения: театр «Место» (ул. Пушкина, 12)

Вход: 500 рублей.

Книжный женский фестиваль

В Екатеринбурге накануне открылся книжный фестиваль, который призван рассказать о последних тенденциях издательского мира и поднять важные вопросы. В этом году темой форума стала женская литература и другие формы самореализации женщин. Главным гостем фестиваля «Книжный женский» стала автор нашумевшего романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина – встреча с ней состоится в воскресенье в 14 часов в библиотеке им. Белинского. Встреча будет посвящена выходу новой книги – «Дети мои».

Но это не единственный интересный пункт программы. Писательницы и поэтессы, культуртрегерши и критикессы, певицы и художницы – станут главными героинями «Книжного Женского», всего более 50 участниц соберет екатеринбургский форум.

В субботу состоится поэзоконцерт «Из песни слова не выкинешь». В воскресенье – blackout-сессия с поэтессой Еганой Джаббаровой.

А знаменитый «Артпоэтбатл №7» в этом году пройдет в Центре современной драматургии в воскресенье.

Место проведения: библиотека имени Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

Юбилей МКС: 20 лет на орбите

В Екатеринбурге отметят юбилей Международной космической станции. Мероприятие пройдет на площадке кинотеатра «Салют» в режиме научного ток-шоу, а его участниками станут космонавты и не только.

В ноябре 1998 года Россия вывела на орбиту функционально-грузовой блок «Заря» – первый элемент Международной космической станции. С этого момента началось строительство самой большой космической лаборатории. Спустя 20 лет МКС продолжает работу и выполняет возложенные на нее функции и прямо сейчас на станции работает Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев!

Обсуждать будущее МКС будут космонавт-испытатель Роскосмоса Дмитрий Петелин, инженер-конструктор космического приборостроения ЦНИИ РТК, популяризатор космонавтики Александр Хохлов. Модератором встречи станет инженер-физик, сотрудник НПП Эксорб, ведущий научно-популярной рубрики на радио «Серебряный Дождь» – Екатеринбург Дмитрий Горчаков.

Место проведения: Толмачева, 12

17 ноября 16:00

Билеты в кассе и на сайте кинотеатра «Салют».

Вечер музеев в Екатеринбурге

18 ноября, в исторический День рождения Екатеринбурга, традиционно пройдет очередная массовая акция – «Вечер музеев». Изначально проводить акцию решено было в будние дни, чтобы занятые горожане после работы могли успеть «окультуриться». В этом году 18 ноября выпадает на воскресенье, но акцию никто не отменял. Однако обратите внимание: в течение воскресного дня 18 ноября музеи работают в своем обычном режиме, общегородская культурная акция «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев»проводится в дополнительное время, с 18:00 до 22:00.

За эти четыре часа на 25 городских площадках пройдут по восемь получасовых экскурсий, записаться на которые предлагается заранее. Бесплатный билет на подходящее посетителям время можно получить на официальном сайте акции v.nmekb.ru. Также на сайте можно найти всю информацию о программах музеев – участников проекта «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев».

Место проведения: музеи Екатеринбурга

Вход: свободный.

Выставка Эрика Булатова

В Ельцин-центре в субботу откроется выставка графики крупнейшего современного российского художника Эрика Булатова «Свобода есть. Графика 1955-2018 годов». Для тех, кто не понял, именно картина Булатова «Свобода» венчает экспозицию музея Ельцин-центра.

На выставке будут представлены более 150 графических работ из коллекции художника и частных собраний, которые впервые приоткроют тайну творческого метода Булатова, который позволил художнику достичь международного признания. Выставка обещает ответить на многие вопросы и даже развеять несколько стереотипов. Экспозиция состоит из шести разделов, расположенных в хронологическом порядке. Открывают ее рисунки, сделанные во время учёбы в художественном институте, а завершают – эскизы к скульптурам, над которыми Эрик Булатов работает в последнее время.

Место проведения: Ельцин-центр

Вход: 100 рублей.

Беседы про театр в ГЦСИ Урал

В ГЦСИ Урал эти выходные решили посвятить театру и разным его формам, потому что в выставочном пространстве сейчас проходит проект, в котором органично объединяется всё: кино, театр и современное искусство. Выставка «Начало, конец и почти всё между ними» посвящена режиссёру и драматургу Ингмару Бергману, и в ней есть видео-арт и уникальные фотографии Бергмана со съёмочных площадок. И в эти выходные поговорить о равенстве театра и современного искусства приезжает редакция журнала «Замыслы», который не просто занимается театральной критикой, но и создаёт художественный продукт – арт-зин, привлекая к работе теоретиков и, что важно, практиков искусства. Презентация нового номера каждый раз проходит в формате перформанса. Перфоманс пройдет и в Екатеринбурге в эту субботу. О пересечении кино и театра расскажет другой гость выходного дня – Евгений Казачков, который пишет сценарии и пьесы, а также переводит кино на театральный язык, как в спектакле «Персона» (по сценарию Бергмана!) в Гоголь-центре.

Место проведения: ГЦСИ Урал (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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