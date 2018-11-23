Зимнее плавание, модный фестиваль и «мозг в невесомости» – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге можно будет увидеть два новых спектакля, посмотреть на новых джазовых вокалистов и узнать про влияние космоса на мозг. Для спортсменов откроют сезон зимнего плавания и сезон сноукатинга. А любителей поговорить о политике, экономике, а также желающих вспомнить прошлое ждут на модном фестивале «СМС» в честь 25-летия Конституции, на который съедутся музыканты из 90-х и известные ведущие из 2000-х. Все «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге» – в обзоре «Нового Дня».

Парижские тайны раскроют в филармонии

В детской филармонии сегодня в 19 часов покажут премьерный мюзикл «Парижские тайны». По сути – это мировая премьера спектакля, для которого артистов набирали через открытый кастинг. В основе сюжета – известный авантюрный роман Эжена Сю. Действие происходит в Париже, где живут бароны и рыбаки, роковые красотки и скромные красавицы, хитроумные богачи и благородные простолюдины. Главное действующее лицо мюзикла, конечно же, Любовь. А где Любовь, там коварство и интриги, ложь и предательство. Но они бессильны перед всепобеждающей силой Любви, которая преодолевает огонь и воду, которая увертывается от ножей и пистолетов, сохраняя при этом чистоту и романтичность.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Вход: от 400 рублей.

Достоевский глазами «Молодого театра»

Еще одна театральная премьера – в Свердловской Драме – состоится 23 ноября в 18:30. Здесь поставили драму «Кроткая» по повести Достоевского. Спектакль сделан силами «Молодого театра» и молодого режиссера Дмитрия Зимина (его версия «Вия» взяла Гран-при недавнего фестиваля «Коляда-Plays»). Камерное пространство, но глубокие характеры – это про «Кроткую». На сцене только он и она.

«Любовь (?) как уважение, любовь как благодарность, любовь как почитание, рожденная великодушием молодости и доверчивостью неопытной души… Любовь (?) как воспитание, любовь как унижение, любовь как разрушение, отправленная жаждой безграничного, деспотического могущества над другим существом… Выдержит ли кроткое сердце столкновение с неукротимым честолюбием разума?», – задают вопросы создатели спектакля.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 500 рублей.

Модный фестиваль в честь 25-летия Конституции

Ельциy-центр в эти выходные гуляет по-крупному. Здесь проходит фестиваль «Слова и Музыка Свободы – СМС», приуроченный к 25 годовщине российской Конституции и Дню рождения самого Ельцин-центра.

Откроется он проектом «Господин Хороший» с Михаилом Ефремовым в главной роли – 23 ноября в 20:00 в Атриуме. Этот «спектакль» – прямой наследник «Гражданина Поэта», который родился в 2011 году и изначально представлял собой бесстыдные вариации на стихи поэтов-классиков в издевательском их исполнении Михаилом Ефремовым. Содержание типового «художественного произведения» – поэтический отклик на самое громкое политическое событие каждой недели. Новая программа в Ельцин-центре «Не вопрос!» – это своеобразная пресс-конференция, ответы «Господина Хорошего» на актуальные вопросы современности.

А в субботу и воскресенье в Ельцин-центре будет идти непосредственно фестиваль «СМС», на который заявлено много музыки, лекций и мастер-классов. Вас ждет разговорный марафон «Свободные медиа: от ТВ 90-х к Youtube 2010-х» и программа вечерних концертов. Ведущие publiс talk – видеоблогеры-«миллионники» и легендарные звезды телевидения обсудят эволюцию российских медиа. А вечерами выступают группы, ставшие легендарными в 90-е, и музыканты, только родившиеся в это время.

Хедлайнером первого – рок-н-рольного – музыкального дня фестиваля (24 ноября) станет Дельфин, второго дня – хип-хоп исполнитель Антоха МС.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на один день – от 1300 рублей, на 2 дня – от 2000 рублей.

Главный хранитель поместья Хиллвуд с лекцией в Екатеринбурге

24 ноября в 13 часов в Музее ИЗО прочитает лекцию хранитель поместья Хиллвуд Вильфрид Цейслер «Марджори Пост: страсть к цветному камню». Поместье, музей и сады Хиллвуд, бывшая резиденция Марджори Мериуэзер Пост в Вашингтоне, известна, прежде всего, своими коллекциями французского и русского искусства. Музей обладает самым значительным собранием произведений русских мастеров за пределами России. Между тем, коллекция музея отражает также интерес создательницы к определенным техникам и материалам, в частности – драгоценным и поделочным камням. Помимо выдающегося собрания ювелирного искусства ХХ века, музей обладает многочисленным образцами использования цветного камня в произведениях декоративно-прикладного искусства: от нефритов Китая до элегантных предметов в стиле Ар Деко от французского дома Картье, созданных из агатов, лазурита и других драгоценных материалов.

Цель лекции – познакомить с малоизвестным аспектом знаменитого собрания и представить новые данные о многих произведениях коллекции, собранные в рамках подготовки к новой выставке в Хиллвуде, которая откроется в феврале 2020 года.

Место проведения: Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5)

Вход: 250 рублей.

Все моржи на Шарташе – на открытии сезона зимнего плавания

Зрелищное и зябкое спортивное событие пройдет в эту субботу на Шарташе – открытие сезона зимнего плавания. Откроется сезон Чемпионатом Свердловской области, в котором примут участие спортсмены разных возрастов. Будут заплывы баттерфляем, брассом и вольным стилем. Открытие соревнований – в 12 часов, награждение участников – в 16. Нигде больше вы не увидите столько моржей разом.

А в воскресенье там же, на Шарташе, ждут любителей сноукайтинга. На кайт-серф станции UBA состоится открытие сезона. В программе: гонки выходного дня, фрирайдное катание, мастер-классы от чемпионов мира, обучение для начинающих и другие развлечения.

Место проведения: Шарташ (ул. Пески 26/А)

Вход: свободный.

Как невесомость влияет на мозг человека – расскажет химик-органик

24 ноября в 14 часов в Екатеринбургском планетарии с открытой лекцией «Нейронауки в космосе» выступит научный журналист и химик-органик Алексей Паевский. Всем известно, что невесомость влияет на мышцы и кости человека. Но гораздо меньше изучено ее влияние на нервную систему и мозг. Ученый готов ответить на вопросы: Что происходит с мозгом в космическом полете и какие эксперименты на эту тему были проведены? Также пришедшие узнают, что происходит, когда «отключается» вестибулярный аппарат, почему космонавтов тошнит первые две недели полета, бывают ли у них галлюцинации, почему произошла первая космо-забастовка, от чего в космосе можно сойти с ума и что китайцы двигали силой мысли на своей орбитальной станции.

Место проведения: Екатеринбургский планетарий (ул. Толмачева, 12)

Вход: свободный, но нужна регистрация.

Авторский вечер Александра Пантыкина

Пантыкин на марафоне

В Свердловской филармонии в воскресенье состоится авторский вечер композитора и весельчака Александра Пантыкина. Со сцены прозвучат новые композиции и новые версии старых произведений. Будут и сочинения для голоса, для фортепьяно, для оркестра. Также друзья Пантыкина исполнят произведения из репертуара свердловских рок-групп.

В вечере примут участие: молодежный симфонический оркестр, Мархасин Герман (фортепиано), Чабан Яна (вокал), Дидковский Никита (чтец). Вести концерт будет сам Пантыкин.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 200 рублей.

Шоу комедийной импровизации «Кадры»

Свой, «уральский», стэндап представят молодые артисты на шоу комедийной импровизации «Кадры», которое состоится 25 ноября c 17:00 до 19:00 в Jбластном дворце народного творчества. По правилам у выступающих нет заготовок и сценария, все, что происходит на сцене, рождается здесь и сейчас. Артисты в режиме реального времени строят комедийную историю. Темы для миниатюр предлагает зритель.

Место проведения: Областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12)

Вход: от 200 рублей.

Большой фестиваль джазовых вокалистов

25 ноября в 19 часов лучшие джазовые вокалисты уральской школы соберутся в одном месте – в клубе EverJazz. Здесь пройдет фестиваль JAZZ VOICE. Считается, что уральская джазовая школа – одна из самых сильных в России, прежде всего из-за высокого уровня подготовки будущих джазменов. Профессиональное музыкальное образование тщательно готовит талантливых музыкантов, чутких аккомпаниаторов и харизматичных солистов, и дает им путевку на большую сцену. Исполнительское мастерство лучших студентов часто проявляется еще в начале обучения – ребята творчески раскрываются на отчетных музыкальных концертах и экзаменационных испытаниях, и сцена своей alma mater становится для них мала. Профессиональный джаз-клуб Екатеринбурга EverJazz задает тон джазовой повестке Урала и открывает новые имена слушателю. В фестивале примут участие: Данияр Баяманов, Владимир Демьянов (Blues Doctors), Юлия Дьячковская, Асель Усентаева, Анна Семенова. А также: Максим Юдин, Флора Бичахчян, Елена Амелькина, Ксения Куминова, Светлана Еремеева и многие другие.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей.

«Линии сладкой жизни» покажут в музее «Об этом»

В музее «Об этом» открылась выставка графических работ уральской художницы Анны Андроновой. Вдохновившись загадочными иллюстрациями Обри Бердслея, дополнив их страстью и сюрреализмом Федерико Феллини, Анна передает сексуальность и желание как нечто истинно прекрасное. Но при этом всегда нечто ускользающее, в чем есть некая тайна, которую невозможно разгадать до конца, – уверяют в музее.

Место проведения: музей «Об этом» (ул. Луначарского, 133)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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