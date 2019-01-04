Весело проводим каникулы и встречаем Рождество – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Новогоднее застолье позади, и длинные выходные – не повод лежать на диване, а возможность сходить на концерты, увидеть лучшие выставки и спектакли Екатеринбурга. Где встретить Рождество, а где увидеть работы Бэнкси, – читайте в нашем обзоре.

Филармония зовет на концерты за столиками

В филармонии тоже стало уже традицией в новогодние каникулы каждый вечер собирать поклонников популярной музыки. Концерты за столиками из серии «классик-хит коктейль» будут проходить здесь до 8 января. Вас ждут программы «Новогодний джаз», «Новый год с оркестром» и другие. Лучшие музыканты филармонии и приглашенные артисты исполнят классику, песни из бродвейских мюзиклов и голливудских кинофильмов, мировые хиты эстрадной музыки.

В цену билета входят угощение и шампанское за столиком.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2000 рублей.

«Рождественские встречи» с хитами Магомаева и Вертинского

Старшему поколению скорее всего понравятся концерты в Театре эстрады – до 6 января здесь идет программа «Рождественские встречи». Со сцены театра прозвучат великие произведения из репертуара легенд российской и зарубежной эстрады: Муслима Магомаева, Александра Вертинского, Аллы Пугачевой, Анны Герман, Фрэнк Синатры, Лучано Паваротти, Элвиса Пресли, Queen, ABBA и многих других. Послушать хорошую музыку организаторы предлагают в роскоши и великолепии рождественского убранства, в теплом свете софитов.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 400 рублей.

В Рождество – через музыку трех столетий

Предрождественские дни и само Рождество можно провести в Оперном театре: 4,6 и 7 января здесь дают Рождественские концерты. В театре царит уютный дух домашнего зимнего праздника и торжественная атмосфера. Гостей ждут в вечерних нарядах, в которых можно будет сфотографироваться на фоне огромной елки.

Программа концерта охватит три столетия мировой музыки: номера из классических опер Россини, Верди и Чайковского, американская легкая музыка ХХ столетия, фрагменты опер-балетов эпохи барокко – полный список номеров пока держится в секрете. На сцене предстанет вся труппа театра – солисты оперы, балет, хор, детский хор, симфонический оркестр.

Место проведения: Урал опера балет (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Выставка «Ожившие полотна» Бэнкси

Любителям всего остромодного и актуального обязательно стоит заглянуть на выставку, посвященную уличному художнику Бэнкси. Конечно, работы самого Бэнкси до Екатеринбурга не доехали, зато можно посмотреть на «ожившие полотна» – трансляция картин на большие экраны под музыку. Выставки из этой серии уже проходили в городе раньше.

«Ожившие полотна» Бэнкси с 1 января можно увидеть в Свердловской киностудии. Британца Бэнкси считают художником, пробудившим интерес искусствоведов и арт-дилеров к уличному искусству. Начиная с 2006 года его граффити, посвященные политике и социальным проблемам, продаются на главных аукционах за рекордные суммы. При этом личность и даже пол художника неизвестны. Художник творит в секрете и периодически в разных уголках мира появляются граффити, узнаваемо нанесенные с помощью трафаретов. На интерактивной выставке покажут все работы Бэнкси и расскажут то немногое, что известно о загадочном активисте.

Место проведения: 1-й павильон Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50Ж)

Вход: от 350 рублей.

Экскурсия «Новый год по-свердловски»

Еще один музей, который будет интересен в новогодние каникулы, музей Бориса Ельцина. Мало того, что в самом центре работают космические елки, оформление которых уже заинтересовало и детей, и взрослых – в праздничные дни в самом музее будут проводиться специальные экскурсии.

Знаете ли вы, как отмечали Новый год в Свердловске в разные годы? Вам расскажут о запрещенном рождестве и реабилитации новогоднего праздника в 1935 году, о встрече Нового года на пороховой бочке и первых снежных городках. Среди множества историй вы услышите рассказ про слониху Сталина в Свердловске и про то, как в Новый год Борис Ельцин спасал девушек от овчарок. Новогоднее путешествие завершится в кафе «1991» за дегустацией фирменных новогодних блюд семьи Ельциных.

Место проведения: Музей Ельцина, Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 700 рублей.

Парад санок

Для родителей, которым наскучил летний парад колясок, организаторы придумали зимний аналог мероприятия – парад санок. 5 января в 13:00 в ЦПКиО ждут всех, у кого есть дети, санки и фантазия. Надо украсить транспортное средство как можно оригинальнее. Самая креативная семья получит приз. Все санки проедут по главным аллеям парка парадом.

Место проведения: ЦПКиО (ул. Мичурина, 230)

Вход: свободный.

Комбинированная эстафета «Зимний Akadem»

Спортсменам 6 января дорога – в Академический. Там с 10:00 в Преображенском парке пройдет комбинированная эстафета, которая будет состоять из 4 этапов. Сначала надо пробежать 3 километра на коньках, затем 3 километра – на лыжах, затем – 3 километра на велосипеде. 4 этап – легкоатлетический. Бежать нужно также 3 километра. Для участия нужна регистрация.

Место проведения: Преображенский парк, Академический

Вход: свободный.

Самый веселый танцующий оркестр – со своим шоу

«Шоу на Рождество» 7 января представит и самый известный в Екатеринбурге танцующий оркестр «Уралбэнд». Коллектив приготовил для вас подарок: впервые музыканты покажут свою знаменитую «Шоу-программу» в полном формате. «Уралбэнд» предлагает окунуться в детство и спеть любимые новогодние и рождественские песни совместно с детским хором.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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