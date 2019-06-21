Лекция про абьюзеров, винил-кроссинг и йога-марафон – Weekend в Екатеринбурге

Несмотря на дачно-отпускной сезон, в Екатеринбурге в выходные будет чем заняться. Спортсменов ждут на йога-марафон, меломанов – на вечер романтичной музыки или на джазовый концерт, интересующихся психологией – на лекцию про абьюз. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня» «Weekend в Екатеринбурге».

Лекция про абьюзеров и умение их распознавать

21 июня в 19 часов в Ельцин-центре пройдет лекция психолога Зары Арутюнян «Насилие. Каким оно бывает и как его распознать». Мероприятие подойдет и для мужчин, и для женщин. В рамках лекции вы узнаете, как на раннем этапе распознать признаки насилия в отношениях и как уйти от партнера, если вы обнаружили, что он – потенциальный абьюзер. Ведь ни один абьюзер не говорит: «Я буду тебя абьюзить». Он говорит: «Ну как ты можешь так поздно вечером пойти, я же волнуюсь за тебя».

Психолог расскажет, что такое в принципе – психологическое насилие. Также на лекции можно будет узнать куда обращаться за помощью, если вы уже стали жертвой.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Хиты мирового джаза – на вечере Romantic Music

21 июня в 19:00 в Театре эстрады выступит солист Максим Юдин – лауреат международных джазовых конкурсов и фестивалей, обладатель теплого запоминающегося тембра. На вечере прозвучат лучшие хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фитцжеральд и других исполнителей, знакомые каждому. Организаторы обещают романтическую атмосферу и самые светлые эмоции.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 500 рублей.

5 часов рэпа от уральских звезд АК-47 и «Триагрутики»

21 июня в 19 часов на специально оборудованной под открытым небом сцене клуба Center Club пройдет фестиваль «Патиfest». Ждут всех любителей рэпа, ведь в Екатеринбург съедутся исполнители со всего Урала. Хэдлайнерами станут «Триагрутрика» и «АК-47». Также на фестивале – DJ-сеты и многое другое.

Место проведения: открытая сцена Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 1000 рублей.

Экскурсия по Октябрьской площади, где чуть не построили храм

22 июня в 13 часов пройдет пешеходная экскурсия «Дом Советов на Октябрьской площади». По сути – это экскурсия по тому самому кварталу, который в последние месяцы стал самым «хайповым» местом в Екатеринбурге – по месту, где чуть было не начали строить храм Святой Екатерины. Экскурсия не будет связана со сквером или храмом. Она пройдет в рамках событийной программы выставки «Как строилась советская власть. Дни конструктивизма на Урале-5». Но организаторы намекают, что «о несостоявшихся проектах и воплощенных мечтах можно узнать на прогулке по этому – до сих пор вызывающему полемику – месту нашего города».

Октябрьская площадь располагается на месте квартала старого Екатеринбурга, просуществовавшего почти без изменений до 1970-х годов, когда в рамках генерального плана города было принято решение о формировании здесь нового центра власти.

Место проведения: сбор группы у входа в арт-галерею Ельцин-центра

Вход: 300 рублей, справки по телефону: +7-922-201-68-57.

Винил-кроссинг «Шуметь можно»

В Библиотечном центре «Екатеринбург» 22 июня в 19 часов состоится запуск винил-кроссинга, по поводу чего и будет устроена довольно шумная для библиотеки вечеринка. Винил-кроссинг будет работать по принципу всем известного бук-кроссинга: на полках библиотечного центра можно будет оставить ненужный вам винил и взять приглянувшиеся пластинки.

На вечеринке в честь открытия уже можно будет обменяться пластинками, слушать на проигрывателе разную музыку, найти друзей-меломанов. Также на вечеринке будут выступать местные фанк-группы.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Вход: свободный.

Препати крупнейшего электронно-музыкального фестиваля Butterfly Festival

22 июня в 23 часа в «Доме печати» пройдет вечеринка в честь грядущего на Алтае крупнейшего российского электронно-музыкального фестиваля Butterfly Festival. Проходящий в горах Алтая уже в четырнадцатый раз, фестиваль ежегодно собирает огромное количество гостей со всей России, общее число которых перевалило за добрую сотню тысяч человек. На препати можно будет ощутить дух фестиваля, познакомиться с его участниками, а также найти попутчиков в поездку на мероприятие.

Хедлайнер вечеринки – ËLKIN (Москва). Местная поддержка – BUBNOV, SAMED, KHANIN, COOP.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: 300 рублей.

Французский саксофонист даст уличный концерт в Екатеринбурге

Любители саксофона и хорошей музыки могут отправляться 23 июня в 18 часов к Ельцин-центру. На стилобате пройдет концерт саксофониста из Франции Сами Тьебо. В Екатеринбурге музыкант представит свой новый альбом «Карибские истории». Рожденный в Кот-д'Ивуаре в семье француза и марокканки, Сами Тьебо всегда стремился показать в своей музыке все богатство смешения национальностей и культур, – говорят организаторы концерта. Этот саксофонист и флейтист приглашает нас совершить путешествие к берегам Кубы, Антильским островам, Ямайке, Венесуэле, Пуэрто-Рико и, наконец, по Луизиане, где и зародился джаз. В случае плохой погоды концерт будет перенесен в Атриум.

Место проведения: стилобат Ельцин-центра

Вход: свободный.

Йога-марафон «108 приветствий солнцу»

Рано утром в воскресенье любителей йоги ждут в парке им. Маяковского. Там с 08:30 до 11:00 будет проходить ежегодный благотворительный марафон «108 Сурья Намаскар». Все деньги, вырученные от продажи входных билетов, пойдут на помощь больным детям. За время практики участники сделают 108 циклов «приветствия солнцу». Для новичков будет облегченный вариант практики и возможность отдыхать между асанами. При себе нужно иметь коврик для йоги, питьевую воду, головной убор и полотенце.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: 300 рублей.

ВИЗ, Сенная площадь, Эльмаш и другой Екатеринбург

В Екатеринбурге продолжается фестиваль авторских экскурсий от Школы городских маршрутов. В эти выходные можно взглянуть новыми глазами на ВИЗ, узнать, где в городе Сенная площадь, а где – Мельковская слобода. Также будет экскурсия, на которой расскажут, почему Химмаш – это город в городе и отдельный культурный феномен.

Школа городских маршрутов – это оригинальная программа подготовки для людей, любящих исследовать город, показывать его другим и рассказывать интересные истории о его кварталах и жителях. В 2019 году участники школы работают во всех семи районах города, а результатами их работы станут авторские экскурсионные маршруты.

Посмотреть все экскурсии этих выходных можно на сайте.

Место проведения: районы города

Вход: свободный, по предварительной записи.

Выставка про Химмаш

После экскурсий по городу можно заглянуть в Музей истории, где 20 июня начала работать выставка «Соцгород Химмаш». Экспозиция будет работать в рамках проекта «Екатеринбург – город семи районов». Химмаш – отдаленный от центра города микрорайон, расположившийся на берегу Нижнеисетского пруда. Свою историю он начинает в 1930-м. Химмаш долго не мог появиться на свет – стройку дважды начинали и дважды замораживали. Ситуацию изменила Великая Отечественная война. Как строился Химмаш, кто разрабатывал архитектурные проекты и чем живет район сегодня – можно будет узнать на выставке.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: по билету в музей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.06.19

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