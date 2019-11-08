Рок на балалайках, бои стенка на стенку и «Би-2» – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге можно будет посмотреть необычные танцы в экспозиции выставки биеннале, сходить на бои «стенка на стенку» в парк, отправиться на концерт «Би-2» или рок-музыки на балалайках, увидеть фильмы про права человека и не только. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Ночь карьеры – для студентов

Пятничный вечер студенты Екатеринбурга могут провести с пользой. В Ельцин-центре пройдет Ночь карьеры, на которой с 17 до 21 часа представители разных компаний города будут рассказывать о преимуществах работы у них. На вечере можно будет найти для себя варианты тренингов и стажировок, пройдет ярмарка вакансий.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Vegan day – для веганов

Для веганов и всех, кто желает к ним примкнуть, в «Доме Маклецкого» в субботу пройдет образовательное событие Vegan day. С 13 до 19 часов в особняке на Тургенева будут демонстрировать фильмы о веганстве и ужасах при производстве мяса. Состоятся беседы про экологию и права человека. Можно будет попробовать веганские продукты и замысловатые блюда, напитки без молока. Желающие могут принести в субботу в «Дом Маклецкого» стекло и батарейки – будет организован сбор. Программа Vegan day – в группе мероприятия.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный.

Лекции о классике – для интеллектуалов

В выходные в Ельцин-центре в рамках курса «Герои классиков и современников» известный писатель, журналист, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ Александр Архангельский разберет ключевые русскоязычные произведения XX века, встраивая их в общее культурное пространства самого насыщенного, сложного и противоречивого столетия.

Так, 9 ноября в 16 часов начнется лекция «Между «Фаустом» и «Гамлетом»: герои «Доктора Живаго». Работая над романом, Пастернак параллельно переводил Шекспира и Гете – его герои зажаты между полюсами разрушительной воли и разрушительного безволия. Но жизнь их разворачивается на фоне евангельских событий, Страстной недели, и об этом – стихотворения Живаго.

10 ноября в 16 часов – лекция «Между «Фаустом» и «Бесами»: герои «Мастера и Маргариты». «Доктор Живаго» начинается на железной дороге и заканчивается на трамвайных путях: рельсы не дают героям выскочить из колеи. А «Мастер и Маргарита» начинается на трамвайных путях, а заканчивается там, где нет ни рельсов, ни вагоновожатых, а есть Млечный путь и вечность. Хороша ли эта вечность, есть ли в ней свет, или только покой – один из мотивов романа.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200 рублей – каждая лекция.

Вечер перформансов – для театралов

В рамках 5-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства в субботу в Синара-центре пройдет вечер перфомансов: «Застывшее небытие» и «Сад садов». Два показа объединят временные инсталляции Галереи и пластические движения в единое высказывание. Зрители смогут погрузиться в историю первозданных и рукотворных миров и увидят со стороны обитателей рая XXI века.

Первый перфоманс – «Застывшее небытие» – сделали экс-танцовщик «Провинциальных танцев» Равиль Галимов и экс-хореограф «Киплинга» Наталья Левченко. Они поместят свои тела в инсталляцию швейцарского художника Бернара Гаро «Застывшее небытие» и под музыку проектов Chaotic Bound Systems и Zinc Room соотнесут рельефность и осязаемость картин Гаро со способностью живых тел ощущать и чувствовать.

Второй перфоманс – «Сад садов» – покажут танцовщики Юлия Богуш и Максим Тычков в пространстве инсталляции Людмилы Калиниченко «Элизиум». Это будет пластическое размышление о вопросах вечной жизни человека. Два танцовщика, мужчина и женщина, предстанут перед зрителями как первые люди нового рая.

Место проведения: Синара-центр (Верх-Исетский бульвар, 15)

Вход: 500 рублей, нужна предварительная регистрация.

Авторская музыка – для меломанов

В субботу в 18 часов в кино-конференц зале Ельцин-центра можно посетить бесплатный концерт группы Akku Quintet (Швейцария/Дания). Это электрическое гитарное трио с авторской музыкой. Сегодня в джаз-роке и фьюжне не так просто сказать что-то по-настоящему новое, но минимальные требования к музыкантам, работающим в этих жанрах, давно и многократно превышают требования к «обычным» джазменам времён расцвета жанра. Поэтому, когда им действительно есть что сказать, – это гарантированный успех.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

«Би-2» – для ценителей

А в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» группа «Би-2» в субботу в 19 часов выступит с новой программой «New Best». В программу войдут новые хиты с альбома «Горизонт событий» и уже знакомые поклонникам песни группы. На шоу будет и хоровое пение тысяч голосов, и вовлечение каждого зрителя в действо, происходящее на сцене.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: от 1000 рублей.

Фильмы о правах человека – для киноманов

В Доме кино с 6 ноября показывают фильмы-призеры кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями. Фестиваль продлится до 10 ноября и еще можно застать интересные ленты. Так, 8 ноября покажут фильм «Доктор Саша» Вячеслава Серкеза, «Показания свидетеля» Владимира Герчикова, «Пустоту» Павла Москвина и другие.

9 ноября – фильм Екатерины Калининой «Александр Збруев. Мои родители», «Осторожно, дети!» Виктора Хохлова и другие . 10 ноября состоится творческая встреча с режиссером Юсупом Разыковым и показ его фильма «Керосин». Программа фестиваля есть на сайте «Сталкера».

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137)

Вход: свободный.

«Рапсодия в стиле рок» – для ценителей

Народная группа «Изумруд» в воскресенье в 19 часов даст в Музкомедии концерт «Рапсодия в стиле рок». Прозвучат мировые хиты, романтические баллады, взрывной рок-н-ролл в авторских «изумрудных» версиях. Кто знает «Изумруд», тот не удивится, что сыграть рок-музыку можно и на балалайках. Ансамбль неоднократно выступал на ведущих рок-фестивалях страны и записывался с известными российскими рокерами. В программе «Рапсодия в стиле Рок» прозвучат знаменитые хиты культовых групп, таких как «Мьюз», «Радиохед», «Нирвана», «Вайт Страйпс», легендарного Элвиса, неистовых «Квинов» в эксклюзивных «изумрудных» версиях, шедевры мировой музыкальной классики в рок-обработках, а также авторские композиции барабанщика группы Евгения Ханчина и группы «Изумруд».

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 97)

Вход: от 1000 рублей.

Фестиваль «Дмитриев День» – для любителей фольклора

В выходные в Екатеринбурге пройдет XXV Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев День». Как обычно, он соберет этнографов и лучшие фольклорные коллективы со всей России, «способствуя сохранению и развитию традиционной культуры и празднования дня мужской доблести, отваги и мастерства», – говорят организаторы. Главная особенность фестиваля – его ориентация на мужскую аудиторию.

Самые массовые гуляния пройдут 9 ноября. В 11:30 в парке у Дворца молодежи пройдут бои «Стенка на стенку». В 15:00 в училище им Чайковского можно послушать концерт традиционной казачьей культуры «Сторона моя, сторонушка». В 17 часов – концерт фольклорных коллективов и исполнителей. В «Пассаже» всю субботу будет работать ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремесел.

В воскресенье в Уральском центре народного искусства – состоится большой завершающий фестиваль гала-концерт.

Место проведения: площадки фестиваля

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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