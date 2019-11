Лекция про хайп, 25-летие «Хара Мамбуру» и зимний забег в центре города – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге будет куда сходить и любителям веселья, и любителям узнавать что-то новое. «Ногу свело!» отметит 25-летие своего хита «Хара Мамбуру» громким концертом, Alai Oli презентует на родине новый ЕР, а московские артисты привезут спектакль бродвейского уровня и репертуара «Шоу пошло не так…». Для тех, кому нравится более спокойный отдых, – экскурсии, лекции и выставки. Любители активного отдыха могут пробежать зимний полмуарафон. Больше – в обзоре «Нового Дня».

Музыканты из Франции, Германии, Великобритании, Грузии – на фестивале «Евразия»

В пятницу вечером в Свердловской филармонии откроется международный фестиваль «Евразия». До 6 декабря в Екатеринбурге свое искусство представят музыканты из России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии. Фестиваль задуман как масштабный проект, опирающийся на диалог культур Восточной и Западной цивилизаций. Крупнейшим его событием станет первое в России полное исполнение «триптиха о Тристане» выдающегося французского композитора ХХ века Оливье Мессиана.

На открытии фестиваля 29 ноября прозвучат произведения Вагнера и Хенце, в том числе долгое время запрещенное для исполнения произведение «Плот «Медузы» – символ настоящего времени. Посвященная Че Геваре, вдохновленная одним из самых знаменитых полотен романтизма, эта кантата только сейчас возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской «Евразии».

А 30-го ноября на фестивале выступит ансамбль «Мдзлевари» из Грузии. Грузинские песни передаются из уст в уста от отца к сыну, от монаха к послушникам. Не случайно у мужского хора «Мдзлевари» два создателя – отец и сын Онашвили. Название коллектива переводится со старогрузинского как «пение перелетных птиц».

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 900 рублей.

Концерт «Ногу свело!» в честь дня рождения «ХаруМамбуру»

В субботу, 30 ноября, в 20 часов в Center Music Club группа «Ногу свело!» даст концерт в день рождения своего хита «ХаруМамбуру». Коллектив, научивший нас понимать язык альтернативного музыкального стиля и свободно говорить на нем, приглашает ещ и еще раз спеть «ХаруМамбуру» всем залом. Ведь когда-то под ее гипнотический драйв скупали акции «МММ» и начинали пользоваться интернетом, вступали в новое тысячелетие и открывали двери в мир свежего звучания рок-музыки. А сегодня легендарной «ХаруМамбуру» 25 лет.

Место проведения: Center Music Club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 1000 рублей.

Показ фильма «Небесный тапер» и встреча с режиссером Сергеем Ландо

В Ельцин-центре в субботу в 17 часов пройдет очередная встреча образовательной программы «Правда, постправда, ложь. Отечественная история в киносвидетельствах». Не секрет, что во многом успех документального фильма зависит от выбора героя. Героем вечера, благодаря режиссеру Сергею Ландо, станет уникальный музыкант, чудак, тонкий зритель и провокатор. Именно зритель, потому что его музыка наполняла пространство фильмов Киры Муратовой, Петра Тодоровского, Семена Аграновича и др., делала эти фильмы свидетелями времени. Фильм посвящен творчеству музыканта Олега Каравайчука, в наше время с наибольшей силой воплотившего в музыке понятие «Дух Петербурга». Про этого кинокомпозитора, написавшего музыку более чем к 100 фильмам, автора виртуозных фортепианных импровизаций, Дмитрий Шостакович в свое время сказал: «Каравайчук не талант, он гений».

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Открытие катка у башни «Исеть»

В этом году в центре Екатеринбурге появится новый каток – он расположится у подножия башни «Исеть». Официальное открытие состоится 30 ноября в 15 часов, но каток уже работает и до 1 декабря там можно покататься бесплатно на своих коньках, либо арендовать коньки на месте за деньги.

На официальном открытии обещают розыгрыши призов, мастер-классы и эстафеты, большой костер, конкурс на лучшую картину на снегу, а также захватывающее шоу от театра на льду «Воскресенье».

Рядом с катком построили горку, с которой можно покататься на тюбингах. Кроме того, на территории открылись небольшие домики, где можно купить кофе, чай и еду.

Место проведения: башня «Исеть»(ул. Бориса Ельцина, 6)

Вход: на открытие – свободный, на каток до 1 декабря включительно – свободный.

Бродвейский хит от московских актеров «Шоу пошло не так…»

30 ноября и 1 декабря во Дворце молодежи покажут спектакль «Шоу пошло не так…». Постановка по этой пьесе популярна на Бродвее в Нью-Йорке, а в Екатеринбург ее привезут московские актеры, среди которых – артисты МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Ленком, Сатирикон, Театр им. Пушкина, Театр Наций и другие.

Критики обещают, что вам будет весело. Например, «Коммерсант» пишет: «В основе спектакля – захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии – Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков «Монти Пайтон». Авторы пьесы наследуют традиции французской школы клоунады Жака Лекока, учениками и последователями которой считаются многие известные комики, среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и «Лицедеи». Российская постановка «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» идентична нью-йоркской и лондонской, к премьере спектакль готовил британский режиссер Шон Тёрнер». А другие издания обещают, что зрители испытают юмористический катарсис.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 800 рублей.

Шоу «Богемская рапсодия»

Еще одно громкое событие – в ККТ «Космос». Здесь 30 ноября в 19 часов выступит группа Radio Queen. Это профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие группы Queen и дает возможность вживую насладиться бессмертными хитами. Со сцены в Екатеринбурге прозвучат We Will Rock You, I Want To Break Free, Don't Stop Me Now, We Are The Champions и многие другие. Участники трибьют-группы по-настоящему любят музыку своих кумиров и подходят к ее исполнению с полной самоотдачей, добиваясь того звучания, которое покорило миллионы людей во всем мире.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 800 рублей.

Премьера экспериментального спектакля «Переступая порог»

Экспериментальный спектакль Свободного театра им. Саманты Смит можно увидеть впервые 30 ноября в 19 часов в Центре современной драматургии. Премьера посвящена вопросам выбора. «Выбор – это свобода. Свобода воли. Выбор есть всегда: идти или бежать, спать, стоять, падать или летать, одеваться или раздеваться. Все, что ты делаешь – твой выбор. Или нет? Каждое наше действие есть хорошо прописанный сценарий и выбор – не более, чем иллюзия. Фата Моргана. Бесполезное трение», – говорят авторы экспериментальной постановки.

В спектакле задействована музыка, пластика, свет и слово.

Место проведения: Центр Современной Драматургии (ул. Малышева, 145 А, лит. Ф)

Вход: 300 рублей.

Концерт композитора и музыканта Кирилла Рихтера

Молодой неоклассик Кирилл Рихтер выступит 1 декабря в 19 часов в Театре эстрады со своим концертом. Он мог стать ядерным физиком или дизайнером одежды, но выбрал музыку – и не ошибся. Музыкант создает произведения, руководствуясь не столько музыкальной формой, сколько почти кинематографической логикой. По словам Кирилла Рихтера, он пишет музыку о своих взаимоотношениях со временем, через музыку передает размышления о его «агрегатных состояниях».

Пианист и композитор выступал на знаменитых концертных площадках в Москве и Европе, представлял Россию на фестивалях Reeperbahn в Гамбурге, The Great Escape в Брайтоне и Classical:Next в Роттердаме. В его портфолио – сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров, музыка для артхаусных драм, фантастических блокбастеров, спектаклей современной хореографии и оригинальная тема для трансляций американского канала FOX Sports матчей Чемпионата мира FIFA по футболу 2018, которая стала для сотен миллионов зрителей музыкальным синонимом этого грандиозного спортивного события.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 800 рублей.

Открытие фестиваля «Кинопроба»

1 декабря в Екатеринбурге откроется уже 16-ый фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба», который продлится до 5 декабря. На Урал, как и в прошлые годы, съедутся представители самых разных киношкол и направлений со всей страны и из-за рубежа. В течение пяти дней на нескольких площадках будут идти мастер-класссы, встречи с актерами и режиссерами, воркшопы. Но для зрителей главное – показы фильмов молодых и начинающих режиссеров, актеров, мультипликаторов.

Фильмом открытия станет новая картина «Гроза» Григория Константинопольского, которую покажут в Доме кино 1 декабря в 20 часов Действие фильма разворачивается в наши дни в маленьком волжском городке Калинов, где со времен классика Александра Островского почти ничего не поменялось – лишь появились новые и весьма узнаваемые реалии.

Место проведения: Дом кино (ул. Луначарского, 137) и другие площадки

Вход: свободный.

Выставка про Эльмаш образца 1950-х

Выставка «По главным улицам Эльмаша» открылась в Музее истории Екатеринбурга на этой неделе и проработает до 15 декабря. Экспозиция воздает должное жанру фотопрогулки. В объективе фотографа – один из самых «промышленных» микрорайонов города, Эльмаш, образца 1950-х. Позади военные и первые послевоенные годы – самые сложные в истории района. На улице Баумана – центральной улице поселка – вырастают эффектные трех-, четырех- и пятиэтажные дома с богатым декором, выразительными фасадами и благоустроенными квартирами. Перспективу прогулочного маршрута замкнул Дворец культуры, затмивший великолепием своего внешнего и внутреннего убранства все прочие «очаги культуры» в городе. Другой центр притяжения эльмашевской молодежи – кинотеатр «Родина», сменивший старый деревянный барак на улице Бабушкина…

Фотографии Эльмаша прошлого делал человек электрогазосварщик завода «Уралэлектроаппарат» Георгий Демьянович Стадников.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: по билету в музей – от 100 рублей.

«Мобильная связь в России 1990-х и теперь»

Еще одна возможность окунуться в прошлое, не столь далекое, будет у посетителей музея Ельцина 1 декабря в 14 часов. В рамках проекта «Полная версия» историки расскажут как появились в России первые мобильные телефоны, без которых сегодня невозможно представить свою жизнь. Сейчас кажется странным, что тридцать лет назад мобильные телефоны были редкостью. В начале 1990-х сотовая связь только появляется и развертывается на пространствах России. Тогда далеко не все могли обладать первыми «мобильниками». Чаще всего это были чиновники, бизнесмены, сотрудники спецслужб.

Распространение сотовых телефонов ограничивали высокая цена и малая территория покрытия. Государство контролировало доступ к сотовой связи, выдавая абонентам разрешение на право пользования. В рамках экскурсии гости музея узнают – каким был первый телефон президента России.

Место проведения: музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3, место встречи – витрина «История одного экспоната»)

Вход: свободный.

Современность: «Хайп как религия для атеистов»

В том же Ельцин-центре 1 декабря в 17 часов Илья Овчаренко, продюсер многих известных каналов на YouTube, прочитает лекцию «Хайп как религия для атеистов».

«В современном мире те, кто еще отделяют сетевую жизнь от реальной, опоздали давно и безвозвратно. Мы живем в мире новой идеологии, где, как ни странно, искренность и надрывное оголение чужих и собственных жизней, представляют собой основной продукт потребления», – говорит автор лекции.

Хайп ставится во главе угла как универсальная валюта для собственных эго. Поэтому в рамках лекции предлагается обсудить и мотивы хайпа, и современное «телевидение» – блоги и влоги, каналы на YouTube и многое другое. Илья Овчаренко также обещает рассказать о себе – «как выживает простой московский YouTube-продюсер старой закалки».

Место проведения: медиазал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Мультимедийная выставка про сказочный мир

В музее компьютеров 1 декабря открывается первая мультимедийная выставка «Красный кот и путешествие в сказочный мир». Свои работы для экспозиции предоставила известная многим в Екатеринбурге экскурсовод, сотрудник музея истории Екатерина Калужникова. Темы рисунков самые разные: красный кот , осенние люди , времена года и карикатуры , а так же город и ангелы. В каждом зале музея будут собраны различные сюжеты, пространство музея поделят на 4 тематические зоны – в каждой рисунки будут дополняться компьютерными играми в тему, создавая особый сказочный мир.

Место проведения: Музей компьютеров (ул. 8 Марта, 2, вход с улицы Володарского)

Вход: 300-400 рублей.

Зимний забег в центре города

1 декабря в Екатеринбурге пройдет зимний полумарафон «Европа – Азия». Легкоатлеты стартуют от площадки ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2) в 10:30. Они смогут пробежать две дистанции на выбор: 21 километр и 7 километров. Дистанция полумарафона будет пролегать в основном по набережной Городского пруда (по обеим сторонам) и частично по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев.

В мэрии предупредили, что в связи с проведением марафона, в центре города будут перекрываться улицы, где пролегает маршрут марафона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

Сотрудника Ростехнадзора поймали на взятке. За первую он уже отбывает срок. / Полиция задержала сотрудницу «Миг Кредит», обманувшую 300 заемщиков (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге на пяти улицах запретят парковку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»