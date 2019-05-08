Вся правда о войне – в стихах, песнях и спектаклях: майский Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные все театры, музыкальные залы и музеи будут вспоминать подвиг каждого солдата на Великой Отечественной войне. Отметить День Победы можно массово на гуляниях в центре Екатеринбурга или тихо – на военных спектаклях и концертах. «Новый День» собрал обзор самых интересных событий на предстоящие выходные.

Стихи на крылечке: каждый может почувствовать себя оратором

Сегодня в 17 часов библиотека им. Белинского устраивает на своем крылечке публичную площадку для тренировки своего ораторского мастерства. С 17 до 19 часов на лестнице у входа в главное здание каждый желающий может продекламировать свои собственные стихи или стихи любимых авторов. Стихи про военные подвиги – приветствуются.

Возрастной ценз не ограничен. Регистрация участников производится на месте. Единственное требование: ограничить время одного выступления тремя минутами.

Место проведения: библиотека им Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

Рапсодия в стиле Рок – от группы «Изумруд»

А в Музкомедии сегодня группа «Изумруд» устроит жаркий вечер. На концерте «Рапсодия в стиле Рок» прозвучат хиты культовых групп – Muse, Radiohead, Nirvana, легендарного Элвиса и других. Эксклюзивные «изумрудные» аранжировки известны меломанам не только в Екатеринбурге, поэтому никто не сомневается, что и на этот раз звучание порадует слушателей. Также прозвучат авторские композиции барабанщика группы Евгения Ханчина и группы «Изумруд».

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 97)

Вход: от 1200 рублей.

Встреча с актером Андреем Мерзликиными показ фильма «Франц+Полина»

В Ельцин-центре сегодня в 18:00 пройдет показ фильма «Франц+Полина» и встреча с актером Андреем Мерзликиным, сыгравших одну из главных ролей. Фильм снят в 2006 году по военным повестям Алеся Адамовича, получил не одну кинонаграду. В 1943 году подразделение СС расквартировывается в одной из белорусских деревень. Новобранец Франц влюбляется в дочь хозяйки дома Полину. Подразделение получает приказ сжечь деревню.

В Ельцин-центре актер Андрей Мерзликин ответит на вопросы зрителей как о фильме, так и о своей жизни и творчестве. Мерзликин – актер театра и кино, родился в 1973 году в Королеве Московской области. Первые роли в кино – эпизоды в фильмах Евгения Матвеева («Любить по-русски», 1999) и Эльдара Рязанова («Старые клячи», 2000). Огромный успех связан с ролью Димона в культовом фильме Петра Буслова «Бумер» (2003).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 600-1200 рублей.

День Победы в центре Екатеринбурга

Репетиция Парада победы

Традиционно самые масштабные празднования в честь Дня Победы развернутся в центре Екатеринбурга 9 мая с самого утра. С 10 часов на площади 1905 года начнется парад войск Екатеринбургского гарнизона, проход военной техники. Затем, в 11 часов утра, начнется акция «Бессмертный полк» – по брусчатке пройдут тысячи детей, внуков и правнуков тех солдат, которые на войне ценой своего здоровья и жизней добывали победу.

С 11:30 на улице Пушкина будет работать выставка военной техники и ретро-автомобилей. С 14:00 на площади откроется кинотеатр под открытым небом, где будут показывать фильмы про войну. А с16 часов там же стартует концертная программа.

Главный концерт начнется на Плотинке в 19 часов. В этом году приглашенными звездами стали Олег Газманов, Сергей Трофимов, Сергей Безруков и группа «Крестный папа».

В 22:30 День Победы завершится салютом и фейерверком.

Место проведения: центр Екатеринбурга

Вход: свободный.

Спектакли в День Победы

В честь праздника многие театры 9 и 10 мая поставили в афиши спектакли военной тематики. Так, в Камерном театра 9 мая в 14 часов покажут душещипательный «Небесный тихоход». Это лирическая история о вечной победе любви над войной. Три друга-летчика дают себе слово не влюбляться до окончания войны, и, казалось бы, их клятва благородна – меньше слез, меньше потерь, меньше ран на сердце. Но сила любви не только в умении ждать – она даёт стимул возвращаться живыми, ведь мы всегда возвращаемся к кому-то.

Вход: 550 рублей.

Театральная платформа «В Центре» к 9 мая подготовила литературно-музыкальную композицию «Неправильная правда о войне» (9 мая в 17 часов в Ельцин-центре). Зрителям предлагают взглянуть на Великую Отечественную войну глазами ее участников – тех, кто имеет право рассуждать о том, как сложно оставаться на войне человеком, о том, что война проявляет в человеке самое главное: становишься ты в пограничной ситуации между жизнью и смертью героем или предателем. Эти люди, заглянувшие смерти в лицо, не любили громко кричать о своих заслугах, но их голос доносит до нас ту правду, которая требует мужества, чтобы ее принять.

Вход: свободный, по регистрации.

10 мая в Доме актера покажут спектакль «Ленинградка». Это моноспектакль – рассказ о ровеснице XX века – женщине, чья судьба неразрывно связана с непростой историей этого столетия и созвучна с нею внезапными поворотами, драматическими событиями и тяжелыми испытаниями. В первой сцене ей восемнадцать лет, во второй – двадцать восемь, в третьей – сорок три, в четвертой – семьдесят шесть. Вход: 400 рублей.

Место проведения: театры города.

Музыка военных лет – в исполнении оркестра

10 мая продолжить вспоминать Победу можно в Свердловской филармонии. Там любительский оркестр Екатеринбурга под руководством дирижера Юрия Бучукова, а также хор любителей пения исполнят песни военных лет.

В первом отделении прозвучат песни военных лет, марши, попурри, во втором – произведения русских и зарубежных композиторов второй половины XX века (Ширринг, Андерсен, Абреу и другие)

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: 200 рублей.

Показ трилогии «Тот свет» и встреча с режиссером Федорченко

В эти дни в кинотеатрах в ограниченный прокат вышел фильм Алексея Федорченко «Война Анны», за который он получил «Нику». А в Ельцин-центре 11 мая в 16 часов пройдет творческий вечер с режиссером и просмотр его трилогии «Тот свет». В трилогию пошли фильмы «Давид», «Банный день», «Австралия», снятые в разные годы. Что между ними общего? «Общая судьба» – это фигура речи или содержательное понятие? Почему жертва нацизма и Гулага Давид Левин, дед Константин, азартно рубивший головы на Гражданской, русские эмигранты, мечтавшие о долгой счастливой жизни, оказались по воле режиссера вместе? На эти вопросы ответит сам автор фильмов Алексей Федорченко.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Лекция «Животные – собственность или личности?»

В завершении выходных, 12 мая в 19 часов, в «Доме Маклецкого» пройдет лекция, никак не связанная с темой войны, зато связанная с актуальным вопросом. Как пишут организаторы – группа «Веганы для животных» (Vegans for Animals) – сегодняшний статус животных нельзя описать никак иначе, как статус собственности.

«Люди в буквальном смысле владеют всеми животными, которые проживают на планете. Хотя мы и признаем, что у животных есть моральная ценность, но их юридический статус подразумевает, что наши интересы всегда будут стоять выше, чем интересы животных. На лекции обсудим почему любое владение животными подразумевает насилие над ними? Почему современные законы о защите животных не работают?», – пишут организаторы.

Лекцию прочитает Семен Баутин, один из активистов веганского движения Екатеринбурга.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный.

Спектакль Пермский театр «У моста» привез «Безрукого из Спокэна»

Пермский театр «У моста» снова гастролями в Екатеринбурге. 12 мая в14 и 18 часов в Театре кукол можно увидеть легендарную постановку – «Безрукий из Спокэна». «У моста» называют «эталоном инсценировки пьес МакДонаха» и этот спектакль – повод убедиться в справедливости высказывания.

Действие происходит в современной Америке. Здесь стреляют, угрожают взрывом, кидаются отрезанными руками и все потому, что 27 лет назад Кармайкл из Спокэна при загадочных и невероятных обстоятельствах потерял руку, которую на протяжении всех этих лет он маниакально пытается вернуть. Но комическая интрига усложняется еще и тем, что помощниками и противниками Безрукого в его бесконечном американском путешествии на короткий отрезок времени становятся афроамериканец, приторговывающий марихуаной, его белая подружка – безбашенная блондинка – и шизофренический портье.

Место проведения: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143)

Вход: от 800 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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