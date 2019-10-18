Дни Эрмитажа, концерт в честь Кормильцева и Камер-Fest – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно сходить на выставку одной картины – из Эрмитажа ненадолго привезли «Сборщиков податей» Маринуса ван Роймерсвале. В Доме музыки звучат произведения разных эпох и стилей – открылся Камер-Fest. В Ельцин-центре показывают кино о легендарных представителях клубной культуры. А в Камерном театре Настя Полева устроит концерт на стихи Ильи Кормильцева, которому в этом году исполнилось бы 60. Эти и другие события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Музыка разных эпох – на фестивале Камер-Fest

В эту пятницу, 18 октября, в Доме музыки начнется VII Международный фестиваль камерной музыки Камер-Fest. Первым фестивальным концертом станет совместное выступление пианистки Анастасии Гольдберг и камерного оркестра B-A-C-H. Прозвучат «Воспоминания о Флоренции» Чайковского, концерт для фортепиано с оркестром №20 ре минор Моцарта и «Аллегро» Бри.

В воскресенье на фестивале выступит квартет саксофонов «ПО-Квартет», который продолжит знакомить публику с безграничными возможностями академического саксофона. Прозвучит музыка эпохи барокко – те произведения, которые создавались задолго до рождения саксофона. Но благодаря универсальности и популярности инструмента, в XX-XXI веке появилось множество переложений, в том числе и барочной музыки. Прозвучат сочинения Баха, Скарлатти, Вивальди, Рамо, Персела.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: от 300 рублей.

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге

С 16 октября в Екатеринбурге проходят «Дни Эрмитажа», которые завершатся в воскресенье. Главным событием стало открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа – а именно картины «Сборщики податей» нидерландского мастера XVI века Маринуса ван Роймерсвале. Полотно впервые выставлено в Екатеринбурге после реставрации, хотя обычно Эрмитаж выставляет картины после реставрационных работ только в своих залах.

Кроме выставки, в рамках «Дней Эрмитажа» в ЕМИИ работает кинотеатр виртуальной реальности. Посмотреть можно фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским», созданный при помощи новейших технологий. Снятый в формате видео 360, он создает иллюзию присутствия зрителя внутри пространства фильма и позволяет ему стать участником всех событий. Также в кинозале можно посмотреть «Галерею истории древней живописи Эрмитажа» и «Зал Юпитера». Зрители смогут прогуляться по виртуальным галереям, рассмотреть предметы искусства с любых ракурсов.

В рамках лектория специалисты прочитают курс «Нидерландская школа живописи XV-XVI веков».

Место проведения: ЕМИИ (ул. Воеводина, 5)

Вход: от 100 рублей.

Концерт французского пианиста Симона Грэши

Ельцин-центр продолжает знакомить екатеринбуржцев с музыкантами со всего мира, которые по выходным бесплатно играют в Атриуме. В эту пятницу, в 19:30 выступит Симон Грэши – молодой французский пианист с мексиканскими и ливанскими корнями, который стремительно завоевал популярность у публики и высокую оценку профессионалов на всех пяти континентах. Неповторимый исполнительский стиль музыканта определяется богатым мультикультурным бэкграундом. Искушенная публика ценит Симона за безукоризненную виртуозность и тонкий художественный вкус, а менее опытная – за яркую экстравертную личность, раскованность и харизму. Так, Берлинская филармония, Театр Елисейских полей и Карнеги-холл были удивлены тем, что аудитория на его концертах существенно помолодела, что подтверждает интерес к таланту пианиста именно у нового поколения слушателей.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Настя Полева и Егор Белкин – на концерте в память Ильи Кормильцева

В Камерном театре 19 октября пройдет очередное мероприятие в рамках мультижанрового проекта «Илья Кормильцев – 60». Ранее уже открылась выставка в честь известного поэта и переводчика, прошли творческие вечера. В субботу на сцене театра состоится концерт Насти Полевой и Егора Белкина. «Настя» – одна из самых ярких групп первой волны уральского рока– представит свои главные хиты и песни на стихи Ильи Кормильцева в акустическом формате и авторской сценографии Насти Полевой.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Вход: от 900 рублей.

Спектакль про известного грузинского художника Нико Пиросманашвили

В «Доме Маклецкого» студенты Екатеринбургского театрального института и профессиональные актеры в субботу в 19:30 и 20:30 представят спектакль «Праздник одиночества. Пиросмани». Создатели постановки предлагают зрителю отправиться на поиски выдающегося грузинского художника Нико Пиросманашвили, жизнь которого обросла многочисленными тайнами и легендами.

«Где ты, Нико Пиросмани? В своём родном селе Мирзаани? На одной из улочек Тифлиса? Где ты, друг мой?», – говорится в афишах.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: 300 рублей.

Гастроли театра «Ангажемент»

В Екатеринбурге с четверга гастролирует тюменский молодежный театр «Ангажемент», хорошо знакомый театральной публике. 17-го октября зрители уже увидели «Носферату» в исполнении актера Леонида Окунева. А сегодня, 18 октября, в 19 часов на сцене «Коляда-театра» покажут комедию по пьесе Ганны Слуцки «Шесть блюд из одной курицы». Очень смешная, современная и где-то трогательная история о матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже «мальчика», и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

А в субботу можно сходить в театр с ребенком – в 16 часов покажут спектакль «Умная собачка Соня». Веселый разговор на жизненно важные темы для маленьких непосед и исследователей, а также для их родителей. Два актера на практически пустой сцене создают удивительный мир только при помощи бумаги, краски, фломастеров и своих рук.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 450 рублей.

В Музее истории Екатеринбурга устроят SWAP-вечеринку

19 октября в 18 часов МИЕ впервые устраивает SWAP-вечеринку. Что это значит? Каждый горожанин сможет принести вещи, которые он уже не использует, но которые могут порадовать кого-то другого, а взамен выбрать аксессуар из предложенных другими участниками. Все это соответствует принципам осознанного потребления, а также доброты и взаимопомощи. На вечеринку можно взять с собой для обмена: одежду, аксессуары, посуду, книги, игры, игрушки в хорошем состоянии, чистые, цельные и опрятные. Также для посетителей будет работать кофейня. Вещи, оставшиеся после вечеринки, МИЕ передаст екатеринбургскому добровольческому движению «Лавка добра» для помощи нуждающимся.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: свободный.

Найк Борзов с большим сольником в Екатеринбурге

19 октября в 19 часов в «Доме печати» выступит Найк Борзов. Один из самых ярких артистов на современной независимой сцене, автор актуальных во все времена хитов «Три слова» и «Лошадка», проникающих в самое сердце «Одна она» и «Последняя песня», гимнов счастливой жизни «Верхом на звезде» и «День как день» и многих других ярких композиций. В Екатеринбург Найк приедет со своей электрической программой. Сам Борзов обещает пришедшим «погружение в самые тайные уголки души, и полет среди звёзд в причудливых мирах».

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 97)

Вход: от 1200 рублей.

Фильмы о легендарных клубах и музыкантах – на Beat Weekend 2019

В Ельцин-центре в эти выходные проходит международный фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре Beat Weekend . В рамках фестиваля в Екатеринбурге состоится мировая премьера фильма «33 слова о дизайне». Героями ленты стали самые влиятельный фигуры индустрии, в том числе Артемий Лебедев и Покрас Лампас. Они рассуждают на тему, существует ли русский дизайн и как нащупать особенности национального восприятия красоты.

Несколько фильмов будет посвящено легендарным клубам – например, клубу «Студия 54» в Нью-Йорке. «Берлинский фейсконтрольщик» расскажет о культовых местах Берлина начала 90-х. Герои, среди которых Свен Марквардт, легендарный привратник Berghain, делятся с режиссером ностальгией по временам, когда один клуб мог сформировать целую эпоху, а один фейсконтрольщик – целый клуб.

Также в программу вошли хиты Beat Film Festival этого года, посвященные певице Пи Джей Харви, столетию школы Баухаус и зарождению рейв-культуры в Британии.

Место проведения: Ельцин-центр (ул.Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 300 рублей.

Фотовыставка психологических портретов «Красота сильнее рака»

Всего три дня – с 17 по 19 октября на первом этаже Ельцин-центра проходит выставка, на которой представлены 24 портрета 12 отважных героинь. За съемку фотопортретов в этом году отвечала талантливый фотограф Кристина Снегирева. Отличительная черта ее работ – это невероятная женственность, которой пронизан каждый кадр. Именно это организаторы проекта хотели передать в каждом портрете наших храбрых героинь. Истории героинь и проекта «Красота сильнее рака» очень широко раскрыты в короткометражном фильме. Было отснято 12 интервью с каждой из участниц, где они поделились самым сокровенным, рассказали свою историю.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Вера Полозкова представит в Екатеринбурге свою новую программу

20 октября в 19 часов в Театре эстрады состоится творческий вечер поэтессы Веры Полозковой. Самый первый сборник стихов Веры был выпущен, когда ей было всего 15 лет, но уже тогда она создавала произведения, громко заявившие о ее таланте на всю страну. Сегодня Полозкова собирает полные залы на своих концертах. За два часа концерта зрители совершают путешествия во времени и пространстве, проживают множество жизней, успевают погрустить и порадоваться, испытать любовь и расставание, стать ребенком и стариком. Новый, оригинальный поэтический моноспектакль Веры Полозковой покажут на сцене Театра эстрады.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 2000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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