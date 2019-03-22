Прыжки на сноуборде в бассейн, поэтический фест и раздача кошек – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Предстоящие выходные в Екатеринбурге можно провести поэтическо-лирически – сходить на День поэзии и концерт Нино Катамадзе, а можно – экстремально: прыгнуть на сноуборде с горы в бассейн и окунуться в мир настоящих байкеров. А можно просто сходить погладить бездомных котов и собак, помочь им найти хозяев. Лучшие события выходных – в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Поэты, танцы и ярмарки – на фестивале «Всемирный день поэзии»

В эти выходные в Екатеринбурге проходит фестиваль в честь Всемирного дня поэзии – он продлится с 21 по 24 марта. На разных площадках – в библиотеках, пабах, музеях – идут лектории, ярмарки, спектакли и, конечно, встречи со стихотворцами.

Так, пятница стала Днем поэтических лекториев. В Урфу рассказывают о слиянии поэзии с другими видами искусства, а в Ельцин-центре идут мини-лекции на разные темы. Также в Ельцин-центре – проходит зажигательный «Воблафест!»: 8 поэтов прочтут свои стихи, а затем обсудят их со зрителями. Специальный гость – Александр Вавилов, которого в последнее время редко можно послушать в Екатеринбурге.

23 марта – День театрализованной поэзии. Участие принимают учебный театр ЕГТИ и Центр современной драматургии. В ЕГТИ – поэтическое содружество «ZARIFMUI» проводит мини-спектакль и театрализованные выступления поэтов. В ЦСД – «Нетипичная вечеринка с поэзией».

И, наконец, в финальный день фестиваля, 24 марта, в 15 часов поэзия охватит железнодорожный вокзал Екатеринбурга. В зале ожидания №5 состоятся выступления поэтов и джазовый спектакль «Танцующий хлопок». Вечером в баре «NEW BAR» – интерактивные чтения «Стихи О Непоэзии». В баре «Cannonball» – After-party.

Вся программа фестиваля есть в группе «ВКонтакте».

Вход: свободный, на многие мероприятия нужна регистрация.

Золотые свадьбы Маккартни и Леннона

Уральский Битлз-клуб сегодня, в пятницу, отмечает две золотые свадьбы сразу: Пола Маккартни с Линдой Истман (12 марта 1969 г.) и Джона Леннона с Йоко Оно (20 марта 1969 г.). Вечеринка пройдет по традиции в библиотеке им. Белинского. Как всегда, будет теплое общение и много музыки. А также покажут видео-версию альбома группы Битлз «Please Please Me» (22 марта 1963). Место проведения: библиотека им Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

В Екатеринбург привезли «Приключения Фандорина»

В Екатеринбург привезли спектакль по одному из романов Акунина про самого импозантного российского детектива – Эраста Фандорина «Приключения Фандорина». Это совместный проект Фонда Сергея Безрукова и Московского Губернского театра, художественный руководитель постановки – Сергей Безруков, режиссер – Татьяна Вдовиченко. В основе спектакля – роман Бориса Акунина «Левиафан». В роли Фандорина – актер МГТ Александр Соколовский, популярный у молодой аудитории своими работами в сериалах «Молодежка», «Склифософский» и других.

После событий, пережитых на Русско-турецкой войне, Эраст Петрович отплывает на судне «Левиафан» в Японию, куда он направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. Во время морского путешествия Фандорин снова становится участником детективной истории. На днях в Париже совершено убийство лорда Литтлби и его семьи. В руке убитого обнаружен значок в виде золотого кита, по всей вероятности сорванный с убийцы.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1), начало в 19:00

Вход: от 1100 рублей.

Премьера танцевального спектакля – «Кожа»

А Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» 22 марта выпускает очередную свою работу – спектакль «Кожа». Его для именитых уральских танцоров поставила кубинка Маура Моралес.

«Телесный контакт, обмен энергией и эмоциями, прикосновения – часть социальной коммуникации, минимизированная в сегодняшнем обществе. Ее заменяет аудио- и визуальный обмен, цифровое общение. Привычные действия – встреча и прощание, – где сохраняется контакт тел (рукопожатие, объятия, поцелуи), становятся подобны ритуалу. Спектакль «Кожа» – о символике жестов, их эмоциональном влиянии на жизнь человека», – рассказали в пресс-службе театра «Провинциальные танцы».

Место проведения: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: от 1000 рублей.

Выставка-раздача кошек

Необычная выставка пройдет в субботу в ТЦ «Фан-Фан». Там будут представлены не породистые животные с выставок и разных шоу, а бездомные животные из приютов Екатеринбурга. 23 марта с 12 до 18 часов все желающие смогут познакомиться с животными, которые ищут дом, и стать для кого-то хозяином. Также на выставку ждут тех, кто готов деньгами или кормами помочь животным из приютов.

Место проведения: ТРЦ «Фан-Фан» (ул. Ясная, 2)

Вход: свободный.

Самая масштабная мото-вечеринка

Если вы хотите посмотреть изнутри на тусовку байкеров, то вам в субботу нужно отправляться в «Дом печати». Там с 18 часов начнется вечеринка в честь17-летия клуба «Черные ножи». Байкеры и их спутницы соберутся, чтобы потусоваться под группы «Пегас» и «Прайд», посмотреть на эффектное шоу. Каждому при входе будет выдаваться фишка – ее в барах можно будет обменять на пиво.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 600 рублей. Приехавшим на мотоцикле – свободный.

Большой день российской анимации

А любителей японских мультиков ждут 24 марта в 17:00 в Ельцин-центре. В кино-зале покажут программу новых анимационных фильмов для взрослых – лауреатов Национальной анимационной премии «Икар» (80 минут). Фильмы представляет шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар», историк российской анимации Сергей Капков.

В программе: «Теория заката», реж. Роман Соколов (студия «Петербург»); «Суета сует», реж. Алексей Туркус, Алексей Шелманов (кинокомпания «Аквариус-фильм»); «Первый гром», реж. Анастасия Мелихова (студия «Урал-Синема»); «Остановка», реж. Нина Бисярина (компания «Снега»); «Тихий ужин без соли», реж. Светлана Разгуляева (студия «Пчела»); «Коля и старушки», реж. Анна Юдина («Мастер-фильм»).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Прыжки на сноубордах с горы в бассейн – Red Bull Jump & Freeze

Безумное зимне-весеннее аква-экстрим шоу пройдет в воскресенье на Уктусе (24 марта с 13 часов). Red Bull Jump & Freeze («Прыгни и замерзни») – это безбашенный контест для сноубордистов и лыжников, которые получат возможность съехать со снежного склона прямо в наполненный до краев бассейн, выполнив при этом какой-нибудь невероятный трюк. Сделать это нужно будет обязательно в костюме – ведь судьи будут оценивать не только крутизну трюка, но и креативность образа. Победители получат ценные подарки, восторги зрителей и славу на весь «ВКонтакт».

Место проведения: гора Уктус

Вход: свободный.

Лекция «Как оживить свои фотографии»

Актуальную для многих лекцию прочитает профессиональный фотограф из Екатеринбурга София Черных – «Как оживить фотографию». На лекции можно будет узнать: кто такой фотограф сегодня и что такое фотография сегодня, как рождается идея, какие есть инструменты для фотографа, что такое психология общения с моделью, как сделать кинематографичный снимок и так далее.

После теоретической части лекция примет формат свободного обсуждения, где участники смогут задать вопросы, поделиться своим опытом и мнением по теме.

Уровень: любительский и профессиональный.

Место проведения: ГЦСИ Урал (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: 400 рублей.

Нино Катамадзе – в Екатеринбурге

Обаятельная и зажигательная грузинская вокалистка Нино Катамадзе в это воскресенье вновь выступит в Екатеринбурге, в 19 часов она поднимется на сцену Дома офицеров. Нино – звезда мировых джазовых фестивалей, ее кредо – умная и искренняя музыка. Песни Нино заставляют размышлять о вечности и о жизни человека, сопереживать, думать, сострадать и надеяться. Чтобы полюбить Катамадзе, не обязательно знать грузинский язык: лирика разлита между слов и строк, а многие импровизации – это лишь божественный голос, свободный от словесной оболочки – это не слова, а чувства. Как говорит сама Нино Катамадзе: «Музыка – это течение, в котором ты плывешь, открываешься, становишься прозрачнее».

Место проведения: ОДО (ул. Первомайская, 27)

Вход: от 1500 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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