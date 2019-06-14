Джаз в лесу, фестиваль пельменей и экскурсии по неизведанному Екатеринбургу – Weekend (ФОТО)

Сразу несколько фестивалей в эти выходные разнообразят досуг екатеринбуржцев. Любителей джаза и просто хорошей музыки ждут на базе «Иволга», где EverJazz вновь соберет лучших блюзменов, джазменов, саксофонистов и вокалистов со всего мира. Шопоголиков ждет первая Sandarina под открытым небом – на самом известном в Екатеринбурге маркете можно будет не только купить вещи, но и заняться поисками счастья. Один из ТРЦ приглашает любителей пельменей – там пройдет фестиваль по их поеданию на скорость. Также в выходные пройдет фестиваль экскурсий: можно будет погулять по родному, но незнакомому Екатеринбургу в сопровождении интересных людей. Эти и другие события – в обзоре РИА «Новый День».

Возобновление показов легендарного спектакля «Уралмаш Go»

Музей истории Екатеринбурга 14 июня в 19:30 после долгого перерыва впервые покажет спектакль «Уралмаш Go» . Это часть большого проекта «Уралмаш: производство будущего», который стартовал в 2015 году. В момент своего появления спектакль собирал полные залы, а отзывы зрителей были восторженными.

«Всем говорю, что родился не в Екатеринбурге, а на Уралмаше», – ведет рассказ о себе главный герой – молодой парень по имени Паша, который вместе со зрителями пытается найти ответы на все эти вопросы и становится для них проводником в мир района. Вооружившись смартфоном, он предлагает сыграть с ним в уралмашевский аналог модной игры «Pokemon Go» и поближе познакомиться с жителями района. За основу пьесы драматург Полина Бородина взяла 50 интервью, которые дали сотрудникам Музея истории Екатеринбурга коренные уралмашевцы. Знаменитые и никому не известные, статусные и рядовые, пожилые и молодые. Их личные воспоминания настолько тесно переплелись с историей завода и района, что невозможно сказать, что важнее. Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 300 рублей.

Джаз в сосновом бору – фестиваль EverJazz

Джаз-клуб EverJazz уже седьмой год подряд зовет своих друзей, резидентов и просто меломанов со всей области на летний международный джазовый фестиваль. Он пройдет на базе отдыха «Иволга» 15 июня с 14 часов до позднего вечера. Фестиваль объединит лучших музыкантов России и зарубежья. Хедлайнерами фестиваля станут: американская джаз-вокалистка Ив Корнелиус, соул-певец Брик Лиам, итало-аргетинский дуэт пианиста Паскале Стафано и бандонеониста Джанни Иорио, трио Алексея Подымкина, камерный оркестр «B-A-C-H», BLUES DOCTORS и другие профессиональные музыканты.

Кроме нескольких музыкальных сцен, на базе отдыха будут работать маркеты, зоны мастер-классов, аттракционы и фуд-корт. Для желающих будет организован трансфер на автобусах.

Место проведения: база «Иволга» (село Кадниково)

Вход: от 1500 рублей.

Фестиваль Sandarina на открытой площадке

Для тех, кто остается в городе, пройдет первый фестиваль Sandarina под открытым небом. В новом парке ТРЦ «Мега» 15 июня с 11 до 21 часа будет звучать музыка нон-стоп, работать фуд-корт, лекторий и, конечно, большой маркет с работами современных дизайнеров.

Темой фестиваля в этот раз стало счастье и его поиски. Поэтому на лекциях от именитых гостей можно будет попытаться найти счастье в своей жизни. Например, сама известная «Ленивая мама» психолог Анна Быкова расскажет про то, почему счастье – это дети, как выйти из состояния материнского перегорания и быть в ресурсе. Ученые из проекта Scince Slam докажут, что счастье – это мозг, и расскажут, были ли счастливы наши предки. Также будет лекция про осознанность и умение быть собой.

Весь день на фестивале будет звучать музыка. Хэдлайнерами станет известная группа СБПЧ.

Место проведения: ТРЦ «Мега» (Новый московский тракт, 9 км)

Вход: свободный.

Улица Тургенева и жд район – другими глазами: фестиваль экскурсий по Екатеринбургу

15 и 16 июня у горожан будет уникальная возможность сходить на авторские экскурсии участников проекта Школа городских маршрутов. Прогулки будут организованы по всем знакомым местам, но авторы предлагают взглянуть на них под новым углом: узнать историю, мифы, легенды и будущие перспективы районов.

Например, экскурсия по Октябрьскому поселку (старое название) – району советской застройки за Управлением железной дороги и по берегам малой реки Ольховки с посещением плотины XIX века. Здесь до сих пор стоят дома – свидетели НЭПа, несколько живописных мостов создают ощущение другого города. Конструктивизм соседствует с парадным дворцом железнодорожных начальников, а деревянные дома прячутся за сталинскими таун-хаусами. Экскурсия затрагивает также берега малой реки Ольховки.

Или экскурсия «Территория культуры: улица Тургенева». Многие знают, что небольшая центральная улица Тургенева – уже более столетия место сосредоточения многочисленных культурных точек Екатеринбурга. Узнать, что тут было, есть и будет – можно за один час.

Посмотреть полный перечень экскурсий можно на сайте проекта Школы городских маршрутов.

Место проведения: Екатеринбург (место старта зависит от экскурсии)

Вход: свободный, но нужна предварительная запись.

Чемпионат по поеданию пельменей

Лучших едоков города ждут 15 июня в 13 часов в ТРЦ «Карнавал». Там пройдет соревнование по скоростному поеданию пельменей. Под руководством Сергея Белова – бессменного ведущего программы «Кухня» на одном из местных каналов 30 участникам предстоит съесть на скорость в общей сложности 50 кг пельменей. Самые ловкие и находчивые получат полезные призы.

Место проведения: ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55)

Вход: свободный.

Сабантуй в парке

В ЦПКиО в субботу с 12 до 20 часов будут отмечать Сабантуй. Как всегда, на этом празднике будет национальная борьба, гастрономические изыски от представителей разных народностей, а также показательные выступления и концерт.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Международная выставка кошек

Посмотреть на породистых кошек и соревнования в разных категориях можно будет на Международной выставке кошек, которая пройдет с 15 июня по 16 июня (с 10:00 до 18:00) в «Пассаже». Гости смогут узнать об особенностях той или иной породы, правилах разведения и ухода. Пройдут соревнования среди выставочных животных.

Место проведения: «Пассаж» (ул. Вайнера, 9)

Вход: 100-200 рублей.

Премьера спектакля по британской драматургии «Далеко»

15 июня в 19 часов театральная платформа «В центре» представит на суд зрителя премьерный спектакль «Далеко» (режиссер Илья Мощицкий). Автор пьесы – Кэрил Черчилл – одна из ключевых фигур современной британской драматургии. Драматургию Черчилл отличают эксперименты с формой. Внешний сюжет занимает ее гораздо меньше, чем сюжет внутренний интеллектуальный, неожиданные ходы и повороты в обсуждении темы оказываются не менее занимательными, чем событийные перипетии.

«Мы устроены таким образом, что сильнее всего переживаем за то, что происходит рядом с нами. Не переживайте, этот спектакль о том, что происходит Далеко. Он задает вопросы, которые мы редко задаем нашему привычному «сегодня», и таким образом меняет реальность, – рассказали в театре. – Зритель оказывается внутри экстравагантной, парадоксальной действительности, в которой за время спектакля ему предстоит разобраться и самому расставить приоритеты. На примере того, что кажется слишком далеко, внимательно присмотреться к тому, что чересчур близко».

Место проведения: театральная платформа «В центре» (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 500 рублей.

Боксерские бои – на международном турнире

16 июня в 17 часов в КРК «Уралец» начнется Международный боксерский турнир. На форуме соберутся главы всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах. В мероприятии примут участие более 130 стран мира. Рядовых зрителей ждут бои с участием Дмитрия Кудряшова, Алексея Папина, Алексея Егорова, Евгения Тищенко. А также супер-бой по женскому боксу – «матч-реванш» Фируза Шарипова VS Юлия Куценко.

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

Вход: от 300 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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