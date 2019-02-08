Все на лыжню или в лабораторию? – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Холода отступили, рабочая неделя закончилась – можно отдыхать, тусоваться, бегать, слушать интересное с умным видом. «Лыжня России» и мега»Лаба», занимательный обмен вещами и знаниями, музыка и многое другого ждет вас в эти выходные. Подробности – в нашем традиционном обзоре Weekend в Екатеринбурге.

Музейная своп-вечеринка «Отдам в хорошие руки»

В качестве альтернативы маркетам, проводящимся традиционно накануне февральско-мартовских праздников, в «Доме Метенкова» состоится первая открытая музейная своп-вечеринка «Отдам в хорошие руки». В основе события, формат которого в последние три года набирает популярность в российских мегаполисах, лежит принцип бартера. Участники вечеринки приносят с собой ненужные им вещи, раздают их всем желающим и при желании могут забрать домой что-нибудь взамен. Своп – альтернатива обычному, нередко утомительному шопингу и один из вариантов осознанного потребления. Участие в подобных вечеринках – хороший способ попрощаться с лишним содержимым гардероба или даже книжных полок. Согласно правилам человек, желающий отдать какую-нибудь из своих вещей, выходит к микрофону, рассказывает короткую историю о приобретении того или иного лота. После этого предмет может забрать кто-нибудь из публики. Если на вещь претендуют несколько человек, ее судьба решается с помощью игры в кости. В «Доме Метенкова» своп будет сопровождаться музыкой и клипами. Посетители смогут потанцевать при желании, выпить чаю, пообщаться друг с другом в паузах и просто отдохнуть.

Место проведения: Дом Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36)

Начало: 8 февраля в 19:00

Вход – 50 руб.

Концерт Ishome

Творчество Ishome давно переросло границы клубной сцены – сегодня на сольные вечерние выступления Мирабеллы собираются полные залы в Москве. Ishome родилась в одной из самых восточных точек страны, в Находке, затем переехала в Краснодар, а позже обосновалась в столице. В её дебютном альбоме «Confession» особое место заняли цепкие меланхоличные мелодии, обладающие гипнотическим эффектом.

Начало: 8 февраля в 23:00

Место проведения: «Дом печати», пр. Ленина, 49

Билеты – от 300 руб.

Выставочный проект «Предметы из буфета»

Посетителям предлагается нестандартный взгляд на музейные экспонаты. Главным героем выставки является огромный старинный буфет с загадочной историей и сюрпризами, скрывающимися внутри. Для многих, кто помнит, это не простой предмет интерьера. Его дверцы открывались в домах по особым случаям, когда приходили гости и хозяйка выставляла на стол самую лучшую посуду, которой дорожили, берегли и передавали по наследству. Поэтому буфет на выставке – это своеобразные «хроники Нарнии» из наших собственных воспоминаний и жизненных историй.

Можно приоткрыть его створки, увидеть все самое ценное, что там хранится: вещи, реликвии, воспоминания. И не только увидеть, но и попробовать, потрогать, поделиться историей и сфотографироваться.

6 февраля – 3 марта

Место проведения МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева 46)

Лыжня России – 2019

Традиционный массовый забег в этом году пройдет на 15 площадках. Состязаться выйдут как профессиональные лыжники, так и любители. К пробежкам будут допускать участников от десяти лет. На всех площадках старт будет дан в 12:00 – сразу после торжественной церемонии открытия. Кроме того, все участники массовой лыжной гонки в день проведения «Лыжни России» смогут бесплатно проехать в муниципальном общественном транспорте. А на тех площадках, которые будут организованы на лыжных базах, все желающие смогут взять лыжи напрокат.

Начало: 9 февраля в 12:00

Вход свободный

Список площадок можно посмотреть здесь.

«Открытая лабораторная». Акция, посвящённая дню Российской науки

Еще одно массовое мероприятие пройдет в субботу – но тут уже не про спорт. Акция по проверке научных знаний запланирована в Ельцин Центре. Все желающие смогут проверить научность своей картины мира и ответить на самые неожиданные вопросы. Может ли целая семья позавтракать одной животной клеткой? Все ли металлы прочнее дерева? Почему человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»? За 30 минут надо будет ответить на 25 подобных вопросов, о том, как сложен, но интересен мир и человек в нем.

Опытные «завлабы» – ученые и популяризаторы науки – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Тем самым каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации, помогающей скорректировать житейские заблуждения. Кроме того, всех участников ждут научно-популярные фильмы от фестиваля «ФАНК». Принять участие в «Лабе» – то есть стать «лаборантом» – сможет любой желающий старше 12 лет, предварительно зарегистрировавшись на сайте Ельцин Центра.

Начало: 9 февраля в 11:00

Место проведения Ельцин центр, кино-конференц-зал, 1 этаж

Вход свободный, регистрация на сайте

Интерактивная театрализованная программа «Кафе «Бродячая собака»

В эту субботу желающие могут погрузиться в атмосферу декаданса в импровизированном кафе «Бродячая собака». В 1911 году в Петербурге открылось самое одиозное кафе Серебряного века – «Бродячая собака». Его завсегдатаями стали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Константин Бальмонт, Владимир Маяковский… Музыка, стихи, танцы, импровизации в непринужденной атмосфере кафе сделали это место самым популярным в Петербурге. Организаторы приглашают провести время в уютном зале деревянного особняка, почувствовать себя в роли великих поэтов, поиграть в немое кино под песни Вертинского, разучить рэгтайм и, конечно, посидеть с чаем у самовара.

Начало: 9 февраля в 15:00

Место проведения: Музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)

Предварительная запись обязательна: +7 (343) 371-05-91.

Вход: 250 руб.

Концерт «Сон в летнюю ночь»

И посреди зимы случается лето. «Сон в летнюю ночь» – так называется сюита композитора Юрия Кукузенко, которая легла в основу концертной программы народного коллектива оркестра народных инструментов «Праздник». Концерт-сказка, музыкально-географическое путешествие, которое позволит за один вечер оказаться в Испании, Франции, Молдавии, Италии, России, Германии, Грузии, Америке, побольше узнать об этих странах и познакомиться с их музыкой. Кроме фрагментов сюиты в программе также прозвучат произведения А.Лядова, И.Тамарина, Е.Дербенко, Р.Шумана и других композиторов.

Начало: 10 февраля в 18:00

Место проведения: Городской Дом Музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: – 200 руб.

Лекция «Древняя Индия. Арджуна. Человек перед выбором»

Есть в нашей жизни вещи, которых мы не можем избежать, они не просто часть, а суть человеческой природы. Таков выбор: нам все время приходится выбирать… Арджуна, один из главных героев древнего индийского эпоса «Махабхарата» (по сути – архетип человека), делает главный выбор своей жизни. На лекции предлагается поразбираться в этом безумно сложном, и, одновременно, очень простом процессе выбора. Между чем делается выбор, кто и что в нас его совершает, что мешает выбирать, что такое «правильное действие» с точки зрения древнего индийского текста.

Начало: 10 февраля, 17:00

Место проведения: Новый Акрополь (ул. Шевченко, 20, угол Шевченко – Бажова)

Предварительная запись по телефону: 345-91-92.

Билеты: 200 руб. – полный, 100 руб – студенческий.

Лекция «Парфюмерный гардероб». Духи по знаку зодиака и не только

В воскресенье в «Музее истории Екатеринбурга» снова соберется кофейный клуб. Грядут самые романтичные праздники – поэтому поговорить планируется на актуальную тему – выбор парфюма. Что нужно знать о парфюмерном гардеробе? Как его собрать по методике составления круга жизни, подбирается ли аромат согласно знаку Зодиака, что такое парные ароматы, в каких брендах они представлены? Обо всем этом расскажет ведущий преподаватель Высшей школы имиджа и стиля по специальности «Аромастилистика», специалист по парфюмерии, старший консультант Отдела нишевой парфюмерии супермаркета «Золотое Яблоко», парфюм-блогер – Ирена Казаку.

Начало: 10 февраля в 15:00

Требуется предварительная запись по телефону: +7 (343) 371-02-70.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 300 рублей

Кино о вечном

В Ельцин центре в выходные пройдет показ фильма «Ван Гог. На пороге вечности». Интерес к личности Ван Гога и его творчеству возрастает с каждым годом. Фильм созданный при участии 5 стран – Великобритании, Ирландии, США, Франции, Швейцарии – вышел в прошлом году и получил немало премий.

«...Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности...», – говорится в описании фильма на сайте ельцин центра. Режиссер: Джулиан Шнабель В ролях: Уиллем Дефо, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Эмманюэль Сенье, Руперт Френд. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Уиллем Дефо), Приз Green Drop Award, Премия фонда Миммо Ротелла на Венецианском кинофестивале 2018 года. Номинация на премию «Золотой глобус» и премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Уиллем Дефо).

Показы будут идти 4 дня.

8 февраля 14:00-16:00 (150 рублей) и 19:00-21:00 (250 рублей)

9 февраля 17:00-19:00 (250 рублей) и 19:30-21:30 (250 рублей)

10 февраля 11:00-13:00 (200 рублей) и 16:00-18:00 (250 рублей)

11 февраля 19:30-21:30 (200 рублей)

Место проведения: Ельцин центр, кино-конференц-зал.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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