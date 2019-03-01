Чем пахнет Екатеринбург и как ногами собрать кубик Рубика – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге можно будет узнать, чем пахнет город, собрать кубик Рубика с закрытыми глазами, а может – и вовсе ногами. Также в этот уикенд откроется Баховский фестиваль, выступит группа СБПЧ, состоится премьера «Вальпургиевой ночи» и свободный поэтический форум. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Открытие Bach-fest в Екатеринбурге

В Свердловской филармонии 1 марта откроется очередной традиционный Баховский фестиваль. Каждый год он приурочен к праздничной дате – дню рождения Баха и раскрывает новую грань баховского творчества. Как рассказали в филармонии, Bach-fest 2019 «восстанавливает» династийные связи: в фестивальных программах музыка великого Иоганна Себастьяна Баха будет соседствовать с творениями его детей – искусных сочинителей и виртуозов. В семи концертах Свердловской филармонии – 1, 5, 9, 17, 21, 23 и 27 марта – участвуют три оркестра, два хора, ансамбль старинной музыки и первоклассные солисты, в том числе, органист и арт-директор фестиваля Тарас Багинец.

На открытии выступит Уральский молодежный симфонический оркестр, Хор студентов Уральской государственной консерватории. Дирижер и солист (виолончель) – Александр Рудин, солист Свердловской филармонии Тарас Багинец (орган).

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 500 рублей.

Абстрактная электроника и интеллектуальный хип-хоп – от СБПЧ

2 марта в «Доме печати» выступит группа СБПЧ (Самое большое простое число). Текущий состав исполняет абстрактную электронику, интеллектуальный хип-хоп и инди-рок с психофолком, сбивающие с ног. При этом коллектив не упивается андеграундной свободой и не сваливается в никому неясный поток сознания текстов и видеоряда. В отличие от многих инди-групп и представителей художественного рэпа, СБПЧ работают с вполне вещественными понятиями. Видеоряд СБПЧ очень пластичен, как и тексты. Много авторской анимации, метаморфозы и эфемерность образов, композиционные и цветовые приёмы Уэса Андерсона, короткометражные киноистории и нарочитый монтаж времен VHS.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 900 рублей.

Впервые в России – балет «Вальпургиева ночь»

В Театре оперы и балета 1,2 и 3 марта – премьера. Впервые в России будет исполнен балет Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь». Джордж Баланчин (1904-1982) – воспитанник петербургской школы, ключевая фигура в истории хореографии ХХ века. Как говорят в театре, именно он сформировал современные представления о классическом танце. «Вальпургиева ночь» – Баланчин как он есть, автор тезиса «балет это женщина» и мастер музыкально-пластической интриги, которая не нуждается в подробном либретто. Благородно-торжественная музыка Шарля Гуно из оперы «Фауст», 24 танцовщицы и один кавалер, строгий классический танец – и неожиданный финал: рационально-стройную, как всегда у Баланчина, конструкцию взрывает изнутри неистовая вакхическая пляска.

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 300 рублей.

Фестиваль нового аудиовизуального искусства «Луч»

Одновременно зрелищный и познавательный фестиваль проходит 1 и 2 марта в Ельцин-центре. «Луч» – это показ работ художников, экспозиция в формате BYOB, сцена с электронными музыкантами из разных городов. Кроме того, в субботу, 2 марта, работу фестиваля будет видно издалека – аудиовизуальное искусство «переедет» на фасад Ельцин-центра.

В лектории можно будет узнать, как в принципе стать художником и принять участие в подобных фестивалях, как украсить медиа-средствами любое мероприятие, как синтезировать звук, цвет, свет и другие инструменты.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, на некоторые лекции нужна регистрация.

Импровизация в джазе – от Алины Ростоцкой

На сцену джаз-клуба EverJazz 1 марта в 19 часов выйдет Алина Ростоцкая – одна из наиболее самобытных представительниц московской импровизационной сцены. Исполнительница прошла школу джазового мейнстрима, выпустила успешный дебютный альбом Flow с авторской музыкой, проехала с ним по самым престижным российским фестивалям, и решила обратиться к более простым песенным формам, в которых прослушиваются элементы джаза, фолка и даже рока. В новой программе Алины главенствует слово, ясность, простота, искренность. В данной точке своего движения она, скорее singer-songwriter, который честно делится своим видением мира со слушателем.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 300 рублей.

Международный чемпионат по спидкубингу

2 и 3 марта в Центре культуры «Урал» состоится Международный чемпионат по спидкубингу «Ekatcube SPRING-2019», где в течение двух дней более 150 спидкуберов из России и зарубежья будут соревноваться в скоростной сборке кубика Рубика. Будет не только скоростная сборка известного всем кубика Рубика, но и мегаминкс, скьюб, скваер и другие. Самые необычные дисциплины – сборка кубика Рубика ногами или с закрытыми глазами.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: свободный.

Предпремьерный показ фильма «Ван Гоги»

Киноманы могут раньше других в России увидеть новый фильм режиссера Сергея Ливнева «Ван Гоги», в Ельцин-центре картину представит сам режиссер 1 марта в 19:30 (премьера в России 7 марта).

Это история отца и сына. Отцу 79 лет, сыну 53. Отец – известный дирижер. Сын – неудачливый художник. Они живут на разных концах света, и обоих это более чем устраивает. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть. Больше ненависть, чем любовь. Отец зовет сына детской кличкой Птицын, и это бесит сына. Сын зовет отца Ваше Величество, и это бесит отца. После того как у отца обнаруживается смертельная болезнь, сын и отец начинают тяжелый путь от ненависти к любви.

Фильм получил приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму на фестивале «Кинотавр» в 2018 году.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 500 рублей.

Свободный поэтический форум

А для поэтов, их слушателей и организаторов поэтических мероприятий в концерт-холле «Свобода» пройдет Свободный поэтический форум. Участники сообщества расскажут, как издать свою книгу? как вести социальные сети, чтобы их было приятно смотреть и читать? что нужно для получения гранта на крупное поэтическое мероприятие? Также поэтам расскажут, как читать стихотворения на сцене.

В форуме примут участие Борис Долинго (председатель союза писателей Урала, писатель-фантаст, основатель электронного издательства «Аэлита»); Константин Комаров (известный уральский поэт); Иван Шумков (журналист, специалист по SMM); актеры театров «Шарманка» и ORA (руководитель Лариса Абашева).

А еще будет открытый микрофон, где каждый сможет прочитать свои стихотворения.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: 150 рублей.

Чем пахнет Екатеринбург – расскажут на выставке

Интересная выставка открылась на неделе в Музее истории Екатеринбурга – она называется «Парфюмерная карта города». Экспозиция расскажет о любимых духах жителей уральской столицы, о парфюмерных новинках, которые можно было приобрести в Екатеринбурге. Представленные духи можно будет не только рассмотреть под витринным стеклом, но и лично «послушать». Окунуться в мир парфюма гости музея смогут прямо на выставке с помощью ароматно-звуковой инсталляции. И понять: чем «зеленые» нотки отличаются от «фиолетовых» и «розовых».

Саму экспозицию дополняют документальные свидетельства полутора столетий российской парфюмерной истории: фотографии и кадры кинохроники. И, конечно, экспонатами выставки стали раритетные духи, сохранившиеся в музейных запасниках и частных коллекциях. В их числе и настоящие легенды – например, духи «Царский вереск» и одеколон «Цветочный», выпущенные первыми российскими парфюмерами Альфонсом Ралле и Генрихом Брокаром.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: от 50 рублей – для льготных категорий.

Экскурсия «Что хотел сказать автор?»

А если вам в принципе сложно ориентироваться в музеях и вы бы хотели знать, что хотел сказать автор, то отправляйтесь в воскресенье, 3 марта, в 12 часов в «Дом Метенкова». Там пройдет интерактивная экскурсия с элементами медиации. Что хотел сказать автор? А смысл в чем?» – в рамках интерактивной экскурсии попытаемся вместе найти ответы на вопросы, возникающие часто во время визита в музей, и разберемся с тем, что кажется непонятным.

Кстати, на экскурсию можно прийти с детьми от 7 лет.

Место проведения: музей «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: 50-100 рублей, требуется предварительная регистрация.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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