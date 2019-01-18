Театрально-музыкально-музейное постновогодье – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Когда позади остался и Новый год, и Рождество, и даже Старый Новый год – самое время отдохнуть от суетных массовых мероприятий и сходить на ламповые концерты, спектакли и экскурсии. В обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге» – лекция для киноманов, экскурсия для гастроэкспертов, спектакль от москвичей и другие варианты проведения полезных и увлекательных выходных.

Все о кино 60-70-х годов – в ГЦСИ

В субботу в Уральском филиале ГЦСИ начинается цикл лекций про кино и киноиндустрию – «Подводные течения: новое кино в Европе, Латинской Америке и Азии 60-70-х». Лекции читает кинокритик Александр Подборнов, куратор киношколы Amateur, автор «Сеанса» и Cineticle. Во время цикла участникам расскажут каким был кинобум в разных странах в середине прошлого века. Слушатели узнают, чем кино Южной Америки отличалось от кино Гонконга и других стран, найдут общие черты.

Первой в цикле будет лекция на тему «Бразильская новая волна (Синема Нуво)» – она состоится 19 января в 16 часов. «Эстетика Голода», легкие ручные камеры, актеры-непрофессионалы, отказ от искусственного света и осознанная малобюджетность – ключевые черты бразильской новой волны. Для Cinema Novo исключительно важен мотив региональности – внимание к конкретным местностям, их укладу и вероисповеданиям. Фильмы пропитаны племенной энергией, ритуальностью, элементами традиционных мифов.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 150 рублей.

Спектакль московского «К.Т.П» – «Во власти женщины»

В «Коляда-театре» проходят гастроли московского театрального объединения «К.Т.П.». В субботу, 19 января, в 18:30 столичная труппа покажет спектакль – монолог эмпата «Во власти женщины». Вы когда-нибудь теряли голову от любви? А от раздражения? А от чего больше? Точно? Моноспектакль уже побывал во многих городах России и наконец добрался до Екатеринбурга. В течение часа актер Александр Панин будет размышлять о том, что так изъедает психику и сознание тех, кто считает себя влюбленным. Основой для спектакля служит роман хорошо известного в России норвежского писателя Эрленда Лу, который лично «благословил» Александра на эту работу.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: 650 рублей.

Читка-перформанс «Бардовская песня»

А в театре «Место» продолжается марафон читок. И 19 января в 20 часов состоится читка текстов художника Александра Белова. Саша известен в первую очередь, как участник многих выставок современного искусства: АРТ-Завод-2008, 3-я Московская биеннале современного искусства, фестиваля «Живая Пермь», «АРТ Пермь», выставок Уральского филиала ГЦСИ. В читке примут участие известные в Екатеринбурге музыканты: Слава Солдатов (группа «Городок чекистов»), Наум Блик, Сергей Лоншаков (группа INABLVCKDOG), а также директор галереи Ельцин центра Илья Шипиловских.

Место проведения: театр «Место» (ул. Пушкина, 12)

Вход: от 180 рублей.

Прямая трансляция балета «Баядерка»

Для ценителей классического искусства 20 января на больших экранах кинотеатров «Синема парк» и «Каро» будет идти трансляция балета Мариуса Петипа в редакции Юрия Григоровича на музыку Минкуса «Баядерка». Одновременно с Екатеринбургом балет смогут увидеть зрители 44 городов России. Восточный колорит, помноженный на идеалы классического танца, делает «Баядерку», великий спектакль Петипа, одним из самых популярных и зрелищных балетов мировой сцены.

Место проведения: «Каро Радуга Парк» (ул. Репина, 94), «Синема парк» (ул. Малышева, 5)

Вход: 450 рублей.

Экскурсия для детей и их родителей «Когда просыпаются сказки»

А для тех, кому близок театр кукол, 20 января в 11 часов в Театре пройдет экскурсия «Когда просыпаются сказки». Зрителей ждет экскурсия по театру, полному сказок, персонажи которых спят, но всегда готовы проснуться. Кукольники поведают о своих соратниках по актерской судьбе – о куклах, которые имеют разное устройство и характер. Зрители узнают, как создается спектакль и попробуют разыграть свою историю.

Место проведения: Театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Вход: от 450 рублей.

Хиты из оперетт – в Доме музыки

Меломанам тоже есть из чего выбирать. 19 января в 18 часов в Доме музыки состоится яркий концерт, который безусловно понравится любителям такого жанра как оперетта. Прозвучат известные хиты и номера из «Принцессы цирка», «Фиалки Монмартра», «Сильвы» и других мировых оперетт. Исполнители – лауреаты международных конкурсов, призеры фестивалей, обладатели престижных званий и премий, солисты Екатеринбургского театра музыкальной комедии.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: от 300 рублей.

Концерт Франческо Аттести

Еще один вариант провести вечер с хорошей музыкой – отправиться 19 января в 18 часов в детскую филармонию. Там состоится выступление пианиста Франческо Аттести. Среди музыкантов своего времени он считается одним из лучших интерпретаторов произведений эпохи романтизма и начала XX века. Как говорят знатоки, стиль его виртуозной игры отличается совершенством фразировки и изысканностью интерпретаций. В репертуаре пианиста особое место занимают произведения его любимых композиторов – Шопена и Листа. В Екатеринбурге он представит публике классическую программу – сочинения Баха, Шуберта, Россини, Верди, Шопена, Листа, Сати и Пьяццоллы.

Место проведения: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Вход: от 500 рублей.

Фестиваль джазовых гитаристов Jazz Guitar Day

В EverJazz в это воскресенье будет слет самых крутых гитаристов – здесь пройдет Jazz Guitar Day. Вклад выдающихся гитаристов – Джона Маклафлина, Пэта Мэтини, Джанго Рейнхардта, Джорджа Бенсона, Джона Скофилда и многих других – почтят на этом вечере лучшие уральские исполнители. Музыкальный куратор и идейный вдохновитель грядущего концерта – Денис Давыдов, лидер одноименного секстета, резидент EverJazz.

В программе концерта – традиционный и современный джаз, а также авторская музыка джазового и фанкового направления и современная академическая музыка.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей.

Про еду времен Петра Первого – в Музее истории

В Музее истории Екатеринбурга 19 января в 16 часов пройдет необычная фуд-экскурсия «Кулинарная революция Петра». Эпоха правления Петра I сопровождалась не только крупными успехами во внешней политике, но и серьезными преобразованиями в повседневной жизни людей. Европеизация привнесла в русскую кухню новые рецепты блюд, посуду и технологии. К слову, Петр ввел в русский быт кухонные плиты в связи с чем уральский промышленник Демидов получил задание от Петра отливать для кухонных плит настилы, конфорки и вьюшки. Музейщики обещают рассказать интересные факты о русской кухне того времени – что ели наши соотечественники и что должны были «откушивать» по указу Петра I. Какой напиток в те времена считался «вином для женщин» и как называлась должность смотрителя за приготовлением кофе, шоколада, чая при дворе или помещичьем доме… и много ещё чего интересного. Ну а после экскурсии у каждого посетителя будет возможность попробовать блюда, которые любил сам государь Петр.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: от 300 рублей.

Про картинных девушек – от Анны Матвеевой

А в Музее ИЗО продолжается литературный проект Анны Матвеевой «Картинные девушки». Так называется новая книга уральской писательницы. Это коллекция эссе о натурщицах великих мастеров прошлого, начиная от античной Фрины и заканчивая Галой Дали. Девятнадцать историй о разных судьбах, у которых, на первый взгляд, нет, и не может быть ничего общего, кроме того что каждая из героинь этой книги обрела бессмертие в искусстве. В музее Анна Матвеева периодически читает главы из «Картинных девушек». 20 января в 15 часов можно будет послушать рассказ о музе Климта – Эмилии Флёге.

Место проведения: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина , 5)

Вход: 100-250 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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