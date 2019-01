Крушим городок, отмечаем Татьянин день и смотрим альтернативное кино – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти выходные скромно отмечают Татьянин день, покоряют и крушат ледовый городок, смотрят актуальное кино про хип-хоп и Серебренникова, а также слушают рок на скрипке и джаз в Музкомедии. Лучшие события «Новый День» выбрал для обзора «Weekend в Екатеринбурге».

Актуальное кино – в Ельцин-центре

В Ельцин-центре в эти выходные покажут сразу три фильма, которые не идут в кинотеатрах, но будут интересны разной аудитории.

В субботу, 26 января, на большом экране можно посмотреть фильм-концерт Bts Love Yourself Tour In Seoul. Самый востребованный концерт 2018 года, снятый на Олимпийском стадионе в Сеуле во время мирового турне Love Yourself группы BTS. Показ для поклонников запланирован на 15 часов.

В субботу же, но чуть позже – в 17:30 – состоится показ фильма «BEEF: Русский хип-хоп» режиссера Ромы Жигана. В ленте показан путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов – глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Участие принимали: Баста, Каста, Тимати, Oxxxymiron, Скриптонит, Децл, Шеff, Лигалайз, Птаха, Гуф, L'one, ST, Кrec, Каспийский груз, Big Russian Boss, Ресторатор, Noiz MC, Вахтанг, Da Boogie Crew и многие другие.

А в воскресенье, 27 января, в 19 часов из документального фильма #ТЕАТРАЛЬНОЕДЕЛО можно будет узнать все о скандальном процессе над режиссером Кириллом Серебренниковым. Ленту представит один из режиссеров – Катерина Гордеева. Напомним, шесть человек, среди которых известный во всем мире режиссер, обвиняются в том, что украли у государства больше ста миллионов рублей, выделенных на постановку спектаклей. И за это могут сесть в тюрьму на 10 лет.

«Журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер попытались разобраться, в чем суть этого дела. Говорили с людьми, знающими, что такое театр, – в том числе с точки зрения денег. Изучали финансовые документы. Общались с теми, с кем никому прежде не удавалось. Разбирались, почему овации зрителей и комплименты Минкульта обернулись арестами. И, конечно, ходили на все судебные заседания», – говорится в анонсе.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 0 рублей (зависит от показа).

Подарок поклонникам Феллини

А если вам интересна проверенная классика, то в «Салюте» в эту субботу, 26 января, покажут Феллини на большом экране. В 17 часов в одном из залов будет «Сладкая жизнь». Это лента, которую можно пересматривать или посмотреть впервые, если ранее не доводилось. Мастер итальянского неореализма будет интересен и знатокам, и любителям.

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: 300 рублей.

Спектакль «Близкие люди»

Поклонникам московских актеров Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина доведется в эту субботу посмотреть на своих кумиров на сцене Дворца молодежи. 26 января в 19 часов там покажут антрепризный спектакль «Близкие люди». Это две комедийные новеллы о любви, действие которых происходит в одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они – о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами. Все это – на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 700 рублей.

Спектакль в музее – «Странник»

Ну а для тех театралов, которые хотят увидеть что-то необычное, интегрированный театр-студия «Круг II» подготовил перфоманс «Странник», который покажут в воскресенье, 27 января, в Зале Свободы Музея Бориса Ельцина. Основная тема постановки – увидеть общность (и, одновременно, экстремальное различие) людей с особенностями физического развития. В спектакле звучит монохромная современная музыка известного авант-рокового композитора и исполнителя Алексея Плюснина, в последние годы являющегося в том числе руководителем музыкального ансамбля «Антон тут рядом». Музыка – одна из движущих сил шестого чувства.

«Странник. С котомкой за спиной или на современной автотелеге с крыльями. Для кого-то святой, для кого-то юродивый. Идет своими дорогами. Поёт с горами, говорит с городами, несёт вести. Странный, странствующий, вольный. Как любая душа, путешествующая по этому миру», – говорится в аннотации к спектаклю.

Место проведения: Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей, от 100 рублей для льготных категорий.

Татьянин день

Традиция отмечать Татьянин день в Екатеринбурге в последние годы немного поутихла. В эту пятницу и субботу немногие заведения города предлагают тематические программы, в основном – ночные клубы и бары. Студентам предлагают прийти, выпить и потанцевать.

В парке Маяковского пройдет более «ЗОЖная» версия студенческого праздника. 26 января в ЦПКиО ждут тех, кто готов поучаствовать в спортивных стартах, юмористических конкурсах. Обещают зрелищную программу.

Место проведения: клубы города, ЦПКиО

Вход: от 0 рублей.

Концерт «Скрипка мания»

Хороший музыкальный вечер можно провести 27 января в Театре эстрады. В 19 часов здесь начнется концерт группы «Красная скрипка» – «Скрипка мания». В лучших традициях екатеринбургской группы со сцены прозвучат в рок обработках произведения Чайковского, Сен-Санса и многих других выдающихся композиторов, а также хиты мировой ROCK-музыки: Scorpions, Queen, Deep purple, Apocalyptica, Rammstein.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 300 рублей.

«Реальный джаз» от реальных профи

В этот же день, 27 января, в 19 часов в Музкомедии пройдет концерт «Реальный джаз». Джазовые принцессы Свердловской музкомедии Ирина Макарова и Светлана Ячменева и блистательные джазмены квинтета Платона Газелериди дарят меломанам Екатеринбурга удивительный концерт «золотых стандартов».

В программе концерта – только джазовые хиты: композиция, настоящее название которой – In other words – забыто благодаря таланту Фелисии Сандерс и ее слушателям, которые окрестили песню совсем по-другому (Fly me to the moon); песня, которая звучит в 1300 музыкальных альбомах по всему миру (My funny Valentine); шлягер, который принес первую славу знаменитому тандему Гершвинов Lady be good и многие другие композиции, удостоенные высокого звания «золотого джазового стандарта».

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 1000-1500 рублей (концерт проходит за столиками)

Крушить ледовый городок разрешат официально

Традиционный фестиваль «Ледовый штурм» проведут в этом году 27 января с 11 до 19 часов. В рамках фестиваля пройдут старты ледолазов. Им официально разрешат крушить ледовые скульптуры во время своих восхождений. После фестиваля ледовый городок на площади 1905 года завершит работу. С 28 января начнется разбор конструкций, а через неделю откроется парковка.

Место проведения: площадь 1905 года

Вход: свободный.

