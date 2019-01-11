Бал-маскарад, Старый Новый Рок и «Партизаны» в городе – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Новый год отгремел, но это не повод сидеть дома. И хотя не все заведения еще «пришли в себя» после 10-дневного марафона, найти развлечение на предстоящий уикенд вполне реально. В Екатеринбург приехал с гастролями дерзкий молодежный театр «Les partisans», в неформальном клубе собираются читать поэзию, а на ВИЗе готовят бал. Эти и другие события в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Американский и испанский джаз – в один вечер

Клуб EverJazz в эту пятницу ждет любителей джаза сразу на два концерта. В 19 часов на сцену поднимется группа Stambulchik Brothers. Программа квартета состоит из американских, ирландских народных песни, переработок песен известных исполнителей (Тom Waits, Bob Marley, Kraftwerk, «PinkFloyd» и др.), а также из нескольких инструментальных пьес и песен собственного сочинения.

А в 22 часа им на смену придут Tabass'co с испанской программой. Как говорят организаторы, если бы музыку группы можно было попробовать на вкус, она была бы не менее острой и горячей, чем кайенские перчики, из которых делают одноименный соус. Коллектив исполняет кавер-версии на испанских исполнителей и авторские композиции, украшая их жизнерадостными улыбками и завораживающими танцами. Они играют песни легендарных Paco de Lucia, Vicente Amigo, Tomatito, Antonio Pitingo и Gipsy Kings.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 300 рублей – за концерт.

Гастроли дерзких «партизанов»

Пока «Коляда-театр» гастролирует в Москве, на их сцене будут идти спектакли других театров. Первыми приехали в Екатеринбург молодые артисты из Ижевска – театр «Les partisans», который уже знаком театральной публике нашумевшей «Шлюхи – не огонь» и другими постановками.

12 января в 18:30 и 21:00 ижевские «Партизаны» покажут драму «Правило». Спектакль завершает трилогию постановок театра по пьесам Валерия Шергина – драматурга, каждый раз разрушающего стереотипы и привычные ожидания публики. Девятиклассник Мельников пытается разобраться в правилах, выдуманных взрослыми и с юношеским максимализмом изобличает их двойные стандарты. Все идет по плану до тех пор, пока Мельников не встречает психолога Марка и Лизу из одиннадцатого класса. Первый сбивает его с толку, а вторая – с намеченного пути.

13 января в 11 и 13 часов можно посмотреть спектакль для детей «Трижды три Бабы-Яги». В 18:30 взрослым покажут «удмуртскую историю преступлений» – «Деликатес». Это постановка на основе документальной пьесы Миши Соловьева о криминальной обстановке в Завьяловском районе, пригороде Ижевска, где автор работает следователем-криминалистом. В основу спектакля легли реальные события: убийства, изнасилования, случаи каннибализма и другие преступления, в действительности совершенные на территории РФ и Удмуртской республики. Особо впечатлительным людям, а так же лицам с неуравновешенной психикой просмотр не рекомендуется.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 500 рублей.

Вечер поэзии в непоэтическом клубе

Концерт-холл «Свобода», известный в среде неформалов и молодых рокеров, приглашает 12 января в 23:00 на поэтический вечер «Свобода слова». Точнее – на ночь свободной поэзии, где на одной сцене встретятся самые интересные поэты и уникальные музыканты города, чтобы порадовать зрителя самой смелой поэзией и красивой музыкой.

Стихи читают: Леонид Черный, Аня Строкалина, Дима Шамшурин, Олег Шабатовский, Ольга Дубровина. Под аккомпанемент Льва Кундера. Стихи поют: «Намбату», Magical Marginals», «Хорошо», «Любимые песни Настиного кота».

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: от 100 рублей.

Новогодний концерт Симфонического хора

Если же вы еще не устали от Нового года и тематической музыки, то 12 января вас ждет Свердловская филармония, где симфонический хор под руководством дирижера Павла Петренко исполнит тематическую программу. Чтобы вспомнить Новый год и подготовится к встрече Старого Нового года, вам предложат послушать народные песни и колядки, а также популярную классику.

Место проведения: Филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 350 рублей.

Городской бал-маскарад

Еще один вариант погрузиться в праздничную атмосферу – сходить на бал-маскарад, который пройдет 12 января в 17 часов в ЦКиИ «Верх-Исетский». Исторический бал – это не просто наследие прошлого. Это взаимодействие партнеров в танце, это погружение в культурное наследие, это возможность для дам раскрыть свою женственность, а для кавалеров – проявить свою галантность и силу, это красивые фотографии, новые знакомства, приятные воспоминания и потрясающее украшение своего досуга, – обещают организаторы.

Место проведения: ЦКиИ «Верх-Исетский» (пл.Субботников, 1)

Вход: от 600 рублей.

Фестиваль Старый Новый Рок-2019

Фестиваль Старый Новый Рок в этом году празднует свое «совершеннолетие» – первый раз он прошел 13 января 18 лет назад. С тех пор СНР объединяет разные поколения музыкантов и меломанов, открывает новые имена и дает дорогу в большую концертную жизнь начинающим группам со всей России. Фестиваль уже давно вышел за пределы одного стиля. Главные критерии: дух свободы, рок-н-ролльные ценности и живое исполнение музыки. Неизменна лишь дата проведения – 13 января, Старый Новый год.

В этом году выступит множество хэдлайнеров. Среди них: Найк Борзов (Москва) Нейромонах Феофан (Санкт-Петербург) Триагрутрика (Челябинск, Москва) Черный Обелиск (Москва) Громыка (Петрозаводск) Френдзона (Город N) Disco Dicks (Голландия, Германия) Brothers Moving (Дания) Аффинаж (Санкт-Петербург) Быдлоцыкл (Санкт-Петербург) Three for Silver (США) Екатеринбургский камерный оркестр «B-A-C-H». Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: в день фестиваля – 2000 рублей.

Перформативные читки по рассказам и пьесам художника Саши Белова

12 января в 21 час новый независимый театр «Место» запускает новый проект – серию читок-перформансов по текстам неординарных и самобытных авторов. В проекте наравне с профессиональными актерами принимают участие известные современные художники, музыканты, арт-деятели.

Марафон читок открывают тексты художника Александра Белова. Саша известен в первую очередь, как участник многих выставок современного искусства. И первой состоится читка-пефрорманс «Человек у двери», в которой все участники будут следовать за текстами по определенному маршруту в пространстве тотальной инсталляции, созданной специально к событию современными уральскими художниками. Саундтреком вечера станет уникальная импровизация от панк-экспериментаторов Федяна Фендоса и Аркадия Фридмана.

Место проведения: Театр «Место» (ул. Пушкина, 12)

Вход: от 250 рублей.

Открытая экскурсия по Музею наивного искусства

«Окультуриться» субботним днем можно, отправившись в музей. В 15 часов по Музею наивного искусства проведут открытую экскурсию. Зрители познакомятся с краткой историей уральского наива и его основными действующими лицами. Узнают о сложностях и секретах экспонирования произведений наивного искусства. Откроют для себя поразительное многообразие техник, манер и сюжетов, которые выбирают художники для творческого самовыражения. Отдельной темой экскурсии станут текущие выставки Музея.

Место проведения: музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18)

Вход: льготный – 50 рублей, полный – 150 рублей.

Старообрядцы, культура и быт – в кофейном клубе

А Музей истории Екатеринбурга ждет любителей кофе и истории в воскресенье, 13 января, в 15 часов. Темой заседания «Кофейного клуба» станут «Старообрядцы, культура и быт». Лекцию «Антропология уральского староверия» об обычаях и культуре старообрядцев Урала прочитает этнограф, методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Вячеслав Печняк. Поговорим об особенностях быта, речи, костюма и так далее. Вас ждет лекция за чашечкой кофе и осмотр выставки.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 300 рублей, по записи на сайте. В стоимость билета входит: чашечка кофе, лекция, посещение музея

Авторская выставка Сергея Рогожкина

И, наконец, галерея «ПоЛе» ждет поклонников творчества фотографа Сергея Рогожкина. Здесь открылась выставка «Фотографии разных лет». Сергей Борисович Рогожкин – член Союза Фотохудожников России, мастер постановочной и жанровой фотографии, Обладатель Гран-при ВДНХ СССР, выставлялся в Иокогаме, Генуе, Берлине, Париже, Праге. Работы находятся в музеях и частных коллекциях России, США и Европы.

«Та фотография, которой я много десятилетий отдаю свои жизненные силы, не приносит прибыли, славы и обилия зрителей. Фотография является искусством в той же степени, как и юмор. Также легко градуируется: солдатский юмор, «физики шутят» и прочее. Способность читать фотографию так же коррелируется с IQ, как и способность понимать смешное. Непонятую остроту так же удобно считать глупой, как и непонятую фотографию», – говорит о своем творчестве сам фотограф.

Выставка продлится до 29 января.

Место проведения: художественная галерея ПоЛе (пр. Ленина, 50ж)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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