Фестиваль в промзоне, «Безумные дни» и танцы во дворе культуры – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург продолжает по-летнему фестивалить и отдыхать. В эти выходные вас ждет театрально-музыкально-поэтический фестиваль на рыбзаводе, Иван Дорн в новом парке у ТРЦ, музыкальное безумие от десятков групп и ансамблей, танцы во дворе музея и другие развлечения. Полная подборка лучших мероприятий – в материале «Нового Дня».

Фестиваль в промзоне

Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге стартует мультижанровый фестиваль «ФишФабрик», который объединит поэзию, театр и рэп. Проводить его на своей площадке будет Центр современной драматургии. Напомним, он с недавнего времени располагается в цехах бывшего рыбзавода на Малышева, отсюда – и такое название фестиваля.

За три дня на «рыбной» площадке выступит рэпер и поэт Наум Блик (12 июля), художник Рома Ink даст мастер-класс (13 июля), а в воскресенье пройдут поэтический фестиваль и концерты.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит. Ф)

Вход: один день – 500 рублей, три дня – 1500 рублей.

Музыкальные «Безумные дни»

Сегодня же Свердловская филармония открывает свой традиционный фестиваль «Безумные дни», который охватит множество музыкальных площадок в Екатеринбурге. «Безумные дни» – это российская версия фестиваля La Folle Journee, придуманного Рене Мартеном более 20 лет назад. Родина фестиваля – французский город Нант. Екатеринбург стал единственным городом в России, кому Рене Мартен доверил свои «Безумные дни». Фестиваль объединяет сотни исполнителей и десятки тысяч слушателей: концерты длительностью до часа, доступные цены на билеты, концертные залы в самом центре Екатеринбурга и фестивальное действо под открытым небом.

В этом году кроме академической классической музыки, можно будет услышать и другие жанры. Максимальная цена билета – 200 рублей. Концерты будут идти несколько раз в день на разных площадках: в филармонии, учебном театре ЕГТИ, Камерном театре и так далее. Полная афиша – на сайте Свердловской филармонии.

Место проведения: площадки в центре Екатеринбурга

Вход: 200 рублей.

Танцы во дворе культуры

А в субботу, 13 июля, с 17:00 до 21:00 можно потанцевать «во дворе культуры» – прямо под окнами особнячка в центре Екатеринбурга – возле «Дома Метенкова».

Пока еще начинающие диджеи Маша Устинова, Юля Славнова, Никита Марков и Марк Сикорский уже успели отыграть на многих вечеринках города, в частности в клубах «Мизантроп» и «Мелодия», а также во дворе Уральского филиала ГЦСИ. У каждого диджея свой круг интересов – от экспериментального греческого джаза до разносортного хип-хопа из компьютерных игр. Все это они готовы продемонстрировать и в этот субботний вечер. Будет лимонад и виниловые пластинки.

Место проведения: двор «Дома Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: свободный.

«Большое летнее приключение» для любителей велоспорта и пеших прогулок

Спортивное мероприятие для любителей велосипедных и пеших прогулок состоится в субботу, 13 июля на лыжной базе «Локомотив». Велосипедистам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью 35, 70 и 110 километров, а пешеходам 14 или 35 километров.

На маршруте будет несколько контрольных пунктов. Так можно будет подкрепиться, получить питье и, при необходимости, медицинскую помощь. Организаторы отмечают, что маршрут «Большого летнего путешествия» будет включать в себя географические, археологические, культурные и научные памятникам, расположенные на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга. Регистрация участников будет проходить с 7:00 до 12:00.

Место проведения: база «Локомотив» (улица Решетская, 63)

Вход: свободный.

Прогулки по ВИЗу от НИЗа

Музей истории Екатеринбурга в субботу продолжит серию пеших экскурсий. 13 июля в 13 часов состоится прогулка «От ВИЗа до НИЗа течет Исеть по городу». На экскурсии желающие познакомятся с особенностями географического положения реки Исеть и расположенного на ней ВИЗ-завода. Узнают о том, как горные власти и горожане использовали потенциал реки, как благоустраивались ее берега, ведь водоем, вписанный в городскую структуру, напрямую влияет на формирование образа города. Исеть стала своеобразной «осью», на которую нанизан основной массив старой застройки города, определенно заслуживающий внимания экскурсантов.

Место проведения: старт – от музея истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26)

Вход: 250 рублей.

Иван Дорн на «Super MEGA Fest»

ТРЦ «Мега» в субботу и воскресенье проводит Super MEGA Fest . Обещают два музыкальных дня с топовыми диджеями и уральскими группами, яркие концерты Ивана Дорна и бельгийской команды Oscar and the Wolf, которая впервые приедет в Екатеринбург. Будет работать дизайнерский маркет, детские игровые и скаут-парк, танцевальные шоу и мастер-классы, соревнования по скейтбордингу, фонтан с фламинго и розыгрыш подарков.

Дорн выступит в субботу в 20:10. Oscar & the Wolf – в воскресенье в то же время.

Место проведения: ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87)

Вход: свободный.

«Битва гончаров» в Екатеринбурге

Впервые 13 июля в ЦПКиО пройдет «УралГончарФест», на котором гончары со всей области будут соревноваться за звание лучшего. В конкурсе по ручной лепке мастера узнают задание за минуту до старта. Все желающие смогут узнать интересные рецепты и способы приготовления блюд в керамической посуде от одного из лучших шеф-поваров Екатеринбурга. Любой сможет поработать за гончарным кругом и ощутить, как глина превращается в задуманное изделие. Кроме того, в этот день состоится концерт этномузыкантов и фольклористов Свердловской области. Некоторые артисты будут играть на керамических инструментах. А в 20.00 все желающие смогут принять участие в Вечеринке в стиле XIX века.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Продолжается Венский фестиваль музыкальных фильмов

Послушать хорошую музыку и увидеть балет по-прежнему можно на Венском фестивале музыкальных фильмов. В пятницу на площади Кирова около УрФУ покажут на большом экране концерт Аусгейра и Калео (Фестиваль Baloise session, Базель, Швейцария). 13 июля в 20:00 – балет «Раймонда» (Оркестр Мариинского театра. Солисты: Константин Зверев, Надежда Батоева, Виктория Терёшкина, Ксандер Пэриш, Екатерина Чебыкина). 14 июля в 20:00 – музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити» (Композитор: Геннадий Гладков)

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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