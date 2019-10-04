Есенин в башне, арфа в музее и индийский ситар с балалайкой – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет много интересных концертов – арфа в музее, ситар и балалайка – в ЦК «Урал», Хелависа – в «Доме печати», Чиж – во Дворце молодежи. Любителей поэзии ждут в Водонапорной башне на квартирнике в честь Есенина. А поклонники Камбербэтча могут увидеть его в роли Франкенштейна. Эти и другие события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Лучшие документальные фильмы – на фестивале «Россия»

В Екатеринбурге, а также некоторых городах области, в эти выходные продолжается фестиваль документального кино «Россия» – один из старейших смотров в нашей стране. На фестивале можно будет увидеть десятки фильмов, которые затрагивают самые острые проблемы российского общества. Фильмы идут на площадках ежедневно с утра до вечера. Показы в рамках основной программы проходят в Доме кино, параллельных – в других залах. Закрытие фестиваля и награждение создателей лучших фильмов состоится 6 октября.

Основная и параллельная программы фестиваля – здесь.

Место проведения: площадки фестиваля.

Вход: свободный.

Документально-музыкальный спектакль про семью XIX века

4 октября в 19:30 в Музее истории Екатеринбурга покажут документальный спектакль «Бабушкин дом», созданный по архивам жизни коренной екатеринбургской семьи XIX века. Что, если дом вашего детства разрушен, а семья разъехалась? Для кого-то утешением могут стать лишь теплые воспоминания, другой решит собрать и сохранить историю рода, а после – рассказать ее другим. Именно так поступила екатеринбурженка Ирина Бурова, которая пришла в Музей истории Екатеринбург с альбомами и дневниковыми записями из семейного архива. Художественный руководитель О.С.Т. Ирина Лядова, драматург Дина Артемкина и актриса Ася Запольских прониклись рассказами женщины и создали нежный и музыкальный спектакль.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 300 рублей.

Индийский ситар и русская балалайка – на концерте «Раги Ганги»

4 октября в 19:30 в ЦК «Урал» пройдет концерт ethno, world music проекта «Раги Ганги». Ситар из знойной Индии, контрабас, балалайка, повествующая о бескрайних широтах русской души, а все вместе – разговор о главном, посредством универсального языка музыки. «Блаженство для ушей, рождающее улыбку на лице и ощущение тепла в сердце, бесконечные звуковые волны, наполняющие прекрасными эмоциями. «Раги Ганги» создают музыку, которая дарит счастье», – говорят организаторы.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 500 рублей.

Хелависа в «Доме печати»

В эту же пятницу, 4 октября, в 20 часов в «Доме печати» выступит Хелависа – бессменный лидер группы «Мельница» – одной из лучших российских групп, играющих акустические и электроакустические композиции. Именно «Мельница» когда-то изменила отношение аудитории к фолку и сделала этот жанр популярным. На этот раз Хелависа приедет в Екатеринбург в рамках сольного проекта с новой программой. Она перенесет слушателей на много макролиг в глубокий космос и на много веков назад и вперед во времени, в мир космических кораблей и далеких миров, странных существ и удивительных сказаний. Как всегда, это бескомпромиссное шоу двоих – только арфа и гитара, только два голоса, выразительный свет и хрустальный звук.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).

Вход: от 1500 рублей.

Арфовый вечер в музее

Субботним вечером особняк Музея истории Екатеринбурга наполнят звуки арфы. В 18 часов здесь начнется выступление лауреата международных музыкальных конкурсов и фестивалей, концертмейстера группы арф Уральского академического филармонического оркестра Вероники Лемишенко в сопровождении струнного квартета (скрипки, альт, виолончель). Прозвучат романтичные и лиричные произведения: вальс Дюрана, «Пауки» Паттерсона», «Думка» Барвинского, «Венецианский карнавал» Годефруа, «Элегия на смерть пастуха» Андре и другие.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 100-200 рублей.

25-летие «Чиж & Со»

В воскресенье, 5 октября, на сцене Дворца молодежи, очередной концерт юбилейного тура к своему 25-летию даст легендарная группа «Чиж & Со». Получив от старшего брата свое прозвище, Чиж начал играть в различных командах уже с 14 лет. Практически «В каморках, что за актовым залом…». Сегодня его гастрольный график расписан на месяцы вперед. Причем площадки варьируются от небольших, практически семейных, до необъятных. Сегодня он может пересечь Атлантику для того, чтобы воплотить свою мечту и поиграть с чернокожими музыкантами в каком-нибудь захудалом клубе, а завтра играючи собрать «Лужники» или любой другой дворец спорта. Самые любимые песни исполнит Чиж на концерте в Екатеринбурге.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: от 1500 рублей.

Поэтический квартирник в честь Есенина

В Водонапорной башне на Плотинке 5 октября в 19 часов устроят поэтический квартирник в честь Дня рождения Сергея Есенина. Поэты Екатеринбурга прочитают известные и малоизвестные стихи Есенина. Декламируют: Андрей Санников, Алексей Сальников, Сергей Ивкин, Инна Домрачева, Ольга Мехоношина. Кроме того, микрофон отдадут в руки любого желающего гостя, который захочет прочесть стихи.

Место проведения: Водонапорная башня.

Вход: 250 рублей – оргвзнос за чай и печенье. Количество мест ограничено, поэтому желающих просят записываться заранее по телефону: + 7 (992)0186264 или по адресу: WaterTowerEkb@yandex.ru.

Лекция про опасность интернета и происки ЦРУ

В магазине «Пиотровский» в субботу, в 18 часов, Яша Левин прочитает лекцию «Интернет как оружие. Что скрывают Google, TOR и ЦРУ». Яша Левин – журналист-расследователь, бывший редактор The Exiled, историк интернета. Сегодня многих беспокоит неприкосновенность личных данных – мошенничество в социальных сетях, система таргетированной рекламы и то, что от нас, вероятно, пока скрыто. Ситуация с наблюдением все серьезнее и страшнее – но пока еще в наших силах все изменить. Насколько защищены наши персональные данные, переписка и история поиска? Яша Левин, журналист и автор книги «Интернет как оружие», поднимет вопросы, которыми в 2019 году должен задаваться каждый, потому что наша жизнь все больше перетекает в пространство Сети, и считать, что оно свободно от политики, недальновидно

и попросту опасно.

Место проведения: книжный магазин «Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Спектакль «Пять вечеров»

Во Дворце молодежи 6 октября покажут гастрольный спектакль московских актеров «Пять вечеров». Он поставлен по лучшей пьесе Александра Володина, драматурга, в творчестве которого, как в зеркале, можно рассмотреть целую жизненную эпоху, продлившуюся в нескольких поколениях читателей и зрителей. Настоящий мужчина (Ильин) вернулся в город своей юности – Ленинград, где ждет его настоящая женщина (Тамара). Этой любви не смогли помешать ни война, ни соблазны легкой жизни, ни людская подлость. Любовь как награда за верность – тема пьесы. Спектакль возвращает зрителей к истинным ценностям человеческой жизни, к мотивам любви, верности и добра.

В ролях: Евгений Сидихин, Вера Сотникова, Полина Сидихина, Сергей Рудзевич и другие.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: от 700 рублей.

Концерт современных джазменов из Швейцарии и Франции Oggy & The Phonics

Ельцин-центр продолжает серию бесплатных концертов в атриуме. В это воскресенье в 19:30 там выступят музыканты из Швейцарии и Франции, которые играют современный джаз, – группа Oggy & The Phonics. Джазовая природа ансамбля налицо: каждый из музыкантов характерен в первую очередь импровизационным, «оперативным» мышлением. Авторский материал группы в чем-то даже нарочито упрощен, предоставляя открытые возможности для творческого полета. И, тем не менее, этот полет равно далек и от обманчивой фри-джазовой свободы, и от клише развлекательного мейнстрима.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Показ записи спектакля «Франкенштейн: Камбербэтч»

В кинотеатре «Синема Парк» открывается новый сезон проекта TheatreHD. 6 октября в 15 часов там пройдет показ записи спектакля «Франкенштейн: Камбербэтч». «Франкенштейн» – это уникальный шанс посмотреть на Джонни Ли Миллера в роли существа, и на Бенедикта Камбербэтча – в роли его создателя. Но не только: это еще и возможность увидеть двух ведущих британских актеров, меняющихся ролями. Спектакль уникален и своей сценографией: круглая сцена, построенная дизайнером Марком Тилдесли, придуманный им модернистский реквизит (родовая «плацента», из которой рождается создание, и рассекающий по сцене паровоз) навсегда врезаются в память. Музыку к спектаклю написали постоянные саундтрекеры Бойла, электронный дуэт Underworld, а на второстепенных ролях можно заметить много известных лиц: прежде всего, звезду бондианы Наоми Харрис в роли Элизабет и валлийского ветерана сцены Карла Джонсона в роли слепого Де Лейси.

Место проведения: «Синема парк» («Алатырь», ул. Малышева, 5).

Вход: 400 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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