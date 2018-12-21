Поднимаем бокалы под вальс, закупаем подарки и угощенья: Предновогодний Weekend (ФОТО)

В предпоследние выходные перед Новым годом важно успеть доделать все задуманное: докупить подарки и наряды, внести последние изменения в меню и докупить продукты. И, конечно, главное – поймать правильное настроение. «Новый День» подготовил «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге», где можно и подготовиться к Новому году, и отдохнуть: ярмарки, концерты и прочее – в нашем тексте.

Рождественский концерт в Оперном

Выгулять новогодние наряды, поднять первые бокалы с шампанским и почувствовать атмосферу грядущего Нового года можно, отправившись 21-23 декабря в Оперный театр, где дают Рождественские концерты. Театр уже украсили к праздникам, поставили елку и готовится встречать гостей. Программа Рождественских концертов охватит три столетия мировой музыки: номера из классических опер Россини, Верди и Чайковского, американская легкая музыка ХХ столетия, фрагменты опер-балетов эпохи барокко – полный список номеров пока держится в секрете. На сцене предстанет вся труппа театра – солисты оперы, балет, хор, детский хор, симфонический оркестр.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: 300-3000 рублей.

Мюзикл «Кто спасет Новый год?»

ще один вариант праздничного представления предлагают в Музкомедии – здесь поставили мюзикл «Кто спасет Новый год?». Он в первую очередь рассчитан на детей. Но кто из нас не мечтает почувствовать себя ребенком в канун праздника? Мюзикл будет идти с 22 декабря ежедневно до 30 декабря.

Сюжет незамысловат. Новый год отменяется, потому что злая Тетушка Простуда и ее надоедливые племянники Насморк и Кашель похитили стрелку от волшебных часов Деда Мороза. Через несколько часов время на всей земле остановится – и Новый Год не наступит никогда. Как это бывает во всех сказках, на борьбу с темными силами выступают отважные герои. Снегурочка на роликах, Снеговик на лыжах отправляются в путь, в далекие Ледяные горы, в царство Тетушки Простуды, чтобы заставить злодейку вернуть волшебную стрелочку.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: от 200 рублей.

Закупаемся к праздничному столу на ярмарке фермерских продуктов

21, 22 и 23 декабря в «Пассаже» будет работать ярмарка фермерских продуктов «Новогоднее застолье». Организаторы уверяют, что там будет все необходимое для стола в новогоднюю ночь: ремесленные хлеб и сыры, настоящие фермерские колбасы, свежая форель, самолепные пельмени, гуси и раки, красивые подарочные пряники, конфеты ручной работы, необычные мармелады и домашнее варенье в ярких баночках. Свои товары предоставят фермеры и кулинары из Тюмени, Челябинской и Воронежской областей, Башкортостана, Казани и Перми.

Место проведения: «Пассаж» (ул. Вайнера, 9)

Вход: свободный.

Закупаем подарки – на шопинг-фестивале Sandarina

А если вы купили еще не все подарки родным и близким, то вам поможет традиционный предновогодний маркет Sandarina. Он будет работать с 21 по 23 декабря с 12 до 20 часов в универмаге «Большой». На ярмарке будут подарки для друзей, праздничные наряды от дизайнеров со всей России. Отдельно будут продаваться елки – искусственные, украшенные модными дизайнерами. Если вам не нужна елка, можно найти украшения.

Развлекать гостей фестиваля будут приглашенные диджеи, которые обещают рождественские хиты и не только. Будет проходить беспроигрышная лотерея среди всех пришедших.

Место проведения: универмаг Bolshoy (ул. Малышева, 71, 3 этаж)

Вход: 150 рублей.

Сделать подарок своими руками – на мастер-классе по росписи пряников

А если вы хотите сделать подарок своим руками, то наверняка вам понравятся мастер-классы по росписи пряников «Пряничная мастерская», который пройдут 22 и 23 декабря в 16:30 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Вы сможете не только расписать глазурью ароматный пряник, который потом подарите кому-то из близких, но и узнаете секреты приготовления пряничного теста и посмотрите фильм о выпечке архангельской козули – одном из самых нарядных традиционных фигурных пряников.

Предварительная запись обязательна по тел.: +7 (343) 251-04-22

Место проведения: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10)

Вход: 250 рублей.

«И снова с наступающим» поздравят Ярмольник и Фоменко

Два часа смеха и новогоднего юмора обещают подарить Николай Фоменко и Леонид Ярмольник, которые привезут в Екатеринбург спектакль «И снова с наступающим». Комедию покажут 21 декабря в 19 часов во Дворце молодежи.

Главный герой спектакля – знаменитый телеведущий, успешный продюсер Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут дверь одного из лифтов открывается и появляется Дед Мороз. Следующей неожиданностью становится то, что Дед Мороз оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова, биография сложилась далеко не так благополучно. Две непохожих судьбы, два полярных характера...

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1200 рублей.

Погулять по морозу в темноте и посмотреть на инсталляции – на фестивале «Не темно»

С 22 по 23 декабря, с 18:00 до 22:00 на многочисленных площадках Екатеринбурга можно будет увидеть световые инсталляции и видео-перформансы от отличных современных художников, как местных, так и интернациональных – в городе в очередной раз проходит фестиваль «Не темно». В этом году фестиваль набрал обороты, принять участие планируют художники из Германии, Туниса, Польши и Италии.

Акцент сделан на цифровые технологии в искусстве: инновационные арт-методы с использованием света как основного медиума будут трансформировать повседневность городской среды, прокладывать новые маршруты на карте города и переосмыслять понятия урбанистического социума и его взаимодействия с искусством.

Площадки фестиваля расположатся преимущественно в центре города в рамках пешей доступности, как снаружи, так и в закрытых пространствах, где можно будет погреться и обсудить увиденное в уюте и тепле.

Участвуют: Макс Зюдус, Брайан МакКенна, Азиз Айссолоу, Сергей Лаушкин, Елена Вертикова, арт-группа «ЗЛЫЕ» и другие.

Место проведения: площадки в центре Екатеринбурга (список – на сайте фестиваля)

Вход: свободный.

«Оркестр вальсирующий» – лучшее решение для предновогоднего вечера

Музей истории Екатеринбурга, который тоже уже украсили к Новому году, 22 декабря приглашает любителей вальсировать. Сделать это можно будет под звуки оркестра, который, кстати, тоже станцует. В субботу в 18 часов в музее пройдет концерт «Оркестр вальсирующий»: камерный оркестр В-А-С-Н выбрал великолепные вальсы Чайковского, Шостаковича и, конечно, Штрауса, Короля Венского вальса. Легкость, беззаботность и невероятная грациозность заставляют слушать эти произведения еще и еще раз, на месте усидеть невозможно. Чтобы вы не стеснялись, профессиональные танцоры напомнят движения вальса. Не забывайте, что старинное пространство Музея истории Екатеринбурга идеально подходит для светских балов.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 1500 рублей.

Концерт стендап-комедии «Шац и мат»

В это воскресенье в Екатеринбурге выступит актер Михаил Шац, который сейчас выступает в новом для себя жанре стендап-комедии. Концерт «Шац и мат» состоится 23 декабря в 19 часов в Ельцин-центре. Как и заявлено в названии, в выступлении есть несомненно мат, но он не занимает много места. Скорее тут больше Шаца – его мысли о семье, возрасте, власти, интернете и многое, и многое другое. После концерта Михаил Шац ответит на вопросы зрителей.

Михаил Шац – участник КВН, в недалеком прошлом – герой «О.С.П. Студии» и ведущий программы «Хорошие шутки», а также актер, продюсер и режиссер, в свободное от работы время – известный общественный деятель.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 900-1500 рублей.

Первые городские елки – в Академическом

В эти выходные в Екатеринбурге начинаются городские елки. Первыми Новый год отметить зовут жителей Академического. Праздник состоится 22 декабря с 17 до 21 часа в Преображенском парке. Верит ли ваш ребёнок в Деда Мороза? Видели ли вы хоть раз световой театр и шоу огня? Когда в последний раз Вы зажигали на концерте под популярные хиты? А катались ли Вы на собачьей упряжке?

На празднике будут фаерщики, фейерверк, световые инсталляции и театр – настоящая феерия света в субботний вечер. Для детей – горки и ледовый городок. Также выступят кавер-группы. А на рождественской ярмарке можно купить подарки себе и близким.

Место проведения: Преображенский парк

Вход: свободный.

Лекция: Буддийское искусство в региональных коллекциях

Сбежать от предновогодней суеты можно в Музей Изобразительных искусств, где 23 декабря в 13 часов прочитают лекцию о буддийском искусстве в рамках текущей выставки. Как говорят музейщики, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга истоки собирательской деятельности предметов Востока и, в частности, буддийского искусства уходят корнями к концу XVIII – начала XIX века. Это связано с целым пластом малоизученных региональных исторических событий и человеческих судеб.

На лекции будут представлены избранные произведения региональных собраний, речь пойдет о характере формирования этих коллекций и степени их изученности.

Лекцию читает кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета, куратор выставки «Свой Восток» Виктория Деменова.

Место проведения: Музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Вход: по стоимости входного билета в музей (250 руб. – полный, 100 руб. – льготный, студенты вузов – бесплатно).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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