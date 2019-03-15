Весеннее обострение, селфи в музее и летающие сноуборды – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные самым громким концертом скорее всего станет сбор «СкверуБыть», гдевыступят самые громкие уральские группы, а желающие смогут оставить подпись против вырубки сквера напротив Драмы. Если же вам не интересен местный андеграунд и не хочется защищать деревья, то есть масса других вариантов провести выходные: послушать Billy'sBand и «Машину времени», съездить на фестиваль экстрима, узнать все о современных тенденциях жанра селфи. Все самое интересное –в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

«Весеннее обострение» от Billy'sBand

Еще раз встретить весну, уже на питерский манер, можно сегодня в «Доме печати», где в 20 часов начнется концерт Billy'sBand. Программа «Весеннее обострение» – специально подобранный плэйлист для того, чтобы повеселиться и похандрить этими мартовскими вечерами вместе с Билли и его командой. Флёр особой питерской романтики, приятная хрипловатая расслабленность голоса, гротескные истории и высокоградусный накал эмоциональный подачи, способный тронуть даже самое брутальное мужское сердце,– это все Billy'sBand. Кроме того, начавшийся 2019-й – особенный год в творческой биографии группы, ведь именно 20 лет назад начал формироваться коллектив и его актуальная концепция – самобытное сочетание блюза, рока, свинга и джаза.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1200 рублей.

Гарвардский проект: рассекреченные свидетельства о Великой Отечественной войне

Узнать много нового о советском обществе времен Великой Отечественной и о самой войне можно 15 марта в Ельцин-центре, где прочитает лекцию историк, заместитель директора Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Людмила Новикова. Историк презентует первый том исследования «Гарвардский проект». В 1950-1951 годах исследователи из Гарвардского университета провели интервьюирование нескольких сотен послевоенных эмигрантов – бывших советских граждан. Они все еще находились в лагерях для перемещенных лиц на территории Германии. Исследователей интересовала социальная структура советского общества, настроения советских людей. Среди респондентов были рабочие и крестьяне, интеллигенты, бывшие офицеры Красной армии и участники коллаборационистских формирований, журналисты и управляющие предприятиями, лидеры национальных движений. Всех их объединяло одно – неприятие советской власти. Интервью брались на условиях анонимности, имена респондентов нигде не должны были фигурировать. В книге они переведены на русский язык.

Место проведения: книжный магазин «Пиотровский» (Ельцин-центр)

Вход: свободный, по регистрации.

Концерт за сквер и против храма

Самым громким концертом выходного дня станет, конечно, концерт «СкверуБыть» в CENTER Club. Он начнется в 17 часов 16 марта. Участники концерта выступают против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.

«В этот раз они решили разрушить сквер у театра Драмы – место, где проходит Ночь музыки, День города, День молодежи. Это там мы назначаем встречи с друзьями и говорим: «Встретимся у Драмы!». Вместо сквера для всех на Октябрьской площади предлагается построить храм для немногих. На месте деревьев, красивого ландшафта может появиться 75-метровое железобетонное сооружение. В городе может исчезнуть единственное зеленое пространство на берегу пруда, где можно лежать на траве и наслаждаться видом на город. Мы не сможем, как прежде, в центре Екатеринбурга гулять, слушать концерты, заниматься спортом», – говорят организаторы концерта.

На концерте будет организован сбор подписей против вырубки сквера и против строительства на его месте храма. Выступают: «Курара», «Авангард Леонтьева», Наум Блик, EK-playaz, Nuggers Brass Band, Bob and The Monsters, Diddley Dogs и многие другие.

Место проведения: CENTER club (ул.Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Баттл между Энштейном, Поповым и Гагариным

16 марта в Музее компьютеров пройдет шуточный научный баттл для детей и взрослых. Участникам предстоит выбрать кто круче: Альберт Эйнштейн, Александр Попов или Юрий Гагарин. Все они родились в марте в разные годы. Во время ученой битвы посетители узнают как современные технологии связаны с изобретениями и достижениями известных ученых и испытателей. Также в этот день пришедших познакомят с виртуальной реальностью, космическими изобретениями и многим другим.

Место проведения: Антимузей компьютеров и игр (ул. Народной воли, 49)

Вход: 300-400 рублей.

Спектакль в архитектурном музее – «Persona»

Екатеринбургский театр «Театрон» и Музей архитектуры и дизайна представляет спектакль Persona в рамках проекта «Театр в музее». Суть проекта – вписать в разные музейные пространства спектакли театра, чтобы зрители побывали в необычной обстановке, ощутили, как экспозиции могут стать частью постановок.

Persona – спектакль о знаменитой актрисе, которая замолкает посреди спектакля и с этого момента отказывается общаться при помощи слов. Формально у нее счастливая личная жизнь и успешная карьера, врачи утверждают, что психически она совершенно здорова, поэтому причина ее состояния для окружающих остается загадкой. Вывести пациентку из оцепенения берется медсестра, но не медицинскими способами, а исповедью о своей жизни.

Место проведения: Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького,4а)

Вход: 500 рублей.

Мастер-класс «Селфи в музее»

А молодежь могут научить как правильно делать селфи в музее. Для этого надо прийти 17 марта в 13:00 в «Дом Метенкова». На мастер-классе экскурсоводы предлагают поговорить о популярном жанре, о сопровождающем его стремлении к саморедактуре, о гуманизации технологий, селфи как способе начать диалог, а также о гранях личного и публичного, связанных с этой визуальной культурой. Наконец, во время воркшопа посетители исследуют музей с помощью селфи.

Организаторы предупреждают: прежде всего, мастер-класс рассчитан на подростков 12-17 лет. Но могут приходить люди любого возраста.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: 50-100 рублей.

Фестиваль кино о гастрономической культуре

В Ельцин-центре в эти выходные проходит Eat Film Festival – первый российский фестиваль документальных фильмов о гастрономической культуре. По сути это показы документальных фильмов о главных трендах и людях, вершащих революцию не только в своих ресторанах, но и в умах огромного числа последователей, совмещаются с вечеринками, ужинами и дискуссиями с героями и режиссерами фильмов.

В Екатеринбурге покажут все хиты первого московского фестиваля – о женщинах-шефах, столовой Массимо Боттуры для бездомных, выезде ресторана Noma в Японию, мишленовских звездах и, конечно, Чарльзе Шуманне – а также премьеру EFF: фильм «Жуки» о поисках съедобных насекомых по всему миру.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

Экстрим-фест на «Уктусе»

А на Уктусе под занавес зимнего сезона пройдет фестиваль экстремальных видов спорта. Посмотреть на зрелищные гонки по снежным склонам можно весь день в воскресенье, 17 марта. Летающие мотоциклисты, высокие трамплины, сноубордисты и лыжники в тандемных прыжках. Будет подготовлен новый джиб спотт, новички и опытных райдеры смогут побороться за крутые призы. Выступление от команды экстремалов Gravity. Показательные выступления на сноубайках от команды профессионалов. При хорошей погоде в небо над горой поднимут воздушный шар.

Место проведения: «Уктус» (ул. Зимняя, 27)

Вход: свободный.

«Машина времени» перенесется на 40 лет назад

А вечером в воскресенье в ККТ «Космос» выступит группа «Машина времени». 40 лет тому назад, в 1978 году, «Машина Времени», еще глубоко подпольная, впервые выбралась в Свердловск на фестиваль «Весна в УПИ». И их выступление выглядело настолько радикальным, что группе посоветовали собрать вещи и уехать в Москву еще до конца фестиваля. А то мало ли что... В тот момент, в мае 1978, не были еще написаны не то что «Костер», «За тех, кто в море» – но даже «Поворот» и «Свеча». Но уже весной 1979 года Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов стали работать вместе – и с тех пор эта тройка не расставалась. В Екатеринбург трио «машинистов» приедет со специальными гостями: Игорь Хомич – гитара, Александр Левочкин – клавишные и вокал, Александр Дитковский – труба, тамбурин, вокал, Сергей Остроумов – перкуссия.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1500 рублей.

Выставка «Vanitas. Прекрасная, но бренная жизнь»

Необычная выставка проходит в Центре современной культуры в УрФУ. Экспозиция знакомит с серией из 33 работ японской фотохудожницы Кумико Вакабаяши, размышляющей о красоте и бренности нашего мира. В европейской традиции vanitas – широко распространенный жанр живописи, связанный с концептом memento mori (лат. – «помни о смерти»). Посмотреть на работы будет интересно и тем, кому интересна тема, и тем, кто любит красивые фотографии. Выставка открыта до 25 марта.

Место проведения: Центр современной культуры УрФУ (пр.Ленина, 51)

Вход: свободный (если вы не сотрудник и не студент университета, для входа в университет вам потребуется паспорт).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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