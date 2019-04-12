Выходные, вы – космос: Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Выходные в Екатеринбурге пройдут под знаком Дня космонавтики: состоится научное ток-шоу с настоящим космонавтом, пройдут космические гонки для детей, а взрослые смогут провести ночь в «космическом» музее. Также в выходные – концерты «Сансары», «Сплина» и «Виртуозов Москвы». Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

День космонавтики в Екатеринбурге

День космонавтики пройдет в Екатеринбурге на разных площадках, но интереснее всего будет в планетарии и Ельцин-центре. Так, в планетарии в кинотеатре «Салют» пройдет научное ток-шоу с космонавтом-испытателем Сергеем Кудь-Сверчковым «Будущее космонавтики». Начнется оно 12 апреля в 19 часов. Там можно будет узнать как скоро человек вернётся на Луну? Будут ли цвести яблони на Марсе? Какие технологии нужны, чтобы покинуть нашу Галактику? Также на ток-шоу выступит музыкальная группа Spasibo Cosmos. (Вход: 200 рублей).

В Ельцин-центре будет отдельная программа для детей и для взрослых. Детям предлагают поучаствовать в «Космических гонках». Программа, конечно, будет познавательной: детям расскажут кто покорял космос, как это происходило и были ли на самом деле «звездные войны». Короткая экскурсия познакомит с историей покорения космического пространства в XX веке, а во время мастер-класса участники создадут собственную поделку на основе сюжетов советских открыток космической тематики. (Вход: ребенок – 200 рублей, взрослый – 200 рублей).

А взрослых в музее ждут после закрытия, в 21:30. Специальная программа «МКСЗ (Мальчик, который собирал звезды): museum after hours» погрузит в атмосферу межгалактических странствий и приключений, встреч с внеземными существами и космическими чудовищами. Необычный, почти космический музыкальный сет будет представлен молодой московской группой «Созвездие Отрезок». Художник Наталья Пастухова для специальной программы создаст уникальную иммерсивную видеоинсталляцию, в которой мы попадем на международную космическую станцию (МКС), провалимся в другую галактику и встретим неожиданных космических персонажей, а может быть, и сами станем ими. (Вход: 300 рублей).

Место проведения: «Салют» (ул. Толмачева, 12), Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200-300 рублей.

Концерт в буфете: Willer, Anything Helps

Также в День космонавтики в Ельцин-центре можно будет отдохнуть под хорошую музыку. В рамках проекта «Музыка в буфете» площадка у центрального входа превратится в уютное кафе, где можно будет выпить вина и послушать две группы. В эту пятницу выступает: Anything Helps (Екатеринбург). Главное кредо музыкантов – оставаться самими собой и быть до конца искренними. А также на огонек заглянет немецкий певец, автор песен Торстен Виллер – Willer. В Екатеринбург он заглянет в рамках тура, который открыл на джазовом фестивале в филармонии Челябинска.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы»

Если вы поклонник симфонической музыки, то не стоит пропускать концерт в Свердловской филармонии: там выступит Владимир Спиваков и его «Виртуозы Москвы». Свой идеальный оркестр Спиваков создал из группы друзей-единомышленников – солистов и концертмейстеров лучших симфонических и камерных оркестров столицы. Первоклассные струнники, мастерство ансамблевой игры, удивительно нежный звук, невероятная чистота. Но главное в фирменном стиле «Виртуозов» – любовь к исполняемым произведениям и громадное уважение к своим слушателям. В Свердловскую филармонию «Виртуозы» везут венских классиков.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта,38а)

Вход: от 5000 рублей.

«Сансара» презентует альбом «Мы станем лучше»

Местная группа «Сансара» презентует 12 апреля в 20 часов свой новый альбом «Мы станем лучше». Как говорят музыканты, это альбом-конструктор, который складывался в единое целое по мере написания песен.

«По моим ощущениям, «Мы станем лучше» – это завершение музыкальной трилогии, начатой альбомом «Игла» и продолженной пластинкой «Ласточка». Логический итог экзистенциальных путешествий лирического героя «Сансары» последних лет, а вместе с ним отчасти и общества, – говорит фронтмен группы Саша Гагарин. – Если «Игла» –рассказ об обретении любви, а «Ласточка» – о её утрате, то «Мы станем лучше» – повесть о взрослении и принятии. Над всеми тремя альбомами я работал вместе с Феликсом Бондаревым из RSAC. Он выступил сопродюсером записи».

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1000 рублей.

Вячеслав Бутусов сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius

Еще один концерт в День космонавтики ждет тех, кто с ностальгией вспоминает былые времена и группу Nautilus Pompilius. В 19 часов в ККТ «Космос» Вячеслав Бутусов исполнит в программе «На бис!» лучшие хиты «Нау». Зрителей ждет поразительная, порой гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке. По сути «На бис!» – это повторение юбилейной программы, которую Бутусов исполнял в 2017 году в честь 35-летия группы.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1600 рублей.

«Сплин» привезет «Встречную полосу»

Взгрустнуть и порадоваться под старые добрые песни «Сплина» можно на концерте 13 апреля. Саша Васильев выступит в «Телеклубе». На этот раз в Екатеринбург он привез новый студийный альбом «Встречная полоса» и обещает, что концерт поклонникам запомнится надолго. Зрителей ждут новые композиции легендарной группы, давно полюбившиеся хиты и эффектное световое шоу. Хлесткие рифмы переплетаются с запоминающимися, то ясными, повторяющимися, то более витиеватыми мелодическими рисунками, четкие, прозрачные смысловые конструкции – с метафорами. Автор приглашает слушателя вступить с ним в диалог, стать одновременно участником действия и наблюдателем, предлагая ему самому выбрать роль, задать свои вопросы и найти на них ответы.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 2400 рублей.

Арт-фестиваль «Фактура»

Найти редкие дизайнерские вещи и украшения, послушать музыку, научиться фотографировать можно будет на фестивале «Фактура», который в очередной раз пройдет в атриуме Ельцин-центра 13 апреля с 11до 20 часов. На ярмарке соберутся хендмейдеры, фотографы, музыканты, творческие личности из Екатеринбурга и других городов Урала. Весенний Арт-выпуск удивит и порадует гостей незабываемым шоу, лакомым фуд-кортом, неожиданными сюрпризами, шок-диковинками. Пройдут полезные мастер-классы, после которых можно унести с собой сделанное своими руками изделие.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: детям и пенсионерам – бесплатно, взрослый билет – 50 рублей.

Соревнования Autosound «Уральские Монстры 2019»

Автозвук, тюнинг и выставка автомобилей будет 13 апреля с 15до 20 часов на площадке «Екатеринбург-Экспо». Самых громких выявят по замерам на звуковое давление. Самых тюнингованных определит жюри. Будет выставка спорткаров и редких автомобилей. Мероприятие должно понравиться всем автолюбителям. Для посетителей будет развлекательная программа, можно будет купить фирменную атрибутику.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: 300 рублей, дети до 12 лет бесплатно.

Фестиваль джазовых саксофонистов Big Sax Day

Все любители джаза обожают саксофон. И в это воскресенье у вас будет уникальная возможность послушать как звучит этот инструмент в руках разных виртуозов – на площадке клуба EverJazz пройдет фестиваль джазовых саксофонистов. Лучшие саксофонисты Урала соберутся, чтобы почтить память великих музыкантов прошлого исполнением самых лучших джазовых композиций! Ведь вклад Лестера Янга, Коулмена Хоукинса, Чарли Паркера, «Кэннонболла» Эддерли, Джона Колтрейна и многих других в историю мировой музыки поистине неоценим. В программе концерта – традиционный и современный джаз, а также авторская музыка джазового и фанкового направления и современная академическая музыка.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-600 рублей.

Пугачевой – 70

Специальную программу к юбилею Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отметит свое 70-летие, подготовили в Ельцин-центре. Экскурсия «Полная версия» 14 апреля в 14 часов в музее будет посвящена кумиру миллионов. Звание народной артистки СССР было присвоено Пугачёвой практически накануне распада Советского Союза – в декабре 1991 года, а в 1999 году Алла Борисовна получила орден «За заслуги перед Отечеством» из рук первого президента России Бориса Ельцина. В изменившейся социальной реальности певица не только сохранила позицию звезды шоу-бизнеса, но и успешно состоялась как предприниматель и автор крупных культурных проектов. О том, как менялся сценический образ Пугачевой и как её жизнь была связана с новейшей историей нашей страны, расскажет новая экскурсия из цикла «Полная версия».

Место проведения: советская квартира Музея Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей.

Выступление Королевского национального балета Грузии

Легендарный Королевский балет Грузии выступит в Екатеринбурге 14 апреля в 19:00. Концерт состоится во Дворце молодежи. Танцевальное шоу с демонстрацией удивительной техники. Кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение – отражает в полном смысле название программы «Огонь Грузии». Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в незабываемое путешествие по многовековой Грузии.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1200 рублей.

«7Б» выступит в Екатеринбурге

Популярная на заре 2000-х группа «7Б» выступит в Екатеринбурге 14 апреля в 20 часов в пабе Ben Hall. Датой рождения группы стало 8 марта 2001 года – дата начала работы над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников. Первый же, дебютный, альбом, в 2001 году попав в ротацию на «Наше Радио», уже через неделю пробился в верхние строчки чартов. И «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы.

Место проведения: Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Вход: от 1300 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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