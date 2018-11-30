Рождественская ярмарка, новые Mgzavrebi и много нового кино – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге откроется первая Рождественская ярмарка и пройдет первый рождественский концерт. Грузины «Мгзавреби» презентуют новый альбом, а уральцы «Сансара» споют все лучшее сразу. На «Кинопробе» можно будет увидеть много нового кино и попробовать свои силы в киноиндустрии. Все «10 событий Weekend' а в Екатеринбурге» – в обзоре «Нового Дня».

Современное кино от начинающих режиссеров

С 1 по 5 декабря в Екатеринбурге пройдет XV Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». В этом году гостями и участниками фестиваля станут более 100 кинематографистов из разных стран: Болгарии, Испании, Польши, России, Японии и др. Для профессионалов «Кинопроба» – это возможность посмотреть на достижения киношкол со всего мира. А для зрителей – увидеть кино, которое вряд ли дойдет до проката, но которое, возможно, лучше всего раскрывает злободневные темы.

В этом году пройдет намного больше воркшопов. Радостина Нейкова (Болгария) проведет пятидневный воркшоп по анимации, Андрей Сильвестров (Россия) снимет вместе с горожанами фильм «Екатеринбург как сон» в рамках своего проекта «Сон как документ». Екатеринбурженка и победительница «Кинопробы» – 2017 Маша Седяева придумала документально-анимационный воркшоп, который расскажет о судьбах победителей фестиваля прошлых лет.

Место проведения: основная площадка – Дом кино (ул. Луначарского, 237), а также – Ельцин-центр, Киностудия, ГЦСИ, ТЦ «Мега» и другие площадки.

Вход: свободный.

Mgzavrebi презентует альбом GEO в Екатеринбурге

30 ноября и 1 декабря в клубе Center состоятся концерты группы Mgzavrebi. Грузинские музыканты презентуют свой новый альбом под названием GEO. Это седьмая по счёту пластинка группы, но музыканты выделяют ее среди предыдущих, отмечая, что GEO – более взрослая, смелая и целостная музыкальная работа.

Для многих Mgzavrebi – символ современной музыкальной культуры Грузии. Но в GEO стало меньше грузинского фольклора: лидирующие партии достались электрогитаре, а пандури ушел на второй план. В двух песнях появились новые для группы инструменты – чунири и чибони, но в совершенно нетипичном для них звучании.

Место проведения: CENTER Club в Ельцин Центре

Вход: 1400 – 2000 рублей.

Немецкое Рождество – в центре Урала

Празднование Немецкого Рождества в начале декабря уже, можно сказать, стало традицией для екатеринбуржцев. И в этом году Генконсульство Германии устроит двухдневные гуляния в Ельцин-центре. В Германии Рождество – праздник особенный, поэтому готовятся к нему задолго и основательно. Уже в ноябре города Германии одеваются в праздничное убранство, открываются рождественские ярмарки. Что-то подобное попробуют воссоздать в условиях Атриума Ельцин-центра.

Кроме ярмарки с подарками и угощениями, во время «Немецкого Рождества» пройдут мастер-классы, в том числе по созданию гигантского рождественского календаря, который показывает время, остающееся до Рождества. Детей ждет интерактивная программа для детей «Дед Мороз встречает Николауса» и игры от «Парка сказов».

1 декабря в 17 часов в рамках рождественской ярмарки пройдет концерт. Наташа Янг (вокал) и Беньямин Шатц (фортепиано) создадут рождественское настроение. В программе концерта – романтическая музыка из оперы Джакомо Пуччини «Богема», рождественские песнопения, джазовые композиции. Дуэт интерпретирует известные произведения в своем неповторимом стиле.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, на концерт – 300 рублей.

Безруков в роли Есенина в спектакле «Хулиган»

30 ноября в 19 часов в ККТ «Космос» поклонники Сергея Безрукова могут посмотреть на своего любимого актера в роли Сергея Есенина. Спектакль «Хулиган. Исповедь» расскажет о разных гранях одного человека. Поэт-скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой с трагической судьбой. Многие режиссеры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его раннего ухода из жизни. Но никто не пытался рассказать нам – а кто же такой Сергей Есенин? Это спектакль-мистерия – единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Безруков покажет, что Есенина можно не только читать – Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 2000 рублей.

Вечеринка «Открытие екатеринбургского рок-клуба»

30 ноября в 18 часов в концерт-холле «Свобода» пройдет вечеринка, посвященная открытию екатеринбургского рок-клуба. Он должен стать наследником легендарного свердловского рок-клуба. Как говорят идейные вдохновители, они хотят создать творческое объединение, «направленное на продвижение уральской музыки в тренды».

До открытия в концерт-холле три дня шел форум независимых музыкнтов с мастер-классами и лекторием. А на гала-концерте в честь открытия выступят восемь лучших рок-групп города. Апогеем мероприятия станет большой музыкальный джем с Вадимом Самойловым.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: свободный.

Мюзикл про судьбу гламурного фотографа Лошагина – «Лофт»

Уральские драматурги и режиссеры поставили мюзикл по мотивам нашумевшей истории убийства – «Лофт». Напомним, известную модель Юлию Лошагину нашли убитой и сожженной в лесу под Екатеринбургом. Сейчас ее муж – гламурный фотограф Дмитрий Лошагин – отбывает наказание за убийство в одной из колоний области. По версии следствия, свою жену-модель Лошагин задушил на одной из вечеринок в их модном лофте.

Премьера мюзикла «Лофт» состоится 30 ноября в 19 часов в Театре эстрады. Как рассказали в театре, главная героиня – великая манекенщица XX века Марианн Соболевская. Судьба преподносит ей подарок в виде нежданной встречи с молодым, талантливым и весьма амбициозным фотографом-журналистом Максом Розовым. Марианна, понимая, что ее изысканная красота и удивительная грация с каждым днем увядают, делает молодому журналисту дерзкое и заманчивое предложение. В обмен на решение его проблем с огромным кредитом, взятым Максом в банке на покупку дорогостоящего лофта, она просит его о малом – вернуть ей былое величие и славу. Что происходит с героями дальше – узнаете в Театре эстрады.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 600 рублей.

«Сансара» презентует новое и лучшее

30 ноября в 20 часов в «Доме печати» состоится концерт группы «Сансара», на котором уральские музыканты презентуют несколько новых композиций и, конечно, отыграют все хиты. Программа называется «Мы станем лучше».

Напомним, «Сансара» – популярная екатеринбургская группа, играющая в стиле инди-рок. Лидер и автор большинства песен – вокалист Александр Гагарин.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 700 рублей.

Первая зимняя благотворительная ярмарка

1 декабря в 11:00 во Дворце молодежи пройдет Первая зимняя благотворительная ярмарка, на которой все желающие смогут приобрести украшения, одежду от российских дизайнеров и новогодние сувениры. Средства от продажи пойдут на лечение и реабилитацию детей.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: свободный.

Детский исторический фестиваль

Исторический фестиваль Музей истории Екатеринбурга проводит регулярно, и в этот раз фестиваль будет для детей. Но это не значит, что взрослым вход воспрещен. Мероприятие пройдет 2 декабря с 11:00 до 16:00 на трех площадках: Музей истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26), Фотографический музей «Дом Метенкова» (ул. К. Либкнехта, 36), Водонапорная башня (ул. Горького, 4).

Все три музея откроют свои двери для больших и маленьких горожан. В течение дня гостей ожидают увлекательнейшие исторические мастер-классы, занятия и лекции. Например, пройдет мастер-класс «история фотографирования животных», мастер-класс по созданию фотокомикса, встреча с режиссером Андреем Кимом, представление фильма «Времена детства» и так далее.

Место проведения: три площадки

Вход: свободный.

Почти «кэролловская» выставка – «Зазеркалье»

В эти выходные Ural Vision Gallery представляет выставку-фантасмагорию «Зазеркалье». Проект объединяет художников Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, и исследует условность границы между воображаемым и реальным в искусстве. Как говорят в галерее, отсылка к фантастическим мирам Л. Кэрролла не случайна. Зрителя ждут прогулки по таинственному лесу, созданному арт-группой Crocodile Power, получившей признание не только на российской, но и международной арт-сцене. Среди этого леса вы обнаружите и диковинное дерево – «Моё авокадо» – монументальную цифровую скульптуру медиа-художника Максима Свищёва. Каждый сможет на мгновение почувствовать себя особой королевских кровей, примерив на себя «Золотую шубу». А эфемерные черно-белые снимки известного екатеринбургского фотографа Федора Телкова из серии «Сказы» станут метафорой «подлунного мира», раскроют силу влияния региональной мифологии на современное сознание.

Место проведения: Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10)

Вход: 200 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

В Екатеринбурге бизнесмен заплатил 94 миллиона, чтобы не сесть в тюрьму. / МЧС: пожары в 11 домах Екатеринбурга устроил поджигатель. / Область опять решила как бы продать Рефтинскую птицефабрику – ради увеличения показателей бюджета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»