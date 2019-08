Прыжки на мотоциклах, полеты на парапланах и «Ласковый май» – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбург на этой неделе ожидают насыщенные выходные. В городе пройдет фестиваль для «сорвиголов» – там будут прыгать на мотоциклах, танцевать хип-хоп, кататься на роликах и делать каскадерские трюки. За городом можно посмотреть на летающие парапланы и прыжки с парашютами. Кроме того, в эту субботу в ЦПКиО отметят День строителя. Будет шоу танцующих экскаваторов и группа «Ласковый май».

Лекция про народ манси

В пятницу вечером можно пополнить багаж знаний о народах Урала, отправившись в библиотеку Белинского на лекцию «Манси – лесные люди», которая начнется в 18 часов. Некогда огромную часть Свердловской области заселял мансийский народ. Сегодня численность манси сократилась до 130 человек. Что это за люди? Какие традиции хранят? На лекции будут показаны фото из экспедиций к манси и этнографические раритеты. Расскажет историю манси и ответит на вопросы Алексей Слепухин – член Русского географического общества, профессиональный путешественник, врач, директор Историко-этнографического парка «Земля Предков».

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

Икэбана, кимоно и другие японские искусства на национальном фестивале

А в Ельцин-центре в эти выходные завершается Неделя японских искусств, стартовавшая 5 августа. Еще можно успеть сходить на мастер-классы и лекции от настоящих японских мастеров. Так, в пятницу вечером проходит мастер-класс по икэбане Ураны Куулар «Семь цветов», мастер-класс по сумиэ, по складыванию платков Фуросики. Ведет Мари Тиба.

В субботу с 10 утра на стилобате будут играть в го, а в 15:30 начнется мастер-класс по сумиэ. В последний день фестиваля, 11 августа, в 14:30 начнется демонстрация икэбаны, затем – демонстрация кэндо и японских искусств. А в 17 часов японцы прочитают лекцию о кимоно и продемонстрируют национальную одежду.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, на некоторые мероприятия нужна регистрация.

Спектакль «Раскольников» на хайпе

Приобщиться к чисто русской теме можно в «Коляда-театре». 9 августа в 19:30 здесь покажут одну из последних постановок – спектакль «Раскольников». Инсценировку самого знаменитого романа Достоевского написал сам Коляда, приблизив события к современности. Спектаклем режиссер пытается задать вопрос: а на что готовы пойти нынешние молодые люди, чтобы «засветиться», прославиться, мелькнуть в новостях по телевизору или в интернете? Модное ныне слово «хайп», популярный глагол «хайпануть» – что стоит за этим? Кто готов на преступление, кто может переступить через закон, забыть о совести, о душе?

В спектакле задействованы три молодых актера «Коляда-Театра»: Игорь Баркарь, Владислав Мелихов и Мурад Халимбеков, мгновенно преображаясь то в Лужина, то в старуху-процентщицу, то в Порфирия Петровича, то в других персонажей романа.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 500 рублей.

«Ласковый май» на Дне строителя

10 августа в ЦПКиО им. Маяковского с размахом отметят День строителя. Организаторы сообщают, что будет 50 тысяч гостей, 36 строительных компаний, 45 развлекательных площадок, 11 строительных мастер-классов. Начало мероприятий – в 14:00, а закончится все праздничным фейерверком в 22:00. Ожидается мотошоу, выступление повелителей огня. У входа в парк гостей традиционно встретит строительная техника – гусеничные и колесные экскаваторы, погрузчики, грейдер, автокраны, генераторы. Одним из символов праздника стал Оркестр Павлова, который и в этом году будет задавать настроение с самого начала. Всемирно известное шоу танцующих экскаваторов в фан-зоне в этом году пройдет трижды – в 16:30, 17:30 и 18:30.

А хэдлайнером этого года станет группа «Ласковый май». Она выступит перед салютом.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Фестиваль Водонапорной башни

А еще в субботу пройдет Фестиваль Водонапорной башни – той самой, которая стоит у памятника основателям Екатеринбурга. Музею в башне исполняется год и детей и взрослых приглашают отпраздновать это событие. Маленьких екатеринбуржцев ждут квесты, экскурсии и викторины, а также игротека, аквалаборатория с демонстрацией опытов с водой и тематические мастер-классы. Детская программа пройдет с 11:00 до 17:00.

Вечерняя программа продлится до 22 часов. Будут выставки, экскурсии по набережной Исети, конкурсы и соревнования, турнир по стрельбе из водяных пистолетов. Организаторы просят горожан приходить на праздник с историями и фотографиями, связанными с башней.

Место проведения: Водонапорная башня

Вход: свободный.

Лекция про современную детскую литературу

Мам и пап с детьми ждут 10 августа в 12 часов в магазине «Пиотровский», где начинают серию встреч, посвященных детской литературе. Специалист магазина Сергей Кустов (бакалавр философии и педагог) расскажет об особенностях современных детских книг, о том, что значит возрастной ценз, и на что ориентироваться при выборе книг для своих чад. Первая встреча будет посвящена в основном изданиям для малышей от 0 до 3-х лет, последующие – книгам для детей постарше. Приходить можно с детьми.

Место проведения: «Пиотровский» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Парашюты и парапланы – на фестивале «Крылья Урала»

В Логиново в воскресенье, 11 августа, пройдет традиционный всероссийский авиационный фестиваль «Крылья Урала». С 11 до 16 часов для приехавших на аэродром будет работать выставка летательной техники, пройдут показательные выступления парашютистов, полеты парапланеристов, дельтапланеристов, тепловых аэростатов (воздушных шаров), шоу авиамоделистов. Кроме того, в этом году планируются соревнованиями по авиационным видам спорта.

Место проведения: аэродром «Логиново»

Вход: свободный.

Каскадеры и мотошоу – на фестивале «Сорвиголова»

А на Уктусе в воскресенье пройдет фестиваль «Сорвиголова». Это фестиваль для тех, кто самостоятельно или с тренерами занимается какими-то активностями – спортом, танцами, экстримом, битбоксом и так далее – словом, фестиваль для увлеченных.

Чемпионы мотокросса обещают установить новый рекорд на Урале и совершить максимальный прыжок на высоту более 10 метров. С каскадерским шоу выступит Иван Пушкарев.В ходе основной программы пройдут соревнования в мотокроссе, чирлидинге, битбоксе, воркаутинге, хип-хопе. За свои кубки будут биться скейтеры и роллеры, брейкдансеры и акробаты. В общем на Уктусе соберутся все, кто хоть как-то связан с экстримальным спортом, уличными танцами, современным активным стилем жизни.

С 19 часов начнутся выступления музыкальных групп.

Место проведения: СК «Уктус»

Вход: от 400 рублей.

Марафон до стелы «Европа-Азия»

Ещё одно спортивное мероприятие соберёт тысячи любителей бега. В воскресенье пройдёт марафон «Европа-Азия». Старт и финиш в этом году будут на стадионе «Екатеринбург Арена», в не на площади 1905 года, как в прошлые годы. В остальном марафон пройдёт по тем же дорогам: спортсмены побегут до стелы на стыке Европы и Азии и обратно. Напомним, изначально предполагалось, что финиш будет в чаше стадиона, на футбольном поле. Но потом решение пришлось изменить: массовый забег по траве мог бы сильно испортить газон.

Место проведения: старт – от стадиона «Екатеринбург – Арена».

Вход: для зрителей свободный

Концерт Queen Tribute в исполнении хора

В Театре эстрады 11 августа в 19 часов мужской концертный хор «Русские певчие» исполнит самые известные песни группы Queen. Прозвучат легендарные We Are The Champions, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now и другие. 40 лет назад это были не просто песни – это был гимн музыки, который исполнял весь мир. Но и сегодня культовая группа имеет сотни миллионов поклонников. И у некоторых есть возможность услышать хоть и не самих «Квинов», но хотя бы трибьют. Исполнители обещают, что хиты прозвучат в новом музыкальном прочтении, в современных и уникальных аранжировках.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 400 рублей.

