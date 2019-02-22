Гонки по льду, лыжный марафон и Балабанов – суровый Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В честь Дня защитника Отечества выходные в Екатеринбурге будут суровыми. Можно сводить любимых пап, мужей, дедушек и братьев посмотреть на гонки по льду, поучаствовать в лыжном марафоне или окунуться в невеселую атмосферу фильмов Балабанова. Также в выходные – спектакль про Довлатова, вечер электронной музыки и концерт Псоя Короленко. Все интересные события – в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Довлатов в формате подкаста

22 февраля в ЦК «Урал» покажут спектакль в формате модного ныне «жанра» – подкаст. «Другой Подкаст – «Сергей Довлатов. Рассказы»: рассказы Сергея Довлатова, яркого прозаика 20 века, прочтут и сыграют актеры театров Екатеринбурга. На сцене – Николай Ротов, Борис Зырянов, Сергей Тиморин, а также музыканты «Другого Оркестра» Святослав Коротовских (контрабас) и Алексей Захаров (саксофон). Спектакль пройдет под чутким руководством режиссера Дмитрия Зимина и композитора, руководителя «Другого Оркестра», Александра Жемчужникова. Это больше не спектакль, а музыкальные наброски, которые передадут саркастический характер главного героя.

Фазиль Искандер писал о Довлатове: «Он пишет просто и целомудренно. Кажется, нельзя придумать фразы, которая была бы проще той, что создаёт он».

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 600 рублей.

Карикатуры на политиков и звезд кино

На третьем этаже кинотеатра «Салют» открылся музей карикатуры, а там – выставка «Лица». В экспозиции – более 50 портретов политических деятелей, актеров театра и кино, звезд эстрады и прочих известных людей. Но портретов не обычных, а выполненных в форме карикатур. На выставку можно прийти, чтобы узнать или не узнать за искаженными чертами всем известных деятелей.

А еще в «Салюте» 23 февраля состоится концерт Псоя Короленко. Программа «Шапка с ушами» – это ранние и новые, старинные и современные, русские и иноязычные, авторские и не-авторские, оригинальные и переводные, смешные и серьёзные, простые и сложные, умные и глупые, хорошие и разные, песни и не песни акына, аванбарда и бродячего ученого Псоя Короленко.

Место проведения: «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: выставка – 50-150 рублей, концерт 400 рублей.

Вечер электронной музыки с самодельными приборами

22 февраля в 20 часов в уральском филиале ГЦСИ состоится вечер электронной музыки «Сфера 19». Модный музыкальный лейбл и его исполнители представят сочетание электронного и акустического звучания, деконструкция формальности композиции, пренебрежение исполнительскими условностями. С подходом исследователей музыканты пересоберут понятия «созвучие» и «диссонанс».

Этим вечером выступят: «nim_b» – коллектив, использующий серийные и самодельные приборы, а также электроакустические инструменты; «gas28a» – трио, играющее импровизации; «Курцваиль» – музыкант и инженер, работающий в области импровизационной и экспериментальной музыки.

Место проведения: ГЦСИ Урал (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 150 рублей.

Джаз-посвящение Филу Вудзу

В Свердловской филармонии сегодня можно послушать концерт-посвящение Филу Вудзу. Квинтет Алексея Подымкина – это саксофон, труба, ударные, контрабас и фортепиано. На этот раз главным в джазовом вечере будет, конечно, саксофон. Тем более что играть на саксофоне будет Роберт Анчиполовский, который учился у самого Вудза, выступал с ним. И именно о нем Вудз отзывался как об одном из самых талантливых саксофонистов нашего времени.

В программе – только музыка Фила Вудза.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: 1000-1900 рублей.

День защитников Отечества

23 февраля можно отметить по-разному. Активные развлечения предлагает парк им. Маяковского. Там в 13 часов начнется концерт, а сотрудники МЧС и МВД устроят показательные выступления. Будут работать тематические зоны. Для желающих попробовать солдатскую кашу будет работать полевая кухня.

А можно 23 февраля провести в музее. В Музее истории детям и подросткам предлагают сделать открытку в технике скрапбукинг. Открытку потом можно подарить папам и дедушкам. А в музее ИЗО пройдет квест «Культурный Challenge или Папа может все, что угодно!». Музейные работники познакомят пришедших с уральскими династиями, которые оставили след в культурной и промышленной жизни Урала. Все эти имена напрямую связаны с коллекцией музея.

Место проведения: ЦПКиО, Музей Изо, Музей истории

Вход: в парк – свободный, в музеи – от 150 рублей.

Ралли и гонки по льду – для любителей эстрима

Мужчинам, которые любят активный отдых и зрелища, в эти выходные можно сходить на ралли-спринт или гонки по льду. Ралли-спринт «Снежный вираж» пройдет в Березовском в субботу. Туда съедутся автогонщики со всей Свердловской области и Урала. Для гонщиков подготовлена динамическая трасса с крутыми поворотами, на которой можно продемонстрировать мастерство вождения.

А в воскресенье зрелищные гонки пройдут прямо на акватории Городского пруда в Екатеринбурге. У Театра драмы соберутся гонщики на квадроциклах, мотоциклах и багги. На ледовой трассе будут соревноваться по 4-5 спортсменов за раз. Судья – победитель гонки «Дакар» Сергей Карякин. Зрелище обещает быть горячим.

Желающим размяться 24февраля стоит отправиться в парк Маяковского. Там в 14 часов начнется лыжный забег с олимпийский чемпионом Сергеем Чепиковым. Кроме пробежки на свежем воздухе, обещают развлекательную программу, пиццу и чай.

Место проведения: Березовский, Екатеринбург

Вход: для зрителей – свободный.

Дни Балабанова в Ельцин-центре

Мужчинам, которые любят суровые фильмы, в эти выходные – прямая дорога в Ельцин-центр. Там с 23 по 25 февраля объявлены Днями Балабанова. Фильмы уральского режиссера покажут на большом экране, а представят ленты – актеры, режиссеры и друзья Балабанова.

Так, 23 февраля фильм «Груз 200» представит актриса Агния Кузнецова. 24 февраля фильм «Река» представит продюсер Сергей Сельянов. А 25 февраля фильм «Война» представит Алексей Чадов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300-400 рублей.

«Залечь на дно в Брюгге»

Еще один фильм, который давно вышел из проката, но вернется на большой экран, – «Залечь на дно в Брюгге» от драматурга и режиссера Мартина МакДонаха. Его покажут 23 февраля в 18 часов в «Салюте». Показ состоится на английском языке с русскими субтитрами.

Это трагикомедия с поистине мужским характером. Сегодня ее можно назвать культовой. Именно она принесла МакДонаху известность в кинематографических кругах. Главные роли в фильме «Залечь на дно в Брюгге» сыграли известные ирландские актёры – Колин Фаррелл и Брендан Глисон.

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: 300 рублей.

Показ экспериментальных работ про бессмысленность – «Озноб»

В Открытом студийном театре 24 февраля в 16:30, 18:00 и 19:30 состоятся показы экспериментальных работ, которые группа актеров и режиссеров готовила в течение трех месяцев. Участники эксперимента в это время осваивали бессмысленность слов, бессмысленность действия и бессмысленность пространства. Искали ответ на фундаментальный вопрос: имеет ли все вокруг смысл или, наоборот, не имеет? В результате появились вдохновленные этим опытом этюды и перфомансы.

Место проведения: Открытый студийный театр (ул. 8 Марта, 62)

Вход: свободный, по предварительной регистрации.

Спектакль-премьера «Из необходимости быть (первым)»

А танцевальная компания «ТЕАТР 27/1» 24 февраля в 19:00 представит премьеру спектакля «Из необходимости быть». Показ пройдет в Уральском филиале ГЦСИ.

Кто указывает дорогу идущему: тот, кто сейчас идет, или тот, кто уже прошел этот путь? А может у каждого своя дорога на вершину горы, где он стремится быть независимым: от мнений, решений и поступков окружающих. Возможно ли выжить в мире, полным самостоятельных героев, или нужен тот самый первый, расчерчивающий путь всем идущим? Это танцевальный спектакль-размышление о лидерстве, о желании быть первым и необходимости вести за собой.

Место проведения: Уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 200 рублей, льготный – 100-150 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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