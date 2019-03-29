Дельфин для детей и взрослых, парфюм 18+ и Турция в Екатеринбурге – Weekend (ФОТО)

В эти выходные в Екатеринбурге можно будет узнать какие запахи считаются сексуальными, сходить на Дни Турции, поговорить с космонавтом, познакомиться с Дельфином не только как с исполнителем мрачных взрослых хитов, но и как с автором детской книги. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Встреча с первым екатеринбургским космонавтом Сергеем Прокопьевым

Встреча с первым космонавтом из Екатеринбурга пройдет 29 марта в 19:00 в кинотеатре «Салют». Сергей Прокопьев совершил первый космический полет с 6 июня 2018 по 20 декабря 2018 в составе экипажа ТПК «Союз МС-09» на Международную космическую станцию и стал первым космонавтом из столицы Среднего Урала.

На встрече в «Салюте» можно будет задать Прокопьеву свои вопросы, узнать – каково это побывать в космосе. А после встречи состоится автографсессия. Встречу будет вести Дмитрий Горчаков – ведущий рубрики «Теорема Горчакова» на радио Серебряный дождь. После встречи пройдет автограф сессия.

Место проведения: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12)

Вход: 200 рублей.

Дельфин для детей и взрослых

Почти все знают Андрея Лысикова – Дельфина – как исполнителя умной и мрачноватой музыки. Но мало кто знает, что он еще и автор детских книг. 29 марта в 17 часов в магазине «Пиотровский» состоится презентация «Детской книги» Дельфина – интерактивной книги с аудиосопровождением и дополненной реальностью на каждом развороте. В книге Андрей делится с детьми своим видением мира, рассказывает о взаимоотношениях между людьми и необходимости всегда оставаться человеком. Это сборник детских стихов, рисунки к которым создал Мирон, сын Андрея.

А вечером того же дня Дельфин в «Телеклубе» предстанет в привычном амплуа – состоится большой весенний концерт. Он не будет связан ни с выходом какого-то альбома, ни с каким-либо иным событием – будет свободен от рамок и тематики. Зато прозвучат всеми любимые хиты.

Место проведения: «Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3), «Телеклуб» (ул.Карьерная, 16)

Вход: на презентацию – свободный, на концерт – от 1400 рублей.

День турецкой культуры в Екатеринбурге

А если вы любите Турцию или только планируете отправиться в эту страну, в субботу можно посетить День турецкой культуры в Городской библиотеке им. Герцена, он продлится с 13 до 18 часов. На лекции «Современное искусство Турции» вы узнаете, где в Стамбуле находятся самые красивые арт-улочки для фотопрогулок, где купить крутую картину современного художника для своей хипстерской квартиры, куда пойти, чтобы посмотреть работы современных художников, где находятся самые интересные арт-кафе и галереи.

На мастер-классе «Загадочный турецкий орнамент» при помощи карандаша, гелевой ручки и линейки вы сможете нарисовать собственную мандалу. А открытый урок турецкого языка поможет вам выучить несколько ключевых приветственных фраз (добрый день, меня зовут…, как дела и другие). Кроме того, будет работать литературная гостиная (где можно познакомиться с творчеством турецких писателей), а вечером пройдет мастер-класс по восточным танцам.

Место проведения: библиотека им. Герцена (ул. Чапаева, 5) Вход: свободный.

Оркестр и гобой

В субботу в Музее истории Екатеринбурга можно послушать гобой с оркестром – в 18 часов выступит музыкант из Москвы Алексей Балашов и оркестр В-А-С-Н. Алексей Балашов давно заслужил неофициальное звание «Паганини гобоя» за совершенное владение инструментом и деликатную манеру игры. В Екатеринбурге музыкант продемонстрирует свое мастерство и на вечной классике, и на современном материале. В классической части программы прозвучат произведения И.С.Баха, К.Ф.Э.Баха, А.Корелли, Р.В.Уильямса, Дж.Б.Платти. Современность будет представлена сочинением петербургского композитора Антона Брежестовского «400 лет». Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта,26)

Вход: 500 рублей.

Саксофон и джаз

А в EverJazz в этот же день, 30 марта, в 19 часов состоится выступление саксофониста, аранжировщика Ray Blue. «Можно долго перечислять звезд джаза, с которыми ему приходилось делить сцену и студию – например, он участвовал в знаменитом шоу Рэя Чарльза. Но лучше – прийти и послушать прекрасное звучание его саксофона – и вы воскликнете: «Фирма!», – обещают организаторы.

В концерте примут участие резиденты джаз-клуба EverJazz: Виктор Дюдяев (бас), Вячеслав Евлютин (ударные).

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: от 1500 рублей.

Лекция про сексуальные ароматы «Парфюм 18+»

В Музее истории Екатеринбурга в воскресенье, 31 марта, в 14 часов состоится интригующая лекция – «Парфюм 18+». Можно ли с помощью аромата стать более сексуально привлекательным? Чем пахнет страсть? Существует ли он, волшебный эликсир, заставляющий любить нас? Афродизиаки и феромоны – маркетинг или наука? Ну и по сложившейся традиции, слушателей ждет дегустация. На этот раз в виде небольшого игрового интерактива мы узнаем, как по запаху мы выбираем себе партнера. Лекцию проведет Наталья Шахова – парфманьяк со стажем, журналист и блогер, пишущий о красоте и парфюмерии.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта,26)

Вход: 300 рублей.

«Скрипы ветра» от питерских танцовщиков

В Ельцин-центре в воскресенье гастролирует питерский театр танца OddDance. В Музее Ельцина в Зале Свободы в 19 часов покажут очередной перфоманс. «Модуль 3: «Странник».

«Три женщины, три цвета, три атмосферы. Их перемены, их рассветы, туманы, дожди и вьюги, дыхание дня и мрак ночи. Три женщины, три разницы. Одна душа. Человеческое, настоящее, живое»,– говорится в аннотации к перфомансу.

Театр OddDance – невербальный физический театр, основанный в 2002 году. Участники театра переплавляют опыт практики буто, импровизации, восточных и западных систем построения движения в ясную систему погружения и самонаблюдения.

Место проведения: Музей Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей.

Легендарная «Березка» в Екатеринбурге

В воскресенье во Дворце молодежи состоится концерт своего рода легендарного ансамбля «Березка», которому в этом году исполнилось 70 лет. За эти годы «Березка» смогла стать эталонным олицетворением классической славянской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастролями весь земной шар, покоряя сердца зрителей разных национальностей и собирая неизменные аншлаги. Уникальные танцевальные движения, занесенные в книгу рекордов Гиннесса, грандиозные номера, отточенный профессионализм и искренняя влюбленность в свое дело артистов ансамбля – просто не могли оставить кого-либо равнодушным.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 2800 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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