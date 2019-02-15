Русский рок под оркестр, спуск с горы на коньках и танцы в темноте – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге будет много интересных музыкальных и танцевальных событий. «Другой оркестр» взялся за русский рок и впервые исполнит хиты БГ, Земфиры и АукцЫона в своей фирменной обработке. «Легенды Грузии» привезли новое шоу – по мотивам известной легенды. Также можно посмотреть на экстремалов на коньках, узнать много нового про французскую оперу и ее же послушать. Все события – в обзоре «Weekend в Екатеринбурге».

Земфира, БГ, Летов – новая программа «Другого оркестра»

Знаменитый екатеринбургский «Другой оркестр» за 7 лет своего существования переиграл много хитов от зарубежных легенд рока. Новую программу «Ru Songs» музыканты решили посвятить отечественным гуру: зрителя ждут необычные интерпретации песен Земфиры, Бориса Гребенщикова, АукцЫона, 5'nizz'ы, Егора Летова и других. Впервые оркестр представит свой взгляд на золотые хиты рок-музыки и менее популярные произведения. Обещают и сюрпризы.

Концерт пройдет сегодня, 15 февраля, в 19:30 в ЦК «Урал».

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 800 рублей.

Горячие танцы и песни – «Легенды Грузии»

В ККТ «Космос» сегодня будет жарко: в 19 часов начнется шоу Georgian Legend, известное во многих уголках мира. Представление, выстроенное из зрелищных и лиричных номеров, рассказывает о Грузии: об ее истории, ее легендах и об ее народе, о любви грузин к Родине, о храбрости и добре, о военных победах и о любви и уважении к женщине. В основе новой постановки грузинской труппы лежит известная легенда: якобы когда Господь раздавал народам земли, грузины сидели за столом, пели, танцевали, пили и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1400 рублей.

Фольклор встретится с джазом на концерте Laccasax

Еще один энергичный концерт пройдет сегодня в Филармонии. Там в 19:00 выступит трио из Германии Laccasax. Музыканты лихо совместили фольклор (самые живые эмоции, яркое ощущение жизни, наслаждение звуком) и джаз (постоянная смена ритмов и разнообразие мелодических узоров). По словам организаторов, музыка Laccasax –это не туристическая экзотика, а живая, исконная музыка разных народов: клезмерская, балканская, французская, китайская, греческая, латиноамериканская. С другой стороны – терпкость и непредсказуемость джаза. В немецком Трио Laccasax на троих – пять инструментов: саксофоны, гитара, баян, фортепиано и контрабас.

В программе концерта – камерная музыка мира: клезмер, балканские ритмы, французская, китайская, греческая, латиноамериканская музыка.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта,38а)

Вход: от 750 рублей.

Вечер французской оперы

Провести вечер в романтической атмосфере, послушать арии и узнать много нового можно на «Вечере французской оперы», который пройдет в субботу в 17 часов в Уральском колледже им. Ползунова. Программа составлена и разработана с участием солистов Екатеринбургского театра оперы и балета, филармонии, Toronto Concert Orchestra. Как понятно из названия, со сцены прозвучат безусловные хиты французской оперы. Свободолюбивая Кармен, кокетливая Манон, метущийся Фауст, пылкие Ромео и Джульетта и многие другие герои предстанут перед слушателями концерта.

Перед каждым номером ведущие расскажут небольшую историю: о чем идет речь, что это за произведение и так далее. Организаторы обещают: удовольствие от сопереживания произведениям искусства смогут получить как взрослые и опытные ценители музыки, так и новички.

Место проведения: Уральский колледж им. Ползунова (пр. Ленина,28)

Вход: 300 рублей.

Романтика и «Медляки в темноте»

Если вы не успели отметить День Святого Валентина вчера, то можете пригласить свою вторую половинку на свидание в темноте в субботу. 16 февраля в 16 часов в ТЦ «Успенский» пройдет танцевальный вечер «Медляки в темноте». Для создания атмосферы в помещении галереи буде темно. Музыка будет только медленной, чтобы пары могли танцевать нон-стоп.

Место проведения: ТЦ «Успенский», 5 этаж

Вход: 1000 рублей с пары.

«Калинов мост» отметит юбилей Ревякина

17 февраля в 18 часов в ЦКиИ «Верх-Исетский» состоится выступление группы «Калинов мост». На этот раз музыканты в Екатеринбурге будут отмечать юбилей своего вдохновителя и бессменного лидера Дмитрия Ревякина. «Калинов Мост» – одна из немногих групп, которые с полным правом могут носить имя «легенды русского рока».

Местом рождения самой группы считается город Новосибирск, колыбелью же лидера группы и автора песен Дмитрия Ревякина можно считать Забайкалье, где он провел детство и где до сих пор черпает свои жизненные и творческие силы. Музыкальный стиль группы журналисты чаще всего определяют как фолк-рок, но сами музыканты не раз отвергали этот ярлык. «Калинов Мост», как любая подлинно творческая и самобытная группа, не укладывается в рамки какого-либо известного стиля. Самому Дмитрию Ревякину близка казачья культура, казачий дух, он не раз называл творчество группы «современными казачьими песнями».

Место проведения: ЦКиИ «Верх-Исетский» (площадь Субботников,1)

Вход: от 630 рублей.

Впервые в Екатеринбурге – скоростной спуск на коньках

В Екатеринбурге 15 и 16 февраля впервые пройдет этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках ATSX250. На Урале соберутся спортсмены из 11стран мира, которые будут спускаться с возвышения на коньках. Зрелищные заезды смогут увидеть все желающие.

Финал соревнований состоится в субботу с 14 до 16 часов.

Место проведения: «Уктус» (ул. Зимняя, 27)

Вход: свободный.

Театралам – комедия о двух сестрах

Театралам Московский Театр антрепризы предлагает спектакль, главные роли в котором играют Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Раиса Рязанова и Анатолий Руденко. «Авантюристы поневоле» покажут 16 февраля в 19 часов во Дворце молодежи. Это комедия о двух уже немолодых сестрах, живущих вместе в милом особнячке и периодически пекущих пирожки. И все идет нормально, пока в один из пирожков, доставшихся гостю, не попадает мышьяк. А тут ещё и племянники неожиданно нагрянули в гости.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1200 рублей.

Экскурсия «Радости школьного питания»

А вспомнить школу, точнее – школьную столовую и перемены, можно в Музее истории Екатеринбурга, где продолжается серия фуд-экскурсий. На этот раз участники не только познакомятся с детской выставкой «Эмотиконы и азбука», где увидят, какие буквы учили их сверстники в школах старого Екатеринбурга, но и погрузятся в тему школьного питания. Ребята узнают, а их родители смогут вспомнить, что ели дети в столовой и буфете полвека назад. Каких блюд ученики ждали всю неделю, а от каких воротили нос? За каким лакомством выстаивали очередь в буфете? Что входило в обязанности дежурных по столовой? Из чего состоит школьный обед в других странах? Узнав ответы на эти и многие другие вопросы, участники попробуют на вкус один из хитов советской школьной столовой. Обязательна предварительная запись по телефону 371-22-43 или через форму регистрации! Место проведения: уточнять в Музее истории Екатеринбурга

Вход: 300 рублей.

Фестиваль для пап

А всей семьей можно отправиться в выходные на Центральный стадион, где в субботу весь день будет идти «Папа Фест». Организаторы приглашают участвовать всей семьей, ведь большинство пап в выходные не на работе.

Во время фестиваля пройдет ярмарка старых игрушек, игровая программа и розыгрыш призов, можно будет поиграть в компьютерные игры, приготовить обед на мастер-классах.

Место проведения: Центральный стадион

Вход: 150 рублей на всю семью (2 взрослых и 2детей).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.02.19

На Урале начались соревнования по танковому биатлону. / Губернатор Куйвашев снова потратит миллионы на сувенирку из камней. / На старте 2019 года свердловские коммунисты оказались в три раза богаче единороссов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»