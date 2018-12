Битвы ученых и оркестров, Стругацкие и алкохардкор – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Научный слэм, баттл оркестров и чемпионат по социальным танцам ожидают екатеринбуржцев в первые зимние выходные. Также можно вспомнить хиты группы Nirvana, послушать исследователя творчества Стругацких и сходить на «алкохардкорный» концерт. Эти и другие мероприятия в обзоре – «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Четверо кларнетистов покажут «движение к джазу»

7 декабря в 19:30 в Ельцин-центре выступит квартет кларнетистов Woody Black 4 из Австрии. Два австрийца, испанец и итальянец называют свою музыку не джазом – а «движением к джазу». Бывшие студенты Венского университета играют в основном авторские композиции, но иногда позволяют себе смелые аранжировки всем известных произведений. По словам музыкантов, для них важно сохранение теплого «деревянного» звучания как основной характеристики ансамблевого звука, но они регулярно «уходят в авангард». У коллектива на счету два альбома, выступления по всему миру и прекрасные отзывы прессы. Характеризуя вручение им отдельного приза на New York Jazz Competition, именитый Майк Стерн высказался исчерпывающе: «фантастическая группа, действительно свежая и особая».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 350, 450, 550 рублей.

«Другой Оркестр» сыграет хиты Nirvana

«Другой оркестр»

7 декабря в 19 часов в ЦК «Урал» «Другой Оркестр» в очередной раз соберет любителей старого рока и отыграет программу из хитов группы Nirvana. Представлять екатеринбуржцам «Другой Оркестр» уже давно не нужно: это уникальный проект, собравший самых разнообразных музыкантов, воплощающих различные музыкальные направления. Ну а Nirvana в представлении не нуждается подавно. Одного их второго альбома Nevermind хватило бы на то, чтобы навсегда остаться в истории музыки. 7 декабря можно будет услышать в исполнении «Другого Оркестра» избранные песни Nirvana с разных альбомов в авторских оркестровых интерпретациях: Smells Like Teen Spirit, Lithium, About a girl, Love buzz, Rape Me и другие.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 700-1000 рублей.

Ночь пожирателей рекламы – «Правда или Ложь?»

7 декабря в 23 часа в центре искусств «Главный проспект» пройдет светская тусовка «Ночь пожирателей рекламы». Тема этого года – «Правда или Ложь?». В программе – шестичасовая рекламная пауза из 400 лучших короткометражных рекламных фильмов года – шоу, которое признано национальным достоянием Франции и занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В лучших традициях современного искусства в сюжет «Ночи» будет вплетена ключевая экспозиция галереи «Главный проспект» – оригиналы работ Сальвадора Дали, Франсиско Гойя, Энди Уорхола и Рене Магритта. Световые интерактивные инсталляции создадут ощущение прикосновения к чему-то магическому. Поскольку тема года – «Правда или Ложь?», – зрителей ждет иллюзия обмана, мистификация и много тайн, которые предстоит раскрыть.

Место проведения: галерея «Главный проспект» (пр. Ленина, 8)

Вход: 2000 рублей.

Молодые ученые устроят битву Science Slam Ekaterinburg

8 декабря в 17 часов в Center Music Club пройдет очередной раунд проекта Science Slam Ekaterinburg. Пять молодых ученых превратятся в рок-звезд и расскажут о своих исследованиях. Их задача сделать это так зажигательно и смешно, чтобы зрители не только поняли суть научного исследования, но и оценили искрометность ученого. Лучший слэмер будет определен измерением децибелов зрительских аплодисментов специальным прибором – шумомером.

За титул чемпиона Science Slam Ekaterinburg будут бороться:

Андрей Григорьев (тема «Жизнь на грани: как изменение климата влияет на леса Урала?»), Игорь Слинкин (тема: «Ми-ми-микроструктуры: исследование постоянных магнитов (Sm-Co) сложной формы»), Анна Пасынкова (тема: «Что такое гигантский импенданс и при чем здесь Люк Скайуокер?»), Василий Борисов («Куда уж проще? Интеллектуальный мультимодальный интерфейс для функциональных исследований головного мозга»).

Место проведения: Center Music Club (ул. Ельцина, 3)

Вход: от 350 рублей.

Баттл духовых оркестров

Еще один необычный баттл – баттл Духовых оркестров – пройдет 9 декабря в 17 часов в Свердловской филармонии. Музыканты пяти коллективов будут бороться за звание самых лучших. На сцену выйдут оркестры из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Аалапаевска, Асбеста и любительский оркестр филармонии. По правилам баттла коллективы будут сражаться попарно: исполняя одну и ту же композицию по очереди. Выбирать лучший оркестр будут зрители – аплодисментами. Громкость измерят шумометром. Три оркестра выйдут в финал, который состоится во втором отделении.

Место проведения Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: 200 рублей.

Чемпионат по социальным танцам

8 и 9 декабря в Екатеринбурге пройдет чемпионат Урала по социальным танцам среди любителей и профессионалов. Несмотря на то, что социальный танец придуман прежде всего не для соревнований, а для обмена положительными эмоциями, знакомств и получения удовольствия, соревнования стали не редкими и в этих видах танцев. В чемпионате Урала принимают участие более 500 танцоров со всей России. 8 декабря будут идти сами соревнования, а 9-го – танцевальные мастер-классы от топовых преподавателей.

Зрители смогут увидеть выступления танцоров разных направлений: сальса и бачата, зуку, кизомба, танго, реггетон и dancehall.

Место проведения: развлекательный центр «Водолей» (ул. Шевченко, 9)

Вход: свободный.

Борис Вишневский расскажет про миры Стругацких

8 и 9 декабря в Екатеринбурге пройдут встречи с Борисом Вишневским – писателем, публицистом и депутатом. 8 декабря в 19 часов в магазине «Пиотровский» Вишневский расскажет о «Мирах братьев Стругацких сегодня», ведь Вишневский – друг и ученик Бориса Стругацкого, автор книги «Аркадий и Борис Стругацкие: двойная звезда» (2003). «Миры братьев Стругацких сегодня» – новая работа автора, в которой проводятся наглядные аналогии между советской и российской историей последнего полувека и теми вымышленными мирами, которые изображены в произведениях Стругацких. Эта аналогия заканчивается самым знаменитым произведением Стругацких – «Трудно быть богом».

А 9 декабря в 16 часов Вишневский проведет творческую встречу в музее Ельцин-центра. На этот раз темой станут снова Стругацкие, но речь пойдет о том, как знаменитые фантасты предсказали будущее, какие их мысли особенно важны для нас, а также о том, как отразились Петербург и Москва в их жизни, что сегодня происходит с этими городами и горожанами, в чем разница питерского и московского менталитетов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация.

Картины в ультрафиолете

Необычная выставка открылась в Екатеринбургской галерее современного искусства. «Мир ультрафиолета» представит 30 картин, которые при дневном свете даже не видно. Пустые с виду полотна «раскрашиваются» только при наведении лучей ультрафиолета. Удивительные свечения невозможно встретить в природе, сочетания цветов и оттенков погружают в особый мир.

Место проведения: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Красноармейская, 32)

Вход: 200 рублей.

Алкохардкор от The Hatters

9 декабря в 20 часов в «Телеклубе» пройдет концерт ярких представителей алкохардкора группы The Hatters. Впервые мир узнал о коллективе из Петербурга в феврале 2016 года, когда в сети появилась их песня «Russian Style». The Hatters мгновенно стали самым модным проектом, а Михаил Козырев был исключительно прав, когда включил «Шляпников» в десятку групп, за которыми стоит следить. Уже через год The Hatters стали обладателями золотой пластинки в номинации «Взлом» премии «Чартова дюжина». Выступления The Hatters собирают тысячные залы, песни группы попадают в эфиры ведущих радиостанций, а клипы набирают миллионы просмотров на YouTube.

«Познайте алкохардкор в действии в рамках большого сольного концерта The Hatters!», – приглашают организаторы.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1500 рублей.

Гастроли театра Романа Виктюка

В Екатеринбург в очередной раз с гастролями приехал знаменитый театр Романа Виктюка. 7 и 8 декабря во Дворце молодежи можно будет увидеть самые известные постановки скандального коллектива. 7 декабря покажут «Саломею», а 8 декабря – «Кот в сапогах» и «Нездешний сад. Рудольф Нуреев». Когда-то Роман Виктюк обещал Рудольфу Нурееву поставить о нем спектакль. Обещание режиссер выполнил, обратившись к пьесе драматурга Азата Абдуллина, известность которому принес спектакль «Тринадцатый председатель», поставленный в 1970-е годы в Театре им. Вахтангова с Василием Лановым в главной роли. В одном из интервью Абдуллин признался, что его «пьеса не о Нурееве, танцовщик лишь служит прототипом. Эта пьеса об изгнании и признании, о великой силе духа, о таланте». В этом смысле Виктюк идет вслед за драматургом, продолжая в спектакле одну из главных тем своего творчества – тему трагической и прекрасной судьбы художника в мире, его конфликта с посредственностью, его обреченности на вечный поиск идеала.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 800 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.12.18

В общественный совет заксо вошли три бывших депутата. / Куйвашев подписал постановление о создании Агентства по привлечению инвестиций. / В Екатеринбурге неизвестный спалил машину, устроив в ней фейерверк. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»