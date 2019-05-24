Разговоры о смерти, скейтеры и чтение Бажова под оркестр – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Май заканчивается – самое время открывать сезон летних мероприятий в Екатеринбурге. Спортсменов ждут на открытии сезона в скейт-парке, тусовщиков – на первом крупном open-air «Механика», любителей чтения – на книжном фестивале под открытым небом. Также в этот уикенд – американский блюз, уральский рэп и разговоры о смерти. Подробнее – в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Американский блюз с уральским сопровождением

Сегодня, 24 мая, в клубе EverJazz выступит американский певец, гитарист и композитор Jimmy Burns, компанию которому составят самые зажигательные на Урале блюзмэны Blues Doctors. Уникальное звучание Jimmy Burns основано на соединении Дельта-блюза, соула и ритм-н-блюза. Burns – чрезвычайно харизматичный исполнитель с выразительным и проникновенным голосом. Он создал собственный стиль, жизнерадостный, завоевавший признание слушателей и критиков как дома, так и за рубежом.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 1200-1600 рублей.

Битломаны отметят 10-летие памятника группе «Битлз»

В пабе BenHall сегодня соберутся члены уральского клуба группы «Битлз» и поклонники ливерпульской четверки, которые отпразднуют десятилетие со дня установки первого в России памятника битлам. В гала-концерте примут участие известные в Екатеринбурге группы «Изумруд», «Dr. Joy» и «Ноль Калорий». А также на сцене – Александр Пантыкин (рок-музыкант, композитор и драматург, Валерий Ярушин (певец, музыкант, композитор, один из основателей ВИА «Ариэль»). Прозвучат лучшие хиты «Битлз» и не только.

Место проведения: паб Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Вход: 200 рублей, для членов Уральского клуба «Битлз» – 100 рублей.

EK-Playaz 20 лет в хип-хопе

А легенды уральского рэпа группа EK-Playaz отметят свое 20-летие сегодня в 20 часов на сцене «Дома печати». Концерт в честь бывших выпускников школ называли «Крайний звонок».

«Банты, косички, букеты и школьная форма станут украшением вечера, особенно если тебе уже под 40. В программе только лучшие хиты и ни одной новой песни. Новые песни для слабаков, их пишут те, у кого старые плохие», – приглашают на концерт музыканты.

Концерт станет большим отчетом за пролетевший как уральское лето творческий путь.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 600 рублей.

Короткий метр прямиком из Австралии

Посмотреть, какое кино смотрят и снимают на самом странном континенте, можно сегодня в Ельцин-центре. В кинозале в 19 часов начнется программа «Short+Sweet 2: лучшее короткометражное кино Австралии». Зрители увидят лучшие короткие фильмы за последние годы. Но – обратите внимание – показ идет на английском языке и языке аборигенов с субтитрами.

В частности, можно будет увидеть ленту «Все эти существа» про мир подростков: отец на глазах сходит с ума; окружающий мир вдруг проявляет непредсказуемый нрав; воздух полнится странным шумом – и нет надежды на твердую почву под ногами. Фильм победил в короткометражном конкурсе Каннского фестиваля и побывал на 36 (!) международных смотрах.

Также в программе: «Ошейник Иуды» (экологическая драма), «Lost & Found» (про любовь зеленого динозаврика и оранжевой лисички), «Шекспир в Токио» (про молодого мужчину с синдромом Дауна) и другие фильмы.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей.

Флора Бичахчян, Bob & the monsters – в буфете

А после фильмов можно остаться в Ельцин-центре и провести остатки пятничного вечера на концерте в рамках проекта «Музыка в буфете». На этой неделе в буфете на входе в Ельцин-центр выступят с акустикой Флора Бичахчян и группа Bob & the monsters. Флора начнет выступление в 20 часов. Яркий образ и сильный вокал этой исполнительницы уже стали узнаваемыми не только в Екатеринбурге. В этот вечер прозвучат джаз и соул. В 21:00 начнут выступление Bob & the monsters, а точнее выступит только Боб – автор песен и фронтмен группы Василий Беля. Прозвучат авторские песни и блюзовые хиты.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Чтение Бажова – под оркестр: фестиваль «Читай, Екатеринбург!»

В субботу Литературный квартал превратится в театр/библиотеку/маркет под открытым небом. Здесь пройдет книжный фестиваль «Читай, Екатеринбург!». С 11 до 20 часов будут проходить встречи с писателями и творческие активности на тему книг и чтения. Запланированы чтения сказов Бажова в сопровождении оркестра, кинотеатр под открытым небом, мобильная библиотека, спектакли, маркет и многое другое. Для детей будут проходить представления и игры.

Всю программу можно посмотреть на сайте.

Место проведения: Литературный квартал

Вход: свободный.

Открытие сезона в скейт-парке – «Уличная кухня»

В субботу в скейт-парке у Дворца молодежи, открытом в прошлом году, пройдет спортивный фестиваль «Уличная кухня». Днем будут проходить соревнования по скейтбордингу (спортсмены покажут свои лучшие трюки), по стритболу и другим дисциплинам. После соревнований покажут фильм про райдеров, презентуют модные скейтборды.

Место проведения: скейт-парк у Дворца молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: свободный.

Крупнейший open–air электронной музыки на Урале

Сезон музыкальных оупэн-эйров на Урале открывает фестиваль «Механика» в Заречном. Старт – 25 мая в 21:00. Это будет уже двенадцатый крупнейший фестиваль электронной музыки на Урале. На «Механику» по традиции съедутся самые активные тусовщики со всей России и диджеи со всего мира. Как и в прошлые годы, будет несколько тематических сцен, шатры, танцполы, берег, закат и рассвет.

Место проведения: г. Заречный (ул. Клары Цеткин, 10)

Вход: 1500-4000 рублей.

Музейная игра на деньги «Деньги не приносят счастья, но…»

В честь Дня предприимчивых в Ельцин-центре пройдет игра-путеводитель «Деньги не приносят счастья, но…». Вместо игрового поля – музейные залы Музея Ельцина. Дойти до финиша помогут деньги.

«Как свидетели многих событий прошлого, они могут рассказать не только о важных государственных решениях и развитии экономики, но и о том, сколько гамбургеров могла позволить себе советская семья и как описал предпринимателей 90-х Борис Ельцин.

Возьмите с собой необычный путеводитель по музею и погрузитесь в историю российских денег», – рассказали в музее.

Игру-путеводитель можно получить на музейной кассе. Победители игры получат приятные комплименты.

Место проведения: музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 100 рублей.

Разговоры о смерти в Death Cafe

Уральский филиал ГЦСИ приглашает в это воскресенье, 26 мая, в 18 часов на регулярные встречи за чашкой чая, на которые приходят, чтобы поговорить о смерти. Это социальная инициатива, создающая безопасное пространство свободного обсуждения, где нет места строгой модерации и навязыванию конкретных точек зрения. Участником Death Cafe может стать любой человек, у которого есть потребность или интерес обсудить тему смерти. Единственное ограничение – участнику должно исполниться 18 лет. Ключевая задача проекта – разрушить утвердившийся стереотип, привычное замалчивание этой темы, снять табу на обсуждение смерти, – рассказали организаторы.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: свободный, по предварительной записи.

Фотовыставка «Детектив»

А в центре фотографии «Март» можно почувствовать себя инспектором полиции или преступником, посетив выставку «Детектив», которая будет работать с 23 мая по 25 августа. На выставке будут представлены работы 11 авторов из России, Чехии, Великобритании и США. Экспозиция построена по классической схеме детектива. В первом зале герои фотографий Ярослава Коциана (Чехия) обнаруживают себя ночью на пустынной улице в неочевидной ситуации. Они обескуражены, потеряны, покорны судьбе. Далее по закону жанра следует «место преступления». В большом зале галереи кураторы построили лабиринт с образом «сожженной комнаты» в инсталляции Татьяны Швецовой-Яперовой (Екатеринбург). Но, разумеется, преступления здесь не настоящие. Дерек Хард (Чехия) с помощью кукол и фотографических приемов обыгрывает сцены из культовых криминальных фильмов.

Место проведения: Центр фотографии «Март» (ул. 8 Марта, 1)

Вход: от 100 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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