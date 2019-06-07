Экскурсия на Химмаш, квест по Екатеринбургу и зарядка в парке – WEEKEND (ФОТО)

Лето в Екатеринбурге как всегда богато на события под открытым небом. В эти выходные можно сходить на зарядку в парк, пройти квест с элементами забега по центру города, станцевать зумбу во дворе библиотеки или отправиться на экскурсию по Химмашу. Эти и другие события уикенда – в обзоре «Нового Дня».

Челябинский театр привез «Кармину Бурано»

Сегодня в 18:30 в Екатеринбургском театре оперы и балета можно увидеть балет «Кармина Бурано» от гостей из Челябинска. Мировая премьера балета-кантаты состоялась в 2017 году в Дижоне (Франция), после чего труппа четыре месяца провела в турне: спектакль показали в 56 городах Европы. Как говорят в театре, новая версия сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа представляет собой синтез вокала, музыки и балета. Хореограф-постановщик Надежда Калинина положила в основу либретто «Божественную комедию» Данте: главный герой посетит рай, ад, город грехов и чистилище, а его спутницами будут Ангел и Демоница.

Место проведения: Театр Оперы и Балета (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

Неделя французского кино

Хорошее кино можно посмотреть в выходные в Ельцин-центре. Там сегодня открывается неделя французского кино, организованная «Альянс Франсез Екатеринбург» при поддержке посольства Франции в РФ и Французского института в России. В программе – лучшие фильмы 2017-2018, номинанты и призеры международных фестивалей.

Фильмы демонстрируются на французском языке с субтитрами.

Например, сегодня в 19 часов покажут фильм «Как мальчишки», действие которого происходит в 1969 году. Поль Кутар, неисправимый ловелас и спортивный журналист газеты «Шампенуа», решил бросить вызов своему директору и организовать на ежегодном празднике газеты женский футбольный матч. Его заклятый враг, секретарь дирекции Эммануэль Бруно, была вынуждена помогать ему. Так они создают первую во Франции женскую футбольную команду.

Вся программа недели французского кино есть на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей.

Фестиваль творчества молодых «Июнь»

А в Герценке в пятницу и субботу проходит фестиваль молодых и талантливых «Июнь». Молодых людей приглашают поделиться своими талантами: музыкальными, танцевальными – неважно какими. Можно рассказать о своих увлечениях и побывать на тематических мастер-классах. Также будет музыка и танцы.

Например, сегодня, 7 июня, в 18:30 состоится концерт современной турецкой академической музыки «Цветущий полистан». Прозвучат произведения современных турецких композиторов, таких как Tolga Zafer, Kamran Ince, Ulvi Cemal, Fazil Say, Ozkan Manav. Исполнят композиции молодые, но уже известные екатеринбургские музыканты – ансамбль современной академической музыки «InterText».

В субботу в библиотеке пройдут мастер-классы: по созданию комикса, «Как создать свою экскурсию?». Танцевальная компания «ТЕАТР 27/1» устроит в 15:30 перфоманс. А в 17 часов во дворе библиотеки пройдет открытый урок ZUMBA. Попробовать свои силы в спортивном танце может каждый желающий.

Место проведения: Библиотека им Герцена (ул. Чапаева, 5)

Вход: свободный (на некоторые мероприятия по записи в связи с ограниченным количеством мест).

Открытие летнего двора любителей современного искусства

В субботу, 8 июня, после зимней спячки вновь оживет летний двор ГЦСИ на Добролюбова. На берегу Исети в тихом зеленом дворике все лето будут проходить мероприятия для тех, кто любит современное искусство, электронную музыку, Екатеринбург. В честь открытия двора вас ждет презентация кружка «Давайте возделывать сад!», презентация инсталляций кружка электроники и DJ-сеты. Кроме того, с 12 до 18 будут идти мастер-классы, работать пленэр. Вечером будет много музыки. Закончится вечеринка в 23 часа.

Место проведения: ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: свободный.

Марафон желаний в парке

В ЦПКиО в субботу с 12:00 до 14:30 тоже ждут любителей погулять. Здесь пройдет «Марафон желаний», который вместит в себя массовую зарядку под открытым небом, концерт и концерт. Также пришедших ожидает встреча с известными спортсменами и олимпийскими чемпионами. Летом надо активно двигаться и мечтать, считают организаторы. И ждут всех, кто любит спорт и движение.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Экскурсия, забег и квест 3 в 1 – «Бегущий город»

Еще одно мероприятие соединит в себе элементы городской игры, спортивных соревнований, экскурсии и квеста. В игре «Бегущий город» примут участие сотни человек: несколько команд. Организаторы продумывают определенный сюжет, маршрут, составляют задания. А участники должны за максимально короткое время пройти по маршруту, выполнить все задания, ответить на вопросы и разгадать загадки. Посетить придется несколько десятков точек на карте Екатеринбурга, и при этом увидеть новое, узнать свой город с неожиданной стороны. Участвовать можно и в одиночку: команды от 1 до 4 человек. Пешком, бегом, на общественном транспорте или автомобиле – все это зависит от выбранной категории.

Место проведения: старт – от Музея УрГАХА (ул. Горького, 4а)

Вход: по предварительной регистрации на сайте «Бегущий город», от 800 рублей в зависимости от категории.

Шашлыки и сосиски в главном сквере города

В Историческом сквере в субботу и воскресенье вновь пройдет Международный Фестиваль барбекю. Два дня лучшие повара Екатеринбурга и других городов будут готовить для жителей шашлыки, колбасы и другие блюда из мяса по фирменным рецептам. Главным действием станет Чемпионат по барбекю среди профессионалов, юниоров и любителей. В нем примут участие более 60 команд. Как и в прошлые годы, будут поросячьи бега, мастер-классы, лекции и так далее.

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

Моноспектакль в Водонапорной башне

8 июня в Водонапорной башне состоится последний в этом сезоне показ моноспектакля Игоря Алешкина «Хрустальный мост» по пьесе Алексея Честных. Как говорят авторы, это спектакль об одиночестве, жизненном кризисе, мучительных воспоминаниях и неизбежном выборе пути. В пространство Водонапорной башни вмещается всего 15 зрителей, поэтому спектакль получается очень интимным и доверительным.

Место проведения: Водонапорная башня

Вход: 500 рублей.

Концерт Rock & Opera на скрипке

В субботу в 19 часов отдохнуть от суеты и послушать энергичную музыку можно в Театре эстрады. Уникальный проект виртуоза-скрипача Александра Рассказова «Красная Скрипка» совместно с блистательной вокалисткой Мариной Сетрес (колоратурное сопрано) и ведущим солистом Свердловской филармонии Алексеем Петровым (баритон) подготовили грандиозную концертную программу «Rock&Opera». Артисты представят зрителям фееричное действо, в котором прозвучат арии из выдающихся опер, рок-опер и мюзиклов. Главным музыкальным подарком вечера станет исполнение шедевров Моцарта, Вивальди, Пуччини и других великих композиторов в оригинальных рок-аранжировках.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 300 рублей.

Экскурсия на Химмаш

Музей истории Екатеринбурга открывает новый сезон пешеходных экскурсий. И в это воскресенье состоится экскурсия на Химмаш – куда трудно попасть, легко полюбить и невозможно забыть. В ходе экскурсии, которая начнется в 13 часов, расскажут об истории предприятия (Химмаш строили на протяжении 1930-х гг., но так и не построили, а в годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали завод из Киева), а также о том, во что он превратился сегодня; как застраивался микрорайон и как в нем жили простые (и не очень) люди. Экскурсия будет проходить по центральной улице микрорайона – Грибоедова, затем по кварталам, которые застраивались в годы войны, и закончится непосредственно перед проходной завода. Место проведения: старт – от проходной завода (Хибиногорский пер. 33а)

Вход: 250 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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