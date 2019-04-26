Гонки с препятствиями и по бездорожью, субботник с саксофонами и аниме с оркестром – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург открывает сезон гонок по бездорожью: в эти выходные месить грязь на трассе будут и люди на «Героях Урала», и машины на «Off Road». А убирать грязь будут на субботнике с джазменами в парке Вайнера. Провести время в тепле и уюте можно на концертах: «Другой оркестр» наконец презентует альбом своей авторской музыки, а маэстро из Японии сыграет с оркестром хиты из аниме. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

«Другой оркестр» презентует первый альбом авторских треков

«Другой оркестр» в Екатеринбурге знает почти каждый. За 8 лет существования коллектива было сыграно более 25 самых разных программ (от «живого» drum and bass до The Prodigy и Radiohead), а всего – более 100 концертов. И наконец экспериментаторы готовы представить альбом из собственных треков – «Beat! Beat! Drums!». Презентация альбома пройдет сегодня, 26 апреля, в 19:30 в ЦК»Урал».

Как говорят музыканты, это уникальный микс из drum and bass, trip-hop, jazz, blues, ethno. И все это богатство оркестровым звучанием скреплено в единое целое. В записи, помимо музыкантов «Другого Оркестра», принимали участие: Олег Ягодин (голос, «Курара»), Александр Ашбель (гитара, «Funky Bizness Gang»), Евгений Толстых (голос, этно-проект «Sage»), Ирина Пыжьянова (этно-певица из Перми), Николай Шабуневич (голос, «Blues Bastards») скретчи на альбоме «запилили» диджеи Wide, Fantastic Fresh и др.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 700-1350 рублей (в более дорогие билеты включены столики, шампанское, угощения).

Концерт Линды

Линда возвращается в Екатеринбург и в пятницу, 26 марта, сыграет концерт в Center Club. Певица вновь откроет своим поклонникам свой безграничный философско-творческий мир, в котором каждый в зале почувствует совпадающие вибрации мироощущений энергий и эмоций от музыки и происходящего на сцене действа. Вот уже 20 лет она на сцене и каждый раз Линда собирает аншлаги на клубных площадках и в концертных залах.

Место проведения: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 1000 рублей.

Спортсменов ждут на подготовке к «Гонке Героев»

В эту субботу на Уктусе пройдет подготовка к «Гонке Героев». Формат мероприятия будет тот же: забеги по естественному и искусственному рельефу, с препятствиями, навесным оборудованием и спортинвентарем. Вся трасса – 9 километров, на каждом испытании будут помогать и судить инструкторы «Гонки Героев».

Принять участие в «Героях Урала» может каждый желающий. Забег пройдет в двух категориях: для спортсменов и для всех. Старт – в 13:00 и 13:20.

Место проведения: Уктусский лесопарк

Вход: от 800 рублей, количество мест ограничено.

Джазмены выйдут на субботник

27 апреля в Екатеринбурге пройдет джазовый субботник. Традиции несколько лет, и ее можно считать устоявшейся. Музыканты соберутся в 11 часов утра у памятника Татищеву и де Геннину, откуда стартует торжественный парад. «Под звуки оригинально аранжированных духовым оркестром джазовых стандартов, вооружившись веселыми транспарантами, прославляющими джаз, горожане промаршируют в направлении колыбели свердловского джаза, сада Вайнера (перекресток Первомайская – Тургенева)», – рассказали организаторы из клуба EverJazz.

В парке музыканты будут выступать на сцене, исполняя авторские и популярные джазовые мелодии. А также джазмены возьмут в руки метлы и грабли и будут помогать горожанам чистить сад Вайнера от мусора.

Место проведения: сад Вайнера (перекресток Первомайской и Тургенева)

Вход: свободный.

Симфонический оркестр сыграет музыку из аниме и компьютерных игр

27 апреля в 19 часов в Театре эстрады большой симфонический оркестр сыграет необычную программу, в основе которой – японские аниме, саундтреки к играм и фильмам. В Японии такая музыка возведена в ранг высокого искусства, ее пишут выдающиеся композиторы и исполняют лучшие музыканты. Впервые в Екатеринбурге пройдет концерт маэстро Кеничи Симуры. Основу программы составят самые легендарные, популярные и ожидаемые композиции, горячо полюбившиеся поклонникам определенного жанра. Прозвучат хиты из «Наруто», «Блич», «Сейлор Мун», «Стального алхимика» и других аниме и игр.

«Грандиозная музыка и звуки баталий в исполнении оркестра, лиричность и торжественность сопрано – всё это создает в зале потрясающую атмосферу», – обещают организаторы.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 900 рублей.

Кто жил на Урале тысячи лет назад – расскажут в музее

В Музее истории Екатеринбурга 27 апреля в 15 часов начнется лекция «Древний Урал в контексте мировой археологии». Археолог и научный руководитель образовательного проекта Археос, заведующий лабораторией экспериментальной археологии Научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета Иван Семьян расскажет – кто и как жил на Урале тысячи лет назад, что мы об этом знаем и откуда? Лекция будет интересна всем, кто интересуется историей нашего края и увлекается древностями и археологией.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 500 рублей.

Илья Авербух отметит 15 лет на льду

В Екатеринбург 27 апреля в 19 часов в рамках всероссийского турне приедет ледовое шоу Ильи Авербуха, который в этом году масштабно празднует «15 лет успеха» – 15 лет с того момента, как фигурист стал заниматься созданием собственных спектаклей на льду. С тех пор Авербух сделал более 200 проектов во всех регионах России, а также во многих странах мира. И все это время в ледовых спектаклях компании принимают участие звёзды мировой величины – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. То же будет и в этот раз.

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Вход: от 1200 рублей.

Современное кино на немецком языке

В эти выходные в Екатеринбурге заканчиваются Дни современного немецкого кино. В пятницу в 19 часов покажут картину «Пархим интернешнл» про китайского инвестора Джонатан Панг, который приобрел бывшую военную авиабазу в труднодоступном районе северо-восточной Германии. Он хочет создать здесь международный центр для Китая, Европы и Африки. В субботу в 19 часов можно увидеть «Сказочный путь» про молодую пару, проходящую через проверку отношений. А завершится фестиваль картиной «Я и Камински» Вольфганга Беккера про молодого журналиста Себастьяна Зольнера, который пишет статью о художнике Мануэле Камински. Зольнер надеется на скорую смерть Камински, чтобы заработать денег на своей статье.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137)

Вход: 100 рублей.

Внедорожный спринт «Off Road»: Уральская Грязь

В Березовском 28 апреля пройдут первые весенне-«грязевые» автогонки. Off Road – заезды по бездорожью на разных категориях автомобилей. Гонки будут интересны всем автолюбителям, семьям с детьми. Для гостей будут организованы горячее питание, кофейня, фотозона. Основные заезды стартуют в 12 часов.

Место проведения: Березовский, улица Транспортников

Вход: для зрителей – свободный.

«Форма шара»: перфоманс в Музее

Музей Ельцина продолжает серию перфомансов. В это воскресенье, 28 апреля, в 19:30 любителей современного искусства и танца ждут в зале Свободы. Евгения Турушкина и театр танца «Другие» представят свою «Форму шара». Что получится, если очень разные люди, увлеченные движением, будут танцевать вместе целую неделю? Какие открытия они совершат друг о друге, о своем теле и мире? Лаборатория под руководством Евгении Турушкиной объединила танцовщиков, педагогов различных танцевальных дисциплин и участников инклюзивного танцевального коллектива «Другие». В течение пяти лабораторных дней участники освоили территории вне своей зоны комфорта, а итогом стал спектакль.

Место проведения: музей Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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