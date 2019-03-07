Блины на проводах зимы, оркестр и Ахеджакова – на 8 Марта. Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти длинные выходные екатеринбуржцев ждет масса интересных событий, ведь грядут сразу два праздника – Масленица с проводами зимы и 8 Марта с букетами цветов и поздравлений. Поэтому за три дня можно обойти все масленичные площадки, объесться блинами и сжечь несколько чучел. Или пройтись по концертам и спектаклям, которые будут посвящены и сыграны для милых дам. В обзоре «Нового Дня» – Безруков, Ахеджакова, «Уралбэнд» и многое другое.

Делаем подарок своими руками

Подготовиться к празднику можно уже сегодня, 7 марта, отправившись в 19 часов на мастер-класс по фуросики и икэбана в библиотеку им. Герцена. Там вы своими рукам сделаете необычный подарок, который оценят мамы и бабушки. Из платков и кусочков ткани вас научат делать самую оригинальную подарочную упаковку – фуросики. А из веток и подручных материалов к празднику можно будет соорудить цветочную композицию.

Место проведения: библиотека им. Герцена (ул. Чапаева, 5)

Вход: свободный, по регистрации.

Танцующий оркестр – для милых дам

Еще один вариант настроиться на правильный праздничный лад – сходить на выступление самого веселого на Урале танцующего оркестра. «Уралбэнд» выступит сегодня, 7 марта, в 19 часов в ЦК «Урал». Музыканты под управлением Александра Павлова исполнят зажигательные хиты и станцуют прямо с музыкальными инструментами, а также представят новую весеннюю программу, посвященную любимым женщинам.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 300 рублей.

«Я – женщина»: истории про женщин глазами женщин

В центре фотографии «Март» открылась выставка, на которой будут представлены работы пяти чешских фотографов-женщин из разных поколений: Бары Прашиловой, Барборы Балковой, Сильвы Франковой, Даны Киндровой, Миа Кёлеровой. Камера в их руках стала инструментом самоидентификации: что значит быть женщиной? И главными темами выставки стали семья, любовь, красота, время – такие, какими их видит женщина.

Место проведения: Центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: льготным категориям – 150 рублей, остальным – 250 рублей.

8 Марта с Безруковым

Ну а непосредственно 8 Марта многие будут рады провести в компании кумира миллионов женщин – актера Сергея Безрукова. В 19 часов в ККТ «Космос» пройдет встреча с артистом, организаторы обещают – она будет особенной. На сцене Сергей Безруков легко вживается в любую роль, он невероятно исполняет композиции на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого, даже разговаривает голосом великого барда, чтобы у зрителей осталась иллюзия того, что Высоцкий жив и снова с нами. Праздничный вечер состоится при участии группы, «Krёstniy Papa» и актеров Губернского театра. Песни коллектива рассказывают «о самом важном: о радости жить, о любви». Безруков остается верным традициям рок-н-ролльной школы и играет созвучную времени музыку, сохраняя при этом творческую независимость.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1100 рублей.

8 Марта с «Ундервудом»

Группа «Ундервуд» привезет в Екатеринбург 8 марта «Все, что надо!» – именно так называется новая программа. Совсем скоро группа представит поклонникам новый концептуальный альбом, а пока гостей ждут как новинки, так и долгожданные любимые песни. Поэзия – важнейшая и неотъемлемая часть творчества «Ундервуда». Свой стремительный взлет группа начала с песни «Гагарин, я Вас любила». А сегодня это море хитов, в которых удивительно гармонично сочетаются рок-музыка и поэзия – ироничная и серьезная, и в этом море каждый найдет для себя что-то по душе.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1200 рублей.

Спектакль – «Только для женщин»

В честь 8 Марта в Екатеринбурге покажут специальные спектакли как местные театры, так и приезжие актеры. Так, 7 и 8 марта в Драме можно посмотреть постановку, которая так и называется – «Только для женщин». На сцене безработные сталевары танцуют стриптиз.

Лишившись работы, шестерка сталеваров тщетно ищет источник дохода – ведь, кроме закрывшегося металлургического комбината, других предприятий в их городишке нет. Но безысходность ситуации внезапно меняет реклама мужского стриптиза – зрелища, до сих пор невиданного в этом захолустье, а значит, сулящего огромные деньги! Вдохновленные безумной идеей собственного шоу мужчины начинают воплощать свой замысел в жизнь…

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: 200 рублей.

Лия Ахеджакова в драме «Мой внук Вениамин»

9 марта со спектаклем «Мой внук Вениамин» в Екатеринбург приедет Лия Ахеджакова. Это драма по пьесе Людмилы Улицкой, пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг – отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: 1000-4500 рублей.

8 Марта до и после 90-х

В музеях тоже будут отмечать 8 Марта. Так, историю праздника до и после 90-х годов ХХ прошлого века можно будет узнать музее Ельцина – 9 марта в 18:30 в троллейбусе состоится очередная встреча клуба «Мои 90-е».

Праздник 8 Марта появился как день солидарности женщин, отстаивающих свои экономические и гражданские права. Постепенно из социалистического праздника он превратился в России в день женщин, а заодно весны, любви, красоты – потерял свою политическую окраску.

Рассказать свои истории про 8 Марта может каждый желающий. Есть ли у вас связанные с 8 Марта традиции? Какие подарки более всего запомнились? Какие женские проблемы появились в 90-е годы? Актуальны ли были идеи женской солидарности тогда и актуальны ли сегодня?

Место проведения: музей Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей, для выступающих – бесплатно (предварительная регистрация через Timepad или по тел.: +7 (343) 312-43-43, +7 909-006-70-70)

Масленица в Екатеринбурге

Масленицу в этом году отмечают широко – почти во всех парках Екатеринбурге и на районных площадках.

Так, еще до официального празднования, 9 марта, пройдут гуляния в Литературном квартале. Актеры Камерного театра зовут на торжества под названием «Масленица-перезагрузка». Будут игры, конкурсы, народные забавы и хороводы со скоморохами и, конечно, сжигание чучела.

10 марта чучела будут жечь повсеместно. Так, в парке «Таганская слобода» пройдет «Межнациональная широкая Масленица». Будут работать15 площадок: русские, украинские, белорусские, казачьи, чувашские, марийские, удмуртские, грузинские, осетинские, цыганские и другие. Состоится фестиваль русского чаепития «Круча», частушечный марафон «Ух ты, масленица», кулачный бой «Стенка на стенку» и многое другое.

У Дворца народного творчества на Фестивальной будут провожать зиму по обычной, знакомой всем традиции. Спортивные забавы, увлекательные мастер-классы, подвижные игры, песни и пляски, дружные хороводы. Обещают сжечь 5-метровое чучело.

В парке Маяковского Масленица тоже будет традиционной – с блинами, чучелом и играми. Обещают штурм снежной крепости, катание на санях.

Место проведения: площадки Екатеринбурга

Вход: свободный.

Как уже отметили Масленицу студенты Горного университета – смотрите на видео.

Мужчина в платье и кокошнике – современная Масленица

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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