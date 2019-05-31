Спектакль феминисток, детский день и кино про «Юру музыканта» – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В первые летние выходные жители Екатеринбурга отметят День защиты детей, смогут познакомиться с новым фем-проектом «Открытое тело» или с новым фильмом о Юрии Шевчуке, сходить на кинопоказы в парк или отправиться на концерт всей семьей. Для тех, кто не поедет на природу, «Новый День» подобрал варианты выходных в городе – «Weekend в Екатеринбурге».

«Юра музыкант» приедет в Екатеринбург

31 мая в 19:30 в Ельцин-центре покажут документальный фильм «Юра музыкант», который презентует сам режиссер Павел Селин. Из-за большого ажиотажа организаторы устроили и дополнительные показы: 1 и 2 июня.

«Юра музыкант» – масштабный проект за последние годы о легенде русского рока, основателе и бессменном лидере группы «ДДТ» Юрии Шевчуке. В нем показан фронтмен и вся группа в период с 2007 по 2018 годы. Съемки шли все эти 11 лет – в десятках городов, в клубах и на стадионах. Съемочная группа побывала и в деревне, где Шевчук пишет стихи, приоткрыла закулисье и заглянула в студии, где шла работа над альбомами. Десятки часов архива из жизни музыканта и группы: самые интересные, важные и опасные моменты из жизни Шевчука и ДДТ.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

Открытые кинопоказы в ЦПКиО

ЦПКиО 31 мая приглашает в кинотеатр под открытым небом, который будет работать до 22 июня по пятницам. За месяц зрители увидят любимые советские фильмы: «Летят журавли», «Девчата», «Любовь и голуби», «Служебный роман». А 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет заключительный показ картины «Они сражались за Родину». Вход на мероприятия свободный, каждый посетитель сможет приобрести у волонтеров значки «Красная гвоздика» – символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Все вырученные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

День защиты детей

1 июня, когда дети уже вышли на каникулы, но еще не разъехались по бабушкам и морям, в Екатеринбурге традиционно широко отметят День защиты детей. Праздники пройдут и в торговых центрах, и в парках.

Например, в Ельцин-центре подготовили фестиваль «Стань взрослым на один день». В Атриуме с 11 до 15 часов дети смогут узнать подробности о разных профессиях и пофантазировать кем бы они хотели стать в будущем: бортпроводником, журналистом, историком, поваром, стилистом, дизайнером интерьера, книготорговцем. Организаторы по каждой профессии подготовили отдельную шоу-мастерскую и «живого» специалиста.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

На Уралмаше во Дворце народного творчества пройдет праздник «Волшебный мир детства». Детей ждут творческие мастер-классы, которые вдохновят на создание собственных работ, а может быть, и настоящих арт-объектов, игровая программа с веселым клоуном, концерт.

Место проведения: ул. Фестивальная, 12

Вход: свободный.

Фестиваль досуга и развлечений «АRT-ПИКНИК» пройдет в ЦПКиО. С 10 утра до 20 часов вечера будут открыты параллельные творческие площадки фестиваля, на которых можно будет занять и детей, и взрослых.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Концерт для всей семьи «Времена года. Рисуем с оркестром»

Если же вы хотите всей семьей послушать хорошую музыку, 1 июня в 11 часов вас ждут в Доме музыки, где камерный оркестр В-А-С-Н перенесет в волшебное музыкальное путешествие по листкам календаря. За один концерт слушатели окажутся в морозном январе, в золотистом сентябре, а потом вновь вернутся в цветущую весну. Ребята не только познакомятся с популярными сочинениями известных композиторов и услышат, как звучат разные месяцы, но и смогут порисовать под музыку прямо в концертном зале.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 350 рублей.

Выставка одного дня – Bring Your Own Beamer Vol.5

В очередной раз Ельцин-центр собрал современных медиахудожников, чтобы задействовать их работы в выставке, которая продлится всего несколько часов. 1 июня с 17:00 до 22:00 в арт-галерее можно будет увидеть 20 работ – видео, инсталляции, медиа + диджей-сет. Идея подобных событий принадлежит берлинскому художнику Рафаэлю Розендаалю и существует с 2010 года. Философия проекта сформулирована в его названии, которое переводится как «принеси свой проектор». Это выставка с открытым участием, но предварительным отбором: Арт-галерея на один вечер примет у себя художников, работающих со световыми инсталляциями, медиаискусством и видео вместе с их проекторами.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Воздушно-танцевальные спектакли «Тут и Там» и «Love is»

2 июня в ДК «Эльмаш» покажут необычные спектакли на полотнах. «Тут и там» – это веселая и немного таинственная история из жизни солнечных зайцев, рассказанная юными воздушными гимнастками. «love is» – спектакль по мотивам фантиков из жевательной резинки: романтичные, смешные, немного грустные картинки о том, что же такое любовь. Второй спектакль исполнит взрослая труппа.

Место проведения: ДК «Эльмаш» (ул. Старых Большевиков, 22)

Вход: 500 рублей.

Спектакль-размышление о вечных ценностях «Пер Гюнт»

А в Доме актера 2 июня покажут спектакль-размышление, откровенный разговор со зрителем о вечных ценностях: любви, поиске своего предназначения, судьбе, верности. Текст пьесы Генрика Ибсена гармонично переплетается с музыкой Эдварда Грига, которая является проводником в мир образов и фантазий Пер Гюнта. Как говорят постановщики, в этом спектакле удивительным образом соединяются принципы филармонического и драматического существования, синтез слова, музыки и пластики.

Место проведения: Дом актера (ул. 8 Марта, 8)

Вход: 400 рублей.

Женский проект на грани феминизма и бодипозитива – «Отличное тело»

Театр «Место» запустил свой проект «Открытое тело» в начале мая, а 2 июня состоится первый открытый показ части перфоманса. Он пройдет в 15 часов в ТЦ «Мега». «Отличное тело» поднимает непростые для многих темы гендера, бодипозитива и женской самокритики, возникающей на фоне агрессивной рекламы и социальных стереотипов. В проекте приняли участие более 20 женщин, которые поделились своими историями. На основе интервью с героинями драматург Тая Сапурина написала пьесу-манифест. Отрывок из откровенного спектакля смогут увидеть посетители крупного торгового центра. А закрытые показы пройдут в театре «Место» через неделю.

По словам куратора проекта Ольги Комлевой, «Мегу» как место для первого показа выбрали не случайно: в торговом центре – повсюду реклама с идеальными телами, совершенной кожей, и обычным женщинам подчас тяжело ассоциировать себя с идеальной картинкой. Спектакль про принятие себя поможет в этом.

Место проведения: ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87)

Вход: свободный.

Выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен»

В Екатеринбургской галерее современного искусства на этой неделе начала работу выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен». Этот уникальный проект включает оригиналы графических работ 10 художников из России, которых знает весь мир. Часть картин экспонировалась в Государственном Эрмитаже. Кандинский, Шагал, Алексеев, Ланской, Гончарова, Пуни, Греков, Терешкович, Делоне, Пожидаев – этих художников знает Европа, их произведения выставляются в ведущих музеях мира, но некоторые имена так и не стали знамениты на родине в России. Вместе они представляют феномен русского зарубежья. Кандинский – мэтр авангарда, Алексеев – изобретатель технологии игольчатого экрана, совершивший прорыв в мультипликации, Делоне – автор направления орфизма и первая художница с персональной выставкой в Лувре, Гончарова – один из основателей лучизма, Ланской ввел понятие свето-цвета и так далее. Возвращение в российский культурный контекст всемирно признанные эмигранты получили 20-30 лет назад благодаря петербургским музеям.

Место проведения: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Красноармейская, 32)

Вход: 250 рублей – льготный билет, 350 рублей – полный билет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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