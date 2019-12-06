Первые рождественские ярмарки, БГ и поэты – Weekend (18+)

Екатеринбург на этой неделе официально дает старт предновогодней гонке и задает новогоднее настроение. В городе открываются сразу две рождественские ярмарки, и пройдет встреча зимы. Лирическое настроение можно прочувствовать на концерте «Аквариума» или на поэтическом квартирнике в Водонапорной башне. Об этих и других событиях выходных – в обзоре «Нового Дня».

Новые песни и старый добрый БГ – концерт «Аквариума» в Екатеринбурге

7 декабря в 19 часов в ККТ «Космос» пройдет большой концерт группы «Аквариум». Тексты и музыка Бориса Гребенщикова неизменно вызывают целую бурю эмоций – от непонимания до восхищения. Вечный экспериментатор, БГ не стоит на месте и постоянно вместе со своими музыкантами ищет новое звучание для уже полюбившихся песен, пишет новые хиты и восхищает поклонников. На концерте 7 декабря в Екатеринбурге «Аквариум» обещает отыграть грандиозную концертную программу, в которую войдут и безусловные хиты, и новые песни.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 2300 рублей.

Баттл духовых оркестров

В субботу, 7 декабря, в рамках Духового форума Свердловской области состоится баттл духовых оркестров. Соревнование серьезных коллективов в полусерьезной форме пройдет в Свердловской филармонии. На музыкальном ринге встретятся оркестры Асбеста, Челябинска, оркестр Тагильской филармонии «Тагил-BAND», Сводный военный оркестр и Любительский духовой оркестр Екатеринбурга. Интересно будет всем поклонникам живой и торжественной музыки – в один вечер можно будет услышать разные произведения и разную манеру исполнения.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 200 рублей.

Поклонникам Аллы Пугачевой посвящается…

В театре эстрады в честь юбилея Примадонны отечественной эстрады приготовили специальную программу – «АЛЛА Tribute», – которую покажут 7 и 8 декабря в большом зале. В исполнении местных солистов зрители услышат золотые хиты: судьбоносные «Арлекино» и «Все могут короли», скандальные «Живи спокойно, страна» и «Мадам Брошкина», исповедальные «Миллион алых роз», «Старинные часы» и «Озеро надежды», гламурные «Не делайте мне больно, господа» и «А ты не знал» и, конечно же, самое культовое ее откровение – «Не отрекаются любя».

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Вход: от 400 рублей.

Немецкое Рождество в Ельцин-центре

Новогоднее настроение постепенно охватывает Екатеринбург. В субботу и воскресенье в Ельцин-центре пройдет множество мероприятий, которые организует Генеральное консульство Германии – все под эгидой «Немецкое Рождество». В Германии Рождество – праздник особенный, поэтому готовятся к нему задолго и основательно. Уже в ноябре города Германии одеваются в праздничное убранство, открывают рождественские ярмарки. И для Екатеринбурга это тоже постепенно становится традицией.

Оба выходных дня в Ельцин-центре будет работать ярмарка новогодних товаров и подарков. Для детей и взрослых пройдут мастер-классы, в том числе по созданию гигантского рождественского календаря, который показывает время, остающееся до Рождества. Герои немецких сказок из Парка сказов приготовили для детей активные игры и задания на смекалку. Ну и, конечно, детей будет ждать Святой Николаус – немецкий Дед Мороз.

За отдельную плату можно будет посетить сказки и музыкальные концерты.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 0 рублей.

Новая европейская ярмарка – на Виз-бульваре

Еще одна европейская рождественская ярмарка открылась во дворе недавно открытого Синара-Центра. Там поставили большую елку и открыли торговые ряды – в небольших домиках продаются напитки, национальные угощения. Для детей есть горка, будут проходить мастер-классы. Например, в эти выходные детей научат делать подарки своими руками. Ярмарка продлится до 7 января.

Место проведения: двор Синара-центра (Виз-бульвар, 15)

Вход: свободный.

Встреча зимы в центральном парке

ЦПКиО в эту субботу, 7 декабря, тоже объявляет об официальном старте зимнего сезона, хотя каток в парке уже залит и работает. На празднике «Здравствуй, Зимушка-Зима», который продлится с 15:00 до 18:30, пройдет парад ростовых кукол, выступление местных музыкальных и танцевальных групп, встреча самой Зимы. Будет работать фотозона.

На катке с 17:30 начнется выступление профессиональных фигуристов и показательные выступления хоккеистов, среди гостей разыграют призы.

Место проведения: ЦПКиО им Маяковского

Вход: свободный.

Вечеринка с обменом вещами – своп

Ельцин-центр в субботу, 7 декабря, с 12 до 18 часов приглашает на первый свой городской своп – вечеринку по обмену вещами. Люди могут принести ненужные им больше вещи в хорошем состоянии и бесплатно обменяться ими с другими гостями. Приносить можно одежду, обувь, аксессуары, предметы интерьера (посуду, декор, растения), детскую одежду и обувь. Но! – вещи должны быть чистыми, в хорошем состоянии. Один человек может принести не более пяти вещей. Все оставшиеся после свопа вещи будут переданы в благотворительный фонд «Аистенок».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Поэтический квартирник в Водонапорной башне

В Водонапорной башне на Плотинке 7 декабря в 18 часов издательство «СТиХИ» представит новые книги поэтов Юрия Казарина и Юлии Новоселовой. В презентации участвуют сами авторы, которые продекламируют отрывки из своих книг, а также другие авторы – Арсений Ли, Алла Поспелова, Инна Домрачева, Георгий Цеплаков. Благодаря атмосфере камерного музея квартирник должен получиться душевным.

Место проведения: Водонапорная башня (Плотинка)

Вход: по входному билету, либо – за чашку кофе (приобрести можно на месте).

Во что одевался щеголь Маяковский и другие стильные поэты – узнаете на лекции

7 декабря в 15:00 в «Доме Маклецкого» пройдет лекторий «Как одевалась литературная тусовка прошлого столетия». «Глупо отрицать, будто бы мода не может влиять на социокультурные изменения. Скажем больше, она может их сама же и провоцировать», – считают организаторы лекции. В университетах и школах вам никогда об этом не скажут, а, например, того же Маяковского одновременно считали и иконой стиля, и главным поэтом революции. Он, как и многие другие писатели и поэты, рано понял важность самопрезентации, и именно отсюда потом появились все его визуальные безумства. О том, какие вещи предпочитали носить известные писатели XX века, расскажет филолог София Лизанец.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный.

Два фильма о Чеченской войне и беседа с Федорченко

Пятая встреча II сезона образовательной программы «Правда, постправда, ложь. Отечественная история в киносвидетельствах» пройдет 7 декабря в 18 часов в Ельцин-центре. Два фильма о чеченской войне представит Алексей Федорченко, который в этот раз выступает не как режиссер, а как продюсер.

Первый фильм – «Сука» режиссера Игоря Волошина. Это картина о войне, где зло порождает зло. Где нет политики, вопросов и ответов. Это метафизическая, документальная притча о бесконечной войне, как таковой. Когда нет значения, где эта война идет и есть ли враг вообще. И война идет со дня сотворения мира. И она размножается. И имя ей «Сука». Фильм идет всего 18 минут.

Второй фильм – «Московские каникулы. Домашнее видео» рассказывает историю чеченских школьников, которые в ноябре 2001 года приехали в Москву на каникулы. Это был первый мирный город в их жизни. Продолжительность 13 минут.

Место проведения: медиазал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Гонка «Герои Урала» – по заснеженным трассам с препятствиями

Гонка «Герои Урала» пройдет на территории ГЛК Уктус в воскресенье, 8 декабря. Участники соревнований проверят свои силы и выносливость, проходя заснеженную трассу, полную препятствий. Эстафета будет командной: 2 мужчин и 1 женщина. Участникам предстоит пройти скоростной участок (бегом), силовой участок (перенос тяжестей), технический участок (преодоление препятствий) и общий командный участок. Регистрация в команды уже закрыта. Зрители могут поболеть за участников.

Старт в 13 часов.

Место проведения: Уктусский лесопарк (ул. Зимняя, 27)

Фото: группа Подготовка к Гонке Героев Екатеринбург Вконтакте

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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