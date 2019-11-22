Дед Мороз и Пугачева, рисование психодела и футуристическая музыка – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет сразу несколько фестивалей: про свободу 90-х – с группами «АукцЫон» и «Animal Джаз», про будущее – с электронной музыкой и аудиовизуальными эффектами, про благотворительность и сострадание – с поэтами и сбором вещей. Состоится показ нашумевшего спектакля «Гоголь-центра» про Аллу Пугачеву, встреча с Дедом Морозом из Устюга и рисование психодела на групповом сеансе.

Графический психодел нарисуют на групповом сеансе

В интересном эксперименте можно поучаствовать 22 ноября в 18 часов в библиотечном центре «Екатеринбург». В рамках выставки Марии Азерной люди разного возраста, разных уровней художественных способностей и смелости смогут нарисовать на чистом белом полотне нечто невообразимое. Под специальную музыку плоскость заполнится психоделическими формами. Результаты эксперимента непредсказуемы: от перегруженности и хаотичности до структурированности и простоты, – говорят организаторы.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Вход: свободный (по предварительной записи).

Спектакль Серебренникова – про Аллу Пугачеву

22 ноября в 20 часов в Ельцин-центре покажут спектакль «Наша Алла» «Гоголь-центра» в постановке Кирилла Серебренникова. Это будет первый показ вне Москвы. Эта музыкальная постановка, включающая в себя хиты Примадонны 70-80-х годов, была создана к юбилею Примадонны и с большим успехом идет в столице.

«Концерт-посвящение. Новые интерпретации, неожиданные аранжировки. Мы споем эти песни так, как мы их слышим, чувствуем и понимаем сегодня. Песен в репертуаре Аллы Пугачевой – сотни. Мы выберем наши любимые», – говорят в «Гоголь-центре» о спектакле.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 1000 рублей.

Встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга

В эту субботу Дед Мороз из Великого Устюга устроит свою временную резиденцию в Екатеринбурге. Волшебник за пару месяцев до Нового года отправился в тур по городам России и в этом году побывает в 28 уголках страны. 23 ноября в 13 часов он приедет в ЦПКиО и вместе со своей командой покажет фирменное шоу.

В первую очередь, праздник организуют для тех, кто в этом больше всего нуждается: для детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особенностями развития и здоровья. Но увидеть Деда Мороза смогут все посетители парка. Также обещают сладкие подарки от Волшебника.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Второй фестиваль «Слова и музыка свободы – СМС»

Фестиваль, который изначально задумывался как тематический – к 25-летию Конституции РФ – вновь пройдет в Екатеринбурге. 23 и 24 ноября в Ельцин-центре будет работать сразу четыре площадки: две музыкальные и две – разговорные (лектории). Выступят самые популярные музыканты страны: от признанных ветеранов сцены до только что вспыхнувших «звезд». Среди хэдлайнеров – «Animal Джаз», «Браво», «АукцЫон» и другие.

В разговорной части вас ждет марафон «Свобода творчества как образ жизни», где публику ждут встречи с самыми яркими людьми страны – от писателей Людмилы Улицкой и Дмитрия Быкова до режиссера кинопроекта «ДАУ» Ильи Хржановского.

Основная идея фестиваля – собрать под одной крышей известных людей самых разных творческих профессий. В этом году тема фестиваля – свобода творчества и самореализация художника. Фестиваль «Слова и музыка свободы» соединит дух свободы, рожденный в 90-е, с героями музыки и представителями современной творческой среды. Подробная программа и лайн-ап выступления музыкантов – на сайте центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: на разговорную программу – от 1000 рублей, на разговорную +музыкальную программу – от 1800 рублей.

Футуристический фестиваль электронной музыки Tesla

А в «Телеклубе» в субботу в 20 часов начнется ежегодный фестиваль электронной музыки Tesla, который объединяет футуризм, электричество, киберпанк, напряжение и высокотехнологичные фантазии. На двух танцполах будут выступать лучшие музыканты, а аудиовизуальная составляющая приблизит будущее, обещают организаторы. Хедлайнерами события в этом году станут европейские звезды из Германии – Anja Schneider и Robert Babicz.

ул. Карьерная, 16

Вход: от 1000 рублей.

Большая гаражная распродажа хороших книг

23-24 ноября в Екатеринбурге впервые пройдет большая гаражная распродажа «Издательства МИФ». Более 300 наименований книг будут выложены на стендах в Музее истории Екатеринбурга, цена будет – от 200 до 500 рублей, что совсем немного по сравнению с начальной стоимостью. Будут разные категории и жанры: подарочные книги, литература по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

На распродажу книги отправлены потому, что на них есть ценники или наклейки книжных магазинов.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: свободный.

Вася Обломов презентует альбом «Этот прекрасный мир»

23 ноября в 19 часов в пабе Ben Hall пройдет презентация нового альбома Васи Обломова «Этот прекрасный мир». В первую неделю продаж альбом занял первые места по продажам в России и Украине, а так же попал на 12 место в Швейцарии и даже на 131 место в топ-200 в Великобритании. В апреле 2019 вышел клип-антиутопия на песню «Добро пожаловать» из нового альбома, главную роль в котором сыграл известный российский актер Михаил Горевой. Большие концерты Обломова всегда сопровождаются красочным и остроумным видеорядом, максимально дополняющим содержание песен. Зрителей ждет критика российской действительности, песни про безответную любовь к Родине и рефлексия на злободневные темы.

Место проведения: паб Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Вход: от 1000 рублей.

Большой благотворительный фестиваль в «Доме Маклецкого»

В «Доме Маклецкого» в субботу в 16 часов начнется WEEKEND MLIK. В течение шести часов зрителей ждет погружение в современное искусство, музыку и поэзию. Фестиваль будет благотворительным, поскольку его цель – помочь нуждающимся. В частности, на фестиваль организаторы пригласили подростков-сирот из детских домов. На мероприятии будет организован сбор теплых вещей для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Также пройдет сбор средств на организацию нескольких поездок по детдомам, которые должны пройти до конца года.

На фестивале будет чем заняться: будут работать сцены, лекторий и зона поэзии. Например, пройдет акустический концерт группы «Мэгги Кэссиди», выступят поэты Наум Блик, Саша Аксёнова, Павел Пивоваров, Константин Комаров, Саша Крип и другие.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный, по регистрации.

Документально-психологический спектакль в Музее – «Семейные истории»

В воскресенье, 24 ноября, в 16 часов в Музее истории покажут документально-психологический спектакль «Семейный альбом». На сцене – реальные герои рассказывают важные для них факты из жизни одного или нескольких родственников, ныне живущих или давно умерших. Отправной точкой для повествования служат старые семейные фотографии. Спектакль ведут режиссер «Открытого студийного театра» Ирина Лядова и психолог, член Уральской Ассоциации аналитической психологии и психоанализа Татьяна Третникова. По задумке создателей, основной смысл всей постановки – создать у участников более полное представление о своей семейной системе и увидеть, как это может быть у других. Фотография здесь – важная отправная точка для рассказа, а также для создания атмосферы и образа у зрителей, своего рода портал для попадания в пространство семейной системы. Спектакль будет интересен и для зрителей, которые смогут узнать, как жили люди два, три, четыре поколения назад от их потомков, а не из учебников истории, а также почувствовать, насколько живо и сильно прошлое.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход свободный, по регистрации.

Little Big – в Екатеринбурге

24 ноября в 19 часов в «Телеклубе» выступит панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. Группа появилась в 2013 году, когда вышел стебный клип «Everyday I'm drinking». Ролик про русские стереотипы выстрелил и сделал из интернет-проекта полноценную рейв-группу, известную за пределами России. Через три месяца, уже с шестью треками, Little Big выступила на одной сцене с легендарной Die Antwoord. Неотъемлемая часть образа группы – гротескные клипы, снятые силами собственного продакшена. Кроме национальных стереотипов, видео высмеивают пошлые поп-клипы в Big Dick и современных диктаторов в Lolly Bomb. Каждое видео группы вирусится в интернете и собирает европейские награды.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1400 руб.

Выставка «На войне. Размышления о Первой чеченской»

В Ельцин-центре накануне открылась выставка к 25-й годовщине начала Первой чеченской кампании. В черном павильоне музея Бориса Ельцина можно увидеть фотографии и тексты участников чеченских событий, которые с разных сторон пытались зафиксировать и осмыслить ход и характер той войны. На выставке представлена библиотека изданий о чеченской кампании: документы, мемуары, дневники, книги памяти, труды историков.

«Война в Чечне многое определила в нашей современной жизни – и тем более многое определяла в жизни людей в 1990-е. Хочет ли российское общество о ней говорить сегодня? Мы не даём окончательных оценок и готовых ответов, мы верим, что, познакомившись с нашей выставкой, можно найти свои собственные ответы на вопросы, связанные с Первой чеченской войной», – говорят устроители экспозиции.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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