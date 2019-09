Фестиваль «Ура! Урал!», пленэр в парке и «Бессмертие» для подростков – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге пройдут сразу два бесплатных фестиваля, на которых ждут тех, кто любит свой город и Урал. «Ура! Урал» зовет на лекции и дискуссии со знаменитыми блогерами, общественниками и политологами во главе с Михаилом Козыревым. Большой городской пленэр больше ориентирован на людей искусства – в Харитоновском парке будут рисовать, проводить мастер-классы и осмыслять город через визуальные произведения. Открытие Чемпионата мира по боксу явно порадует всех любителей ярких зрелищ. А кто порадует меломанов – узнаете из обзора «Нового Дня».

Хиты легенд – на концерте Radio Queen Tribute Show

6 сентября в 20 часов в «Доме печати» состоится концерт Radio Queen Tribute Show. Группа Queen знаменита массой хитов, которые считаются классикой рока, а также выдающимися новаторскими клипами и яркими концертными выступлениями. Эксперименты музыкантов с разными стилями не давали угасать интересу к группе на протяжении более 20 лет. На концерте Queen хотели бы побывать многие, чтобы заразиться харизмой фронтмэна Фредди Меркьюри. Сейчас, конечно, сделать это невозможно, но зато можно побывать на трибьют-шоу с профессиональными музыкантами, которые постараются максимально передать атмосферу и звучание «квинов». The Show Must Go On.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1000 рублей.

Вечер одноактных балетов от современных танцоров

Еще один вариант приятно провести пятничный вечер – отправиться в Ельцин-центр, где пройдет вечер одноактных балетов от современных танц-компаний. Екатеринбургские танцовщики «Zonk'a» представят свою работу «Эссенция», идея которой родилась два года назад как проект танцевального спектакля. Длительность спектакля – 21 минута – не случайность. Число 21 означает мужское начало в человеке, лидерство, учительство в физическом и природном мире.

Танцевальная компания «Родина», которая сейчас работает во Франции, представит балет «Внутри меня». Хореограф и хип-хоп-танцор Артем Орлов говорит, что этот спектакль – о его детстве и его истоках: «Мой танец внутри меня, он вытекает из моей жизни, из её движения. Hip-Hop как система культурных связей позволил мне узнать о моих истоках и создать спектакль «Внутри меня». В детстве почти каждое лето я проводил в деревне моей бабушки, плавая в реке и озере, гуляя в лесу и собирая ягоды и грибы, бегая по полю. Эти воспоминания оставили в моей душе след, который повлиял на то, как я ощущаю себя сегодня. … Спектакль рассказывает о моментах жизни двух соседей – друзей, долгое время живущих рядом. Они встречаются в перерывах между событиями их ежедневного быта, на скамье у дома».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300-500 рублей.

«Сансара», EK–Playaz и Михаил Козырев – на фестивале «Ура! Урал»

Организаторы фестиваля «Ура! Урал», который впервые пройдет 7 сентября в 12 часов в Уральском центре развития дизайна, называют его фестивалем с принципиально новой концепцией. На одной площадке соберутся популярные в Екатеринбурге и на Урале блогеры, бизнесмены, художники, музыканты – всех их связывает не только уральское происхождение, но и активная жизненная позиция, желание «продвигать» Урал.

Главной интеллектуальной площадкой мероприятия станет «Лекторий». В качестве лектора-хэдлайнера приглашен Михаил Козырев, он проведет встречу, которая называется как и цикл его передач на «Дожде» – «Как все начиналось». На встрече со своими земляками он расскажет, как все начиналось именно у него: как прошло его детство и юность, как складывалась будущая карьера, и, конечно, о знакомстве и дружбе с отцами уральского рока.

Музыкальная составляющая фестиваля – тоже чисто уральская. Хэдлайнерами станут группы «Сансара» и EK-Playaz, Patrick Cash, СОВА, «Иордань» и другие. Полная афиша фестиваля – здесь.

Место проведения: Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а)

Вход: свободный.

Рисование, лекции и не только – на Большом городском пленэре

Еще одно мероприятие, которое будет посвящено осмыслению Екатеринбурга, пройдет в Харитоновском парке с 12 до 18 часов. Большой городской пленэр, по словам организаторов (департамент искусствоведения, культурологи и дизайна УрФУ), ориентирован на активных горожан, которые не любят сидеть дома и готовы узнавать Екатеринбург через визуальное искусство. На пленэре будут не только зоны, где можно будет рисовать красивейший парк с натуры и просить совета у художников. На open-air в парке будет работать 5 шатров: четыре – лекционные и один – с творческими мастер-классами.

Для тех, кто никогда не держал в руках кисти, пройдет мастер-класс по рисованию пастелью – организаторы обещают, что справятся даже дети. Также с детьми можно приходить на мастер-класс по росписи футболок и на урок по рисованию в технике Эбру (рисунки специальными красками по воде). Старую каменную лестницу недалеко от входа в Харитоновский преобразуют в «Лестницу искусств». Здесь будет несколько десятков произведений, которые отсылают к разным видам искусств и к разным эпохам. А приглашенный актер своим представлением как бы свяжет это воедино Программу Большого городского пленэра можно найти здесь.

Место проведения: Харитоновский парк

Вход: свободный.

«Урал Опера Балет» откроет сезон «Риголетто»

8 сентября театральный сезон откроет «Урал Опера Балет». По традиции – премьерой. Первой зрители увидят оперу Джузеппе Верди «Риголетто». Как пояснили в театре, «Риголетто» остается в репертуаре с первого сезона, лишь время от времени меняя сценический наряд. Новой постановкой оперы занимался Алексей Франдетти, знакомый театралам по работам в Музкомедии.

«Наша версия «Риголетто» – психологический триллер, оммаж Альфреду Хичкоку – и по тому, как я вижу вердиевскую историю изнутри и работаю с артистами над ролями, и по визуальной составляющей, – рассказал Франдетти. – Нам важно поговорить о природе «залюбленности» – о тех катастрофах в человеческих отношениях, к которым ведут чрезмерные любовь и опека. Для меня тема любви Риголетто к своей дочери является в опере главной».

Премьера станет «инаугурацией» нового главного дирижера театра – Константина Чудовского. Он начинает работать в Екатеринбурге с 8 сентября.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

Akira Yamaoka в Екатеринбурге

В воскресенье, 8 сентября, в «Телеклубе» в 19 часов выступит культовый японский композитор Акира Ямаока. Эксклюзивная программа «Silent Hill 2» прозвучит в городе впервые. Легендарную игру «Сайлент Хилл» и одноименные фильмы помнят наверняка многие. После триумфального выхода первой игры из серии за Ямаокой прочно закрепилось звание создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов, которое до сих пор так никто и не смог оспорить, – говорят организаторы концерта. Но и без связи с игрой музыка японского композитора восхищает сама по себе. Стилистический охват его творчества огромен – от дарк-эмбиент и трип-хоп до индастриал и хард рока. Трудно представить себе исполнение такой музыки вживую. Однако свидетели редчайших живых выступления маэстро утверждают, что его концерты становятся по-настоящему магическими перформансами.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1700 рублей.

Rammstein по-уральски

В пабе Ben Hall в воскресенье выступит группа «Огнежар» с Rammstein Tribute Show. Музыканты обещают исполнить все самые известные хиты знаменитых немцев. Конечно, устроить огненное шоу, как это делают Rammstein на стадионах, не получится. Но какие-то пиротехнические эффекты и элементы шоу обещают повторить. «Эпатажное шоу и море драйва», – гласит афиша.

Место проведения Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Вход: 350 рублей.

Превью биеннале для подростков

Биеннале современного искусства торжественно откроется в Екатеринбурге через неделю, 12 сентября. Но уже в это воскресенье в кинотеатре «Колизей» пройдет одно из первых публичных мероприятий выставки – презентация программы творческой лаборатории для подростков art.LAB.our. Подросткам и родителям расскажут про обучающие курсы для молодых художников, которые пройдут с 15 сентября по декабрь 2019 года – параллельно биеннале. Кроме того, все посетители смогут стать соавторами масштабного арт-объекта. Под руководством коллажистки Татьяны Щеклеиной одну из стен будущей лаборатории обклеят коллективным коллажем на тему биеннале – «Бессмертие». Стена останется в таком виде до конца выставки. С собой просят захватить клей и ножницы.

Также на презентации будет лекция-стендап «Что такое современное искусство и как его смотреть».

Место проведения: кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: свободный.

Открытие ХХ чемпионата мира по боксу

В воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет главное событие в мире бокса этого года – открытие юбилейного ХХ Чемпионата мира по боксу. Впервые с 1989 года его принимает Россия. Тогда Россия заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды, опередив сборные Кубы и ГДР.

Соревнования впервые пройдут в восьми весовых категориях, которые в 2020-м году будут олимпийскими. Официальными талисманами чемпионата мира стали четыре медведя – Умник, Ленивец, Малыш и Тренер. Торжественная церемония открытия пройдет 8 сентября в 18 часов в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с участием первым лиц мирового бокса, звезд шоу-бизнеса и политики. Обещают лазерное и световое шоу, концертную программу и сюрпризы.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: 300-700 рублей.

Фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

Для любителей кино в эти выходные и в начале следующей рабочей недели Ельцин-центр организует показы программы IV международного фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts. Шесть фильмов отобраны оргкомитетом в рамках открытого конкурса. Это игровые короткометражные работы из США, Канады и Европы, среди которых участники и победители таких фестивалей, как Tribeca, Sundance, Клермон-Ферран, Торонто. Среди картин – как комедии, так и драмы: «Посудомойщик», «Поле», «Окно напротив», «Дедушка» и другие. Показ фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Описание фильмов есть на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200-250 рублей.

Екатеринбург

