Ночь кино в парке, «Путеводитель по аду» и экскурсия в Кольцово – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно съездить на экскурсию в аэропорт Кольцово или отправиться с актерами театра «Место» в ад. Послушать музыку богемы ХХ века или сходить на Ночь кино. Кроме того, в эти выходные – парад колясок и соревнования по сбору кубика. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Творческий вечер Татьяны Лазаревой

В пятницу, в 19 часов, в Ельцин-центре телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева проводит творческий вечер «Человек без телевизора. Плюсы и минусы творческой свободы». Лазарева расскажет о своей работе, общественной деятельности и творчестве своих коллег, поделится опытом создания интернет-телевидения, в свободном общении ответит на вопросы зрителей и задаст какие-то вопросы сама.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 700-1000 рублей.

Пост Татьяны Лазаревой в фейсбуке

Музыка богемы ХХ века прозвучит в театре эстрады

Провести вечер пятницы под джазовые хиты из кинофильмов можно в театре эстрады. 23 августа в 19 часов здесь пройдет концерт «КиноJazz». Артисты представят музыку богемы XX века – музыку, которой проникнуто большинство культовых кинолент и знаменитых бродвейских мюзиклов: «В джазе только девушки», «Серенада солнечной долины», «Шербургские зонтики», «Кошки». Прозвучат песни, которые пели Луи Армстронг, Мэрилин Монро, Лайза Миннелли, Барбра Стрейзанд, Гленн Миллер.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15).

Вход: от 400 рублей.

Международный чемпионат по спидкубингу

Все желающие смогут в субботу и в воскресенье сходить на мастер-классы по скоростному собиранию кубика Рубика. Они будут проходить в ЦК «Урал» с 12 до 13 часов в рамках Международного чемпионата по спидкубинку, который пройдет здесь же в выходные. Сами соревнования будут проходить в самых популярных техниках. В этот раз будет составлен неофициальный рейтинг: среди самых юных участников (7-9 лет) и среди девушек.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: для зрителей – свободный.

Автофестиваль для любителей звука и тюнинга

В субботу в 14 часов в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет Большой Уральский автофест. На него съедутся все любители включать сабвуфер в машине, а также любители автотюнинга. Будут делиться опытом и техническими новинками. Для зрителей будет работать выставочная зона с ретроавтомобилями, серийными машинами, спорткарами. Там же можно будет послушать автозвук и посмотреть на автотюнинг в действии.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург Экспо» (Экспо бульвар, 2).

Вход: 300 рублей для взрослых, дети – бесплатно.

Парад колясок – днем, кино – ночью

В субботу в ЦПКиО мероприятия будут следовать одно за другим. Днем пройдет традиционный парад колясок. Тема этого года – любимые герои. Можно брать за основу мультфильмы, фильмы, сказки, реальные истории, комиксы – все, что связано с персонажами. Родители должны будут оформить коляску и одеть ребенка в соответствии с темой и проехать парадом по аллеям парка. Лучшие получат призы.

А вечером, с 20:00, в парке откроется кинотеатр под открытым небом – стартует Ночь кино, которая проходит по всей России. В кинотеатрах, концертных залах и музеях покажут фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании. Это «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Закончатся сеансы в 01:30.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

«Ночь сериалов» с популярными ситкомами и аниме

Еще один вариант отметить Ночь кино – сходить на «Ночь сериалов», которую организует известный сервис «КиноПоиск» в «Киномакс 3D-Мегаполис». 24 августа с 17 часов можно будет увидеть популярные некогда ситкомы, на которых выросли целые поколения. Будут показаны первые серии культовых западных сериалов «Клиника», «Парки и зоны отдыха», серии анимационных сериалов для детей и взрослых «Время приключений», «Вся правда о медведях», «Рик и Морти», «Робоцып» и новый мини-сериал «Семейный брак», который озвучили Татьяна Лазарева и Михаил Шац.

Место проведения: «Киномакс 3D-Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149)

Вход: бесплатный, по регистрации.

«Путеводитель по аду» поставили в театре «Место»

Театр «Место» 24 и 25 августа в 19:00 покажет премьерный перформанс-саунд-инсталяцию «Путеводитель по аду». Это новый экспериментальный формат по одноименному комиксу британского автора Джека Тигла. Главные герои останутся безмолвными в течение всего действия – все слова будут модифицированы и воспроизведены через разные медиа. А зрители, переступив порог площадки, окажутся в эстетике комикса: на видеопроекциях будут скомпилированы живые съемки в городском пространстве и отрывки из комикса. Затем зрителям завяжут глаза, и они погрузятся в путешествие по звуковому аду. Перформанс сопровождает четырехканальная саунд-инсталляция, специально подготовленная Андреем Чугуновым.

Место проведения: театр «Место» (пр. Ленина, 69/10).

Вход: 500 рублей.

Открытие четвертого этажа Дома Маклецкого: резиденция городских инициатив

«Дом Маклецкого» в субботу наконец-то открывает на четвертом этаже особняка на Тургенева резиденцию городских инициатив – собственно, ради которой и задумывался весь проект дома. Предполагается, что впоследствии любой горожанин сможет прийти в сюда и рассказать о своих предложениях по улучшению жизни города или какой-то группы горожан.

В субботу с 12 до 20 часов в особняке запланировано много интересного. Например, знакомство с уже существующими проектами (на темы экономики, экологии, урбанистики, кино). Будет блок мероприятий, посвященных благотворительности, блок про культуру и стрит-арт. Пришедшие смогут познакомиться с общественными деятелями города, объединиться для дальнейшей работы.

Кстати, накануне, 23 августа в 21:30, в том же Доме Маклецкого, но на первом этаже откроется выставка Ани Киселевой «Сборно-разборная конструкция». По информации в анонсе, посетителям представят «систему из двух совокупляющихся влюбленных, чья плоть, пронизанная трубками-стеблями, меняет их души местами». Придя на открытие четвертого этажа, можно заглянуть и туда.

Место проведения: Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15).

Вход: свободный.

Фото Google.Maps

Экскурсия по Кольцово

Музей истории Екатеринбурга проводит последние летние пешие экскурсии, и в это воскресенье можно отправиться погулять в Кольцово: название экскурсии звучит как «Кольцово – городок авиаторов». Экскурсия посвящена истории свердловского аэропорта и его авиагородка. Вы узнаете, почему микрорайон и аэропорт получили такое название, где проходит граница между Кольцово и Малым Истоком, почему в авиагородке так много топонимов, связанных с капитаном Бахчиванджи, и как через 20 лет после гибели была найдена его могила, почему «красный магазин» совсем не красный и какую нехарактерную для себя функция выполняла местная баня.

Микрорайон Кольцово образован в 2004 году на базе рабочего поселка и включает в себя две территории: Малый Исток и непосредственно Кольцово – авиагородок. Экскурсионный маршрут будет проходить по территории авиагородка: от аэропорта до железнодорожной станции Кольцово.

Старт на остановке общественного транспорта «Аэропорт Кольцово» (перед зданием аэропорта).

Вход: 250 рублей.

Показ фильма «Быть Харви Вайнштейном»

Хорошее кино можно посмотреть в выходные в Ельцин-центре. С 22 по 28 августа там проходят показы «Быть Харви Вайнштейном». Харви Вайнштейн считал себя «императором Голливуда». Но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным? Еще вчера быть Харви Вайнштейном мечтали миллионы, а сегодня от него отвернулись все. История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить.

Место проведения: кинозал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: от 200 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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