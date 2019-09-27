Кормильцеву – 60, вечер Ремарка и спектакль про мусор – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные Екатеринбург массово отметит День чтения, отправится на спектакли фестиваля «Свой», посмотрит постановку про мусор от режиссеров из Италии и Израиля. Также город начинает отмечать юбилей Ильи Кормильцева, которому исполнилось бы 60 лет. Из концертов стоит заглянуть на выступление «Другого оркестра», который сыграет Massive Attack и Portishead. Обо всех интересных событиях выходных – в обзоре «Нового Дня».

День чтения Екатеринбурге

В эти выходные Екатеринбург присоединится к акции «День чтения». В библиотеках 27 сентября пройдут встречи с известными горожанами, например, с художником-иллюстратором Мирославой Вершининой, актером Свердловского академического театра драмы Александром Борисовым, поэтом Аркадием Марьиным и другими. В Белинке в очередной раз устроят «Семейную лигу глотателей текста»: соревнования по скоростному чтению для всех желающих. Участникам предложат «проглотить» фрагменты текстов уральских писателей ХХ века проекта «Бессметная полка». Возрастной ценз участников – от 7 лет, предварительная подготовка не требуется.

В Библиотечном информационном центре на Антона Валека, 12, в 18 часов пройдет встреча «Re: Поэт. В чем сила слова?» с Наумом Бликом. Поэт и популярный уральский рэп-исполнитель расскажет о книгах, которые повлияли на его судьбу и творчество, о секретах создания рэп-композиций по мотивам произведений русской классической литературы, о своем отношении к слову и тексту.

Еще одной площадкой Дня чтения станет паб Britannia. 29 сентября в 19 часов здесь пройдет Чемпионат по чтению вслух Loud Allowed. Участником может стать каждый, кто не только умеет читать, но и знает, как это сделать одинаково прекрасно на английском и русском языке. Вечер приурочен к Году музыки Великобритании и России, поэтому литературные произведения связаны с музыкальной культурой обеих стран. Победитель регионального отборочного тура отправится в Москву.

Место проведения: библиотеки города, паб Britannia.

Вход: свободный.

Театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой»

С 25 сентября в Екатеринбурге проходит Открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» (Svoy). Моноспектакли и камерные постановки на двух актеров – самые сложные в театре. Здесь актер остается тет-а-тет со зрителем и не может прикрыться коллегами по сцене, спецэффектами, поэтому многие убеждены, что именно в моноспектаклях актерский талант раскрывается как никогда. Кроме того, спектакли, где актер и зритель смотрят друг другу в глаза, – наиболее трогательные и честные.

Основная программа запланирована на выходные. Спектакли от театров из разных городов России и зарубежья можно будет увидеть в Камерном театре, «Коляда-театре», Ельцин-центре и на других площадках. Полная программа фестиваля здесь.

Например, 28 сентября в 18 часов на малой сцене Екатеринбургского театра кукол состоится моноспектакль Петра Зубарева «Геройские анекдоты» (театр «Желтое солнышко», Мариинск) – о буднях солдата на войне, которые состоят не только из канонады и марш-бросков. 29 сентября в 12:00 в Ельцин-центре – спектакль-исследование в жанре сторителлинг «Федор Волков» с известными актерами Константином Кожевниковым и Евгением Пеккером в главных ролях. 29 сентября в 18:00 на сцене «Коляда-театра» – спектакль «Счастливые дни» финского театра ZA, «апокалипсический пейзаж в двух действиях» по пьесе Беккета. Герои пьесы Винни и Вилли переживают своеобразный «день сурка». Они, возможно, последние человеческие существа, уцелевшие после неизвестной катастрофы.

Место проведения: театры города.

Вход: от 200 рублей.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

А киноманов ждут на Манхэттенском фестивале короткометражного кино, который проходит с 26 по 30 сентября в Ельцин-центре и Доме кино. Екатеринбург станет лишь одним из множества городов, где одновременно стартует фестиваль. По всему миру зрители более 400 различных киноплощадок, арт-центров, университетов и даже музеев проголосуют за лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. В программе принимают участие картины из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Показ фильмов фестиваля – на языках оригиналов, с русскими субтитрами.

Например, можно увидеть фильм «Сильвия» Ричарда Прендергаста (Великобритания) о том, как продажа автомобиля может стать равносильна потере близкого человека. Или фильм «Урок вождения» Марзие Риахи (Иран) про реалии иранской супружеской жизни.

Место проведения: Дом кино, Ельцин-центр.

Вход: 200 рублей.

«Другой оркестр» сыграет Massive Attack & Portishead

28 сентября в 19:00 в ЦК «Урал» «Другой оркестр» вновь удивит своих поклонников фирменным исполнением мировых хитов. На этот раз – групп Massive Attack и Portishead. В Великобритании они стали визитной карточкой такого стиля как trip-hop. Именно эти группы заложили основы звучания трип-хопа. В основе стиля – экспериментальный хип-хоп и даб, в которые уместно вписываются элементы таких стилей как джаз, рок и соул. Медленный темп и в целом мрачное звучание дополняют звуковую депрессивную картину. Уральскую версию бристольского звучания можно будет услышать 28 сентября.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 700 рублей.

Премьера спектакля «Иди с миром»

Театральная платформа «В центре» 28 сентября в 19 часов представит премьеру спектакля «Иди с миром», который создавался при поддержке посольства Израиля в России и ассоциации артистов Сардинии. Авторы идеи и режиссеры – итальянцы Алессандра Джунтини, Николо Колумбано, израильтянин Яэль Бигон-Цитрон. Этот спектакль посвящен одной из важнейших проблем, с которыми столкнулось сегодня человечество, – проблеме мусора. Актеры вместе со зрителем хотят пройти путь, связанный с историей и философией утилизации мусора. Ведь каждая страна имеет свои обычаи, особенности менталитета, природные особенности, а значит, и материалы, и продукты питания в разных странах тоже разные. Но не только каждая страна – каждый город имеет свои особенности. Вот, например, Екатеринбург вошел в книгу рекордов Гиннеса как город, употребляющий самое большое количество майонеза. И среди мусора мы найдем бесконечное количество пустых пластиковых баночек.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 600 рублей.

Шоу «Сны Спящей красавицы»

А В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 28 сентября в 19 часов покажут шоу «Сны Спящей красавицы». Постановка с множеством визуальных эффектов предлагает взглянуть на всем знакомую сказку с новой стороны – узнать, что же снилось все эти годы Красавице. Современные технологии позволяют перенести различные метаморфозы образов из снов на сцену, где будет костюм-аватар и многое другое.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2).

Вход: от 500 рублей.

Швейцарский дуэт Hely сыграет транс-джаз

29 сентября в 19:30 в Ельцин-центре можно бесплатно посетить концерт швейцарского дуэта Hely. Барабанщик Йонас Рутер и пианист Лука Фрис имеют опыт работы в весьма своеобразных коллективах, исполняющих музыку в диапазоне от репертуарных программ в память джазовых классиков до бескомпромиссного авангарда. Фрис и Рутер называют свою музыку «транс-джазом», делая отсылку к одному из подвидов клубной танцевальной музыки. Но простое суммирование терминов не делает, разумеется, джаз привлекательным для танцпола (равно как и не делает транс уместным на консервативном джазовом фестивале). Речь тут идет именно о гипнотической ритмичной модели создаваемой музыки, заставляющей слушателя втягиваться в происходящее и адаптировать себя к модели поистине бесконечной смены настроений и идей.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Литературный вечер «Ремарк, спасибо, что живой»

В лофте «Титры» 29 сентября в 19 часов пройдет вечер, посвященный 49-летию со дня смерти Ремарка. Организаторы обещают, что в живой беседе каждый гость сможет стать частью некого спектакля. Покажут отрывки произведений «Три товарища» и «Триумфальная арка» в постановке актеров и поэтов Екатеринбурга. В заключение вечера покажут документальный фильм о настоящей истории любви Эриха Марии Ремарка и Марлен Дитрих. Кроме того, обещают красочный антураж прошлого столетия и неповторимую атмосферу.

Место проведения: лофт «Титры» (пр. Ленина, 50д).

Вход: 300 рублей.

Пешие экскурсии Уральской биеннале

В Рамках Уральской биеннале современного искусства 28 и 29 сентября пройдут пешие экскурсии, которые косвенно будут касаться главной темы события – «Бессмертия». 28 сентября пройдет экскурсия по Уралмашу. Уралмаш стал воплощением идей о равенстве и главенстве труда. Для современных жителей района индустриальность – лишь слово, но для первых жителей соцгородка, вставших на смену по гудку на заводе, она была реальностью. На экскурсии предлагают поговорить о том, как культурные практики помогают восстановить реальность прошлого и как они изменяют отношение жителей Уралмаша к своему району.

29 сентября пройдет экскурсия по стрит-арту. В этот раз экскурсовод Алексей Шахов следует за главной темой V Уральской биеннале «Бессмертие» и смотрит на уличное искусство через призму смерти и бессмертия. Для подготовки маршрута была собрана серия специальных интервью с авторами работ. На примере самих объектов участникам объяснят, как они трансформировались в городском пространстве, о чем говорили изначально и какими смыслами пропитались спустя время.

Место проведения: Уралмаш, центр города.

Вход: свободный, по регистрации. Регистрация на экскурсию по Уралмашу – здесь. Экскурсия по стрит-арту – здесь.

Илье Кормильцеву – 60

В Екатеринбурге на этой неделе стартовали мероприятия, посвященные 60-летию поэта и переводчика Ильи Кормильцева. Мероприятия будут проходить с 26 сентября по 1 декабря. В музее «Литературная жизнь Урала XX века» уже открылась выставка «Ультракультура Ильи Кормильцева». Пространство музея превратили в творческую лабораторию рок-поэта и самого неполиткорректного издателя, благодаря дизайнерским инсталляциям из цитат, обложек альбомов и книг Кормильцева. Музыкальная составляющая экспозиции – песни «Наутилуса Помпилиуса», «Насти», «Урфина Джюса». И все это в сопровождении уникального видеоряда – хроники жизни, выступлений, интервью, созданного родной сестрой Ильи Кормильцева – Ксенией Устюжаниновой.

28 сентября в 18:00 состоится авторская музыкально-поэтическая экскурсия «Нечужая земля: Илья Кормильцев». Экскурсия пройдет по родным местам легендарного поэта от корпуса УрФУ на улице Куйбышева до улицы Декабристов. Ведет экскурсию Юлия Подлубнова, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XX века».

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Толмачева, 41).

Вход: 200-300 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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