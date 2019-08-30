Детектор лжи в парке, «Город бесов» в театре и Маркс для всех – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В предстоящие выходные центр Екатеринбурга засветится от видео-инсталляций фестиваля «Луч», в парк Маяковского сгонят бронетехнику и установят детектор лжи, в театре покажут кино про «Город бесов», а в библиотеке устроят вечеринку и разрешат шуметь. Самые интересные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Премьера документального фильма «Город бесов»

В пятницу вечером в театре «Место» ждут всех активных горожан, которым была небезразлична судьба сквера у Театра драмы. В 19:00 в подвальчике на Ленина, 69/10 состоится премьера документального фильма «Город бесов». Это «видеоода» жителям, которые смогли отстоять свою позицию и отстоять городское пространство. Автор фильма Екатерина Пономарева родилась, выросла и живет в Екатеринбурге. В двух сериях собраны истории участников и очевидцев тех событий, друзей съемочной группы. Можно увидеть, как люди самоорганизовались на этот протест, как в этой истории сработали горизонтальные социальные связи, и понять, почему и за что учителя и студенты, грузчики, проводники и работники музеев вышли против ОМОНа, рискуя своим местом работы/учебы и свободой.

После фильма состоится дискуссия, модератором которой выступит Дмитрий Москвин – кандидат политических наук, исследователь города, руководитель Центра авторских экскурсий.

Место проведения: театр «Место» (пр. Ленина, 69/10)

Вход: 200 рублей.

Фасад Ельцин-центра расцветят лучами

В Ельцин-центре в пятницу вечером откроется фестиваль нового аудиовизуального искусства «Луч», который продлится до вечера субботы. Это платформа, на которой встречаются зрители, начинающие авторы и профессионалы аудиовизуального искусства. За два дня жители Екатеринбурга смогут увидеть и услышать экспериментальные работы и работы признанных художников. Самые главные показы будут проходить с 22 до 22:30 на медиафасаде Ельцин-центра: экраны буквально оживут при помощи видеорядов и музыки.

В субботу – день встреч с художниками и лекций. Куратор видеоархива Cyland Виктория Илюшкина расскажет о созданной художниками в Санкт-Петербурге лаборатории медиа-арта Cyland и крупнейшем в России фестивале медиа-искусства КИБЕРФЕСТ.Своими приемами и секретами поделится Кира Вайнштейн – композитор и медиа-перформер, создатель музыкальной группы Kira Lao.

На нижнем этаже под лестницей, будет организована сцена «Дальше – шум», где выступят музыканты из Москвы и Екатеринбурга. Верхний этаж будет занимать выставка «Цифровая перспектива», которая представит разные направления и жанры видео из коллекции санкт-петербургской медиа-арт-лаборатории CYLAND – от покадровой анимации до 3D-графики. На 3-м этаже вы увидите работы художников.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный (на многие мероприятия требуется регистрация).

Вечеринка в библиотеке «Шуметь можно! vol.2»

Библиотечный центр «Екатеринбург» уже второй раз устраивает шумную вечеринку с музыкой и танцами. 31 августа с 19 часов начнет работать музыкальная сцена посреди книжных полок. Выступят группы ElectroGorilla и malibu dj's party. Также, уже по традиции, вы сможете поучаствовать в винил-кроссинге, послушать пластинки на проигрывателе или поиграть в Dendy.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Вход: свободный.

Патетическая оратория «Свиридов. Маяковский»

Театр «Шарманка» зовет зрителей 31 августа в 19 часов в ЦКиИ «Верх-Исетский», где пройдет премьера оратории «Свиридов. Маяковский». По информации от создателей – это будет авангардная опера. «Всяческие музыканты, они залетают в уши, свербят глаза ваши своими, запоминаются надолго, не уходят больше из памяти. 50 человек на сцене – оркестр, хоры, солисты, танцоры», – говорится в анонсе к премьере.

Место проведения: ЦКиИ «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1)

Вход: 500 рублей.

В ЦПКиО можно будет пройти детектор лжи

Детектор лжи в полиции

В ЦПКиО в эту субботу пройдет праздник в честь 100-летия регионального управления МВД «Служба – дни и ночи». Полицейские обещают, что скучно не будет. На территории парка выставят служебные автомобили разных ведомств, силовики устроят показательные выступления, кинологи покажут как собаки ищут опасные предметы. Кроме того, в парк обещали привезти детектор лжи, на котором можно будет проверить кого угодно. Закончится праздник концертом

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Фильмы Балабанова и Свердловский рок-клуб

31 августа в 15 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» пройдет кинолекторий на тему Свердловского рок-клуба. Сначала зрителям предлагают посмотреть три фильма Алексея Балабанова и тех, кто имеет самое прямое отношение к легендарному клубу: «Раньше было другое время», «У меня нет друга или one step beyond», «Настя и Егор». Затем вместе с экскурсоводом и музыкантом Александром Смирновым можно будет обсудить фильмы и вклад Свердловского рок-клуба в отечественную музыку и отечественную культуру.

Место проведения: исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной воли, 49)

Вход: свободный, по регистрации.

Однодневная выставка Bring Your Own Beamer

Уже в шестой раз в субботу в Ельцин-центре пройдет однодневная выставка Bring Your Own Beamer Vol.6. С 17:00 до 22:00 в Арт-галерее будет «светомузыка». Философия проекта сформулирована в его названии, которое переводится как «принеси свой проектор». Это выставка с открытым участием, но предварительным отбором: Арт-галерея на один вечер примет у себя художников, работающих со световыми инсталляциями, медиаискусством и видео вместе с их проекторами. Зрители увидят более 20 работ художников, работающих с медиаискусством, видео, светом и интерактивными инсталляциями, а также услышат диджей сет от Александра Елсакова и Славы Душина.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Группа «Spasibo Cosmos» презентует дебютный альбом LP

В «Доме Метенкова» в субботу вечером будут прощаться с летом и закрывать летний дворик, который работал во дворе особняка на Карла Либкнехта. В честь этого в 20:00 выступит группа «Spasibo Cosmos». В их творчестве сочетаются элементы synthpop, coldwave и tweepop. Настроение жизни в космосе, небольшая тоска по морскому приливу, сны о росе во время стоянки в горах – песни «Spasibo Cosmos» пронизаны ностальгией и романтикой. В летнем дворике группа представит свой первый полноформатный альбом.

Место проведения: двор «Дома Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36)

Вход: свободный.

Экскурсия по Втузгородку

В воскресенье музейные работники предлагают прогуляться по Втузгородку и узнать его историю. В 13 часов 1 сентября от мемориальной доски Бажову на проспекте Ленина стартует пешеходная экскурсия от Музея истории. История развития микрорайона «ВТУЗ-городок» начинается еще в дореволюционное время в связи со строительством Горного института, который так и не был возведен. В 1920-е годы согласно генеральному плану «Большой Свердловск» на этом месте предполагалось строить учебный городок Уральского политехнического института. Помимо УПИ, здесь должны были разместиться все техникумы, высшие технические учебные заведения и научно-исследовательские институты.

Стройка, которая началась здесь в 1930-е годы, стала образцовой для всего Урала. Почему – расскажут на экскурсии.

Место проведения: старт – от мемориальной доски Бажова (пр. Ленина, 75)

Вход: 250 рублей.

Старт цикла философских лекций: начнут с Маркса

«Дом Маклецкого» 1 сентября запускает долгоиграющий проект, длиною в год, – цикл лекций «Современная марксистская философия и социальная теория». Первая состоится в воскресенье в 18 часов.

В рамках образовательного курса, бесплатного для всех желающих, будут предприняты попытки расширить представление о социально-философских течениях в марксизме. Встречи будут проходить в формате обсуждения прочитанной книги. Прежде чем перейти к сложным теоретическим работам, слушателям предлагают начать со знакомства с личностью Маркса, пути его становления и популярному изложению его идей. Поэтому первый текст курса – книга Даниэля Бенсаида «Маркс. Инструкция по применению».

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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